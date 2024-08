Haben die COVID-Impfstoffe wirklich 20 Millionen Menschenleben weltweit gerettet?

Von Steve Kirsch

Nein. Aber das hindert die Leute nicht daran, das zu behaupten. In Wirklichkeit wurden keine Menschenleben gerettet, und deshalb gibt es auch keine Erfolgsanekdoten.

Zusammenfassung

In einer im Jahr 2022 in The Lancet veröffentlichten Studie mit dem Titel “Global impact of the first year of COVID-19 vaccination: a mathematical modelling study” (Globale Auswirkungen des ersten Jahres der COVID-19-Impfung: eine mathematische Modellierungsstudie) wird geschätzt, dass die COVID-Impfung fast 20 Millionen zusätzliche Todesfälle verhindert hat.

Im Folgenden erfahren Sie, was ich und andere, die ich respektiere, von dieser Modellstudie halten.

Meine Meinung

Modellierungsstudien können sehr ungenau und irreführend sein.

Die Studie zeigt, dass pro 10.000 Geimpfte 36 Todesfälle durch COVID verhindert werden!

Aus dem Lancet-Artikel. Die Schlüsselzahl ist der Kasten ganz rechts: 35,68 gerettete Leben pro 10.000 Geimpfte

Mehr als 5,5 Milliarden Menschen haben sich die Spritze verabreicht, so dass in dem Papier der Nutzen auf 5,5e9*36/10000 = 19,8 Millionen gerettete Leben berechnet wird.

So kommen sie auf diese Zahl. So einfach ist das.

Haben sie also einen Realitätscheck durchgeführt? Nein, natürlich nicht. Sonst wäre die Arbeit nicht akzeptiert worden.

In der Pfizer-Studie gab es 22.030 Personen, die die Spritze erhielten. Das bedeutet also, dass das Medikament 2,2*36 Todesfälle = 79 COVID-Todesfälle verhindert hat.

Es ist allgemein bekannt, dass der Impfstoff nur 6 Monate lang wirkt, weshalb alle 6 Monate eine Auffrischung empfohlen wird.

Wie viele COVID-Todesfälle wurden also in der klinischen Studie von Pfizer netto „gerettet“? Laut dem ergänzenden Anhang war es nur 1.

Randomisierte klinische Studien gehören zu den hochwertigsten wissenschaftlichen Nachweisen, die es gibt.

1 ist nicht einmal annähernd 79!

Wir müssen also die Lancet COVID-Modellstudie über gerettete Leben als äußerst ungenau zurückweisen.

Und dennoch wurde die Studie nicht zurückgezogen!?! Was uns natürlich dazu veranlasst, allem, was heutzutage in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wird und mit COVID-Impfstoffen zu tun hat, sehr misstrauisch gegenüberzustehen.

Trust the Evidence meldet sich zu Wort (Carl Heneghan und Tom Jefferson)

Aus dem Trust the Evidence-Artikel „Übermäßige Todesfälle wieder im Rampenlicht“.

Es ist plötzlich in Ordnung, das Narrativ über Impfungen in Frage zu stellen. Der Lancet-Bericht schätzt, dass Impfungen 19-8 Millionen zusätzliche Todesfälle verhindert haben. Mathematische Modellrechnungen sollten nicht zur Rechtfertigung der Politik herangezogen werden – der jüngste Bericht zeigt, dass die Zahlen nicht stimmen.

Sie machen also 2 Kernaussagen:

Verwenden Sie keine mathematischen Modelle für die öffentliche Politik, denn diese sind zu unzuverlässig Die vom Modell vorhergesagten Zahlen stimmen nicht mit der Realität überein.

Man beachte, dass TTE von zwei der angesehensten evidenzbasierten Wissenschaftler der Welt geschrieben wird , die verteufelt und verteufelt wurden, weil sie die Wahrheit gesagt haben. Nur durch die Unterstützung ihrer Abonnenten auf Substack können sie ihre wichtige Arbeit fortsetzen.

Ihre größte Frustration: der völlige Mangel an Datentransparenz

Ich habe heute fast zwei Stunden lang mit einem der Autoren gesprochen, und ihre größte Enttäuschung ist, dass die Regierungen genau die Daten verbergen, die sie für eine glaubwürdige Sicherheitsanalyse benötigen.

Ich fragte: „Wie rechtfertigen sie es, die Daten vor den Gesetzgebern zu verstecken?“

Als ein Parlamentsausschuss die Sicherheitsdaten anforderte, antwortete die britische Regierung, dass die Sicherheitsinformationen „kommerziell vertraulich“ seien.

Moment mal…

Wenn die Impfstoffe sicher sind, warum müssen die Hersteller die Daten dann geheim halten?

Das kann ich immer noch nicht verstehen.

„Wo sind die Zahlen?“ meldet sich zu Wort (Norman Fenton, Martin Neil)

Lesen Sie den ausgezeichneten Artikel „Why we cannot ignore the Lancet claim that the vaccines saved 20 million lives“(Warum wir die Lancet-Behauptung, dass die Impfstoffe 20 Millionen Leben gerettet haben, nicht ignorieren können), in dem es im Wesentlichen heißt, dass die Lancet-Studie Junk-Wissenschaft ist („offensichtlich fehlerhafte Modellierung“), dass wir sie aber nicht einfach ignorieren können, weil die Impfstoffhersteller die Studie nutzen, um zu behaupten, dass die Schäden der Impfstoffe im Vergleich zum Nutzen minimal sind.

Ich empfehle dringend, sich alle Videos in diesem Artikel anzusehen. Sie sind alle kurz. Sie werden sie lieben!

Wie viele Leben wurden also durch die Impfungen gerettet?

Nach dem, was ich weiß, null.

Und 10 Millionen oder mehr Menschenleben wurden weltweit verloren.

Nehmen wir zum Beispiel:

6. Niemand glaubt aufgrund seiner persönlichen Beobachtungen, dass die Impfstoffe wirken. Wenn die Impfstoffe so erfolgreich waren, wie erklären wir dann, dass fast alle das Gegenteil beobachtet haben?

Wie viele Menschen wurden durch die Impfung getötet?

Nach allem, was ich weiß, liegt diese Schätzung von 17 Millionen Toten weltweit in der richtigen Größenordnung:

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte und keine andere Absicht, als objektiv zu berichten, was sie beobachten.

Tracey Beth Hoeg hat versucht, diese Studie zu widerlegen, aber sie war nicht sehr überzeugend, wie Sie hier sehen können.

Was meinen Sie dazu? Wie viele Leben haben die COVID-Impfstoffe Ihrer Meinung nach gerettet?

Zusammenfassung

Regierungsbeamte werden von den Impfstoffherstellern aufgefordert, die offensichtlich fehlerhafte Lancet-Modellstudie als Rechtfertigung für die Impfung aller Menschen zu beachten.

Doch den britischen Gesetzgebern wurde von den britischen Regierungsbehörden gesagt, sie sollten „Sand in die Augen streuen“, wenn sie nach den tatsächlichen Sicherheitsdaten fragen.

Leider gibt es nur wenige Mitglieder des EU-Parlaments, des britischen Parlaments und des US-Kongresses, die über die Fähigkeit zum kritischen Denken verfügen, um zu erkennen, dass der Mangel an Datentransparenz ein großes Problem darstellt.

Immer dann, wenn Sicherheitsdaten der Öffentlichkeit vorenthalten werden, sollte man einfach „Nein“ sagen, wenn man zu einem medizinischen Eingriff aufgefordert wird.