Neue Videos am Dienstag

Was Dir die Medien über Venezuela nicht sagen (Really Graceful – Deutsch)

Trump hat gerade ALLES verändert, und China sowie Russland haben gerade den Einsatz erhöht

Globaler Krieg – Militär, Rohstoffe, Währungen, Edelmetall – Jeder gegen Jeden – Wer gewinnt?

Am Deutschen Wesen soll die Welt genesen… | #KrallErklärt

Alte Strategie kehrt zurück: Westen drängt Russland & China in die Enge // GEGENPOL

Krall & Bubeck: Wisnewski entlarvt – Desinformation als Waffe

Tucker Carlson und Matt Gaetz: Ted Cruz’s verrückter Plan für 2028, die ADL und Identitätspolitik übernehmen die rechte Seite

EU: „Friedensunion“ auf dem Kriegspfad – Punkt.PRERADOVIC mit klugen Köpfen

Die dunkle Geschichte der USA, die verschwiegen wird – Dr. Ellsberg & Prof. Kuznick

Alcyon Pleyaden 169: Weihnachten Kindheit Jesus, Indigo-, Kristall-, Regenbogenkinder, Fähigkeiten

Algokratie: Die Regierung für die neue Weltordnung (Corbett Report – Deutsch)

Die Pyramide der Macht – Kapitel 17, Vol. 1 – Die Spitze der Pyramide (The Conscious Resistance -DE)

Warum in Niederbayern die Katzen stubenrein sind

Biophotonen und der leuchtende Körper (The Reese Report – Deutsch)

VERDRAHTET ZUR KONTROLLE: Gehirn-Computer Schnittstellen mit Brandy Smith | Going Rogue Deutsch