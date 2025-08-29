10 Studien belegen Gesundheitsrisiken von 5G

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Mehrere zwischen 2022 und 2024 veröffentlichte Studien unterstreichen die Gesundheitsrisiken der 5G-Technologie

Die Forschungsergebnisse widersprechen den Richtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung und belegen verschiedene schädliche biologische Auswirkungen von Hochfrequenzstrahlung (RFR) auf Mensch und Umwelt, darunter auch ein erhöhtes Krebsrisiko

Studien zeigen, dass 5G neurologische Schäden und psychiatrische Probleme verursachen kann, und heben dessen Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung hervor, darunter ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen wie Demenz durch Mechanismen wie die Beeinträchtigung von Neurosin

Eine Studie vom Dezember 2023 veranschaulicht die schädlichen Auswirkungen von 5G-RFR auf Ratten-Spermien und zeigt eine verminderte Spermienzahl und -qualität, wobei Melatonin eine schützende Wirkung hat

Untersuchungen vom Februar 2024 weisen auf signifikante Veränderungen der Mikrobiom- und Metabolomprofile im Stuhl von Mäusen hin, die 5G-RFR ausgesetzt waren, was auf weiterreichende Auswirkungen auf die Gesundheit hindeutet, darunter das psychische Wohlbefinden und die Immunfunktion

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 14. April 2024 veröffentlicht.

In den letzten zehn Jahren habe ich zahlreiche Artikel über die Nachweise biologischer Schäden durch nichtionisierende elektromagnetische Felder (EMF) und Hochfrequenzstrahlung (RFR) aus drahtlosen Technologien geschrieben.

Das obige Video zeigt ein Interview, das ich im Februar 2020 mit Siim Land für seinen Podcast „Body Mind Empowerment” geführt habe, in dem ich EMF diskutiere – was es ist, woher die größten Belastungsquellen stammen, wie es sich auf Ihren Körper auswirkt und wie Sie Ihre Belastung minimieren können. Ich gehe auch darauf ein, wie die Telekommunikationsindustrie die Wahrheit manipuliert, um Sie über die Gefahren im Unklaren zu lassen.

Während die Mobilfunkindustrie auf der Prämisse basiert, dass nur ionisierende Strahlung schädlich ist – beispielsweise Röntgenstrahlen –, warnen Forscher seit langem, dass auch nichtionisierende und nicht erwärmende Strahlung Ihre Gesundheit gefährden kann. Dies gilt nicht nur für die Gesundheit des Menschen, sondern auch für Pflanzen und Tiere.

Im Laufe der Zeit war ich so überzeugt von den schädlichen Auswirkungen von EMF, dass ich drei Jahre lang an „EMF*D“ geschrieben habe, das 2020 veröffentlicht wurde. Darin habe ich die überwältigenden Beweise dafür zusammengetragen, dass EMF eine versteckte Gesundheitsgefahr darstellen, die einfach nicht länger ignoriert werden kann.

Während der Pandemie wurden wir auch Zeugen der Einführung und Installation von 5G im ganzen Land, wodurch die Belastung exponentiell gestiegen ist, da diese Technologie zu der bereits bestehenden drahtlosen Infrastruktur hinzukommt.

Das folgende kurze Video, das im Januar 2019 von Investigative Europe veröffentlicht wurde, gibt einen kurzen Überblick darüber, wie sich 5G von früheren Mobilfunktechnologien unterscheidet. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch kaum Forschungsarbeiten speziell zu 5G, aber zwischen 2022 und 2024 wurden 10 Studien veröffentlicht, die mehr Licht auf diese Technologie der fünften Generation werfen.

Forderungen nach einem Moratorium für 5G trotz Beweisen ignoriert

Der erste dieser Berichte, der im September 2022 in der Fachzeitschrift Reviews on Environmental Health veröffentlicht wurde, bietet einen guten Überblick über die Gefahren von 5G. Die Autoren wiesen darauf hin, dass seit September 2017 über 400 Wissenschaftler und Ärzte gemeinsam sechs Appelle an die Europäische Union gerichtet haben, in denen sie ein Moratorium für die 5G-Technologie fordern. Alle wurden ignoriert.

Der Appell vom September 2021 enthielt ein „ausführliches Begleitschreiben”, in dem Experten argumentierten, dass die EU durch ihr Vertrauen in die Richtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) die öffentliche Gesundheit gefährdet, da diese Richtlinien nur „Erwärmung und keine anderen gesundheitsrelevanten biologischen Auswirkungen von RFR” berücksichtigen.

Das Schreiben widersprach den Leitlinien der ICNIRP mit Forschungsergebnissen europäischer und internationaler Expertengruppen, die eine Vielzahl von schädlichen biologischen Auswirkungen von RFR auf Mensch und Umwelt detailliert beschreiben. Laut den Autoren:

„Belege für diese Position stammen aus Studien, die Veränderungen an Neurotransmittern und Rezeptoren, Schäden an Zellen, Proteinen, DNA, Spermien, dem Immunsystem und der menschlichen Gesundheit, einschließlich Krebs, nachweisen. Der Appell von 2021 warnt darüber hinaus, dass 5G-Signale wahrscheinlich zusätzlich das Verhalten von Sauerstoff- und Wassermolekülen auf Quantenebene verändern, Proteine entfalten, die Haut schädigen und Insekten, Vögeln, Fröschen, Pflanzen und Tieren Schaden zufügen können.“

Die Aggregation von Signalen gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken

Unter der Überschrift „Große Pläne, große Versprechungen, aber falsche Behauptungen” heben die Autoren die eigenen Erkenntnisse der Regierung hervor:

„… die potenziellen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit RFR wurden in einer kürzlich von der EU in Auftrag gegebenen Überprüfung der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, dem Bericht „EPRS/STOA Health impact of 5G“ des Europäischen Parlamentsdienstes aus dem Jahr 2021, aufgezeigt. Die Schlussfolgerungen der umfassenden Untersuchung ergaben ausreichende Hinweise auf Krebserkrankungen bei Tieren durch RFR, ausreichende Hinweise auf schädliche Auswirkungen von RFR auf die Fruchtbarkeit von Männern, männlichen Ratten und Mäusen sowie darauf, dass RFR wahrscheinlich krebserregend für den Menschen ist. Zusammenfassend zeigt der EPRS/STOA-Bericht, dass RFR gesundheitsschädlich ist. Der Bericht fordert daraufhin Maßnahmen zur Förderung der Verringerung der RF-EMF-Exposition (S. 153), wie z. B. die Senkung der Grenzwerte für zulässige Expositionen und die bevorzugte Verwendung von Kabelverbindungen. In ähnlicher Weise warnt die EU-eigene (ITRE-Ausschuss) eingehende Analyse aus dem Jahr 2019, „5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia5, warnte davor, dass 5G in Verbindung mit 2G, 3G, 4G, WiFi, WIMAX, DECT, Radar usw. zu einer dramatischen Zunahme der Gesamtstrahlung führen wird: nicht nur durch die Verwendung viel höherer Frequenzen in 5G, sondern auch durch das Potenzial für die Aggregation verschiedener Signale, ihre dynamische Natur und die komplexen Interferenzeffekte, die sich daraus ergeben können, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten (S. 11). Diese Bedenken beruhen auf der Komplexität der Kommunikationssignale und den Unbekannten ihrer Wechselwirkungen. Elektromagnetische Signale, die von künstlichen Kommunikationsgeräten übertragen werden, sind keine regulären Wellen, sondern eine komplexe Kombination aus ultrahochfrequenten Trägerwellen und Modulationen, die die Nachrichten mit extrem niedrigen und ultra-niedrigen Frequenzen codieren. Darüber hinaus werden die Signale mit ultra-niedrigen Frequenzen gepulst (in kurzen Ein-Aus-Impulsen gesendet). Das bedeutet, dass die RFR-Trägerwellen zwar im hohen GHz-Bereich liegen, ihre Modulationen und Pulsraten jedoch viel näher an den Frequenzen der Gehirnwellen liegen, z. B. die 217 Hz-Impulse eines GSM-Telefonsignals. Gepulste oder modulierte RFR-Signale haben sich als bioaktiver erwiesen als einfache kontinuierliche Wellen gleicher Intensität und Expositionsdauer. Dies ist im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit von großer Bedeutung und nicht nur auf die höheren 5G-Frequenzen beschränkt. Darüber hinaus weist der Bericht darauf hin, dass die Auswirkungen dieser neuen komplexen strahlgeformten Signale unvorhersehbare Ausbreitungsmuster aufweisen, die zu einer inakzeptablen Exposition des Menschen gegenüber elektromagnetischer Strahlung führen könnten (S. 6), die jedoch außerhalb des Labors noch nicht zuverlässig für reale Situationen kartiert werden konnten.

5G verursacht neurologische und psychiatrische Probleme

Die zweite Studie, die im November 2022 veröffentlicht wurde, untersuchte die Auswirkungen von 4,9 GHz (eine von mehreren 5G-Frequenzen) RFR auf das emotionale Verhalten und das räumliche Gedächtnis bei erwachsenen männlichen Mäusen. Es wurde festgestellt, dass die Exposition ein „depressionsähnliches Verhalten” hervorruft, das durch „neuronale Pyroptose in der Amygdala” verursacht wird.

Pyroptose ist eine Form des programmierten Zelltods, die sich von anderen Formen der Apoptose durch ihre Entzündungsreaktion unterscheidet. Dabei schwillt die Zelle an und platzt, wodurch proinflammatorische Zytokine und intrazelluläre Inhaltsstoffe freigesetzt werden, die eine Immunreaktion im umliegenden Gewebe auslösen können.

Dieser Prozess wird durch Gasdermin-Proteine gesteuert, die Poren in der Zellmembran bilden, und wird häufig als Reaktion auf Infektionen durch Krankheitserreger oder andere Signale, die auf Zellschäden hinweisen, ausgelöst.

„5G induziert den Zelltod in der Amygdala, einer Region des Gehirns, die an der Regulierung von Emotionen, dem Gedächtnis und der Entscheidungsfindung beteiligt ist.“

Die Amygdala ist eine Region des Gehirns, die an der Regulierung von Emotionen, dem Gedächtnis und der Entscheidungsfindung beteiligt ist. Pyroptose in diesem Bereich könnte daher auf neurologische Schäden oder Entzündungen hinweisen, die die Regulierung von Emotionen, das Verhalten und kognitive Funktionen beeinträchtigen.

Dies könnte im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen, Hirnverletzungen oder Infektionen, die das zentrale Nervensystem beeinträchtigen, relevant sein und zu verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Folgen führen.

4 Studien bestätigen den Einfluss von 5G auf die Neurologie

Vier weitere Studien, die 2023 veröffentlicht wurden, zeigen ebenfalls eine Vielzahl von Schäden im Gehirn:

5G erhöht die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke – Im ersten Fall wurde festgestellt, dass RFR von 5G-Mobiltelefonen mit 3,5 GHz oder 4,9 GHz bei einer Stunde pro Tag über 35 Tage hinweg die Durchlässigkeit der BHS in der Großhirnrinde von Mäusen erhöhte.

Im ersten Fall wurde festgestellt, dass RFR von 5G-Mobiltelefonen mit 3,5 GHz oder 4,9 GHz bei einer Stunde pro Tag über 35 Tage hinweg die Durchlässigkeit der BHS in der Großhirnrinde von Mäusen erhöhte. RFR beeinträchtigt die Neurogenese und verursacht neuronale DNA-Schäden – In der zweiten Studie wurde gezeigt, dass eine kontinuierliche RFR von Mobiltelefonen bei 2115 MHz über acht Stunden zu einem höheren Maß an Lipidperoxidation, kohlenstoffzentrierten Lipidradikalen und Einzelstrang-DNA-Schäden führt, was zu einer beeinträchtigten Neurogenese im Hippocampus und zu neuronaler Degeneration im Gyrus dentatus führt. Übersetzung: Mobilfunkstrahlung verursacht kognitive Beeinträchtigungen und Defizite, Verhaltensänderungen und Störungen der Stimmungsregulation, neurodegenerative Erkrankungen (aufgrund des oxidativen Stresses in den Neuronen) und psychiatrische Erkrankungen wie Angstzustände und Depressionen.

In der zweiten Studie wurde gezeigt, dass eine kontinuierliche RFR von Mobiltelefonen bei 2115 MHz über acht Stunden zu einem höheren Maß an Lipidperoxidation, kohlenstoffzentrierten Lipidradikalen und Einzelstrang-DNA-Schäden führt, was zu einer beeinträchtigten Neurogenese im Hippocampus und zu neuronaler Degeneration im Gyrus dentatus führt. Elektromagnetische Strahlung in Verbindung mit Angstzuständen – Diese Studie fand angstähnliches Verhalten bei männlichen Mäusen, die 28 Tage lang täglich vier Stunden lang elektromagnetischer Strahlung mit 2650 MHz ausgesetzt waren.

Diese Studie fand angstähnliches Verhalten bei männlichen Mäusen, die 28 Tage lang täglich vier Stunden lang elektromagnetischer Strahlung mit 2650 MHz ausgesetzt waren. 5G kann Demenz begünstigen – Schließlich kam eine Folgestudie zu früheren Untersuchungen zu dem Schluss, dass RFRs im Bereich von 1,8 GHz bis 3,5 GHz: Neurosin hemmen, ein Enzym, das eine Rolle für die Gesundheit des Gehirns spielt, unter anderem beim Abbau von Proteinen, die, wenn sie nicht richtig abgebaut werden, zu Erkrankungen wie Alzheimer führen können. Diese Erkenntnis legt nahe, dass Mobilfunkstrahlung die Fähigkeit des Gehirns beeinträchtigen könnte, die Ansammlung schädlicher Proteine zu verhindern. Hemmung der elektrischen Aktivität von Neuronen in vitro — Neuronen kommunizieren untereinander mithilfe elektrischer Signale, und diese Aktivität ist für alle Funktionen des Gehirns von entscheidender Bedeutung, von der Verarbeitung sensorischer Informationen bis zur Steuerung der Muskelbewegungen. Eine Hemmung der elektrischen Aktivität bedeutet eine Störung der normalen Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, was sich auf die Gehirnfunktion auswirken könnte.

Schließlich kam eine Folgestudie zu früheren Untersuchungen zu dem Schluss, dass RFRs im Bereich von 1,8 GHz bis 3,5 GHz:

5G beeinflusst die Gehirnentwicklung

Eine Studie von Bodin et al. aus dem Oktober 2023 untersuchte die Auswirkungen der Exposition gegenüber 5G während der Perinatalperiode – also etwa zum Zeitpunkt der Geburt – auf die neurologische Entwicklung von Ratten. Das Hauptziel dieser Studie war es, zu untersuchen, wie sich die Exposition gegenüber 5G-EMF zum Zeitpunkt der Geburt auf die Gehirnentwicklung von Ratten während ihres Wachstums bis zum Jugendalter auswirkt.

Sowohl männliche als auch weibliche Rattenbabys, die 5G-EMF ausgesetzt waren, zeigten eine verzögerte Durchbruch der Schneidezähne (Frontzähne). Dies deutet darauf hin, dass EMF-Exposition bestimmte Aspekte der körperlichen Entwicklung verlangsamen könnte. Die Studie fand auch bemerkenswerte Unterschiede im Verhalten je nach Geschlecht der Ratten.

Bei weiblichen Ratten im Jugendalter gab es im Open-Field-Test eine signifikante Verringerung (70 %) stereotyper Bewegungen, wie z. B. sich wiederholende Verhaltensmuster. Dies deutet darauf hin, dass die Exposition bestimmte repetitive Verhaltensweisen bei Weibchen reduzieren kann. Im Gegensatz dazu zeigten männliche Ratten eine 50-prozentige Zunahme stereotyper Bewegungen, was darauf hindeutet, dass dieselbe Exposition zu einer Zunahme repetitiver Verhaltensweisen führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forschung darauf hindeutet, dass die Exposition gegenüber 5G-EMF unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte während einer kritischen Entwicklungsphase (perinataler Zeitraum) Störungen der neurologischen Entwicklung verursachen kann. Diese Auswirkungen zeigen sich bei jugendlichen und heranwachsenden Nachkommen und manifestieren sich bei männlichen und weiblichen Tieren unterschiedlich.

Obwohl es schwierig ist, die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vorherzusagen, ist es erwähnenswert, dass repetitive Verhaltensweisen häufig mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) in Verbindung gebracht werden. In solchen Fällen können diese Verhaltensweisen auf zugrunde liegende neurologische Unterschiede hinweisen und die sozialen Interaktionen, das Lernen und die Alltagsfunktionen einer Person beeinträchtigen.

In einigen Fällen können repetitive Verhaltensweisen auch Symptome von Angstzuständen, Zwangsstörungen (OCD), stressbedingten Störungen und selbstverletzendem Verhalten wie Hautkratzen oder Haarausreißen sein. Bei manchen Menschen können repetitive Verhaltensweisen die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigen und sich auf die schulischen Leistungen, die Produktivität am Arbeitsplatz und die Fähigkeit, alltägliche Aufgaben effizient zu erledigen, auswirken.

Sie können auch die sozialen Interaktionen und Beziehungen einer Person beeinträchtigen und zu sozialer Isolation, Mobbing oder Stigmatisierung führen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, was sich wiederum auf das emotionale Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl auswirkt. Wiederholte Verhaltensweisen, insbesondere solche, die mit Angstzuständen oder Zwangsstörungen verbunden sind, können auch den Schlafrhythmus stören und zu Schlaflosigkeit oder schlechter Schlafqualität führen, was sich wiederum auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden auswirkt.

RFR dezimiert die Fruchtbarkeit von Männern – Melatonin kann helfen, sie wiederherzustellen

Eine Studie vom Dezember 2023, die die negativen Auswirkungen einer langfristigen Exposition gegenüber 2100 MHz RFR auf die Spermiencharakteristika von Ratten untersuchte, brachte sowohl gute als auch schlechte Nachrichten.

Negativ zu vermerken ist, dass männliche Ratten, die täglich 30 Minuten lang einer RFR von 2100 MHz ausgesetzt waren, einen deutlich höheren Anteil an Spermien mit abnormalen Formen aufwiesen. Außerdem war die Gesamtzahl der Spermien bei den exponierten Ratten deutlich reduziert.

Bei einer genaueren Untersuchung der Spermienstruktur unter dem Mikroskop (auf ultrastruktureller Ebene) wurden Schäden an kritischen Teilen der Spermien festgestellt, darunter:

Akrosom, eine kapselartige Struktur, die dem Spermium hilft, in die Eizelle einzudringen

Axonem, der zentrale Schaft des Spermiums

Mitochondrielle Hülle, die die Bewegung des Spermiums antreibt

Äußere dichte Fasern, die Teil des Spermiums sind

Die gute Nachricht ist, dass eine Melatonin-Supplementierung diese Probleme verhindern konnte. Ratten, denen 10 Milligramm Melatonin pro Kilogramm Körpergewicht subkutan verabreicht wurden, wiesen eine erhöhte Spermienzahl und einen erhöhten Anteil an normal geformten Spermien auf. Darüber hinaus wurden die durch die HF-Exposition verursachten ultrastrukturellen Schäden an den Spermien vollständig rückgängig gemacht. Wie die Autoren berichten:

„Der Anteil abnormaler Spermienmorphologien stieg bei RF-Exposition signifikant an, während die Gesamtzahl der Spermien signifikant abnahm … Die Gesamtzahl der Spermien und der Spermien mit normaler Morphologie stieg an, und das ultrastrukturelle Erscheinungsbild normalisierte sich durch die Verabreichung von Melatonin wieder.“

Fallstudie eines 8-jährigen Jungen

Im Januar 2024 präsentierten Hardell et al. eine Fallstudie eines achtjährigen Jungen, der unter starken Kopfschmerzen und anderen Symptomen litt, während er eine Schule in der Nähe eines Mobilfunkmasts mit 5G-Basisstationen besuchte.

Die Schule des Jungen befindet sich 200 Meter von einem Mobilfunkmast mit 5G-Basisstationen entfernt, sein Klassenzimmer ist 285 Meter entfernt. Kurz nach Schulbeginn begann er unter Kopfschmerzen zu leiden, die zunächst sporadisch auftraten und nicht jeden Tag oder jede Woche auftraten.

Im Herbst 2023 verstärkten sich die Kopfschmerzen des Jungen, traten täglich auf und wurden auf einer 10-stufigen Skala mit 10 bewertet, wobei 0 keine Beschwerden und 10 unerträgliche Schmerzen bedeutet. Er litt auch unter Müdigkeit (Bewertung 5) und gelegentlicher Schwindel (Bewertung 7), insbesondere in der Schule. Zu Hause hatte er gelegentlich leichte Kopfschmerzen (Bewertung 2), die relativ schnell wieder abklangen.

Im Herbst 2023 begann er, in der Schule sowohl drinnen als auch draußen eine HF-Schutzkappe und Oberbekleidung zu tragen, woraufhin die Kopfschmerzen verschwanden.

Dieser Artikel zitiert auch epidemiologische Studien und Laboruntersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen HF-Strahlung und Krebs durch Mechanismen wie oxidativen Stress, mRNA-Effekte und DNA-Schäden herstellen, und plädiert für die Einstufung von HF-Strahlung als krebserregend für den Menschen der Gruppe 1, wobei angemerkt wird, dass „diese Einstufung erhebliche Auswirkungen auf Präventionsmaßnahmen haben dürfte“.

5G verändert Ihr Mikrobiom

Zuletzt untersuchte eine Studie von Wang et al. aus dem Februar 2024 die Auswirkungen von 5G-RFR auf das Mikrobiom und das Metabolom im Stuhl von Mäusen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Mäuse, die RFR ausgesetzt waren, signifikante Veränderungen in ihrer Darmflora aufwiesen, die durch eine Abnahme der mikrobiellen Vielfalt und Verschiebungen in der Verteilung der mikrobiellen Gemeinschaften gekennzeichnet waren.

Mithilfe von Metabolomik-Profilen identifizierten die Forscher 258 Metaboliten, die bei den Mäusen, die RF-Feldern ausgesetzt waren, im Vergleich zur Kontrollgruppe in deutlich unterschiedlicher Konzentration vorkamen, was darauf hindeutet, dass dies einen tiefgreifenden Einfluss auf Stoffwechselprozesse haben kann.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber 4,9 GHz RFR bei Mäusen eine Dysbiose der Darmmikrobiota verursachen kann, und stellten die Hypothese auf, dass die beobachteten Ungleichgewichte in der Darmmikrobiota und im Stoffwechsel mit depressionsähnlichen Verhaltensweisen bei Mäusen in Verbindung stehen könnten, die in so vielen Studien beobachtet wurden. Das Ungleichgewicht im Stoffwechselprofil könnte auch mit Veränderungen der Immunregulation oder Entzündungen zusammenhängen.

5G wird allen Lebewesen schaden

Im September 2019 beauftragte der Minister für Kommunikation, Paul Fletcher MP, den Ausschuss mit der Durchführung einer Untersuchung zum Thema „Einführung, Akzeptanz und Anwendung von 5G in Australien”. Als Antwort darauf reichte Paul Barratt im Namen von ElectricSense ein Dokument ein, das unter aph.org heruntergeladen werden kann und in dem es unter anderem heißt:

„5G ist gefährlich und schädlich für alle Lebewesen. Tausende Studien bringen die Exposition gegenüber niedrigen Funkfrequenzen mit einer langen Liste biologischer Schäden in Verbindung, darunter:

DNA-Einzel- und Doppelstrangbrüche

oxidative Schäden

Störung des Zellstoffwechsels

erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke

Melatoninreduktion

Störung des Glukosestoffwechsels im Gehirn

Bildung von Stressproteinen

Vergessen wir auch nicht, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2011 Funkfrequenzstrahlung als möglicherweise krebserregend der Kategorie 2B eingestuft hat. Vor kurzem kam das mit 25 Millionen Dollar ausgestattete National Toxicology Program zu dem Schluss, dass Funkfrequenzstrahlung, wie sie derzeit von Mobiltelefonen verwendet wird, Krebs verursachen kann. Aber wo passt 5G in all das hinein? Da 5G Frequenzen oberhalb und unterhalb der bestehenden Frequenzbänder nutzen soll, befindet sich 5G mitten in diesem Spektrum. Die Tendenz (die von Land zu Land unterschiedlich ist) geht jedoch dahin, dass 5G die höheren Frequenzbänder nutzt. Das bringt ganz eigene Bedenken mit sich.

Barratt führt anschließend „11 Gründe, sich über 5G-Strahlung Sorgen zu machen“ auf, darunter:

Dichterer Elektrosmog Hautkrankheiten und Schmerzen, da „Analysen der Eindringtiefe zeigen, dass mehr als 90 % der übertragenen Leistung in der Epidermis und Dermis absorbiert wird” Augenschäden Auswirkungen auf das Herz, einschließlich Auswirkungen auf die Herzfrequenzvariabilität und Arrhythmien Verminderte Immunfunktion Verringerte Zellwachstumsraten und Veränderungen der Zelleigenschaften und Zellaktivität Erhöhtes Risiko für antibiotikaresistente Krankheitserreger Nekrose bei Pflanzen und die Möglichkeit, dass pflanzliche Lebensmittel für den menschlichen Verzehr ungeeignet werden Auswirkungen auf die Atmosphäre und Erschöpfung fossiler Brennstoffe Störungen des Ökosystems Irreführende Ergebnisse von 5G-Studien, da die meisten keine gepulsten Wellen verwenden. Wie Barratt feststellt: „Dies ist wichtig, da die Forschung zu Mikrowellen bereits gezeigt hat, dass gepulste Wellen tiefgreifendere biologische Auswirkungen auf unseren Körper haben als nicht gepulste Wellen. Frühere Studien zeigen beispielsweise, wie die Pulsfrequenzen zu Genotoxizität und DNA-Strangbrüchen führten.“

Schützen Sie sich und Ihre Familie vor übermäßiger EMF

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Belastung durch RF-EMF eine erhebliche Gefahr darstellt, die angegangen werden muss, wenn Sie sich um Ihre Gesundheit sorgen. Die Einführung von 5G erschwert zwar sicherlich Abhilfemaßnahmen, aber die zusätzlichen Gefahren sind umso mehr ein Grund, sich zu engagieren und alles zu tun, um die Belastung zu minimieren.

Hier sind einige Vorschläge, die Ihnen helfen werden, Ihre EMF-Belastung zu reduzieren und Schäden durch unvermeidbare Belastungen zu mindern. Weitere Tipps finden Sie in der Infografik des Environmental Health Trust unten.

• Identifizieren Sie wichtige EMF-Quellen wie Ihr Mobiltelefon, schnurlose Telefone, WLAN-Router, Bluetooth-Headsets und andere Bluetooth-fähige Geräte, kabellose Mäuse, Tastaturen, intelligente Thermostate, Babyphone, intelligente Stromzähler und die Mikrowelle in Ihrer Küche. Idealerweise sollten Sie jede Quelle angehen und festlegen, wie Sie deren Nutzung am besten einschränken können.

Außer in lebensbedrohlichen Notfällen sollten Kinder keine Mobiltelefone oder drahtlose Geräte jeglicher Art benutzen. Kinder sind aufgrund ihrer dünneren Schädelknochen weitaus empfindlicher gegenüber Mobilfunkstrahlung als Erwachsene.

Untersuchungen zeigen außerdem, dass Säuglinge unter einem Jahr Sprache nicht effektiv aus Videos lernen und das Gelernte nicht auf die reale Welt übertragen. Es ist daher ein Irrtum zu glauben, dass elektronische Geräte einen wertvollen Beitrag zur Bildung leisten.

• Verbinden Sie Ihren Desktop-Computer über eine kabelgebundene Ethernet-Verbindung mit dem Internet und stellen Sie Ihren Desktop in den Flugmodus. Vermeiden Sie auch drahtlose Tastaturen, Trackballs, Mäuse, Spielkonsolen, Drucker und tragbare Haustelefone. Entscheiden Sie sich für kabelgebundene Versionen.

• Wenn Sie WLAN nutzen müssen, schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benötigen, insbesondere nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie Ihr Haus fest verkabeln, damit Sie WLAN ganz vermeiden können. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschluss haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine kabelgebundene Verbindung zum Internet herstellen.

• Vermeiden Sie die Verwendung von kabellosen Ladegeräten für Ihr Mobiltelefon, da diese ebenfalls die EMF in Ihrer Wohnung erhöhen. Kabelloses Laden ist außerdem weitaus weniger energieeffizient als die Verwendung eines Dongles, der an eine Steckdose angeschlossen wird, da er kontinuierlich Strom verbraucht (und EMF abgibt), unabhängig davon, ob Sie ihn verwenden oder nicht.

• Schalten Sie nachts den Strom in Ihrem Schlafzimmer aus. Dies reduziert in der Regel die elektrischen Felder aus den Kabeln in Ihrer Wand, es sei denn, es gibt einen angrenzenden Raum neben Ihrem Schlafzimmer. In diesem Fall müssen Sie mit einem Messgerät feststellen, ob Sie auch den Strom im angrenzenden Raum ausschalten müssen.

• Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, idealerweise einen ohne Licht.

• Wenn Sie noch eine Mikrowelle verwenden, sollten Sie diese durch einen Dampfgarer ersetzen, der Ihre Speisen ebenso schnell und wesentlich sicherer erhitzt.

• Vermeiden Sie „intelligente” Geräte und Thermostate, die mit Funksignalen arbeiten. Dazu gehören alle neuen „intelligenten” Fernseher. Sie werden als intelligent bezeichnet, weil sie ein WLAN-Signal aussenden, das Sie im Gegensatz zu Ihrem Computer nicht ausschalten können.

Erwägen Sie stattdessen die Verwendung eines großen Computermonitors als Fernseher, da dieser kein WLAN ausstrahlt.

• Lehnen Sie einen intelligenten Stromzähler in Ihrem Haushalt so lange wie möglich ab oder statten Sie einen vorhandenen intelligenten Stromzähler mit einer Abschirmung aus, die nachweislich die Strahlung um 98 % bis 99 % reduziert.

• Ziehen Sie in Erwägung, das Bett Ihres Babys in Ihr Zimmer zu stellen, anstatt ein drahtloses Babyfon zu verwenden. Alternativ können Sie ein fest verdrahtetes Babyfon verwenden.

• Ersetzen Sie Energiesparlampen durch Glühlampen. Idealerweise sollten Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus entfernen. Diese strahlen nicht nur ungesundes Licht aus, sondern leiten auch Strom auf Ihren Körper über, wenn Sie sich in ihrer Nähe aufhalten.

• Tragen Sie Ihr Mobiltelefon nicht am Körper, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus, und schlafen Sie niemals mit ihm in Ihrem Schlafzimmer, es sei denn, es befindet sich im Flugmodus. Selbst im Flugmodus kann es Signale aussenden, weshalb ich mein Telefon in eine Faraday-Tasche stecke.

• Verwenden Sie bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons die Freisprecheinrichtung und halten Sie das Telefon mindestens einen Meter von sich entfernt. Versuchen Sie, die Zeit, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon verbringen, drastisch zu reduzieren. Verwenden Sie stattdessen VoIP-Software-Telefone, die Sie über eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet nutzen können.

• Vermeiden Sie die Nutzung Ihres Mobiltelefons und anderer elektronischer Geräte mindestens eine Stunde (vorzugsweise mehrere Stunden) vor dem Schlafengehen, da das blaue Licht des Bildschirms und EMF die Melatoninproduktion hemmen.

Untersuchungen zeigen eindeutig, dass Menschen, die viel am Computer und mit dem Handy arbeiten, anfälliger für Schlaflosigkeit sind. Eine Studie aus dem Jahr 2008 ergab beispielsweise, dass Menschen, die drei Stunden vor dem Schlafengehen der Strahlung ihres Mobiltelefons ausgesetzt waren, mehr Probleme hatten, einzuschlafen und tief zu schlafen.

• Die Auswirkungen von EMF werden durch Kalziumkanalblocker reduziert, achten Sie also auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr. Die meisten Menschen leiden unter Magnesiummangel, was die Auswirkungen von EMF verschlimmert. Wie bereits von EMF-Experte Dr. Martin Pall festgestellt wurde:

„Bei Magnesiummangel kommt es zu einer übermäßigen Aktivität der VGCCs. Außerdem kommt es zu einem übermäßigen Kalziumeinstrom durch den N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor, der durch Magnesiummangel verursacht wird, was ebenfalls problematisch ist. Daher ist es wichtig, diesen Mangel zu beheben.“

• Pall hat auch eine Studie veröffentlicht, die darauf hindeutet, dass eine Erhöhung des Nrf2-Spiegels EMF-Schäden lindern kann. Eine einfache Möglichkeit, Nrf2 zu aktivieren, ist der Verzehr von Nrf2-fördernden Nahrungsmitteln. Beispiele hierfür sind sulforaphanhaltiges Kreuzblütlergemüse, Lebensmittel mit hohem Gehalt an phenolischen Antioxidantien, Carotinoide (insbesondere Lycopin), Schwefelverbindungen aus Lauchgemüse, Isothiocyanate aus der Kohlgruppe und terpenoidreiche Lebensmittel.

• Molekularer Wasserstoff bekämpft nachweislich freie Radikale, die als Reaktion auf Strahlung entstehen, wie beispielsweise Peroxynitrite. Studien haben gezeigt, dass molekularer Wasserstoff etwa 80 % dieser Schäden mindern kann.

Molekularer Wasserstoff aktiviert außerdem Nrf2, ein biologisches Hormetikum, das Superoxiddismutase, Katalase und alle anderen nützlichen interzellulären Antioxidantien hochreguliert. Dies wiederum senkt Entzündungen, verbessert die Mitochondrienfunktion und stimuliert die Mitochondrienbiogenese.

Artikel als PDF

