10 Jugendliche haben einen Monat lang auf Smartphones verzichtet. Hier ist, was passiert ist

Von John-Michael Dumais

Die britische Journalistin Decca Aitkenhead bot einen fesselnden Einblick in die Frage, wie digitale Entgiftung das Leben junger Menschen verändern kann – und vielleicht das, was der Sozialpsychologe Jonathan Haidt, Ph.D., als “die ängstliche Generation” bezeichnet.

Die britische Journalistin Decca Aitkenhead hat in einem kühnen Experiment ihre beiden Söhne im Teenageralter und acht ihrer Freunde aufgefordert, einen Monat lang auf ihr Smartphone zu verzichten, um der wachsenden Besorgnis über die Smartphone-Sucht und die psychische Gesundheit von Jugendlichen zu begegnen.

Die Ergebnisse, die in diesem Monat im britischen Sunday Times Magazine veröffentlicht wurden, geben einen überzeugenden Einblick in die Möglichkeiten, wie ein digitaler Entzug das Leben junger Menschen verändern kann – und möglicherweise das, was der Autor Jonathan Haidt, Ph.D., die “ängstliche Generation” nennt.

Bei Aitkenheads Experiment, das von Haidts Forschungen zu Trends in der psychischen Gesundheit von Jugendlichen inspiriert wurde, wurden nicht nur die Handys entfernt. Es gipfelte in einem unbeaufsichtigten Campingausflug, der die Grenzen der Unabhängigkeit auslotete, die in der heutigen überfürsorglichen Erziehungskultur selten zu finden sind.

Die Ergebnisse überraschten die beteiligten Jugendlichen und Erwachsenen und offenbarten eine unerwartete Widerstandsfähigkeit und Freude an der Abkopplung von der Elektronik, so Aitkenhead.

“Ich bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe”, sagte ein Teilnehmer zu Aitkenhead. “Es war viel besser, als ich erwartet hatte.”

Dieser Praxistest von Haidts Theorien kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Jüngste Daten zeigen, dass sich die Angst- und Depressionsraten unter Jugendlichen seit Anfang der 2010er Jahre mehr als verdoppelt haben, was mit der weit verbreiteten Nutzung von Smartphones und sozialen Medien zusammenfällt.

Während sich Eltern und politische Entscheidungsträger mit der Krise auseinandersetzen, bieten Experimente wie das von Aitkenhead Hoffnung und praktische Erkenntnisse.

Journalist Sends Kids off on a Smartphone-Free Camping Trip – Unsupervised. Adults Quake. Kids Flourish.



Our latest at After Babel: @FreeRangeKids and I draw out lessons from @DeccaJourno's fantastic demonstration of the ideas in The Anxious Generation:https://t.co/GaykbexI9l — Jonathan Haidt (@JonHaidt) August 12, 2024

‘Wie ein Fehler in der Matrix’

Haidt, Sozialpsychologe an der Stern School of Business der New York University, schlägt Alarm wegen einer dramatischen Veränderung der geistigen Gesundheit von Jugendlichen. Sein 2018 gemeinsam mit ihm veröffentlichtes Buch “The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure” (Die Verwöhnung des amerikanischen Geistes: Wie gute Absichten und schlechte Ideen eine Generation zum Scheitern bringen) war ein Bestseller der New York Times.

In seinem neuesten Buch, “The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness” (Die ängstliche Generation: Wie die große Neuverdrahtung der Kindheit eine Epidemie psychischer Erkrankungen verursacht) legt Haidt überzeugende Beweise für eine Krise vor, die mit der zunehmenden Nutzung von Smartphones und sozialen Medien durch Kinder begann.

“Wir sehen eine sehr plötzliche Verschiebung in den frühen 2010er Jahren – es ist wirklich wie eine Störung in der Matrix”, erklärte Haidt im Podcast “Triggernometry”. Er argumentierte, dass in dieser Zeit eine “große Neuverdrahtung der Kindheit” stattfand, die das Selbstkonzept und die sozialen Fähigkeiten der Kinder tiefgreifend beeinflusste.

Daten des U.S. National Survey on Drug Use and Health zeigen, dass sich der Prozentsatz der Jugendlichen, die unter schweren depressiven Episoden leiden, seit 2011 mehr als verdoppelt hat. Ähnliche Trends sind laut Haidts Forschung in Großbritannien, Kanada und anderen Industrienationen zu beobachten.

Haidt zufolge geht es dabei nicht nur um Stimmungsstörungen. Die Raten von Selbstverletzungen, Selbstmordversuchen und Einsamkeitsgefühlen sind bei der Generation Z, definiert als nach 1996 Geborene, stark angestiegen.

“Zum Entsetzen meiner Söhne habe ich mir ein Experiment ausgedacht”

Um Haidts Theorien zu testen, heckte Aitkenhead einen kühnen Plan aus, an dem ihre Söhne Jake, 14, und Jody, 13, zusammen mit acht ihrer Freunde im Alter von 13 bis 15 Jahren beteiligt waren.

“Zum Entsetzen meiner Söhne habe ich mir ein Experiment ausgedacht”, schrieb Aitkenhead. Die ersten Reaktionen der Teenager reichten von Abneigung bis hin zu regelrechter Panik. “Meine Freunde machen das auf keinen Fall”, sagte Jake zu ihr. “Das geht nicht.”

Einen Monat lang schlossen die Jugendlichen ihre Smartphones in Zeitschlossbehältern ein, auf die sie nur eine Stunde täglich Zugriff hatten. Stattdessen erhielten sie einfache “Light Phones”, eine Art “stummes Telefon”, das nur Anrufe, SMS und andere Minimalfunktionen erlaubt.

Die Rekrutierung von Teilnehmern erwies sich als schwierig, insbesondere bei Mädchen. Aitkenhead merkte an, dass diese Schwierigkeit möglicherweise auf den stärkeren Einfluss der sozialen Medien auf weibliche Jugendliche zurückzuführen ist.

Schließlich nahmen zwei Mädchen an dem Experiment teil und lieferten wichtige Erkenntnisse über die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der Smartphone-Nutzung und deren Auswirkungen.

Aitkenhead fand heraus, dass Jungen ihre Smartphones vor allem für Snapchat, Spotify und Sportvideos nutzten, während Mädchen deutlich mehr Zeit auf Social-Media-Plattformen verbrachten. Dies schien eine tiefgreifendere negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit und das Selbstbild der Mädchen zu haben, was sich mit Haidts Forschungsergebnissen deckt.

Der zweitägige unbeaufsichtigte Campingausflug testete die Fähigkeit der Teenager, sich in der realen Welt ohne ständige digitale Verbindung zurechtzufinden. Dieser Aspekt des Experiments befasste sich mit einem weiteren zentralen Anliegen von Haidts Arbeit: dem Verlust von Unabhängigkeit und freiem Spiel in der modernen Kindheit.

Haidt teilte diese Punkte in einer Einleitung zu einem Artikel über den unbeaufsichtigten Smartphone-freien Campingausflug von Lenore Skenazy und Haidt auf Haidts “After Babel” Substack.

Skenazy ist die Autorin von “Free-Range Kids: How Parents and Teachers Can Let Go and Let Grow” (Freilaufende Kinder: Wie Eltern und Lehrer loslassen und wachsen lassen können) und gemeinsam mit Haidt Mitbegründerin von Let Grow, einer “Bewegung für kindliche Unabhängigkeit”.

“Was auch immer auf deinem Smartphone passiert, spielt keine Rolle”

Der einmonatige digitale Entzug führte zu überraschenden Ergebnissen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entdeckten die einst skeptischen Teenager unerwartete Vorteile in ihrem smartphonefreien Leben.

“Man fängt an zu erkennen, dass das, was auf dem Smartphone passiert, keine Rolle spielt”, sagte Lincoln, ein 14-jähriger Teilnehmer. “Man wird nie auf dem Sterbebett sagen: ‘Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinem Handy verbracht.'”

Viele berichteten, dass sie sich weniger müde und konzentrierter fühlten. Rowan, ein weiterer Teilnehmer, hat in der Zeit, in der er sonst durch seinen Social-Media-Feed gescrollt hat, ein 700-seitiges Buch über Basketball gelesen.

Isaac, 14, fühlte sich “gestrafft” und effizienter bei seinen täglichen Aufgaben. “Es war einfach beruhigend. Es hat alles geglättet.”

Der unbeaufsichtigte Campingausflug erwies sich als besonders transformativ. Trotz anfänglicher Zweifel an der Kompetenz der Jugendlichen zeigten sie eine bemerkenswerte Entwicklung: “In weniger als 36 unbeaufsichtigten Stunden scheinen sie um etwa zwei Jahre erwachsen geworden zu sein”, so Aitkenhead.

Obwohl einige Kinder später berichteten, dass es ihnen schwer fiel, nicht in alte Muster zurückzufallen, sagten am Ende der Reise alle, dass sie ihre Handys nicht vermisst hätten. Die meisten hatten sogar aufgehört, die tägliche Smartphone-Stunde in Anspruch zu nehmen.

Die beiden Mädchen hatten die größten Schwierigkeiten mit dem smartphonefreien Monat, schienen sich aber der Gefahren bewusst zu sein. Rose, 13, sagte zu Aitkenhead: “Warum sollte man seinem Kind ein Handy geben? … Wenn man weiß, wie schädlich es ist – nur Druck und Spitznamen und Etiketten und unmögliche Standards – warum sollte man seinen Kindern das geben?”

“Alle Erfahrungen, die ein Kind braucht, werden verdrängt”

Während des Gesprächs über “Triggernometry” wies Haidt darauf hin, wie sich Smartphones mit Frontkameras auf Teenager auswirken. “Alle Erfahrungen, die ein Kind braucht, werden dadurch verdrängt”.

Er sagte, das Problem gehe über die bloße Ablenkung hinaus – die ständige Nutzung von Smartphones in den entscheidenden Entwicklungsjahren könne die Entwicklung von exekutiven Funktionen und sozialen Fähigkeiten beeinträchtigen.

“Was wir den Kindern antun … wird ihnen für den Rest ihres Lebens schaden”, sagte Haidt. Er nannte als Probleme die Fragmentierung der Aufmerksamkeit, die verzögerte Reife, die beeinträchtigte Kreativität und Risikobewertung sowie die Anfälligkeit für Ausbeutung (wie Sextortion).

Er wies darauf hin, dass viele Arbeitgeber über Schwierigkeiten mit Mitarbeitern der Generation Z aufgrund von Problemen mit Angst, Initiative und Problemlösung berichten.

Die gesellschaftlichen Folgen der Untätigkeit könnten schwerwiegend sein, warnte Haidt, einschließlich sinkender Heirats- und Geburtenraten.

“Wir sprechen hier wirklich von einem zivilisatorischen Zusammenbruch. Wenn die Dinge so weitergehen wie bisher, dann werden wir eine immer kleiner werdende Bevölkerung mit immer mehr ängstlichen Menschen haben.”

Wir müssen es hinauszögern

Trotz der ernüchternden Statistiken blieb Haidt optimistisch, was mögliche Lösungen angeht. Er schlug die Einführung von vier Schlüsselnormen vor:

Keine Smartphones vor der Highschool (ca. 14 Jahre) – Klapphandys und Handys sind in Ordnung.

Keine Social-Media-Konten bis zum Alter von 16 Jahren.

Telefonfreie Schulen mit eingeschränkter oder gar keiner Nutzung während des Schultages.

Geben Sie den Kindern viel mehr Unabhängigkeit, freies Spiel und Verantwortung in der realen Welt.

“Wenn wir diese vier Dinge tun, können wir das Problem tatsächlich in den nächsten ein oder zwei Jahren lösen”, sagte Haidt. “Wir werden die Technologie nicht verbrennen, [aber] wir müssen sie aufhalten.

Er schlug vor, sich mit anderen Eltern in einer “kollektiven Aktion” zu koordinieren, um bildschirmfreie Gelegenheiten für Kinder zu schaffen, sich zu treffen. “Das wird ein sehr einsames Leben sein, wenn man nicht ein paar andere Familien hat, die dieselben Normen praktizieren.

Selbst wenn man nur mit ein oder zwei Tagen am Stück anfängt, kann das bei Teenagern einen Unterschied machen, sagte Haidt und bemerkte, dass es “Spaß machen kann, und das ist es, was wir ihnen zurückgeben müssen”.