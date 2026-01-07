IWF will Kreditwürdigkeit an Suchverhalten koppeln – Browser, Klicks und Käufe als neuer Maßstab

„Fintech löst das Dilemma, indem es auf verschiedene nichtfinanzielle Daten zurückgreift: die Art des Browsers und der Hardware, die für den Internetzugang genutzt werden, sowie den Verlauf von Online-Suchen und -Käufen“, schrieb der IWF.

Forscher beim Internationalen Währungsfonds (IWF) sind der Ansicht, dass mit dem technologischen Fortschritt der Internet-Browserverlauf von Menschen mit Kredit-Scores verknüpft werden sollte, da KI- und Deep-Learning-Algorithmen Risiken und sozialen Status wesentlich besser beurteilen könnten als menschliches Urteilsvermögen.

Der IWF wurde 1944 als Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet, um „die internationale Währungszusammenarbeit zu fördern, die Ausweitung des Handels und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen und politische Maßnahmen zu verhindern, die dem Wohlstand schaden würden“.

Die im Dezember 2020 veröffentlichte Arbeit der Autoren Arnoud Boot, Peter Hoffmann, Luc Laeven und Lev Ratnovski befasst sich mit den rasanten Veränderungen im Finanzwesen im Zuge der Covid-Pandemie.

Die Autoren schrieben (Hervorhebung von mir):

Die Finanzbranche durchläuft derzeit einen rasanten technologischen Wandel. Traditionelle Banken stehen im Wettbewerb mit Online-Start-ups ohne physische Filialen. Soziale Medien und andere digitale Plattformen drängen in den Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe. Die durch COVID-19 ausgelöste steigende Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen beschleunigt diesen Wandel erheblich. Die derzeitige Konvergenz treibt Fintech-Innovationen voran und wirft wichtige Fragen auf. Welche transformativen Aspekte jüngster Finanzinnovationen können das Finanzwesen, wie wir es kennen, grundlegend verändern? Welche neuen politischen Herausforderungen wird die Transformation des Finanzsystems mit sich bringen?

Jüngere Forschungsarbeiten von IWF- und EZB-Mitarbeitern unterscheiden zwei Bereiche finanzieller Innovation. Der eine betrifft Informationen: neue Instrumente zur Erfassung und Analyse von Kundendaten, etwa zur Bestimmung der Kreditwürdigkeit. Der andere betrifft die Kommunikation: neue Ansätze für Kundenbeziehungen und den Vertrieb von Finanzprodukten. Wir argumentieren, dass jede dieser Dimensionen transformative Elemente enthält.

Die transformativste Informationsinnovation ist die zunehmende Nutzung neuer Datentypen aus dem digitalen Fußabdruck der vielfältigen Online-Aktivitäten von Kunden – vor allem für die Analyse der Kreditwürdigkeit.

Kredit-Scoring auf Basis sogenannter harter Informationen (Einkommen, Beschäftigungsdauer, Vermögenswerte und Schulden) ist nichts Neues. In der Regel gilt: Je mehr Daten verfügbar sind, desto genauer ist die Bewertung. Dieses Verfahren hat jedoch zwei Probleme. Erstens neigen harte Informationen zur „Prozyklizität“: Sie fördern die Kreditausweitung in guten Zeiten, verschärfen aber die Kontraktion in Abschwungphasen.

Das zweite und komplexere Problem besteht darin, dass bestimmte Personengruppen – etwa neue Unternehmer, Innovatoren und viele informell Beschäftigte – nicht über ausreichende harte Daten verfügen. Selbst ein gut bezahlter Expat, der in die Vereinigten Staaten zieht, kann in die Zwickmühle geraten, keine Kreditkarte zu bekommen, weil ihm eine Kredithistorie fehlt, und keine Kredithistorie aufzubauen, weil er keine Kreditkarte erhält.

Fintech löst dieses Dilemma, indem es auf verschiedene nichtfinanzielle Daten zurückgreift: die Art des Browsers und der Hardware, die für den Internetzugang genutzt werden, sowie den Verlauf von Online-Suchen und -Käufen. Jüngere Forschungsarbeiten zeigen, dass diese alternativen Datenquellen, wenn sie durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen ausgewertet werden, traditionellen Methoden der Kreditbewertung oft überlegen sind und die finanzielle Inklusion fördern können, indem sie beispielsweise informellen Arbeitnehmern sowie Haushalten und Unternehmen in ländlichen Gebieten besseren Zugang zu Krediten ermöglichen.

Innovationsprozesse in der Kommunikation werden durch die Vielfalt digitaler Plattformen in sozialen Medien, mobiler Kommunikation und Online-Handel vorangetrieben, die tief in den Alltag der Verbraucher eingedrungen sind und dadurch ihren digitalen Fußabdruck und die verfügbaren Daten vergrößern. Plattformen wie Amazon, Facebook oder Alibaba integrieren zunehmend Finanzdienstleistungen in ihre Ökosysteme und ermöglichen so den Aufstieg neuer spezialisierter Anbieter, die mit Banken in den Bereichen Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung und Finanzinformationsbereitstellung konkurrieren.

Technologie verstärkt damit einen bestehenden Trend. Der Übergang von persönlichen Filialbesuchen zu дистанer, onlinebasierter Kommunikation erhöht in der Regel den Komfort für Kunden und macht die Finanzintermediation kosteneffizienter. Gleichzeitig verstärkt er den geografischen Wettbewerb zwischen Banken, die nun auch weiter entfernte Kunden bedienen können.

Die Auswirkungen der digitalen Transformation sind für den Finanzsektor besonders stark, da dieser bereits die Branche ist, die am stärksten auf Computer angewiesen ist. Hinzu kommt, dass sich die Nutzung von Online-Banking in den letzten zwei Jahrzehnten in den 15 größten Volkswirtschaften der Europäischen Union verdoppelt hat. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsquote von 50 Prozent besteht weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.

Dieses Wachstumspotenzial stellt sicher, dass digitale Innovationen in den Bereichen Information und Kommunikation weiter an Tiefe gewinnen und neue Prioritäten in mehreren Politikfeldern entstehen werden. Die Bankenaufsicht steht dabei möglicherweise vor den größten Herausforderungen. Regulierungsbehörden müssen die operationellen Risiken neuer Kredittechnologien und Geschäftsmodelle bewerten, die während des COVID-19-Abschwungs erstmals einem realen Stresstest ausgesetzt sind.

Weitere Risiken zeichnen sich ebenfalls ab: zunehmende Cybersicherheitsrisiken (da Finanzinstitute und Kunden verstärkt Online-Dienste nutzen und dadurch neue Angriffsmöglichkeiten für Kriminelle entstehen) sowie regulatorische Arbitrage (die Anpassung von Geschäftsmodellen zur Reduzierung regulatorischer Aufsicht). Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Regulierungsbehörden sicherstellen, dass ihre Fachkenntnisse mit denen der Branche Schritt halten – etwas, das historisch schwierig war und mit dem Zustrom von Talenten in den Fintech-Sektor und dem beschleunigten Innovationstempo noch schwieriger werden könnte.

Auch das Umfeld der Geldpolitik wird sich verändern. Die prozyklische Verzerrung harter Informationen (die Auf- und Abschwünge verstärkt) könnte Zentralbanken dazu zwingen, stärker „antizyklisch“ zu agieren (also gegebenenfalls stärker zu stimulieren oder zu bremsen, als es die tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklungen nahelegen würden). Neue geldpolitische Transmissionskanäle müssen vollständig verstanden werden. Und da neue Akteure Banken für das Finanzsystem weniger relevant machen, könnten Zentralbanken ihre geldpolitischen Instrumente anpassen müssen, etwa indem sie Nichtbanken Zugang zu Liquiditätsfazilitäten gewähren und diese in ihre Operationen einbeziehen.

Weitere kritische Bereiche betreffen die Wettbewerbspolitik, um monopolistische Tendenzen großer digitaler Plattformen zu adressieren, die sich aus Netzwerkeffekten und der natürlichen Tendenz zur Konzentration auf wenige große Plattformen ergeben, sowie die Datenpolitik, um den Schutz der Verbraucherprivatsphäre und eine effiziente, sichere Erhebung, Verarbeitung und den Austausch von Daten zu gewährleisten.

Insgesamt ist ein Großteil des technologischen Fortschritts im Finanzwesen zwar evolutionär, doch sein Tempo beschleunigt sich rasant. Das Potenzial von Fintech, über eine Milliarde unbanked Menschen weltweit zu erreichen, und die dadurch möglichen Veränderungen in der Struktur des Finanzsystems können revolutionär sein.

Regierungen sollten den technologischen Wandel im Finanzwesen begleiten und sorgfältig unterstützen. Es ist wichtig, politische Maßnahmen entsprechend anzupassen und der Entwicklung voraus zu sein.

AUTORENKOMMENTAR

Es ist alles etwas verschwommen seit 2020, aber ich erinnere mich gut daran – und ich habe es nicht vergessen (und hoffentlich Sie auch nicht): Einer der zentralen Gründe, warum die Covid-Lockdowns und die absurden Maßnahmen weltweit notwendig waren, bestand schlicht darin, die Welt drastisch in Richtung Tokenisierung, CBDCs und Stablecoins voranzutreiben. Das alte System musste verschwinden, und 2020 war das Jahr, in dem der „Great Reset“ und die „Vierte Industrielle Revolution“ offiziell angestoßen wurden.

Dies ist der Traum der globalen Eliteklasse und dieser Institutionen – des IWF/der UN, der BIZ, des WEF, der Weltbank und anderer Zentralbanken, von BlackRock usw. –, ein Sozialkreditsystem einzuführen, das mit digitalen Identitäten in einer tokenisierten Gesellschaft verknüpft ist.

Wenn Sie sich erinnern: Im November zitierte ich einen weiteren Ökonomen des IWF, Prof. Yao Zeng, der im September-Heft der Gruppenzeitschrift Finance & Development erklärte, „digitale Fußabdrücke sind die neuen Kredit-Scores“, gewonnen aus unseren von KI gesammelten Daten.

„Kreditvergabe, einst das Hoheitsgebiet von Bankern und Kreditsachbearbeitern, stützt sich zunehmend auf KI und Big Data. Nichtbankliche Fintech-Plattformen nutzen Zahlungsdaten und maschinelles Lernen, um Suchkosten zu senken, Sicherheitenanforderungen zu umgehen, Kreditgenehmigungen zu beschleunigen und Kreditnehmer zu erreichen, die traditionelle Banken oft übersehen. Daten wiederum fließen freier zwischen Kreditnehmern und Kreditgebern und trainieren immer präzisere und anpassungsfähigere Maschinen.

Meine Forschung gemeinsam mit Pulak Ghosh vom Indian Institute of Management und Boris Vallee von Harvard zeigt, wie sich dies in Indien auswirkt. Kleine Händler, die stärker auf bargeldlose Zahlungen mit detaillierten und nachvollziehbaren Datenspuren setzen, erhalten besseren Zugang zu Betriebsmittelkrediten. Sie zahlen niedrigere Zinssätze und fallen seltener aus. De facto sind digitale Fußabdrücke die neuen Kredit-Scores.“

Wie in diesem und anderen Berichten erläutert, ist eine digitale ID ist der digitalen Sphäre des Suchverlaufs und der Aktivitäten. Die App selbst ist nur ein Teil davon. Auf diese Weise lenken Regierungen und alternative Experten besorgte Bürger dazu, sich nur auf einen Aspekt der digitalen Falle zu konzentrieren.

Jeremia 5:26 Denn unter meinem Volk gibt es böse Menschen: Sie lauern wie jemand, der Fallen aufstellt; sie stellen Fallen auf, sie fangen Menschen.

Denken Sie auch daran, dass die BRICS-Staaten eine Erklärung unterzeichnet haben, in der sie den IWF als Drehscheibe für die globale Finanzwelt bestätigen. Sie stehen voll und ganz hinter dieser drakonischen Tyrannei.