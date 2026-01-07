Michael Snyder

Stehen wir am Rande eines weltweiten Albtraums? Viele haben das, was wir derzeit erleben, als einen „perfekten Sturm“ beschrieben. Wir wurden in den letzten Monaten von einer Krise nach der anderen getroffen, da sich globale Ereignisse stark beschleunigt haben. Doch nun fühlt es sich so an, als würde das nächste Kapitel, in das wir eintreten, alles auf ein völlig anderes Niveau heben.

Am Silvesterabend geschah an unserem wichtigsten Wahrzeichen in der Mitte des Landes etwas sehr Unerwartetes. Sie sollten diesen Artikel unbedingt bis zum Ende lesen, um zu sehen, wovon ich spreche. Dieses Jahr hat bereits einen sehr ungewöhnlichen Anfang genommen, und ich erwarte fest, dass in den kommenden Monaten noch viel mehr Verrücktes passieren wird. Im Folgenden finden Sie 10 sehr wichtige Trends, die wir beim Eintritt in das Jahr 2026 beobachten sollten …

#1 Der Preis von Silber

Der Silberpreis zeigt uns, dass unter der Oberfläche des globalen Finanzsystems große Probleme lauern. Obwohl es in dieser Woche einen dramatischen Versuch gab, den Silberpreis zu unterdrücken, lag er 2025 dennoch um etwa 140 Prozent höher.

Und der Unterschied zwischen dem Preis von Papiersilber und den Preisen, zu denen physisches Silber weltweit gehandelt wird, ist extrem alarmierend geworden …

Silber bei 130 Dollar in Japan, 106 Dollar in Kuwait, 97 Dollar in Korea und „71 Dollar“ auf westlichen Bildschirmen – das ist kein Markt; es ist ein Geständnis. Die Zahlen lesen sich wie eine Tatortskizze: In der realen Welt, in der Barren den Besitzer wechseln und Münzen in Tresoren verschwinden, ist Silber stillschweigend in dreistellige Preisregionen gewandert, während der angebliche „globale Referenzpreis“ in New York und London noch immer in einer Fantasiewelt aus gehebelten Versprechen feststeckt.

In Geschäften in Tokio und bei japanischen Edelmetallhändlern kauft man Silber nicht mehr im 70-Dollar-Bereich; man zahlt umgerechnet 120–130 Dollar pro Unze, weil dies die Kosten sind, um Lagerbestände zu ersetzen, wenn man knappe Großhandelsmengen, Transport, Versicherung, Währungsturbulenzen und das wachsende Gefühl berücksichtigt, dass die nächste Lieferung möglicherweise nicht rechtzeitig – oder überhaupt nicht – ankommt. Kuwait erzählt dieselbe Geschichte in einer anderen Sprache: Einzelhandelsbarren zu Preisen von rund 100 Dollar pro Unze sind keine Gier der Händler; sie sind die Antwort des Marktes auf eine einfache Frage – was braucht es wirklich, um physisches Metall aus der Lieferkette herauszulösen, in einer Welt, in der plötzlich jeder gleichzeitig dasselbe knappe Gut haben will.

#2 Die Erschwinglichkeitskrise

Im Jahr 2025 habe ich viel über die Erschwinglichkeitskrise in den Vereinigten Staaten geschrieben.

Traurigerweise haben zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Drittel der gesamten US-Bevölkerung Schwierigkeiten, selbst die Grundbedürfnisse zu bezahlen …

Etwa 7 von 10 Amerikanern, die im Dezember von CBS News befragt wurden, gaben an, dass sie Schwierigkeiten haben, für Lebensmittel, Wohnraum und Gesundheitsversorgung aufzukommen, was die Erschwinglichkeitsprobleme unterstreicht, die Millionen von Haushalten betreffen.

#3 Israel und Iran

Das ist ein großes Thema.

Sobald Israel und Iran wieder zu kämpfen beginnen, werden die globalen Ereignisse in den Turbogang schalten.

Offenbar wurde bei dem Treffen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu mit Präsident Trump am Montag eine neue Runde von Luftangriffen auf Iran diskutiert, und ich bin überzeugt, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis diese Luftangriffe tatsächlich beginnen …

Am Montag traf Premierminister Benjamin Netanjahu Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago. Dabei besprachen die beiden Staatschefs Irans Bemühungen, sein Atomprogramm nach den israelischen und amerikanischen Luftangriffen im Juni wieder aufzubauen, sowie den Ausbau seines Arsenals an ballistischen Raketen.

Während des Treffens informierte Netanjahu Trump über Details der israelischen Planungen für eine mögliche Folge-Luftkampagne gegen Iran, falls Teheran sich weiterhin weigert, seine Urananreicherung einzustellen.

Laut einem US-Beamten und zwei weiteren amerikanischen Quellen erwägt Israel Luftangriffe im Jahr 2026.

#4 Der Krieg in der Ukraine

Russische Streitkräfte rücken an der Ost- und Südfront in der Ukraine stetig vor, und deshalb werden die Russen nicht geneigt sein, den Ukrainern und unseren europäischen Verbündeten das zu geben, was sie verlangen …

Der russische Präsident Wladimir Putin inspizierte einen Gefechtsstand der russischen Streitkräfte.

Putin erhielt Berichte vom Generalstabschef Waleri Gerassimow sowie von den Kommandeuren der russischen Truppengruppen Zentrum und Ost.

Russische Kommandeure teilten Putin mit, dass ihre Armee die Städte Mirnohrad, Rodynske und Artemiwka in der ukrainischen Region Donezk sowie Huliaipole und Steponohirsk in der Region Saporischschja eingenommen habe.

#5 Europa bereitet sich auf Krieg vor

Russland hat sehr deutlich gemacht, dass es nicht beabsichtigt, andere europäische Länder anzugreifen.

Aber aus irgendeinem Grund bereiten sich die Europäer dennoch fieberhaft auf einen Krieg vor.

Tatsächlich verlangt Deutschland nun von allen 18-jährigen Männern, eine verpflichtende Umfrage zum Militärdienst auszufüllen …

Deutschland verstärkt die Kriegsvorbereitungen – beginnend bei seinen jugendlichen Jungen.

Ab dieser Woche ist jeder deutsche Mann gesetzlich verpflichtet, Fragen der Armee zu beantworten, sobald er 18 Jahre alt wird, als Teil eines umfassenden neuen Militärdienstsystems, das angesichts wachsender Befürchtungen vor einem großen Konflikt in Europa beschlossen wurde.

Zehntausende Jugendliche werden von der Bundeswehr einen verpflichtenden Fragebogen mit 14 Fragen erhalten, in dem nicht nur gefragt wird, wie interessiert sie an einem Militärdienst sind, sondern auch, wie fit sie zum Kämpfen sind und wie schnell sie einsatzbereit sein könnten.

Das Ignorieren des Formulars ist keine Option. Junge Männer, die sich weigern, den Fragebogen auszufüllen – oder wiederholt Folgeaufforderungen der Armee ignorieren – müssen mit Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro rechnen, auch wenn Minister betonen, dass das System nicht einer vollständigen Wehrpflicht entspricht.

#6 Venezuela

Die Trump-Regierung bombardiert Drogenboote, beschlagnahmt Öltanker und bedroht das Regime des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro.

Dies könnte die USA auf Kollisionskurs mit China bringen.

China beabsichtigt nicht, den Kauf von Öl aus Venezuela einzustellen. Wenn die USA beginnen, chinesische Öltanker zu beschlagnahmen, die sich Venezuela nähern, könnte dies einen schweren internationalen Zwischenfall auslösen. Laut Newsweek werden in Kürze zwei chinesische Öltanker in Venezuela erwartet …

Chinesische Öltanker setzen ihre Venezuela-bezogenen Fahrten trotz einer US-Blockade und einer eskalierenden Kampagne von Tankerbeschlagnahmungen fort.

Zwei unter chinesischer Flagge fahrende VLCCs operieren in der Nähe venezolanischer Gewässer: Die Thousand Sunny soll Mitte Januar eintreffen, und die Xing Ye wartet vor Französisch-Guayana, wie ein neuer Bericht von Lloyd’s List zeigt.

Newsweek hat das US-Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten.

#7 Taiwan

Die Chinesen haben gerade Militärübungen abgeschlossen, bei denen geprobt wurde, wie eine vollständige Blockade Taiwans aussehen würde.

Derzeit sind die Spannungen zwischen China und Taiwan höher „als zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten Jahren“ …

Zum Ende des Jahres 2025 sind die Spannungen zwischen China und Taiwan höher – und offener – als jemals zuvor in den letzten Jahren, angeheizt durch ausgeweitete militärische Unterstützung der USA für Taipeh, zunehmend deutliche Warnungen regionaler Verbündeter und chinesische Militärübungen, die weniger nach Symbolik und mehr nach Generalprobe aussehen.

Peking hat im Laufe des Jahres den Druck auf Taiwan stetig erhöht – durch groß angelegte Militärübungen, Luft- und Marineeinsätze sowie gezielte politische Botschaften –, während Washington und seine Verbündeten mit schärferen Abschreckungssignalen reagiert haben, die China nun offen als Einmischung bezeichnet.

#8 Seuchen

Die Vogelgrippe tötet weiterhin Millionen von Vögeln weltweit, verschiedene Mpox-Stämme zirkulieren weiter, und die Seuche, die 2020 ausbrach, macht weiterhin Menschen auf der ganzen Welt krank. Gleichzeitig erleben einige US-Bundesstaaten einen historischen Anstieg von Grippefällen …

Die „Super-Grippe“ breitet sich in den USA explosionsartig aus, wobei einige Bundesstaaten mehr Fälle als je zuvor verzeichnen.

Die neuesten CDC-Daten für die Woche bis zum 20. Dezember zeigen, dass die positiven Grippetests im Vergleich zur Vorwoche um 53 Prozent gestiegen sind. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr liegen die positiven Tests fast 75 Prozent höher.

In der Woche bis zum 20. Dezember stieg die Zahl der Krankenhausaufnahmen um 51 Prozent, und die Zahl der bereits hospitalisierten Patienten hat sich im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres nahezu verdoppelt.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste große globale Pandemie eintrifft, und Wissenschaftler warnen, dass sie aus einer Vielzahl möglicher Richtungen kommen könnte …

Wissenschaftler entdecken weiterhin Viren mit besorgniserregenden Eigenschaften (Chen et al. 2025). Einige Experten sorgen sich über die Möglichkeit eines Lecks aus Erreger-Forschungslaboren (Palacios, Garcia-Sastre und Relman 2025) oder über die Fähigkeit von KI, in den falschen Händen bei der Erschaffung einer Biowaffe zu helfen (Tjandra 2025). In der offenen Natur breitet sich die H5N1-Vogelgrippe weiter aus und infiziert eine Vielzahl von Tierarten – das Virus ist möglicherweise nur eine Mutation davon entfernt, zu einer Bedrohung für den Menschen zu werden (Lin et al. 2024). Ein weiterer Erreger, höchstwahrscheinlich eine Influenza oder ein weiteres Coronavirus, wartet darauf, auszubrechen.

#9 Seismische Aktivität entlang des Pazifischen Feuerrings

Die seismische Aktivität entlang des Pazifischen Feuerrings nahm 2025 dramatisch zu.

Und zu Beginn des Jahres 2026 wird der Bundesstaat Kalifornien fast täglich von spürbaren Erdbeben erschüttert.

Tatsächlich haben wir gerade ein Beben der Stärke 4,9 erlebt, das viele Menschen erheblich aufgeschreckt hat …

Ein Erdbeben der Stärke 4,9 wurde am Dienstag in der Nähe der Stadt Susanville im Bezirk Lassen registriert, wie der US-Geologische Dienst mitteilte. Das Beben war etwa neun Meilen nordwestlich von Susanville um 21:49 Uhr lokalisiert und wurde von einer ursprünglichen Stärke von 5,3 herabgestuft.

#10 Die größte globale Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte

Wir befinden uns mitten in der größten globalen Nahrungsmittelkrise der modernen Geschichte.

Aber nehmen Sie mir das nicht einfach so ab.

Das Folgende stammt von der offiziellen Website des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen …

Ja. Derzeit gibt es eine globale Nahrungsmittelkrise – die größte der modernen Geschichte. Seit der Gründung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) im Jahr 1963 hat der Hunger nie ein derart verheerendes Ausmaß erreicht. Von der Entstehung neuer Konflikte und den zunehmenden Auswirkungen der Klimakrise bis hin zu explodierenden Lebensmittel- und Treibstoffkosten werden täglich Millionen von Menschen näher an den Hungertod getrieben.

Fast 350 Millionen Menschen weltweit leiden derzeit unter den extremsten Formen von Hunger. Davon stehen fast 49 Millionen Menschen am Rande einer Hungersnot. Hinter diesen massiven Zahlen stehen einzelne Kinder, Frauen und Männer, die unter den verheerenden Folgen dieses schweren Hungers leiden. Unterernährte Mütter bringen unterernährte Babys zur Welt und geben den Hunger von einer Generation an die nächste weiter. Das körperliche und geistige Wachstum von Kindern wird gehemmt. Bauern sind nicht in der Lage, genug Nahrung anzubauen, um ihre Familien und Gemeinden zu versorgen. Ganze Städte sind gezwungen, ihre Häuser auf der Suche nach Nahrung zu verlassen.

Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten.

Leider scheinen viele in der westlichen Welt dies nicht zu verstehen, da wir keinen Krieg oder Hunger auf unserem eigenen Boden haben.

Doch für diejenigen, die genau hinschauen, ist überdeutlich, dass wir ein wahrhaft einzigartiges Kapitel der Menschheitsgeschichte erreicht haben.

So viele unglaublich seltsame Dinge geschehen überall um uns herum.

Am Silvesterabend flog ein grüner Meteor dramatisch an dem wichtigsten Wahrzeichen im Zentrum der Vereinigten Staaten vorbei …

Ein schimmernder Meteor wurde dabei beobachtet, wie er über den Himmel über dem berühmten Gateway Arch in Missouri zog, Stunden bevor Feiernde zu einer Silvesterfeier am Fuß des Monuments eilten.

„HEY, SCHAU MAL, es ist … ein Meteor, der dem Gateway Arch an Silvester Hallo sagt!“, schrieb der X-Account des St. Louis Gateway Arch in einem Beitrag, der mit dem atemberaubenden Video geteilt wurde.

In dem sechs Sekunden langen Clip erscheint ein kleiner weißer Punkt über einem Ende des Bogens. Er wächst zu einer grünen Flamme heran, die einmal pulsiert, bevor sie wieder in der dunklen Vorhimmelskulisse verschwindet – genau in dem Moment, in dem sie den Scheitelpunkt des Bogens erreicht.

Das virale Video wurde von einer Earth-Cam aufgenommen, die sich im Malcolm Martin Memorial Park in East St. Louis befindet. Die Kamera ist rund um die Uhr direkt auf die Skyline der Stadt ausgerichtet.

Das ist etwas, das man nicht jeden Tag sieht.

Natürlich sind in den letzten Jahren so viele seltsame Dinge am Himmel geschehen, und der Großteil der Bevölkerung kümmert sich schlicht nicht darum.

Die meisten von uns haben inzwischen eine unerschütterliche Abhängigkeit von Unterhaltung entwickelt, und es wird zunehmend schwieriger, Menschen dazu zu bringen, sich auf etwas anderes als Unterhaltung zu konzentrieren.

Die meisten Menschen werden einfach weiter auf ihre Bildschirme starren, während die Welt um sie herum auseinanderfällt – und das ist äußerst bedauerlich.