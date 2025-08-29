Kann Trump einen Weg aus der Kiste finden, in der er sich befindet?

Von Paul Craig Roberts

Gestern hatte Nima in seiner Sendung Dialogue Works zwei Gäste, Larry Johnson, früher bei der CIA, und mich. Ich komme etwa eine Stunde vor Ende der Sendung mit Larry ins Spiel. Ich empfehle Ihnen, sich die Doppelsendung anzusehen. Hier.

Nima und ich erörtern die schwerwiegenden Beschränkungen, denen Präsident Trump unterliegt und die ihn in seinem Bemühen behindern, nicht nur eine Einigung in der Ukraine herbeizuführen, sondern auch eine umfassendere Einigung mit Russland zu verhindern, die der Welt Frieden bringen würde.

Larry Johnson und ich sind uns einig, dass der einfachste Weg für Trump, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, darin besteht, die Lieferung von Waffen, Geld und diplomatischer Unterstützung einzustellen. Dafür muss Trump jedoch den Militär-/Sicherheitskomplex der USA mitsamt seinem Budget und seiner Macht über Bord werfen, die davon abhängen, Russland als Feind zu haben. Präsidenten wie John Kennedy, Richard Nixon und Ronald Reagan, die den Kalten Krieg beenden wollten, stießen auf Probleme mit dem Militär- und Sicherheitskomplex. Der Militär-/Sicherheitskomplex hat in fast jedem Bundesstaat Militärbasen oder Rüstungshersteller. Die Zahl der Gouverneure, der Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats sowie der Unternehmen, die von Aufträgen der Militärbasen und Waffenhersteller abhängig sind, ist enorm. Die Kombination aus Steuern, Beschäftigung, Wahlkampfspenden und Lieferbeziehungen ist eine zu große Kraft, als dass Trump sie aus dem Weg räumen könnte.

Ein weiteres Hindernis für Trump ist die amerikanische Doktrin der Hegemonie, die im Widerspruch zur Friedensstiftung steht. Die außenpolitische Doktrin der USA verlangt von den Vereinigten Staaten ein aggressives Vorgehen gegenüber Ländern, die den Unilateralismus der USA einschränken könnten. Mit anderen Worten: Das Streben nach Hegemonie macht ein Land zu einem schlechten Friedensstifter. Trump hat die Hegemonie-Doktrin nicht verworfen. Stattdessen übt er sie mit seinen zahlreichen Drohungen gegenüber anderen Regierungen aus.

Wie ich immer wieder berichtet habe, ist der Konflikt in der Ukraine ein Symptom und nicht die Ursache dessen, was Putin als die eigentliche Ursache des Konflikts bezeichnet. Die eigentliche Ursache ist das Fehlen eines gegenseitigen Sicherheitsabkommens zwischen Russland und dem Westen. Die NATO mit Raketenbasen an Russlands Grenze schafft Unsicherheit für Russland. Diese Unsicherheit ist die eigentliche Ursache. Sowohl die materiellen Interessen des US-Militär-/Sicherheitskomplexes als auch die Hegemonie-Doktrin sind Hindernisse für die Beseitigung dieser Unsicherheit.

Da die russische Position unverändert bleibt und Zelensky unkooperativ bleibt, sieht Trump vielleicht darin, dass Putin seinen Hintern hochbekommt und den Krieg schnell gewinnt, den Ausweg aus der Kiste, in der Trump sich befindet. Vielleicht hat Trump Putin, wie auch Netanjahu, signalisiert, dass er es hinter sich bringen soll, da die Fortsetzung des Krieges für Trump zu peinlich ist. Putins Teil der Abmachung wäre es, Trump den Vorsitz über das Friedensabkommen, das den Krieg beendet, zu überlassen.

Das größere und schwerwiegendere Problem ist das Gefühl der Unsicherheit Russlands angesichts der NATO/US-Raketenbasen an seiner Grenze. Um das reale Problem eines nuklearen Konflikts zu beseitigen, müssen sich die USA von Russlands Grenzen entfernen und die Vereinbarung einhalten, die die Regierung von George H. W. Bush mit Gorbatschow getroffen hat, wonach die NATO von Russlands Grenzen entfernt bleiben würde