Kit Knightly

Die Version 2.0 der Affenpockenepidemie verläuft in vorhersehbaren Bahnen und gleitet nahtlos von der Phase der “Ausrufung des Notstands” in die Phase der “Impfung für alle” über.

Der erste Schritt besteht darin, zu zeigen, dass Mpox 2024 vollkommen anders ist als Affenpocken 2022. Wie haben sie das herausgefunden?

Wie bei allem – sie sagen es einfach und vertrauen darauf, dass ihre Reichweite und ihr Gewicht als “Autorität” den Rest erledigen.

CNBC geht den direkten Weg:

Haben Sie das verstanden? Das ist nicht wie die abgebrochene Geschichte mit dem blöden Namen 2022, das ist anders, das ist erschreckend.

Anonyme “Experten”, die der Evening Standard zitiert, behaupten, die neue Variante sei “mit schwereren Krankheiten und höheren Sterblichkeitsraten verbunden”.

Noch wichtiger ist jedoch, dass der Artikel dieses Mal einen nicht anonymen “Experten” zu Wort kommen lässt, der warnt, dass “eine antivirale Behandlung, Tecovirimat, die gegen das Clade-2-Virus eingesetzt wird, bei der neuen Variante wahrscheinlich nicht wirksam ist”.

Um den Punkt zu verdeutlichen, erhält die nächste Zeile einen eigenen Absatz. Versuchen Sie, das Schlüsselwort zu finden:

Die Impfstoffe bleiben jedoch wirksam.

All dies sollte nicht überraschen, wenn man bedenkt, wie die Überschrift des Artikels lautet:

Aktivisten fordern dringend die Einführung des Mpox-Impfstoffs in Großbritannien angesichts einer neuen gefährlichen Variante

Als sich herausstellte, dass die alten antiviralen Therapien nicht funktionierten, legten die Länder natürlich Impfstoffvorräte an, was den Aktienwert von Bavarian Nordic, dem dänischen Pharmariesen, der den Pockenimpfstoff herstellt, der für die Affenpocken umgewidmet wurde, in die Höhe trieb.

Sie haben die Produktion hochgefahren, aber das ist bis jetzt nicht alles: Sie wollen ihren Markt vergrößern, indem sie bei der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung ihres Impfstoffs für Minderjährige beantragen.

Ich kann mir nicht vorstellen, in welche Richtung diese Entscheidung gehen wird, Sie vielleicht?

Ach, und keine Sorge, Team NATO, ihr müsst das alles nicht alleine durchstehen, das Team BRICS wird euch begleiten – genau wie Covid.

China verschärft die Grenzkontrollen und führt mehr Tests durch, und das russische Gamalei-Zentrum hat offenbar einen neuen, gentechnisch veränderten Impfstoff gegen Affenpocken entwickelt.

Alle Menschen auf beiden Seiten des neuen Eisernen Vorhangs sind also gerettet. Juhu.