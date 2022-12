10 Wege zur Entgiftung von Impfstoffen

Sie haben vielleicht bemerkt, dass das Konzept der Gesundheit durch Impfung sehr umstritten ist.

Für uns gibt es keine Debatte. Wir stehen seit Jahren an der Spitze der Bewegung gegen das Impfen. Auf CNN, NBC, in den Printmedien, im Radio, im Internet und auf der Bühne haben wir uns unermüdlich für natürliche Immunität und gegen Impfungen eingesetzt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es den Drs. Wolfson darum geht, die Gesundheit des Körpers zu fördern, nicht sie zu zerstören. Impfstoffe zerstören die Gesundheit, indem sie dem Körper Toxine, Gifte und Chemikalien zuführen, die immer schädlich sind und töten können.

Die Injektion von Aluminium, Quecksilber, Formaldehyd, tierischem Gewebe, menschlichem Gewebe und Hunderten von anderen Schadstoffen in Ihren Körper wird niemals der Weg zur Gesundheit sein. Big Pharma, die Regierung und die Medien verstehen dieses Konzept. Aber sie interessieren sich nicht für Sie. Es geht ihnen um Geld.

„Ich habe meine Kinder und mich selbst bereits geimpft, was nun?“

Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Wir sollten uns nicht damit aufhalten. Akzeptieren Sie, dass Sie in irgendeiner Weise geschädigt sind, und Ihr Kind auch.

Das bedeutet nicht, dass die Geschichte vorbei ist, denn je mehr Zeit mit den Giften im Körper vergeht, desto mehr Schaden entsteht auf lange Sicht. Tun Sie JETZT etwas, um den Körper von diesen schädlichen Giften zu befreien.

Wenn ich behaupte, dass Aluminium Demenz verursacht, liegt es auf der Hand, dass es von Vorteil ist, das Metall aus dem Körper zu entfernen.

Wie man entgiftet

Bevor wir zu den 10 Möglichkeiten zur Entgiftung von Impfstoffen kommen, lassen Sie uns mit Regel Nr. 1 beginnen: Hören Sie auf, sich selbst zu vergiften. Es bringt nicht viel, zu entgiften, wenn man sich weiterhin vergiftet. Die Giftstoffe kommen aus der Luft, dem Wasser, der Nahrung und Ihrer Umgebung.

Wasser

Ohne Wasser gibt es kein Leben auf der Erde. Deswegen steht Wasser an erster Stelle auf unserer Liste.

Wenn Sie hochwertiges Wasser trinken, spülen Sie die Schadstoffe über Ihre Nieren und Ihren Darm aus. Über den Urin scheidet Ihr Körper alle Arten von Schadstoffen aus, darunter Metalle, Kunststoffe, Phthalate und Hunderte von anderen.

Unser bevorzugtes Wassersystem ist das Umkehrosmose-Wassersystem. Wir verwenden es seit Jahren und lieben den Geschmack UND die gesundheitlichen Vorteile. Fünf Schritte zur Reinigung und fünf Schritte zur Remineralisierung, Sauerstoffanreicherung und Umstrukturierung. Unsere Patienten und Kunden lieben es. Unsere Pflanzen lieben es. Von dritter Seite auf Reinheit geprüft.

Wir empfehlen Ihnen, täglich ½ Ihres Körpergewichts in Unzen zu trinken. Dies entspricht 2 Litern pro Tag für eine 130 Pfund (ca. 59 kg) schwere Person. Wenn Sie also 250 Pfund (ca. 113 kg) wiegen, müssen Sie täglich 1 Gallone Wasser trinken. Prost, Mahlzeit!

Wasser in Flaschen ist eine weitere Option, aber nur aus Glas. Wenn Sie nicht gerade auf einem Flughafen unterwegs sind und Plastik kaufen müssen, sollten Sie sich für Glas entscheiden. Unser Favorit ist Pellegrino. Dieses Wasser ist mit dem Entgiftungsmittel Schwefel angereichert, schmeckt großartig, ist sehr erfrischend und stärkt das Glutathion, das den Körper von Chemikalien befreit.

Reinigen Sie Ihre Organe

Der Körper scheidet Giftstoffe über die Leber, die Nieren, den Dickdarm und die Haut aus. Es ist von größter Wichtigkeit, diese Organe in Schuss zu halten. Lassen Sie uns kurz über sie sprechen.

Ihre Leber stellt Tausende von lebenswichtigen Molekülen her. Außerdem erfüllt sie eine Doppelfunktion als wichtiges Entgiftungs- und Reinigungsorgan des Körpers. Aus der Leber wird Galle abgesondert, die die Gallenblase füllt und die guten und schlechten Stoffe in den Darm ableitet.

Halten Sie die Leber gesund, indem Sie auf Alkohol, Zucker und künstliche Lebensmittel verzichten. Entscheiden Sie sich für Bio. Es gibt viele verschiedene Leberreinigungsmittel und Produkte zur Unterstützung der Leber. Unser LIVER LOVE – ORGANIC LIVER SUPPORT ist perfekt für diese Aufgabe.

Der nächste Schritt ist der Dickdarm. Ein oft übersehener Schlüssel zu einer Entgiftung ist der Darm. Das Ziel sind 2-3 Bewegungen pro Tag. Trinken Sie viel Wasser. Essen Sie ballaststoffreiche Lebensmittel wie Gemüse, Avocado und Samen wie Chia und Leinsamen. Fügen Sie bei Bedarf organische Flohsamenschalen hinzu, um die Giftstoffe zu BINDEN und auf der anderen Seite wieder auszuscheiden.

Sauna

Die Skandinavier wissen das schon seit Jahren. Durch Schwitzen werden Schadstoffe und Gifte, die der Körper auf natürliche UND künstliche Weise erzeugt, ausgeschieden.

Wir empfehlen, täglich 20-30 Minuten in die Sauna zu gehen oder bis Sie stark schwitzen. Achten Sie auf eine gute Flüssigkeitszufuhr mit hochwertigem Wasser.

Der Abend ist ein guter Zeitpunkt für einen Saunagang, um die Giftstoffe des Tages zu entfernen. Seien Sie jedoch vorsichtig, denn manche Menschen haben Schwierigkeiten, nach einer abendlichen Sauna einzuschlafen. Wenn das auf Sie zutrifft, saunieren Sie lieber am Morgen oder am Nachmittag. Ich finde, dass es mich für den Tag stärkt, wenn ich früh sauniere.

Wenn Sie eine Sauna in Betracht ziehen, achten Sie darauf, dass sie von einem umweltfreundlichen Unternehmen stammt. Keine Leime oder Klebstoffe in der Konstruktion. In unserem Haus haben wir ein Heavenly Heat 4-Personen-Modell.

Die zwei S’s: Sonnenschein und Schlaf

Ihr Körper wird täglich repariert. Dies geschieht hauptsächlich im Schlaf. Achten Sie also darauf, dass Sie 8–9 Stunden Schlaf bekommen. Unsere Vorfahren gingen mit dem Sonnenuntergang schlafen und wachten mit dem Sonnenaufgang auf. Befolgen Sie ihre Weisheit und die von Mutter Natur.

Die Sonne ist die Quelle allen Lebens. Nehmen Sie sie an. Fliehen Sie vor denen, die das Gegenteil behaupten.

Wir alle wissen, dass die Sonne Vitamin D bildet. Dieses Vitamin hat Rezeptoren an jedem Organ und Gewebe im Körper. Dazu gehören auch wichtige Entgiftungswege in Leber, Niere und Haut. Aber die Sonne erhöht auch die Stickstoffoxidproduktion, ein Molekül, das neben vielen anderen Funktionen die Entgiftung fördert.

Sonnenschein fördert die Schweißbildung. Dieselben Vorteile wie in der Sauna. Die Energie der Sonne wird direkt in die Mitochondrien geleitet. Diese winzigen Fabriken in unseren Zellen stellen Energie her. Energie, die zur Entgiftung des Körpers verwendet wird. Verstehen Sie jetzt langsam, worum es geht?

Glutathion steigern

Glutathion wird in der Leber gebildet und bindet Giftstoffe. In über 100 000 wissenschaftlichen Artikeln werden die Vorteile von Glutathion hervorgehoben.

Erhöhen Sie Ihren Glutathionspiegel mit Eiweiß und ergänzen Sie ihn mit N-Acetylcystein. Wir haben ein NAC-Produkt namens N-Acetyl-Cystein (NAC).

Selen ist ein Element, das für den Erfolg von Glutathion notwendig ist. Essen Sie Paranüsse, die beste Selenquelle überhaupt. Wir machen gerne selbst gemachte Paranussmilch. Nüsse, Wasser, mixen. Es ist ganz einfach. In einem Glas im Kühlschrank aufbewahren.

Chiropraktik

Die Entgiftung erfordert die angemessene Funktion aller Körpersysteme. Nichts ist in dieser Gleichung wichtiger als chiropraktische Behandlung.

Durch die Optimierung unseres Gehirns und Nervensystems ist die Chiropraktik in der einzigartigen Lage, die Giftstoffe aus dem Körper zu spülen. Ich glaube, dass die Chiropraktik das autonome Nervensystem (Sympathikus und Parasympathikus) ins Gleichgewicht bringt und damit Leber, Nieren und andere Organsysteme in die Lage versetzt, ihre Arbeit zu verrichten.

Gehen Sie während einer Entgiftung 2-3x pro Woche zu Ihrem Chiropraktiker. Öfter, wenn Sie Symptome haben, die entweder mit dem Impfstoff oder dem Entgiftungsprozess zusammenhängen.

Knoblauch

Knoblauch ist eine hervorragende Quelle für Schwefel, ein Element, das Glutathion aufbaut.

Essen Sie rohen Knoblauch UND gekochten Knoblauch. Köstlich und gesund.

Die erwiesenen Vorteile von Knoblauch sind verblüffend. Eine Suche auf Pubmed.gov, der offiziellen Website, auf der alle medizinischen Zeitschriftenartikel gespeichert sind, liefert über 5000 Ergebnisse. Knoblauchpräparate wie unser Knoblauch 300 Softgels sind nachweislich entgiftend. Wir empfehlen 1 Kapsel täglich.

Superfood

Bei Chlorella und Spirulina sind die Meinungen geteilt. Beide sind eine enorme Quelle von Proteinen und Phytonährstoffen, die den Körper nähren. Deswegen haben wir beide in unserem Produkt Superfood kombiniert. Alles Lebensmittel und alles biologisch.

Chlorella ist dafür bekannt, dass es Metalle bindet und aus dem Körper ausschwemmt. Spirulina versorgt den Körper mit Vitaminen und Mineralien, die bei der Entgiftung helfen.

Wir empfehlen zweimal täglich 1 gehäuften Teelöffel Superfood in gutem Wasser. Trinken Sie dieses Produkt auch nach jeder Mahlzeit mit Meeresfrüchten. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren und Ihren Vorrat zu kaufen.

Chelatbildner

Das Wort Chelat kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Klaue“. Die Idee ist, dass ein Chelatbildner ein Metall binden und zu seiner Ausscheidung führen kann.

Es gibt Beweise dafür, dass Aluminium aus Impfstoffen aus dem Körper ausgeschieden werden kann.

EDTA ist ein synthetischer Chelator, der als Infusion, oral oder als Zäpfchen verabreicht werden kann. Wir haben festgestellt, dass die orale Form hervorragend funktioniert und empfehlen 500 mg 2x täglich für 1 Woche und dann 1 Woche Pause. Achten Sie auf eine ausreichende Zufuhr von Mineralien, wie sie in unserem Multivitaminpräparat enthalten sind. Vier Kapseln unseres Multivitamins sollten ausreichen.

Lassen Sie Ihre intrazellulären Nährstoffe alle 3 Monate testen, wenn Sie EDTA einnehmen.

Weitere Chelatoren sind der bereits erwähnte Knoblauch und Superfood, aber auch Apfelsäure (in Nahrungsergänzungsmitteln und Äpfeln enthalten) und Zitronensäure (in Zitrusfrüchten enthalten… essen Sie auch die Schalen).

Massage

Für den geistigen und körperlichen Nutzen gibt es nichts Besseres als eine Massage. Die Verbesserung des Blut- und Lymphflusses trägt dazu bei, dass die Giftstoffe aus dem Körper abtransportiert werden. Wir empfehlen, sich während einer Entgiftung mindestens einmal pro Woche massieren zu lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nach der Massage viel gutes Wasser trinken. Ein Saunabesuch nach der Massage ist eine gute Ergänzung.