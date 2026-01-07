Die Spannungen drohen zu eskalieren, wenn Trump nicht von der falschen Darstellung der CIA befreit wird, dass der jüngste groß angelegte Drohnenangriff der Ukraine auf die Region Nowgorod kein Attentatsversuch auf Putin war.

Trump retweetete am Silvesterabend einen Leitartikel der New York Post mit dem Titel „Putins ‚Angriffs‘-Gebaren zeigt, dass Russland derjenige ist, der dem Frieden im Wege steht“. Dies geschah, nachdem CIA-Chef John Ratcliffe ihm das Einschätzung der Behörde unterbreitet hatte, dass die Ukraine angeblich kein Attentat auf Putin geplant habe. Wenige Tage zuvor hatte Putin Trump in ihrem letzten Telefonat informiert, dass am Tag von Trumps Treffen mit Selenskyj fast 100 ukrainische Kampfdrohnen in der Nähe von Putins Residenz in Nordrussland abgefangen worden seien.

Trump reagierte verärgert, als er von der Presse darauf angesprochen wurde, und erinnerte alle daran, dass er sich gegen die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine entschieden habe – was implizierte, dass dies möglicherweise Putins Leben gerettet habe. Die Ukraine bestritt erwartungsgemäß, Putin ins Visier genommen zu haben. Selenskyj griff Indien und andere Länder an, deren Vertreter den Angriff verurteilt hatten, den es seiner Behauptung nach nie gegeben habe. Nach der Einschätzung von Ratcliffe ist Trump nun offenbar derselben Meinung und überzeugt, dass die Ukraine kein Attentat auf Putin versucht habe.

Laut dem CIA-Chef habe ein Angriff zwar tatsächlich zu dem von Russland behaupteten Zeitpunkt und in derselben Region wie Putins Residenz in Nordrussland stattgefunden, er habe aber angeblich nur ein nahe gelegenes Militärobjekt zum Ziel gehabt. Wenn Trump dieser Einschätzung widersprochen hätte, hätte er nicht den Leitartikel der New York Post retweetet, der ausgerechnet Putin für diesen Vorfall verurteilt und verschwörungstheoretisch spekuliert, der russische Führer habe alles erfunden, „als Ausrede, um Trumps Fortschritte beim Frieden zurückzuweisen“ und „um Amerika ins Gesicht zu spucken“.

Im Interesse der Transparenz und um zu verhindern, dass die CIA Trump erneut zu einer Eskalation gegen Putin manipuliert, übergab der Leiter des russischen Militärgeheimdienstes einem Vertreter des US-Militärattachés Material mit den decodierten Flugroutendaten der abgeschossenen Drohnen. Er sagte auch, dass diese Beweise „eindeutig und genau bestätigten, dass das Ziel des Angriffs der Gebäudekomplex der Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation in der Region Nowgorod war.“

Dennoch könnten diese Beweise Trump nicht von der falschen Darstellung Ratcliffes abbringen, da er nach wie vor auf die Einschätzung der CIA zu den decodierten Flugroutendaten der abgeschossenen Drohnen angewiesen ist. Da sie in Bezug auf das Angriffsziel gelogen haben, um Putin als jemanden darzustellen, der Trump manipulieren will, ist es unwahrscheinlich, dass sie ihre Darstellung widerrufen, zumal sie öffentlich Beweise von Russland erhalten haben. Daher wird erwartet, dass sie am Drehbuch festhalten und diese Beweise als einen weiteren Versuch Putins darstellen werden, Trump zu manipulieren.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharowa, warnte, dass die russische Reaktion „nicht diplomatisch“ sein werde. Wenn Trump jedoch die russische Darstellung nicht glaubt, könnte er von der CIA dazu manipuliert werden, dies als „unprovozierte Aggression“ wahrzunehmen und so zu weiteren Eskalationsschritten verleitet werden. Der jüngste Bericht der New York Times über Trumps Ukraine-Politik enthüllte, dass die CIA ihn zuvor überzeugt hatte, ihnen zu erlauben, ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien und deren „Schattenflotte“ zu unterstützen, so dass das Eskalationsrisiko sehr real ist.

Daraus ergibt sich die Bedeutung, Trump davon zu überzeugen, dass Ratcliffe ihn belogen hat. Wenn dies gelingt, wird die USA wahrscheinlich nicht überreagieren auf eine russische Vergeltung, und vielleicht könnte Trump Selenskyj sogar dazu zwingen, sich aus dem restlichen Donbass zurückzuziehen, als Zugeständnis zur Abwendung einer russischen Vergeltung. Bleibt Trump jedoch unter dem Einfluss Ratcliffes und fällt die angekündigte russische Vergeltung mehr als nur symbolisch aus, so könnte er von ihm dazu manipuliert werden, seine eigenen mühsam erzielten Fortschritte beim Frieden zunichte zu machen.