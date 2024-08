Einige Verschwörungstheoretiker werden darauf hinweisen, dass Affenpocken (Mpox) vor 2022 ein eher seltenes Virus waren. Nichtsdestotrotz gab es vor dem Ausbruch der Affenpocken viele Aktivitäten im Zusammenhang mit der Prävention. So gab es beispielsweise zwischen 2018 und 2022 weltweit insgesamt nur 11 Fälle und im Westen keinen einzigen gemeldeten Todesfall. Erst ab dem 30. Juli 2022 ging es bergauf. Autoren wie Craig Paardekooper weisen nach einem Vortrag von Dr. Meryl Nass darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt mehr Menschen durch umstürzende Bäume getötet wurden. In den USA sterben jährlich etwa 100 Menschen durch umstürzende Bäume oder andere damit zusammenhängende Unfälle. Verschwörungstheoretiker vermuten daher, dass das Ereignis an Orten wie X, Substack usw. geplant wurde. Der Autor glaubt nicht daran.

Aber was vorhersehbar ist, was bekannt ist, ist, dass der österreichische Ökonom Joseph A. Schumpeter uns über die Bürokratie gelehrt hat, dass der Kapitalismus zunehmend von solchen bürokratischen Großunternehmen geprägt sein wird, die die traditionelleren innovativen Eigentümer-Unternehmer verdrängen werden. Wir können dies an der Verflechtung der Macht verschiedener Sektoren mit der Regierung und globalen Institutionen wie der WHO sehen. Beispielsweise wird die Pharmaindustrie in ihrem Streben nach Profit natürlich mit der Zeit versuchen, die öffentliche Gesundheit zu “medizinisieren”. In dem Maße, wie die Verflechtungen zwischen Industrie, Regierung und globalen gemeinnützigen Organisationen zunehmen, gibt es verschiedene Anzeichen für eine zentralisierte Planung. Ein Beispiel ist der Zusammenschluss von impfstoffzentrierten gemeinnützigen Organisationen, die von der Regierung, der Industrie und wohlhabenden Philanthropen unterstützt werden. Die “gemeinnützigen Organisationen” erhalten immer mehr Mittel, mehr Gewicht und mehr Aufträge und versuchen in der Regel, die Bedingungen für ihre eigene weitere Expansion zu schaffen. Dies geschieht nicht einmal mit bösen Absichten, sondern spiegelt das beobachtete Verhalten der Wissenschaft der Bürokratie wider.

Das Affenpockenvirus wurde erstmals 1958 in Dänemark bei zwei Ausbrüchen einer pockenähnlichen Erkrankung bei Versuchsaffen entdeckt. 1970 wurde der erste Fall von Affenpocken beim Menschen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) bei einem neun Monate alten Jungen gemeldet.

Heute, da der Impfstoffkomplex und die Medikalisierung der öffentlichen Gesundheit wachsen und sich ausbreiten, wird nach immer mehr potenziellen Notfällen gesucht, die es zu antizipieren gilt, denn dies wird im Großen und Ganzen zur Logik des Systems selbst.

Beispiel Mpox: Die jüngste Erklärung der WHO zum Notfall wurde am Dienstag auf TrialSite veröffentlicht. Am selben Tag berichtete TrialSite über die kontinentale Notstandserklärung der CDC für Afrika.

Während Verschwörungstheoretiker die frühzeitige Vorbereitung als Vorwissen betrachten werden, ist eine viel wahrscheinlichere Erklärung, dass ein solcher Erreger tatsächlich immer mehr an die Oberfläche kommt, und daher die Antizipationsübungen der wachsenden komplexen Bürokratie – mit ihrem Mandat. Die Planung, die Vorbereitung, denn das rechtfertigt die steigenden Ausgaben für die Existenz solcher Organisationen, die sechsstelligen Gehälter, die verschwenderischen Sitzungen, die Bedeutung der Staatskunst, die exotischen Reisen, die Fünf-Sterne-Hotels und so weiter. Eine rationalere Erklärung, warum eine gute Idee wie die der WHO scheitert, findet sich im Dokumentarfilm TrustWHO.

Immerhin wurde diese Institution gegründet, um eine gesündere Zukunft für alle zu schaffen, und sie wurde zum Schlüssel für alle Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Aber kann man ihr vertrauen? Wohl kaum, wenn man das alarmierende Bild von Korruption und Undurchsichtigkeit betrachtet, das die Filmemacherin Lilian Franck zeichnet.

Die Paranoiker werden auf eine Reihe von Aktivitäten hinweisen, die VOR dem angekündigten Notfall stattgefunden haben:

FDA-Lizenz: 2019

Am 17. März 2021 führte die sogenannte Nuclear Threat Initiative auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Übung durch, bei der hypothetische Reaktionen der öffentlichen Gesundheit auf die absichtliche Freisetzung eines genetisch manipulierten Stammes des Affenpockenvirus simuliert wurden.

Am 23. Juli 2022 erklärte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, den Ausbruch des Virus im Jahr 2022 zu einem internationalen Gesundheitsnotstand.

Im Mai 2023 wurde der Notstand für beendet erklärt. Natürlich wurde neulich erneut ein Notstand ausgerufen. Zur Table-Top-Übung: 2021 haben die Faktenprüfer keine Anhaltspunkte für eine solche Planung gefunden.

CDC Kongo-Studie: Ran 2017-2022 . Ergebnisse ausstehend Produktionsanlage für Impfstoffe:

Fertigstellung 2021 Bestellungen von Affenpocken-Impfstoff

2020: 1,4 Millionen Dosen

Juni 2022: 500.000 Dosen

Juli 2022: 5 Millionen Dosen

Dr. Nas und andere erinnern uns daran, dass alle diese Bestellungen für ein Virus erfolgten, das bis Juli 2022 nur 11 Menschen infiziert hatte, ohne dass es bis dahin im Westen zu Todesfällen gekommen war. Siehe die CDC-Liste der vergangenen Fälle zumindest in den USA. Beweise für eine konzertierte, im Voraus geplante Verschwörung oder einfach die Hypothese, die dieser bescheidene Autor aufstellt?

Nun wurde das Virus im Jahr 2024 in 13 Ländern nachgewiesen, wobei mehr als 96 % aller Fälle und Todesfälle im Kongo auftraten, so die CDC in Afrika.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Fälle um 160% und die der Todesfälle um 19%, insgesamt wurden 14.000 Fälle gemeldet – mit 524 Todesfällen.

Verschwörungstheoretiker weisen darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit der Fälle nach der Bestellung der Impfdosen auftrat, aber es gibt keine Beweise dafür, dass die Mpox-Impfung mit dem vermehrten Auftreten des Virus selbst in Verbindung steht, abgesehen von ihrer eigenen Voreingenommenheit.

Nur wenige wissen, dass viele der unabhängigen WHO-Berater gegen die Ausrufung eines Gesundheitsnotstands gestimmt haben, zumindest beim ersten Mal im Jahr 2022. Trotzdem setzte sich Generaldirektor Tedros, der außer einem Doktortitel in Public Health keine medizinische Qualifikation besitzt und einen Hang zur Medikalisierung hat, einfach über alle seine medizinischen Experten hinweg, die ihre Besorgnis zum Ausdruck brachten, und verkündete, dass die ganze Welt von einer Affenpocken-Pandemie betroffen sei.

Science bestätigte 2022, dass es eine “knappe Mehrheit im Notfallkomitee” war, die dagegen stimmte, die weltweite Ausbreitung der Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall (PHEIC) zu erklären, obwohl ein spezieller beratender Ausschuss es erneut ablehnte, diesen Schritt zu empfehlen.

Die jüngste Erklärung von Tedros basierte auf den Empfehlungen des IHR-Notfallkomitees der WHO, das sich aus unabhängigen Experten zusammensetzt und am selben Tag tagte, um die von Experten der WHO und der betroffenen Länder vorgelegten Daten zu prüfen.

Das Komitee teilte dem Generaldirektor mit, dass es den Ausbruch von Mpox als einen PHEIC ansieht, der das Potenzial hat, sich weiter in afrikanischen Ländern und möglicherweise auch außerhalb des Kontinents auszubreiten.

Und mehr Relevanz, Finanzierung, wirtschaftliches Überleben, Machtmittel und natürlich die Aufgabe, Leben zu retten.