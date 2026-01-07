Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Werfen Sie einen kurzen Blick auf Kirill Dmitrievs X.com-Konto, und Ihnen fällt vielleicht ein gemeinsames Thema auf:

Achten Sie auch hier wieder auf ein sich wiederholendes Motiv. Es ist subtil:

Es gibt noch viele weitere Beispiele dieser Art, aber lassen wir es dabei bewenden.

Erkennen Sie ein Muster?

Wahrscheinlich denken Sie jetzt: „Ja. Dieser Kirill Dmitriev klingt genau wie mein verstörter Onkel, der weiterhin behauptet, Trump habe Hillary Clinton verhaften lassen und sie nach Guantanamo geschickt, wo sie nach ihrer Verurteilung wegen Hochverrats durch ein streng geheimes Militärgericht durch ein Erschießungskommando hingerichtet wurde.“

Aber Kirill Dmitriev ist nicht Ihr Onkel (oder wenn doch, mein Beileid). Kirill ist Wladimir Putins „Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland“.

Zufälligerweise ist er auch Absolvent der Stanford University und der Harvard Business School, ehemaliger Mitarbeiter von Goldman Sachs und McKinsey & Company sowie Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums. Zufall oder Schicksal?

Besorgniserregend ist, dass Kirill auch eine wichtige Rolle in den laufenden Verhandlungen zwischen Moskau und Washington über die Ausmerzung der Slawen in der Ukraine übernommen hat.

Aber ist es normal, dass ein Diplomat den Führer einer feindlichen ausländischen Macht, der direkt und indirekt einen Stellvertreterkrieg schürt, der weiterhin systematisch das eigene Volk vernichtet und verstümmelt, als „Papa“ bezeichnet?

Ich verstehe, dass das „Daddy“-Meme aus Mark Ruttes seltsamem Ausbruch beim NATO-Gipfel stammt, aber Kirill verwendet diesen Spitznamen nicht nur, um europäische Staats- und Regierungschefs als Washingtons Schoßhündchen darzustellen. Er glaubt offenbar, dass es gute Diplomatie – ein Zeichen des Respekts – ist, den Präsidenten einer Nation, die jeden Tag direkt und indirekt Russen tötet, „Daddy“ zu nennen.

Er teilt sogar KI-generierte QAnon-Erotika, genau wie dein verrückter Onkel.

Aber noch einmal: Kirill ist nicht Ihr Onkel. Er ist Putins „Sonderbeauftragter“. Verstehen Sie, warum das beunruhigend ist?

Irgendwie leben wir in einer Welt, in der dieser feige Speichellecker und menschliche Peinlichkeit einer der ranghöchsten Verhandlungsführer Moskaus in der Ukraine-Frage ist.

Überlegen Sie, was das bedeutet.

Ja, es bedeutet, dass Moskau von Washington verlangt, Seltenerdmetalle aus dem Donbass zu gewinnen.

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Je früher das sinnlose Ausrotten der Slawen in der Ukraine endet, desto besser. Ich frage mich nur, warum der Verhandlungsführer des Kremls, ein in Davos ausgebildeter Goldman-Sachs-Absolvent, offenbar nicht aufhören kann, Trump „Daddy“ zu nennen….

Während ich diesen Blogbeitrag tippte, hat er es wieder getan!

(Etwas abseits vom Thema: Sollte Venezuela nicht eigentlich von 10.000 russischen S-900-Novichok-Raketensystemen und zehn Bataillonen der elitärsten Spezialeinheiten der BRICS-Staaten verteidigt werden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pepe Escobar und viele andere sehr seriöse, wichtige und völlig unabhängige Journalisten vor nicht allzu langer Zeit genau darüber „berichtet” haben.

Unterdessen wurde das Social-Media-Team von RT angewiesen, jedes unglückliche Wort, das Dmitrievs Mund herauskommt, zu teilen:

Warum hält der Kreml das für eine gute Idee? Es ist ehrlich gesagt schockierend, dass die Führungsspitze in Moskau das für klug hält oder glaubt, damit etwas zu erreichen.

Leute, hört zu (ich weiß, dass einige von euch den Blog lesen): Ihr treibt keinen 5D-Keil zwischen Washington und Brüssel, indem ihr Trump „Daddy“ nennt.

Bitte hört damit auf. Bitte. Ich bitte euch höflich darum.

Danke.