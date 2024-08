RAY McGOVERN: Verfall, Hinfälligkeit, Betrug im Journalismus

Von Ray McGovern

Mit dem Journalismus verhält es sich nicht wie mit dem Krieg: Im Krieg schreiben die Sieger die Geschichte, im heutigen Journalismus sind es die Verlierer.

RUssiagate überlebt weiterhin wie ein kugelsicheres Science-Fiction-Monster.

Der jüngste Versuch, diese Problematik zu rehabilitieren, ist ein Interview von Adam Rawnsley in der aktuellen Ausgabe von Rolling Stone Magazin eines gewissen Michael van Landingham, eines Geheimdienstanalysten, der stolz darauf ist, den ersten Entwurf der grundlegenden „Analyse“ des Russiagate-Skandals geschrieben zu haben, das sogenannte Intelligence Community Assessment.

Die ICA machte die Russen dafür verantwortlich, Trump 2016 dabei geholfen zu haben, Hillary Clinton zu besiegen. Die Veröffentlichung erfolgte zwei Wochen vor Trumps Amtsantritt. Diese durch und durch politisierte Einschätzung war für den Geheimdienstberuf eine Blamage.

Schlimmer noch: Trump wurde dadurch entmannt und daran gehindert, sich für ein besseres Verhältnis zu Russland einzusetzen.

Im Juli 2018 war Botschafter Jack Matlock (der letzte US-Gesandte in der Sowjetunion) dazu bewegt, seinen eigenen stechende Beurteilung der „Bewertung“ unter dem Titel: „Ehemaliger US-Gesandter in Moskau bezeichnet Geheimdienstbericht über angebliche russische Einmischung als ‚politisch motiviert‘.“

Im Januar 2019 schrieb Folgendes zur ICA:

„Ein Blick auf den Titel des Bewertung der Intelligence Community (ICA) (das nicht von der gesamten Gemeinschaft unterstützt wurde) – „Bewertung russischer Aktivitäten und Absichten bei den jüngsten US-Wahlen“ – würde ausreichen, um zu zeigen, dass der weithin respektierte und unabhängig denkende Geheimdienst des Außenministeriums hätte einbezogen werden sollen. Der staatliche Geheimdienst hatte gegen mehrere Punkte in der Schätzung zum Irak vom Oktober 2002 Einwände erhoben und sogar darauf bestanden, eine abweichende Fußnote aufzunehmen.

Clapper: Handverlesene Beweise zeigen? (Pete Souza, Weißes Haus)

James Clapper, der damalige Direktor des nationalen Geheimdienstes, der das ICA ins Leben gerufen hat, wusste das nur zu gut. Daher hielt er es offenbar für besser, lästige Andersdenkende nicht einzubeziehen oder sie gar darüber zu informieren, was vor sich ging. Ebenso hätte die Defense Intelligence Agency einbezogen werden sollen, insbesondere da sie über beträchtliche Fachkenntnisse über den russischen Militärgeheimdienst GRU verfügt, der für das russische Hacken der DNC-E-Mails verantwortlich gemacht wird. Doch besitzt auch DIA eine unabhängige Ader und ist tatsächlich in der Lage, Urteile zu fällen, die Clapper mit Füßen treten würde. … Mit Hilfe der Schadenkalkulation und anderen Mainstream-Medien gelang es Clapper, vor allem durch sein Schweigen, die Farce zu nähren, dass die ICA tatsächlich ein echtes Produkt der gesamten Geheimdienstgemeinschaft sei, solange er damit durchkam. Nach vier Monaten war es soweit gestehe dass die ICA nicht, wie Außenministerin Clinton und die Medien immer wieder behaupteten, von „allen 17 Geheimdiensten“ vorbereitet worden sei. Tatsächlich ging Clapper noch einen Schritt weiter und behauptete stolz – mit bemerkenswerter Naivität –, dass die ICA-Autoren „handverlesene Analysten“ von FBI, CIA und NSA seien. Er dachte vielleicht, dass dies die Glaubwürdigkeit der ICA stärken würde. Es ist jedoch ein Kinderspiel, dass man, wenn man handverlesene Antworten will, die Analysten besser selbst auswählt. Und das tat er.“

[Sehen: Die „Bewertung“ zum Russiagate vom Januar 2017]

Verborgen in Anhang B des ICA ist dies merkwürdiger Haftungsausschluss:

“Bewertungen basieren auf gesammelten Informationen, die oft unvollständig oder fragmentarisch sind, sowie auf Logik, Argumentation und Präzedenzfällen. … Hohes Vertrauen in ein Urteil bedeutet nicht, dass die Beurteilung eine Tatsache oder eine Gewissheit ist; solche Urteile könnten falsch sein.“ Kein Wunder also, dass ein New York Times In einem Bericht vom Tag der Veröffentlichung des ICA hieß es:

„Was in dem öffentlichen Bericht fehlt, ist das, was viele Amerikaner am sehnlichsten erwartet haben: handfeste Beweise, die die Behauptungen der Behörden untermauern, dass die russische Regierung den Wahlangriff eingefädelt hat. Das ist ein erhebliches Versäumnis…“

Obamas Rolle wird begraben

FBI-Direktor James Comey unterrichtet Präsident Barack Obama im Juni 2016. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Pete Souza/Flickr)

Dem Mainstream-Journalismus ist es gelungen, Teile der Russiagate-Geschichte unter den Teppich zu kehren, darunter auch die Rolle des ehemaligen Präsidenten Barack Obama.

War Obama über die Betrügereien des „russischen Hacks“ im Bilde? Es gibt genügend Beweise dafür, dass er „voll dabei“ war. Mehr als einen Monat vor der Wahl 2016, als das FBI noch auf die Ergebnisse der Cyber-Firma CrowdStrike wartete, die die Demokratische Partei anstelle des FBI angeheuert hatte, um herauszufinden, wer in ihre Server eingedrungen war, sagte Obama zu Clapper und dem Leiter des Heimatschutzministeriums, Jeh Johnson, sie sollten nicht warten.

Kurz vor der Wahl veröffentlichten die beiden pflichtbewusst eine Gemeinsame Verlautbarung am 7. Okt. 2016:

„Die US-Geheimdienste (USIC) sind überzeugt, dass die russische Regierung die jüngsten Kompromittierungen von E-Mails von US-Personen und -Institutionen, darunter auch von US-amerikanischen politischen Organisationen, gesteuert hat. Die jüngsten Enthüllungen angeblich gehackter E-Mails auf Websites wie DCLeaks.com und WikiLeaks sowie durch die Online-Persona Guccifer 2.0 stehen im Einklang mit den Methoden und Motivationen der von Russland gesteuerten Bemühungen. Diese Diebstähle und Enthüllungen zielen darauf ab, den US-Wahlprozess zu beeinflussen. …“

Obamas Rolle wurde 2022 enthüllt, als die FBI wurde gezwungen, FBI-E-Mails öffentlich zu machen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den demokratischen Anwalt Michael Sussmann, einen Mitverschwörer des Russiagate

Clapper und die Direktoren von CIA, FBI und NSA informierten Obama am 5. Januar 2017 über den ICA. Das war der Tag, bevor sie ihn dem designierten Präsidenten Donald Trump persönlich überreichten und ihm sagten, er zeige, dass die Russen ihm zum Sieg verholfen hätten. und dass es gerade öffentlich gemacht worden sei.

Am 18. Januar 2017, bei seiner letzten Pressekonferenz, benutzte Obama Anwaltssprache in einem unbeholfenen Versuch, seinen Hintern zu bedecken:

„Die Schlussfolgerungen der Geheimdienste in Bezug auf die russischen Hackerangriffe waren nicht schlüssig, ob WikiLeaks wissentlich oder unwissentlich der Kanal war, durch den wir von den durchgesickerten DNC-E-Mails erfuhren.“

Somit kamen wir zu diesem zugegebenermaßen entscheidenden Punkt zu „nicht schlüssigen Schlussfolgerungen“ … und verwendeten, um ganz sicherzugehen, beide Wörter – „Hacking“ und „durchgesickert“.

Die Geschichte, dass Russland 2016 das Democratic National Committee gehackt hat, wurde am 5. Dezember 2017 vom Leiter von CrowdStrike widerlegt. eidesstattliches Zeugnis zum Kongress. Shawn Henry sagte dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hinter verschlossenen Türen, dass CrowdStrike keine Beweise dafür gefunden habe, dass jemand die DNC-Server erfolgreich gehackt habe.

Aber es wird immer noch weithin geglaubt, weil Die New York Times und andere den Demokraten nahestehende Unternehmensmedien berichteten nie über diese Aussage, als sie am 7. Mai 2020 schließlich öffentlich gemacht wurde.

Auftritt Michael van Landingham

Rollender Stein’s Artikel am 28. Juli sagte van Landingham, er sei noch immer stolz auf seine Rolle als einer der „handverlesenen Analysten“ bei der Ausarbeitung des diskreditierten ICA.

Der Artikel trägt den Titel: „Er bestätigte, dass Russland sich 2016 eingemischt hat, um Trump zu helfen. Jetzt äußert er sich dazu.“Darin heißt es: “Trump betrachtete den Geheimdienstbericht von 2017 als seine ‚Achillesferse‘. Der Analyst, der ihn verfasste, spricht über Trump, Russland und was 2016 wirklich passiert ist.“

Ohne jemals zu erwähnen, dass sich die Schlussfolgerungen des ICA als falsch erwiesen haben, und zwar durch Henrys Aussage und die Schlussfolgerungen der Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller, die keine Beweise für eine „Kollusion“ zwischen Trump und Russland fanden, Wenden Stein sagt:

„Die Intelligence Community Assessment (ICA) von 2017 mit dem Titel ‚Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections‘ war eines der folgenreichsten Dokumente der modernen amerikanischen Geschichte. Sie trug dazu bei, Ermittlungen der Geheimdienstausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats sowie eine Untersuchung eines Sonderermittlers auszulösen, und sie schürte einen acht Jahre andauernden Groll, den Trump gegen die Geheimdienste hegt.“

Rawnsley schreibt in Rolling Stone das Folgende als Evangeliumswahrheit, ohne dafür irgendwelche Beweise zu liefern.

„Als WikiLeaks Ende Oktober einen Teil von [John] Podestas E-Mails veröffentlichte, war die Verbindung zwischen den russischen Hackern und den Veröffentlichungen nicht mehr zu leugnen. Der Dump enthielt die ursprüngliche Spear-Phishing-Nachricht, mit der russische Hacker Podesta dazu gebracht hatten, sein Passwort preiszugeben. Die Nachrichtenagenturen griffen die E-Mail schnell auf und bezeichneten sie als das, was sie war: ein Beweis dafür, dass die Russen hinter der Kampagne steckten.“

Parce que Rawnsley hat es uns nicht gesagt, es ist nicht klar, wie diese „Spear-Phishing-Nachricht“ einen „unbestreitbaren“ Beweis dafür liefert, dass Russland dahinter steckt. Nachrichten des Konsortiums hat Rawnsley kontaktiert, um weitere Einzelheiten zur Untermauerung seiner Behauptung bereitzustellen.

Wand mit Rolling Stone-Covern im New Yorker Büro des Magazins, 2009. (Das begrabene Leben, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Craig Murray, der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan und enge Freund von Julian Assange, deutete gegenüber Scott Horton in dessen Radiosendung im Jahr 2016 an, dass das DNC-Leak und das Podesta-Leak aus zwei verschiedenen Quellen stammten und keine von ihnen die russische Regierung sei.

„Die Podesta-E-Mails und die DNC-E-Mails sind natürlich zwei verschiedene Dinge und wir sollten nicht zu dem Schluss kommen, dass sie beide dieselbe Quelle haben“, sagte Murray. „In beiden Fällen sprechen wir von einem Leck und nicht von einem Hackerangriff, da die Person, die für die Veröffentlichung dieser Informationen verantwortlich war, legalen Zugriff auf diese Informationen hatte.“

Wenn man zwischen den Zeilen des Interviews liest, könnte man Murrays Kommentare dahingehend interpretieren, dass die DNC-Leaks von einer demokratischen Quelle stammten und dass die Podesta-Leaks von jemandem aus dem US-Geheimdienst stammten, der möglicherweise John Podestas E-Mails wegen der Podesta Group überwacht hat , das er zusammen mit seinem Bruder Tony gründete, diente als registrierter „ausländischer Agent“ für Saudi-Arabien.

„John Podesta war ein bezahlter Lobbyist der saudischen Regierung“, bemerkte Murray. „Wenn die amerikanischen Sicherheitsdienste die Kommunikation des bezahlten Lobbyisten der saudischen Regierung in Washington nicht überwachen würden, würden die amerikanischen Sicherheitsdienste ihre Arbeit nicht tun. … Seine Kommunikation wird auch für eine Vielzahl anderer Sicherheitsdienste von Interesse sein.“

Leck durch Amerikaner

Horton fragte dann: „Ist es fair zu sagen, dass das Podesta-Leak aus den Geheimdiensten selbst kam, von der NSA [der für elektronische Spionage zuständigen National Security Agency] oder von einer anderen Behörde?“

„Ich denke, was ich gesagt habe, war sicherlich mit dieser Art der Interpretation vereinbar, ja“, antwortete Murray. „In beiden Fällen handelt es sich um Leaks von Amerikanern.“

William Binney, ein ehemaliger technischer Direktor der US-amerikanischen National Security Agency, sagte Nachrichten des Konsortiums dies bezüglich Rolling StoneBehauptung von zu den Podesta-E-Mails:

„Eine Behauptung macht es noch lange nicht wahr. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Phisher oder Hacker Russen waren. In den heutigen Netzwerken muss man wirklich das zugrundeliegende Internetprotokoll (IP-Nummer) oder die Gerätezugriffskontrolle (MAC-Nummer) haben, um das Routing zu/von [sendenden und empfangenden] Geräten nachzuweisen, um Exfiltration nachzuweisen, sowie Trace-Route-Beweise, um nachzuweisen, ob diese Daten weitergegeben wurden. [Mit anderen Worten: Sie bräuchten die eindeutigen Computeradressen des Gehackten und des Hackers sowie aller Personen, denen er die Informationen möglicherweise weitergeleitet hat, falls es sich um einen Hack handelte.] [Rawnsley] liefert keine dieser Daten. Solange er diese Daten nicht liefert, betrachte ich seine Aussagen als Meinung und nicht viel wert. Das gesamte weltweite Netzwerk muss diese Zahlen haben, um Daten von Punkt A nach Punkt B in der Welt zu bringen. Niemand (einschließlich der NSA) hat gezeigt, dass diese Daten an Wikileaks zur Veröffentlichung gingen. Die 5EYES haben Wikileaks unter strengster Geheimhaltung/Analyse und müssten das wissen und darüber berichten.“ “Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den man berücksichtigen muss“, fügte Binney hinzu. „Das ist das Netzwerkprotokoll. Es enthält eine Aufzeichnung aller über das Netzwerk gesendeten Anweisungen sowie die Adressen von Absender und Empfänger. Es wird für einen bestimmten Zeitraum entsprechend dem ihm zugewiesenen Speicherplatz aufbewahrt.“

Binney sagte:

“Wenn es also zu einem Hack kommt, dann steht die Anweisung, den Hack durchzuführen, im Protokoll. Denken Sie daran, dass Crowd Strike die ganze Zeit über die Analyse des DNC-Servers durchgeführt hat und nie über das Netzwerkprotokoll gesprochen hat. Podestas Computer verfügt zwar nicht über ein Netzwerkprotokoll, aber der DNC und die weltweiten Netzwerkanbieter schon.“

Binney im Jahr 2015. (Nicoleon, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Binney erzählte CN Er habe der NSA bereits 1992 eine automatisierte Analyse der weltweiten Protokolle vorgeschlagen, „die sie jedoch ablehnten, weil dadurch die ganze Geld- und Programmkorruption in den NSA-Verträgen aufgedeckt worden wäre“.

Binney sagte, er habe diese Funktion 1999/2000 in das ThinThread-Programm eingebaut, das er für die NSA entwickelte, die Behörde habe sie jedoch „2001 nach dem 9. September wieder entfernt“.

A berichten von der privaten Cybersicherheitsfirma SecureWorks im Juni 2016 bewertet mit „mäßiges Vertrauen“ dass hinter dem Podesta-Phishing eine Gruppe namens APT28 mit dem Spitznamen „Fancy Bear“ und anderen Namen steckte, die „von der Russischen Föderation aus operierte … und im Auftrag der russischen Regierung Informationen sammelte“. Binney weist jedoch darauf hin, dass die NSA keine derartigen Beweise gefunden hat, obwohl sie diese hätte finden müssen, wenn Russland diese gefunden hätte.

Der Name „Fancy Bear“ der angeblichen Hacker des russischen Geheimdienstes GRU stammt übrigens von Dmitri Alperovich, der Putin-feindliche russische Mitbegründer von CrowdStrike.

„Die ganze Russiagate-Affäre war ein Gebilde des Demokratischen Nationalkongresses, der Clintons, des FBI usw. und keiner von ihnen hat irgendwelche konkreten, grundlegenden Beweise zur Untermauerung seiner Behauptungen vorgelegt“, sagte Binney. „Die Vorstellung, dass das Wort ‚Bär‘ auf Russland verweist, hat etwas mit dem technischen Intellekt zu tun, mit dem wir es hier zu tun haben.“

Binney sagte, dies seien die wichtigsten technischen Fragen, die noch beantwortet werden müssten:

1. Um welche IP- und/oder MAC-Nummern handelt es sich? Und wie werden diese Nummern von der Internet Assigned Numbers Authority (Vergabestelle für Netznummern) zugewiesen?

2. Wie lauten die Trace-Routen der gehackten Pakete im weltweiten Netzwerk?

3. Welche Hinweise enthält das Netzwerkprotokoll, das auf einen Datenexfiltrationsversuch hinweist?

4. Gibt es noch andere spezifische technische Aspekte, die für einen möglichen Hack relevant sind? Keine Meinungen oder Vermutungen, das ist kein faktischer Beweis für irgendetwas außer der Voreingenommenheit des Autors.“

Binney sagte in einer E-Mail: