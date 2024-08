Die Regierung von Premierminister Keir Starmer hat Sofortmaßnahmen ergriffen, um eine Überfüllung der Gefängnisse nach den jüngsten Unruhen zu verhindern.

Verdächtige werden in Polizeistationen festgehalten, bis Zellen frei werden. Bei Demonstrationen hat die Polizei mehr als 1.000 Personen festgenommen. Darunter sind auch Personen, die wegen Äußerungen in sozialen Medien verhaftet wurden.

Die Regierung startete die Operation Early Dawn. „Wir waren gezwungen, schwierige, aber notwendige Entscheidungen zu treffen, um das System am Laufen zu halten“, sagte James Timpson, stellvertretender Minister für Gefängnisse.

Die britische Justizministerin Shabana Mahmood hat angekündigt, dass ab September Tausende Häftlinge vorzeitig freigelassen werden. Nach ihrer Freilassung werden die frei gewordenen Plätze von Häftlingen besetzt, die wegen ihrer Opposition gegen die Masseneinwanderung inhaftiert waren.

