Trump hat Maduro entführt, aber nichts erreicht.

In meinem letzten Artikel über Trumps Angriff auf Venezuela habe ich darauf hingewiesen, dass dem Plan ein Teil fehlte:

Man fragt sich, welche nächsten Schritte die USA planen. Sie verfügen nicht über genügend Streitkräfte, um in Venezuela einzumarschieren. Auch eine Blockade des Landes würde nicht zu einem Regierungswechsel führen. Eine interne Revolution dürfte kaum Erfolg haben.

Die US-Zwerge haben es geschafft, die Unterwäsche zu stehlen. Jetzt kommt Schritt 2. Dann die Gewinne. Das klingt nach einem guten Plan.

Bislang scheint jedoch niemand zu wissen, was Schritt 2 beinhalten könnte.

Es stellt sich heraus, dass Phase 2 dieses Unterhosen-Zwerge-Geschäftsplans darin besteht, genau das Gleiche wie zuvor zu tun (archiviert):

Als er gefragt wurde, wie die Vereinigten Staaten Venezuela regieren wollten, legte Herr Rubio keinen Plan für eine US-Besatzungsverwaltung dar, wie sie die Regierung von George W. Bush während des Irakkriegs in Bagdad eingerichtet hatte. Stattdessen sprach er davon, eine von Verbündeten des inhaftierten Präsidenten Nicolás Maduro geführte venezolanische Regierung zu politischen Änderungen zu zwingen. US-Streitkräfte werden weiterhin verhindern, dass Öltanker, die auf einer US-Sanktionsliste stehen, in das Land ein- und auslaufen, bis die Regierung die staatlich kontrollierte Ölindustrie für ausländische Investitionen öffnet – vermutlich mit Vorrang für amerikanische Unternehmen – und weitere Änderungen vornimmt, sagte er in der CBS-Sendung „Face the Nation“. „Das bleibt bestehen, und das ist ein enormer Hebel, der so lange bestehen bleibt, bis wir Veränderungen sehen – nicht nur zur Förderung des nationalen Interesses der Vereinigten Staaten, das an erster Stelle steht, sondern auch solche, die zu einer besseren Zukunft für das venezolanische Volk führen“, sagte er.

Nichts hat sich geändert. Venezuela wird weiterhin von Chavistas regiert, die an der bolivarischen Revolution festhalten. Das Land steht weiter unter Druck, US-Unternehmen die Erkundung seines Öls zu erlauben. Die Chavistas, einschließlich Maduro, sind bereit, dies zuzulassen, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Diese Bedingungen haben sich nicht geändert und werden sich meiner Ansicht nach auch nicht ändern.

Die ganze bombastische Aktion war ein virtueller Krieg:

Der Überfall, der in einem eigentlich stark umkämpften Luftraum stattfand und von einer minimalen oder nahezu nicht existenten SEAD-Kampagne begleitet war, wäre nur möglich gewesen, wenn das venezolanische Militär den Befehl erhalten hätte, sich zurückzuhalten. Maduro, der seit 2024 mit den USA über einen kontrollierten Machtübergang verhandelt, wurde entweder von der gesamten venezolanischen Machtstruktur verraten oder hat sich freiwillig ergeben und befand sich zum Zeitpunkt des Überfalls offenbar überhaupt nicht in einer „Festung“.

Wozu diente also die ganze Operation, könnte man fragen. Nun, vielleicht hatte sie gar keinen Zweck:

Es gibt weiterhin viele unbeantwortete Fragen zu „Absolute Resolve“, dem Namen des Pentagons für die Operation. Wie genau sah der Deal aus, den die Venezolaner mit Trump geschlossen haben? Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Rodríguez und den USA? Gab es irgendeine Realität hinter Trumps Versprechen einer Übernahme der venezolanischen Ölindustrie durch die USA und „Milliarden“ an Investitionen in Venezuela? Wenn dieses Ereignis so virtuell ist, wie es auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen erscheint, werden diese Fragen möglicherweise nie ausdrücklich beantwortet. Stattdessen wird das Ereignis einfach verblassen und in einem dauerhaften Zustand der Undurchdringlichkeit verbleiben – unergründlich und unmöglich zu entschlüsseln –, bis es weitgehend vergessen ist.

Oder vielleicht ging es nur darum zu zeigen, was die Trump-Regierung anderen antun könnte:

1992 sagte der amerikanische konservative Autor Michael Ledeen Berichten zufolge: „Etwa alle zehn Jahre müssen die Vereinigten Staaten sich ein kleines, beschissenes Land schnappen und es gegen die Wand werfen, nur um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen.“

Tatsächlich verraten solche gratuitösen Machtdemonstrationen die Angst, dass die amerikanische Weltmacht schwindet. Einen schwächeren Gegner zu verprügeln, um Stärke zu beweisen, ist das Verhalten eines unsicheren Tyrannen.

Venezuela wird US-Ölunternehmen, die bereit sind, im Land zu investieren, wahrscheinlich willkommen heißen. Doch es wird nichts von dem Goldrausch sein, den Trump sich offenbar vorstellt. Venezolanisches Öl ist schwer und teuer zu fördern. Man benötigt Verdünnungsflüssigkeiten oder Dampf, um es an die Oberfläche zu bringen und zu den Märkten zu transportieren. Bei globalen Ölpreisen, die voraussichtlich um die 50 Dollar pro Barrel bleiben, gibt es kaum Anreize für die notwendigen Investitionen in Milliardenhöhe.

Ich erwarte, dass sich nach den Aktionen dieses Wochenendes nichts ändern wird. Die USA wollen Venezuela nicht regieren. Sie wollen keine Bodentruppen entsenden. Die Blockade – ein Akt des Krieges – wird noch eine Weile andauern, doch irgendwann werden die Schiffe in ihre Häfen zurückkehren müssen. Da es hier nichts zu gewinnen gibt, wird sich die Trump-Regierung ihrem nächsten Ziel zuwenden.

Unterdessen bereitet sich Israel auf einen weiteren Schlag gegen den Iran vor. Die USA verlegen Truppen in den Nahen Osten, während der Iran sich darauf vorbereitet, mit voller Wucht zurückzuschlagen.

In einer Woche wird Venezuela wahrscheinlich aus den Schlagzeilen verschwunden sein, während der Alltag unverändert weitergeht.