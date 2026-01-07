Wie die Berichterstattung über Tatsachen Sie nun als Terrorist für 14 Jahre ins Gefängnis bringen kann

Von Jonathan Cook

Die Regierung unter Starmer hat einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall geschaffen: Sie kann nun jede beliebige politische Gruppe als terroristische Organisation verbieten – und es damit unmöglich machen, diese zu verteidigen.

In dem Moment, als die britische Regierung begann, politische Bewegungen als terroristische Organisationen zu verbieten, anstatt nur militante Gruppen, war es unvermeidlich, dass das Aussprechen von Tatsachen und das Abgeben wahrheitsgemäßer Aussagen zu einem Verbrechen werden würde.

Und siehe da, nun sind wir an diesem Punkt angelangt.

Der Terrorism Act 2000 enthält eine Reihe von Bestimmungen, die es schwierig machen, irgendeine Art von Unterstützung für eine nach diesem Gesetz verbotene Organisation zu äußern oder zu zeigen, sei es durch das Verfassen eines Artikels oder das Tragen eines T-Shirts.

In letzter Zeit hat sich die Aufmerksamkeit auf Abschnitt 13 konzentriert, der dazu benutzt wird, Tausende von meist älteren Menschen zu verfolgen, die Schilder mit der Aufschrift „Ich bin gegen Völkermord, ich unterstütze Palestine Action“ hochgehalten haben. Ihnen droht nun eine Verurteilung wegen Terrorismus und bis zu sechs Monate Haft.

Eine 2019 eingeführte Änderung von Abschnitt 12 des Gesetzes wurde jedoch weitgehend übersehen, obwohl sie noch repressiver ist. Sie macht es zu einer terroristischen Straftat, wenn eine Person „eine Meinung oder Überzeugung äußert, die eine verbotene Organisation unterstützt“ und dabei „rücksichtslos“ handelt, ohne zu berücksichtigen, ob andere dadurch „ermutigt werden könnten, die Organisation zu unterstützen“.

Es ist kaum zu glauben, dass diese Klausel nicht speziell eingeführt wurde, um die Berufe der Wachhunde ins Visier zu nehmen: Journalisten, Menschenrechtsgruppen und Anwälte. Ihnen drohen nun bis zu 14 Jahre Haft, wenn sie gegen diese Bestimmung verstoßen.

Als Abschnitt 12 vor sechs Jahren eingeführt wurde, machte er es unmöglich, in einer Weise zu schreiben oder zu sprechen, die zur Unterstützung von Gruppen ermutigen könnte, deren zentrales Ziel es ist, Gewalt gegen Menschen anzuwenden, um ihre Ziele zu erreichen.

Das Gesetz verlangte von Journalisten und anderen, verbotene militante Gruppen pauschal zu verurteilen. Das hatte seine eigenen Nachteile. Es machte es schwierig und möglicherweise zu einer terroristischen Straftat, diese Organisationen und ihre Ziele im Zusammenhang mit dem Völkerrecht zu diskutieren oder zu analysieren, das beispielsweise bewaffneten Widerstand – Gewalt – gegen eine Besatzungsarmee erlaubt.

Diese Probleme haben sich jedoch exponentiell verschärft, seit die Konservativen 2021 den politischen Flügel der Hamas verboten haben und die Regierung von Keir Starmer 2025 Palestine Action verboten hat – das erste Mal in der britischen Geschichte, dass eine Aktionsgruppe, die sich gegen Eigentum richtet, zur terroristischen Vereinigung erklärt wurde.

Jetzt sehen sich Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Anwälte jedes Mal, wenn sie versuchen, über den Völkermord in Gaza, die Prozesse gegen Personen, die der Mitgliedschaft bei Palestine Action beschuldigt werden, oder die Hungerstreiks derjenigen, die wegen Angriffen auf Waffenfabriken, die Israel mit Killer-Drohnen beliefern, in Untersuchungshaft sitzen, zu sprechen, mit einem juristischen Minenfeld konfrontiert.

Warum? Weil es nun eine terroristische Straftat ist, die Wahrheit über diese Themen zu sagen – wenn dies dazu führen könnte, dass Leser oder Zuhörer eine positivere Meinung über Palestine Action oder den politischen Flügel der Hamas entwickeln. Jeder Journalist, Menschenrechtsaktivist oder Anwalt, der sachliche Beobachtungen macht, riskiert 14 Jahre hinter Gittern.

Nur wenige scheinen zu verstehen, welche Auswirkungen dies auf die öffentliche Berichterstattung über diese wichtigen Themen hat.

Eineinhalb Monate nach Beginn des Hungerstreiks von acht Mitgliedern von Palestine Action – zu einem Zeitpunkt, an dem Menschen wahrscheinlich zu sterben beginnen – brach BBC News at Ten endlich sein Schweigen zu diesem Thema. Und das, obwohl es sich um den größten Hungerstreik in der Geschichte Großbritanniens seit fast einem halben Jahrhundert handelt.

Es gibt klare politische Gründe, warum die BBC dieses Thema so lange gemieden hat. Sie zieht es vor, sich nicht mit Angelegenheiten zu befassen, die die Legitimität der Regierung, die sie finanziert, direkt in Frage stellen. Die BBC ist praktisch der britische Staatsrundfunk.

Aber in einer von Natur aus rückgratlosen Organisation wie der BBC haben auch die rechtlichen Konsequenzen eindeutig eine große Rolle gespielt. In einem kürzlich ausgestrahlten kurzen Beitrag über den Hungerstreik wählte BBC-Korrespondent Dominic Casciani seine Worte sorgfältig und gab zu, dass er bei der Berichterstattung über den Streik mit rechtlichen Schwierigkeiten konfrontiert sei.

Unter diesen Umständen haben Nachrichtenorganisationen zwei Möglichkeiten. Entweder ignorieren sie Tatsachen, weil es rechtlich zu gefährlich ist, wahrheitsgemäß darüber zu berichten. Oder sie lügen über Tatsachen, weil es rechtlich unbedenklich – und politisch opportun – ist, unwahrheitsgemäß darüber zu berichten.

Die sogenannten „liberalen“ Teile der Medien, darunter auch die BBC, neigen dazu, sich für Ersteres zu entscheiden; die Boulevardpresse entscheidet sich in der Regel für Letzteres.

Die Regierung selbst nutzt diese Lücke in der Berichterstattung voll aus und fügt ihre eigenen, eigennützigen Täuschungen in die Berichterstattung ein, da sie weiß, dass es keinen nennenswerten Widerstand geben wird – geben kann.

Nehmen wir nur ein Beispiel. Die Regierung hat Palestine Action mit der Begründung verboten, dass es sich um eine terroristische Organisation handelt. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass die Gruppe – ohne auch nur einen einzigen Beweis vorzulegen – vom Iran finanziert wird und dass ihr eigentliches Ziel nicht nur die Beschädigung von Waffenfabriken, sondern auch von Personen ist.

Jeder Versuch, dieser Desinformation der Regierung entgegenzuwirken, verstößt per Definition gegen Abschnitt 12 des Terrorism Act und kann mit 14 Jahren Haft bestraft werden.

Würde ich beispielsweise eine Untersuchung durchführen, die eindeutig zeigt, dass Palestine Action nicht vom Iran finanziert wird – und damit beweisen, dass die Regierung lügt –, wäre es eine terroristische Straftat, diese wahrheitsgemäßen Informationen zu veröffentlichen. Warum? Weil dies mit ziemlicher Sicherheit „die Unterstützung” für Palestine Action „fördern” würde. In der Gesetzgebung gibt es keine Ausnahme für Fakten oder Wahrheiten.

In ähnlicher Weise hat die Regierung angedeutet, dass der derzeitige „Filton-Prozess” – in dem es unter anderem um Ereignisse geht, bei denen ein Polizist während eines Kampfes um die Vorschlaghämmer, mit denen die Waffenproduktionsmaschinen der Elbit-Fabrik zerstört werden sollten, verletzt wurde – zeigt, dass Palestine Action nicht nur auf Eigentum, sondern auch auf Personen abzielte.

Würde ich versuchen zu argumentieren, dass die mutmaßlichen Handlungen einer einzelnen Person – nur eine Person ist wegen Körperverletzung angeklagt – nichts über die Ziele der Organisation als Ganzes aussagen, würde ich eine Verurteilung wegen Terrorismus und 14 Jahre Haft riskieren. Das ist ein sehr gewichtiger Grund, ein solches Argument nicht vorzubringen.

Aber da solche Argumente fehlen, ist die Realität, dass die sozialen Medien mit Beiträgen von Menschen überschwemmt sind, die die empörende offizielle Desinformation wiederholen. Diese verbreitet sich ungehindert, weil es mittlerweile als terroristische Straftat gilt, sie anzufechten.

In Wahrheit befinden sich seit dem Verbot alle Aussagen über die politischen Ziele einer zutiefst politischen Organisation wie Palestine Action in einer rechtlichen Grauzone.

Ist es ein terroristischer Straftatbestand, darauf hinzuweisen, wie ich es oben getan habe, dass Palestine Action Elbit-Fabriken ins Visier genommen hat, die Killer-Drohnen nach Israel liefern, die in Gaza eingesetzt werden? Habe ich damit „rücksichtslos” dazu aufgefordert, Palestine Action zu unterstützen?

Kann ich mich positiv über die Hungerstreikenden oder ihre Aktionen äußern, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen?

Die Wahrheit ist, dass die Unklarheit des Gesetzes genau der springende Punkt ist. Es maximiert die abschreckende Wirkung auf diejenigen, die als Wächter der Macht über die Öffentlichkeit dienen sollen: Journalisten, Menschenrechtsgruppen, Anwälte.

Es ermöglicht der Regierung – durch beschwerdeführende Polizeikräfte –, selektiv diejenigen abweichenden Personen auszuwählen, die ihr nicht gefallen, diejenigen ohne institutionelle Unterstützung, um an ihnen ein Exempel zu statuieren. Das ist keine Spekulation. Es geschieht bereits.

Investigative journalist Asa Winstanley describes the raid on his home by counter-terrorism police.



Those 'media professionals' who fail to speak out against this latest assault on journalism are not journalists. They are courtiers and stenographers.https://t.co/qaGrk11Tgw — Jonathan Cook (@Jonathan_K_Cook) October 21, 2024

Übersetzung von „X“: Der investigative Journalist Asa Winstanley beschreibt die Razzia in seinem Haus durch die Anti-Terror-Polizei. Diejenigen „Medienprofis“, die sich nicht gegen diesen jüngsten Angriff auf den Journalismus aussprechen, sind keine Journalisten. Sie sind Höflinge und Stenographen.

Der Missbrauch des Terrorism Act behindert Forschung, Analyse und kritisches Denken. Er zwingt alle Journalisten, Menschenrechtsaktivisten und Anwälte dazu, zu Handlangern der Regierung zu werden. Er schafft ein Vakuum, in dem die Regierung Ereignisse zu ihrem eigenen Vorteil drehen, sich ihrer Verantwortung entziehen und Andersdenkende bestrafen kann. Das ist das genaue Gegenteil von demokratischem Verhalten.

Das sollte jeden erschrecken, dem die Wahrheit, die öffentliche Debatte und die Kontrolle am Herzen liegen. Denn all das wurde über Bord geworfen.

Und mit dem Verbot von Palestine Action hat die Regierung einen äußerst gefährlichen Präzedenzfall geschaffen: Sie kann jede beliebige politische Gruppe als terroristische Organisation verbieten und es damit unmöglich machen, diese Gruppe zu verteidigen.

Das ist das Vorgehen autoritärer Regierungen. Genau dort befindet sich Großbritannien derzeit.