„Unsere Macht wird unsichtbar sein“: Enthüllung eines angeblichen Plans zur Weltherrschaft

Kim Dotcom

Dieser Beitrag könnte der wichtigste sein, den Sie jemals lesen werden, denn er bietet eine einfache Erklärung dafür, warum unsere Welt absichtlich zerstört wird.

Ich bin weder antisemitisch noch ein Nazi. Ich bin einfach ein ehemaliger Hacker mit großartigen analytischen Fähigkeiten, der versteht, was in der Welt vor sich geht.

Am Ende dieses Beitrags werde ich aus einem Plan zur Weltherrschaft zitieren. Sie werden die Wahrheit sofort erkennen, weil genau das derzeit in der Welt geschieht. Die heutige Realität deutet darauf hin, dass dieser Plan real ist.

Wenn Sie Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, werden Sie erfahren, dass der Ursprung dieses Plans diskreditiert wurde und dass die angeblichen Urheber nichts damit zu tun haben sollen. Aber wer war die Person, die den entscheidenden Beweis lieferte?

Es war Allen Dulles. Der Mann, der von US-Industrieführern Geld sammelte, um Adolf Hitler, seine Nazipartei und seinen Krieg zu finanzieren. Der Mann, der später CIA-Direktor unter Kennedy und Leiter der Warren-Kommission war, die den Kennedy-Mord untersuchte. Warum sollte jemand einem Mann mit einem so fragwürdigen Charakter glauben?

Die Protokolle der Weisen von Zion haben zweifellos Ideen von verschiedenen Autoren übernommen, aber das kann man von den meisten wichtigen Schriften in der Geschichte sagen. Sie wurden als Fälschung bezeichnet und sind eines der ersten Beispiele für die Verwendung des Begriffs “Verschwörungstheorie”.

Warum sind Zionisten in den Medien, der Politik, im Bankwesen und in den Weltangelegenheiten so stark überrepräsentiert? Wie konnte eine so kleine Gemeinschaft alle Machtzentren und Informationskanäle dominieren?

Warum kann Israel UN-Resolutionen und internationales Recht ignorieren und in Gaza einen Völkermord begehen, der im US-Kongress mit Standing Ovations gefeiert wird? Warum handelt Israel, als stünde es über dem Gesetz, scheinbar ohne Angst vor Konsequenzen?

Lesen Sie einige Auszüge aus dem angeblichen zionistischen Plan zur Weltherrschaft unten und vergleichen Sie ihn mit der Realität. Ist das alles nur ein Zufall?

„Unsere Macht wird unbesiegbarer sein als jede andere, weil sie unsichtbar bleiben wird, bis zu dem Moment, in dem sie so stark geworden ist, dass keine List sie mehr untergraben kann.“

„Wir werden die Medien absolut kontrollieren, sodass keine einzige Meldung ohne unsere Kontrolle an die Öffentlichkeit gelangt. Auf diese Weise werden wir sicher über unsere Gegner triumphieren, denn ohne die Medien sind sie hilflos.“

„Wir werden die hirnlosen Köpfe mit eitlen Vorstellungen, fantastischen Theorien, verderblichem Vergnügen, Spielen und schmutzigen Leidenschaften ablenken, sodass sie nicht in der Lage sein werden, ihren Intellekt zu nutzen. Sie werden nie vermuten, dass sie von uns gelenkt wurden.“

„Wir werden riesige Monopole errichten, sodass alle zugrunde gehen werden, wenn der politische Zusammenbruch kommt. Wir müssen ihnen um jeden Preis ihre Länder wegnehmen, wir müssen die Löhne senken und die Preise für alle lebensnotwendigen Güter erhöhen.“

„Wir werden eine Wirtschaftskrise schaffen, die den Handel an allen Börsen stoppen und die Industrie zum Stillstand bringen wird. Wir werden Massen von Arbeitern gleichzeitig auf der ganzen Welt auf die Straßen werfen, die Eigentum plündern und sich am Blutvergießen erfreuen werden.“

„In unserer Regierung darf es außer uns nur noch eine Masse von versklavten Menschen geben, einige wenige Milliardäre, die uns vollkommen ergeben sind, sowie Polizei und Soldaten. Um dies zu erreichen, müssen wir Chaos und Feindseligkeiten schaffen und wir müssen jede Täuschung, Verrat und Falschheit nutzen, die möglich ist. Unsere größte Waffe sind die Medien.“

„Wir werden einen König über die ganze Erde einsetzen, der alle Ursachen von Unfrieden, wie Grenzen, Nationalitäten, Religion, Staatsschulden usw., beseitigen wird, und Frieden und Ruhe schaffen, die auf andere Weise nicht zu erreichen sind. Um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir in allen Ländern Unruhe stiften, die ganze Menschheit bis zur Erschöpfung durch Hass, Kämpfe, Neid, Folter, Hunger und Krankheiten bringen, sodass die Menschen gezwungen sein werden, Zuflucht in unserer absoluten Herrschaft zu suchen.“

„Unsere Hauptwaffe war, ist und wird die Zerstörung aller Privilegien sein, auf deren Trümmern wir unsere absolute Autokratie errichten werden.“

Bitte beachten Sie, dass die meisten pro-israelischen Kommentare in den sozialen Medien von dem weltweit größten Bot-Netzwerk generiert werden, nicht von echten Menschen.