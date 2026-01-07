Großbritannien wird vollends orwellianisch mit finsterem Plan für digitale IDs für Neugeborene

Sie fangen jetzt bei der Geburt an.

Minister planen heimlich, Babys mit lebenslanger Überwachungstechnologie zu markieren.

Der Vorstoß der britischen Regierung für digitale Identitäten eskaliert zu einer offenen Dystopie: Minister bringen hinter verschlossenen Türen die Idee ins Spiel, Neugeborenen digitale Identitäten zuzuweisen – direkt verknüpft mit ihren Gesundheitsakten.

Diese „finstere“ Ausweitung, enthüllt von der Daily Mail, legt Labours wahre Agenda offen: ein lebenslanges Nachverfolgungssystem, getarnt als Instrument zur Eindämmung illegaler Einwanderung.

🚨NEWBORN BABIES TO BE GIVEN DIGITAL I.D



Ministers in the Labour Government have now let slip their latest proposal



This must be stopped



Nobody wants this pic.twitter.com/dZfkwgZi4K — Basil the Great (@BasilTheGreat) January 1, 2026

Der Schritt wird als dreister Machtausbau verurteilt. Viele warnen, dass er nichts mit Grenzkontrollen zu tun hat, sondern alles mit der Aushöhlung von Freiheiten – von Geburt an.

Der Vorschlag entstand in geheimen Sitzungen des Cabinet Office unter Leitung von Minister Josh Simons, der auf das Modell Estlands verwies, wo Säuglinge bei der Geburtsregistrierung eine eindeutige Nummer erhalten, um Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen zu bekommen.

Simons schlug sogar vor, dass digitale IDs Jugendlichen beim Einloggen in soziale Medien helfen könnten – im Zusammenhang mit globalen Durchgreifmaßnahmen wie Australiens Verbot von Apps wie TikTok für unter 16-Jährige.

Das Programm wurde im September von Premierminister Keir Starmer als Mittel zur Überprüfung des Arbeitsrechts von Bewerbern angekündigt und soll 2028–29 eingeführt werden – zu enormen Kosten von 1,8 Milliarden Pfund. Doch die Regierung blockt Details ab, was den Verdacht einer schleichenden Ausweitung weiter nährt.

Der Schattenminister für das Cabinet Office, Mike Wood, verurteilte die Idee scharf:

„Labour sagte, ihr Plan für eine verpflichtende digitale ID diene der Bekämpfung illegaler Einwanderung. Nun hören wir, dass sie heimlich erwägen, sie Neugeborenen aufzuzwingen. Was haben Babys damit zu tun, die Boote zu stoppen? Das wäre ein zutiefst finsterer Übergriff von Labour – und das ganz ohne ordentliche nationale Debatte.“

Der frühere konservative Kabinettsminister Sir David Davis schloss sich der Empörung an und sprach von „schleichender staatlicher Überwachung“. Er fügte hinzu:

„Die Vorstellung, Kindern bei der Geburt eine ID zuzuweisen, ist offen gesagt ein Affront gegen Jahrhunderte britischer Geschichte und wird von dummen Ministern vorgebracht, die die Technologie, mit der sie spielen, überhaupt nicht verstehen. Sie glauben, sie seien clever und modern, aber eine große Zahl von Menschen wird darüber empört sein. Am Ende wird das von sehr vielen gehasst werden.“

Davis warf Starmer vor, die Politik auf einer „vorgeschobenen Begründung“ zu verkaufen und sie dann stillschweigend ohne parlamentarische Beteiligung aufzublähen, und bezeichnete dies als eine „verfassungsrechtliche Schande, in schändlicher Weise umgesetzt“.

Die Sprecherin der Liberaldemokraten, Lisa Smart, warnte:

„Berichte, wonach Minister erwägen könnten, Neugeborene in ihr ohnehin schon übergriffiges digitales ID-System hineinzuziehen, wären eine erschreckende Entwicklung.“

Teilnehmer der Sitzungen, die zur Geheimhaltung verpflichtet waren, berichteten, dass die Kinnladen herunterfielen, als das Konzept einer ID für Neugeborene zur Sprache kam. Eine Quelle sagte der Daily Mail:

„Die verstörende Aussicht auf digitale IDs für Neugeborene zeigt, dass es hier nie um Arbeitsrechtsprüfungen, Einwanderung oder ‚Wahlfreiheit‘ ging. Es handelt sich um eine von der Wiege bis zur Bahre reichende digitale Akte, die jedem einzelnen Briten unehrlich aufgezwungen werden soll. Das ist eine schockierende, hinterhältige Art, eine höchst umstrittene Politik massiv auszuweiten, die unser Land immer abgelehnt hat.“

Die Datenschutzorganisation Big Brother Watch schlug auf 𝕏 Alarm:

Neugeborene könnten im Rahmen geheimer Überwachungspläne, die sie von der Wiege bis zur Bahre begleiten, eine digitale ID erhalten. Die beunruhigende Aussicht auf digitale Ausweise für Neugeborene zeigt, dass es hier nie um die Überprüfung des Arbeitsrechts, Einwanderung oder „Wahlfreiheit“ ging. Wir müssen das stoppen

🚨 BREAKING 🚨



Newborn babies could be given Digital ID under secretive cradle-to-grave surveillance plans.



The disturbing prospect of digital IDs for newborn babies shows this was never about right-to-work checks, immigration or “choice”.



We must stop this #No2DigitalID pic.twitter.com/XpQ7i9PQRR — Big Brother Watch (@BigBrotherWatch) January 1, 2026

Die Direktorin der Organisation, Silkie Carlo, äußerte sich ebenfalls deutlich gegen das Vorhaben:

Diese Entwicklung baut auf Starmers breiter angelegter Einführung biometrischer Überwachung auf. Das „Brit Card“-System – verknüpft mit der Plattform UK One Login – soll „illegale“ Migranten von Arbeitsplätzen ausschließen, ignoriert jedoch den Zustrom legaler Asylsuchender und eröffnet endlose Möglichkeiten staatlichen Machtmissbrauchs.

Bei einer Nettozuwanderung von rund 500.000 Menschen pro Jahr, von denen nur ein Bruchteil als „illegal“ gilt, wird die ID den Zustrom nicht aufhalten, könnte aber leicht dazu genutzt werden, Andersdenkende zu bestrafen, indem ihnen der Zugang zu Arbeit oder Dienstleistungen entzogen wird. Es ist ein klassischer globalistischer Köder-und-Tausch-Trick: Die öffentliche Frustration über offene Grenzen wird ausgenutzt, um Überwachung einzuführen, die sich letztlich gegen die Einheimischen richtet.

Ein Regierungssprecher erklärte:

„Der einzige verpflichtende Bereich des Programms betrifft digitale Arbeitsrechtsprüfungen. Nur Personen, die eine neue Stelle antreten, müssen das System nutzen.“

Eine Quelle aus Whitehall räumte jedoch ein, alles sei „hypothetisch“, eine öffentliche Konsultation stehe noch aus – kaum beruhigend angesichts der geheimen Planungen.

Dies ist der Tod der Privatsphäre, beginnend in der Wiege. Die Briten müssen diesen autoritären Abstieg zurückweisen, bevor jeder Bürger vollständig zu einem verfolgten Datenpunkt in einem allumfassenden Überwachungsstaat reduziert wird.