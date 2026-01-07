Was nur wenige Ärzte über die Ursachen von Krankheiten wissen

Von The Vigilant Fox

Fast niemand wird darauf hingewiesen, darauf zu achten.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

David und Brenda McDowell ließen ihre Drillinge mit der Pneumokokken-Impfung impfen, woraufhin alle drei Kinder „am SELBEN TAG abschalteten”.

Das erste Kind, das geimpft wurde, war ihre Tochter Claire, die „danach nie wirklich aufgehört hat zu schreien”. Innerhalb weniger Stunden nach der Impfung „schaltete Claire komplett ab“.

Um 14:00 Uhr „schaltete“ auch Claires Bruder Richie ab. Und sein Himbeerblasen und Möbelklettern verschwand plötzlich.

„Robbie sah aus, als wäre er von einem Bus angefahren worden. Von diesem Moment an hatte Robbie einen fassungslosen Gesichtsausdruck. Wenn man ihn fragte oder seinen Namen sagte, tat er immer noch so, als wäre er taub und könnte nichts hören.“

Bei allen dreien wurde später schwerer Autismus diagnostiziert. Nur einer, Robbie, zeigte nach jahrelanger Therapie eine teilweise Erholung.

Diese Schäden sind nicht zufällig. Sie treten auf, wenn mehrere Kernsysteme im Körper gleichzeitig versagen.

Impfschäden machen diesen Zusammenbruch sichtbar und weisen auf eine Ursache von Krankheiten hin, nach der fast niemand zu suchen lernt.

Die meisten chronischen Krankheiten sind nicht mysteriös. Sie werden nur falsch verstanden.

Wenn Symptome nicht eindeutig zu einer bekannten Diagnose passen, werden Ärzte dazu angehalten, bestimmte Ursachen auszuschließen, anstatt einen Schritt zurückzutreten, zu fragen, welche Systeme möglicherweise versagen, und herauszufinden, warum.

Wenn bei einer Untersuchung oder einem Labortest nichts Offensichtliches zutage tritt, wird die Erklärung oft auf Stress, Angstzustände oder etwas „Psychologisches” zurückgeführt.

Impfschäden decken diesen Mangel stillschweigend auf, da sie nicht nur ein System nach dem anderen schädigen. Sie stören mehrere Systeme gleichzeitig, sodass das eigentliche Problem nicht mehr ignoriert werden kann.

Und wenn dies bei Säuglingsdrillingen genau zur gleichen Zeit geschieht, könnte es nicht offensichtlicher sein.

Komplexe Erkrankungen sehen von Mensch zu Mensch selten gleich aus. Schließlich sind wir alle ziemlich unterschiedlich. Unterschiedliche Körper, unterschiedliche Krankengeschichten, unterschiedliche Umgebungen – so viele verschiedene Variablen.

Es sollte also nicht überraschen, dass eine Person unter Müdigkeit und Schmerzen leidet, eine andere neurologische Symptome entwickelt und wieder eine andere Stimmungsschwankungen oder einen kognitiven Verfall erlebt.

Die Medizin neigt dazu, diese Symptome als separate Krankheiten zu behandeln. Was aber, wenn die Symptome auf dieselbe innere Störung zurückzuführen sind?

Deshalb überschneiden sich Erkrankungen wie Autoimmunerkrankungen, chronische Müdigkeit, Fibromyalgie, Long COVID und Post-Impf-Syndrome so stark.

Unterschiedliche Symptome bedeuten nicht immer unterschiedliche Ursachen. Sie spiegeln lediglich verschiedene Teile des Körpers wider, die unter dem gleichen zugrunde liegenden Stress leiden.

Und leider ist die Einheitsmedizin nicht in der Lage, dies zu erkennen.

Diese Verwirrung ist nicht neu. Seit mehr als 200 Jahren geben Impfschäden Ärzten Rätsel auf.

Früher fassten Ärzte sie unter weit gefassten Begriffen wie „Enzephalitis” zusammen. Heute sind sie in Dutzende von Diagnosen unterteilt, die ihren gemeinsamen Ursprung verschleiern.

Die Schädigung selbst ist nicht zufällig. Die Variabilität ergibt sich daraus, wo die Schädigung zuerst auftritt. Sobald man das versteht, ergibt das Chaos einen Sinn.

Die Symptome erscheinen nicht mehr unzusammenhängend. Tatsächlich werden sie sogar leicht erkennbar. Man muss nur wissen, wonach man sucht.

Andrew Moulden, ein kanadischer Neurowissenschaftler, bemerkte bei Kleinkindern subtile neurologische Anzeichen für Schlaganfälle – Anzeichen, die seinen Kollegen entgangen waren.

Er stellte fest, dass diese Schlaganfälle oft kurz nach einer Impfung auftraten und zu schweren neurologischen Störungen wie Autismus führen konnten.

Subtile Anzeichen für einen Schlaganfall bei Säuglingen werden jedoch oft übersehen, weil man gar nicht danach sucht.

Moulden stellte fest, dass die Hirnnerven im Hirnstamm anfällig für Schlaganfälle sind.

Hier sind einige wichtige Probleme mit den Hirnnerven, die auf impfstoffbedingte Mikro-Schlaganfälle hinweisen:

Hirnnerv VI: nach innen gerichtete Augenruhe, ruckartige Seitwärtsbewegungen der Augen

Hirnnerv VII: herabhängende Gesichtshälfte oder Asymmetrie (einschließlich Bell-Lähmung)

Hirnnerv IV: ungleiche Augenhöhe, die zu einer Neigung des Kopfes führt

Sobald man weiß, worauf man achten muss, sind diese Symptome eigentlich leicht zu erkennen. Aber zuerst muss man sich eingestehen, dass sie überhaupt auftreten können.

Leser haben Vorher-Nachher-Fotos ihrer Kinder mit einem Arzt aus dem Mittleren Westen geteilt, die die Schäden zeigen.

Drei Hauptmechanismen stehen im Zentrum der Epidemie chronischer Krankheiten:

Immunschwäche

Durchblutungsstörungen

Eine anhaltende zelluläre Stressreaktion

Diese Mechanismen wirken nicht isoliert. Alles im Körper ist miteinander verbunden.

Sie beeinflussen sich gegenseitig, verstärken sich gegenseitig und können den Körper in einen langfristigen Krankheitszustand versetzen, wenn die Ursache nicht behoben wird.

Die Behandlung der Symptome ohne Beseitigung dieser Ursachen ist wie das Streichen eines Hauses mit bröckelndem Fundament. Eine Zeit lang sieht alles gut aus, aber darunter verschlechtert sich die Struktur weiter.

Und wenn sie zusammenbricht, reißt sie alles andere mit sich.

Die Immunschwäche ist der bekannteste Aspekt.

Impfstoffe können die Immunfunktion überstimulieren oder unterdrücken und sie manchmal in Richtung chronischer Entzündung oder Autoimmunität treiben. Das erklärt, warum so viele Impfschäden Autoimmunerkrankungen ähneln.

Aber eine Störung des Immunsystems allein erklärt nicht die plötzliche neurologische Regression, den kognitiven Verfall oder psychiatrische Veränderungen.

Dafür muss man sich die Durchblutung ansehen. Keine Zelle, kein Nerv und kein Organ kann ohne eine konstante Durchblutung funktionieren.

Sobald die Durchblutung beeinträchtigt ist, können fast überall Schäden auftreten.

An dieser Stelle endet in der Regel die Diskussion über die moderne Medizin, aber das sollte nicht so sein.

Blut ist nicht nur eine Flüssigkeit. Es ist eine sorgfältig ausbalancierte Suspension von Zellen, die sich elektrisch gegenseitig abstoßen müssen, um ungehindert durch die winzigen Gefäße im gesamten Körper fließen zu können.

Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann das Blut dickflüssig werden – oder sich verflachen. Wenn sich die Zellen zu verklumpen beginnen, bilden sich Mikrogerinnsel. Die Kapillaren werden verstopft und die Sauerstoffversorgung sinkt. Gewebe und Organe beginnen zu leiden, lange bevor sich auf den Bildern etwas Dramatisches zeigt.

Diese Art von Schäden sammelt sich langsam an. Und wenn man nicht danach sucht, wird man sie nie sehen.

Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckte Dr. Melvin Knisely, dass schwere Erkrankungen zu einer Verdickung des Blutes führen können. Dieses Problem war in der Regel tödlich, wenn es nicht mit einem Antikoagulans verhindert wurde.

Knisely machte eine bemerkenswerte Entdeckung: Die Dickflüssigkeit des Blutes konnte auf einfache, nicht-invasive Weise beobachtet werden – über die Augen.

Vor vielen Jahren beobachtete Knisely, dass die stärkste Blutverkrustung bei kritisch kranken Patienten auftrat.

Heute beobachtete Dr. Pierre Kory dasselbe mit Point-of-Care-Ultraschall.

Kniselys Bewertungsskala für den Schweregrad der Blutverstopfung stand in direktem Zusammenhang mit der Krankheitsprognose. Dieselbe Verstopfung ist in dem folgenden Video zu sehen, das aus den Augen eines durch den COVID-19-Impfstoff geschädigten Patienten aufgenommen wurde.

Hätte die moderne Medizin doch nur vor 80 Jahren auf Knisely gehört.

Sobald die Durchblutung gestört ist, hängen die Symptome vom Ort der Störung ab, nicht von ihrer Ursache.

Wenn Nerven nicht mehr durchblutet werden, treten neurologische Symptome auf.

Wenn Immunorgane betroffen sind, kommt es zu Autoimmunerkrankungen.

Wenn das Gehirn betroffen ist, kommt es zu kognitiven oder Verhaltensänderungen.

Dies erklärt, warum Impfschäden von Person zu Person so unterschiedlich aussehen können, obwohl sie alle auf derselben zugrundeliegenden Störung beruhen.

Der Schaden ist nicht zufällig. Es zeigt sich einfach zuerst die schwächste Stelle des Körpers.

Ein Konzept, über das fast niemand spricht, hilft dabei, dies perfekt zu erklären: das Zeta-Potenzial.

Das Zeta-Potenzial ist die elektrische Abstoßung, die verhindert, dass Partikel in Flüssigkeiten aneinander haften bleiben. Blutzellen sind darauf angewiesen, um gleichmäßig verteilt zu bleiben.

Wenn das Zeta-Potenzial sinkt, beginnt die Verklumpung.

Zunächst ist dies kaum wahrnehmbar und reversibel. Wenn es jedoch weiter sinkt, verlangsamt sich die Durchblutung dramatisch, und der mikrovaskuläre Fluss kann vollständig zusammenbrechen.

Sobald diese Schwelle überschritten ist, wird die Wiederherstellung viel schwieriger.

Hier ist, was den Zusammenbruch des Zeta-Potenzials besonders besorgniserregend macht.

Der Körper hält das Blut absichtlich nahe an der Gerinnungsschwelle, da es manchmal gerinnen muss. Wie beispielsweise unmittelbar nach einer Verletzung.

Das bedeutet, dass selbst kleine Störungen es in einen gefährlichen Bereich bringen können. Positive Ladungen sind besonders störend.

Und wissen Sie, was eine positive Ladung hat? Aluminium. Bestimmte entzündungsfördernde Proteine. Einige virale Proteine.

Sobald die elektrische Abstoßung versagt, wird die Durchblutung zu einem physikalischen Problem, das die Medizin kaum erkennen kann, geschweige denn behandeln.

Durchblutungsstörungen betreffen nicht nur das Blut. Der Körper ist voller Flüssigkeiten.

Sie beeinträchtigen die Lymphdrainage, den Fluss der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, den venösen Abfluss, die Fähigkeit des Körpers, Abfallstoffe auszuscheiden, und vieles mehr. Wenn diese Systeme langsamer werden, sammeln sich Giftstoffe an und Entzündungen bleiben bestehen. Oh oh.

Deshalb verschlimmern sich neurologische Symptome oft mit der Zeit, selbst wenn die Entzündungsmarker „normal” aussehen. Das Reinigungssystem selbst ist beeinträchtigt, sodass sich die Schäden still und leise weiter aufbauen.

Und noch einmal: Wenn Sie nicht wissen, wonach Sie suchen, werden Sie es nie finden.

Die Behandlung der Chemie ohne Wiederherstellung des Flusses lässt das Grundproblem unberührt. Es handelt sich um eine vorübergehende Lösung, die möglicherweise gar nichts bewirkt. Tatsächlich kann sie das Problem sogar verschlimmern.

Dies führt direkt zum Konzept einer anhaltenden zellulären Stressreaktion.

Wenn Zellen die Durchblutung verlieren oder mit Giftstoffen in Kontakt kommen, können sie in einen Überlebensmodus übergehen. Infolgedessen sinkt die Energieproduktion, Entzündungen nehmen zu und die normale Funktion wird unterbrochen.

Diese Reaktion ist eigentlich nur vorübergehend gedacht. Wenn jedoch die Durchblutung nicht wiederhergestellt wird, wird das Gefahrensignal niemals abgeschaltet.

Der Körper bleibt also im Krisenmodus stecken, und Behandlungen, die dies ignorieren, schlagen oft fehl – oder verschlimmern sogar die Symptome!

Eine der am häufigsten übersehenen und oft tragischen Folgen ist, wie oft neurologische Verletzungen fälschlicherweise als psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert werden.

Stimmungsschwankungen, Angstzustände, Depressionen, Verhaltensänderungen und kognitiver Verfall können alle auf Schäden am Nervensystem zurückzuführen sein. In der Medizin werden sie jedoch oft als Ursachen und nicht als Symptome behandelt.

Wenn die Durchblutung des Gehirns beeinträchtigt ist, sind Persönlichkeits- und emotionale Veränderungen biologische Reaktionen und keine Charakterfehler.

Eine falsche Diagnose verzögert die tatsächliche Heilung und verstärkt den Schaden.

Auch die Fehlfaltung von Proteinen passt gut in dieses Bild.

Proteine verhalten sich wie Kolloide – genau wie Blutzellen. Wenn das elektrische Gleichgewicht zusammenbricht, können Proteine fehlfalten und sich dann zusammenlagern.

Dies ist tatsächlich ein bekanntes Merkmal der Alzheimer-Krankheit, von Amyloid-Erkrankungen und der ungewöhnlichen Gerinnselbildungen, die nach einer COVID-Impfung beobachtet werden.

Sobald sich fehlgefaltete Proteine ansammeln, hat der Körper Schwierigkeiten, sie zu beseitigen, insbesondere wenn die Durchblutung und der Lymphfluss bereits beeinträchtigt sind.

Der Schaden verschlimmert sich dadurch nur noch.

Wenn chronische Krankheiten sich unverbunden und verwirrend anfühlen, erklärt dieses Modell genau, warum das so ist.

Dieses Schema erklärt auch, warum Schäden tendenziell kumulativ sind.

Jede Störung hat Auswirkungen. Jede neue Belastung bringt die Durchblutung näher an den Zusammenbruch. Mit der Zeit können Systeme, die früher noch kompensieren konnten, nicht mehr mithalten.

Deshalb variieren die Reaktionen. Deshalb verschlimmern sich Verletzungen oft, anstatt zu heilen. Deshalb vertragen manche Menschen Belastungen, bis sie es plötzlich nicht mehr können.

Leider wird das System zwischen den Belastungen nicht zurückgesetzt.

Deshalb ist es so wichtig, dass wir sorgfältig überlegen, welchen Belastungen wir uns aussetzen. Sei es durch unsere Ernährung, durch das, was wir auf unsere Haut auftragen, oder durch das, was wir unserem Körper injizieren. Möglicherweise bemerken Sie die Schäden erst Jahre später, wenn sie schließlich den Wendepunkt erreichen.

Dieses Konzept erklärt sogar, was wir beim Älterwerden beobachten können.

Wenn die Nierenfunktion nachlässt, hat der Körper Mühe, das elektrische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Die Durchblutung verlangsamt sich. Die Ausscheidung von Abfallstoffen stockt. Die kognitiven Funktionen lassen nach.

Gebrechlichkeit und Demenz sind keine zufälligen Begleiterscheinungen des Alterns. Sie sind die langfristigen Folgen einer gestörten Flüssigkeitsdynamik.

Wenn sich die Durchblutung verbessert, bessern sich auch viele sogenannte altersbedingte Symptome, manchmal sogar dramatisch!

Die Schlussfolgerung ist ebenso einfach wie beunruhigend. Wenn die Flüssigkeitszirkulation versagt, kommt es zu Krankheiten.

Impfstoffe haben diese Anfälligkeit nicht verursacht. Aber sie legen sie offen, indem sie Systeme, die bereits nahe ihrer Grenzen arbeiten, plötzlich zusätzlich belasten.

Sobald man Zirkulation, Immunschwäche und zellulären Stress als einen miteinander verbundenen Kreislauf versteht, verschwindet die Verwirrung.

Was bleibt, ist eine Frage, die die moderne Medizin immer noch vermeidet, obwohl die Patienten weiterhin leiden.

Aber heute können Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit übernehmen und damit beginnen, Ihr Zeta-Potenzial zu verbessern.