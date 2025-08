10 Beispiele, die zeigen, dass unsere Gesellschaft völlig verrückt wird

Es heißt, es gibt keine Heilung für Verrückte. Wenn das tatsächlich stimmt, sind wir in allerlei Schwierigkeiten. Als ich aufwuchs, standen die Verrückten am Rande unserer Gesellschaft. Heute sind es die normalen Menschen, die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt wurden. Wenn Sie denken, dass ich übertreibe, sehen Sie sich einfach um. Ein Großteil der Bevölkerung benimmt sich buchstäblich wie Verrückte. Wir haben alle gelacht, als 2006 Idiocracy in die Kinos kam, weil er so absurd war, aber im Nachhinein war dieser Film im Grunde eine Warnung vor dem, was bald kommen würde. In den letzten 20 Jahren wurde unsere Gesellschaft völlig auf den Kopf gestellt. Die Verrückten regieren das Irrenhaus, und viele von ihnen schlagen in wilder und unvorhersehbarer Weise um sich.

Wenn Sie der Meinung sind, dass ich zu hart bin, lesen Sie bitte den Rest dieses Artikels. Ich wünschte wirklich, dass ich übertreibe, aber das tue ich nicht. Im Folgenden finden Sie 10 Beispiele, die zeigen, dass unsere Gesellschaft völlig verrückt geworden ist…

#1 – Schreiende Liberale im „Scream Club“

Würden Sie einem „Scream Club“ beitreten? In Chicago trifft sich eine sehr große Gruppe von Liberalen jeden Sonntagabend um 19 Uhr, um sich die Köpfe wegzuschreien…

Der Scream Club Chicago hat einen unorthodoxen Weg gefunden, Dampf abzulassen und sich das Leben ein wenig leichter zu machen.

Die Gruppe trifft sich jeden Sonntag um 19 Uhr am Pier des North Avenue Beach, wo sie tief durchatmen und gemeinsam in die freie Luft über dem Michigansee schreien.

Die Gruppe wurde von Manny Hernande gegründet, einem Atemtrainer, der nach einem Ventil zur Stressbewältigung suchte. Über die sozialen Medien lud er andere ein, sich ihm bei dem Schrei-Ritual anzuschließen. Jetzt werden die wöchentlichen Therapiesitzungen immer beliebter.

#2 – Messerangriff beim Einkaufen

Im heutigen Amerika könnte der gewalttätige Verrückte, der neben Ihnen läuft, jeden Moment ausrasten. In einem Walmart in Michigan zog ein Mann, der in der Lebensmittelabteilung einkaufte, plötzlich ein Messer und begann, auf Menschen einzustechen…

„Es war ein Mann mit einem Messer – die Leute schrien und rannten in alle Richtungen“, sagte Tasha Nash, eine Walmart-Angestellte. „Ich habe gesehen, wie jemandem ins Auge gestochen wurde.“

Amber Paull, eine weitere Kundin, beschrieb den Angreifer als einen ausländischen Mann, der „einfach durchdrehte“ und wahllos Menschen in der Obst- und Gemüseabteilung angriff. „Ein afroamerikanischer Mann machte eine Heldentat – er zog seine Pistole und versuchte, den Angreifer zu stoppen“, sagte Paull. „Aber dann fingen die Leute an zu schreien und der Verdächtige schaffte es, zurück in die Menge zu schlüpfen.“

#3 – Grausamer Kindesmissbrauch in Florida

In den Vereinigten Staaten gibt es mehr als eine halbe Million Opfer von Kindesmissbrauch. Ein aktueller Fall in Florida war besonders entsetzlich…

Vier Erwachsene wurden verhaftet, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, neun Kinder in ihrem Haus in Florida missbraucht zu haben, indem sie sie mit Sperrholz unter einem Etagenbett eingesperrt und ihnen zur Strafe mit Essig ins Gesicht gespritzt hatten.

Das Ehepaar Brian und Jill Griffeth sowie der 21-jährige Dallin und die 19-jährige Liberty Griffeth wurden verhaftet und wegen schweren Kindesmissbrauchs angeklagt.

Die vier Erwachsenen werden verdächtigt, fünf leibliche und vier adoptierte Kinder – im Alter von 7 bis 16 Jahren – in ihrem Haus in Fort White, Florida, etwa 35 Meilen nordwestlich von Gainesville, missbraucht zu haben.

#4 – Bezahlung fürs Zur-Schule-Gehen

Einige Schulbezirke bezahlen Kinder jetzt dafür, dass sie zur Schule kommen, weil chronisches Fernbleiben vom Unterricht so weit verbreitet ist…

Pädagogen versuchen, Anreize zu schaffen, damit die Schüler zur Schule kommen, und einige Bezirke bezahlen die Schüler sogar für ihre Anwesenheit.

Andere haben die Lehrer ermutigt, die Anwesenheit auf die Noten anrechnen zu lassen oder die Anzahl der Aufgaben zu begrenzen, die online erledigt werden können.

Zwanzig Bundesstaaten meldeten, dass mehr als 30 Prozent ihrer Schüler im Schuljahr 2022–23 mindestens drei Wochen in der Schule gefehlt haben.

#5 – Illegales Geoengineering zur Sonnenverdunkelung

Verrückte Wissenschaftler meinen, sie hätten das Recht, ohne unsere Erlaubnis „Gott zu spielen“. Vor nicht allzu langer Zeit hat eine Gruppe verrückter Wissenschaftler an der Westküste versucht, ein nicht genehmigtes Geoengineering-Experiment in der Bucht von San Francisco durchzuführen, das die Sonne verdunkeln sollte…

Die Details, die in Finanzierungsanträgen, E-Mails, Texten und anderen Aufzeichnungen enthalten sind, werfen neue Fragen über eine geheimnisvolle, von Milliardären unterstützte Initiative auf, die im vergangenen Jahr ein kurzes Solar-Geoengineering-Experiment in der Bucht von San Francisco beaufsichtigte.

Das letztjährige Experiment, das von der University of Washington geleitet wurde, dauerte etwa 20 Minuten, bevor es von Beamten der Stadt Alameda abgebrochen wurde, die bemängelten, dass niemand sie vorher darüber informiert hatte.

#6 – Geplante Massen-Euthanasie in Kanada

Man geht davon aus, dass Kanada bis zum Jahr 2047 15 Millionen seiner eigenen Bürger euthanasieren wird, und die USA sind auf dem gleichen Weg…

In einem Video berichtete Kelsi Sheren, kanadische Kriegsveteranin, dass das Gesundheitssystem plant, zwischen 2027 und 2047 schätzungsweise 15 Millionen Kanadier zu euthanasieren – unter dem Vorwand der Kosteneinsparung.

In den USA versucht die Bewegung „Tod in Würde“ aktiv, ähnliche Gesetze zu etablieren. In elf Bundesstaaten und Washington, D.C., ist die Praxis bereits erlaubt.

#7 – Missbrauch in Reichenvierteln: 21 Kinder befreit

Oft geschehen einige der schlimmsten Verbrechen in den wohlhabendsten Vierteln. Zum Beispiel konnte ein wohlhabendes chinesisches Ehepaar in Los Angeles 21 Kinder sammeln und missbrauchen, bevor die Behörden endlich auf sie aufmerksam wurden…

Bei einer FBI-Razzia in einem Haus in Los Angeles wurden 21 Kinder gerettet, viele davon Opfer von Missbrauch.

Guojun Xuan, 65, und Silvia Zhang, 38, wurden verhaftet, nachdem ein zwei Monate altes Baby mit Schädel-Hirn-Trauma eingeliefert wurde.

Die Verletzungen waren bereits zwei Tage alt, bevor die Untersuchung begann.

#8 – Zerfall in amerikanischen Großstädten

Großstädte in der ganzen Nation verkommen. Können Sie erraten, welche Stadt hier gemeint ist?…

Frank Sereno, Einwohner, sagte bei einer Polizeisitzung: „Eigentumsdelikte, gestohlene Fahrzeuge, Jugendliche mit Schusswaffen – das sind keine Bagatelldelikte.“

Die Stadt ist nicht Los Angeles, San Francisco, New York oder Chicago.

Es ist Kansas City – einst ein zivilisierter Ort.

#9 – Mehr als ein Viertel psychisch krank

Die Experten geben jetzt zu, dass mehr als ein Viertel unserer Bevölkerung psychisch krank ist…

Laut Johns Hopkins leidet etwa 26 % aller Amerikaner jährlich an einer diagnostizierbaren psychischen Störung.

Dazu gehören Depression, bipolare Störung, Schizophrenie und Zwangsstörungen.

Viele Betroffene leiden an mehreren Erkrankungen gleichzeitig – etwa 9,5 % an einer depressiven Erkrankung.

#10 – Romantisierung der Apokalypse

Heutzutage romantisieren viele Amerikaner die Apokalypse – einfach weil sie wollen, dass der ganze Wahnsinn endlich ein Ende hat…

Wenn Sie die Uhr zurückdrehen könnten und Amerika wieder so wäre wie in den 1950er- und 60er-Jahren – würden Sie es tun?

Viele würden ihre modernen Geräte aufgeben, wenn sie dafür echte menschliche Verbindung zurückbekämen.

Wir sind nicht dafür gemacht, 10 Stunden am Tag auf Bildschirme zu starren – unsere moderne Lebensweise treibt uns in den Wahnsinn.

Hoffentlich entscheiden wir uns für einen Richtungswechsel, bevor es zu spät ist.