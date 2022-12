Wie Abriegelungen uns kränker machten

Zu Beginn der Abriegelung im Jahr 2020, als alle Medien im Gleichschritt mit der abscheulichsten politischen Maßnahme unseres Lebens marschierten, wagten zwei Ärzte aus Bakersfield, Kalifornien, den Sprung ins kalte Wasser und erhoben Einspruch.

Ihre Namen: Dan Erikson und Artin Massihi von Accelerated Urgent Care. Sie hielten eine Pressekonferenz ab, auf der sie behaupteten, dass Abriegelungen das Virus nur verzögern, aber nicht endgültig unter Kontrolle bringen würden. Außerdem sagten sie voraus, dass wir am Ende kränker sein würden als je zuvor, weil wir den endemischen Krankheitserregern nicht mehr ausgesetzt sind.

Man könnte sagen, dass sie mutig waren, aber warum sollte es Mut erfordern, eine konventionelle Weisheit zu teilen, die Teil jedes medizinischen Hintergrunds ist? Die Vorstellung, dass eine geringere Exposition gegenüber Krankheitserregern zu einer größeren Anfälligkeit für Krankheiten führt, hat jede Generation in den vergangenen hundert Jahren in der Schule gelernt.

Wie gut kann ich mich an die Empörung erinnern! Sie wurden wie aufrührerische Spinner behandelt und die neuen Medien brandmarkten ihre Kommentare als radikal heterodox, obwohl sie nichts sagten, was ich nicht im Biologieunterricht der 9. Klasse gelernt hatte. Es war absolut bizarr, wie schnell Lockdowns zu einer Orthodoxie wurden, die, wie wir jetzt lernen, von Medien und Technologieplattformen durchgesetzt wurde, die eng mit Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um die öffentliche Wahrnehmung der Wissenschaft zu verzerren.

Zu diesen Verzerrungen gehörte ein unglaublicher Blackout in Bezug auf die Grundlagen der natürlichen Immunität. Meine Güte, warum ist das passiert? Es ist keine Verschwörung, um einen offensichtlichen Grund zu nennen: Sie wollten einen Impfstoff verkaufen. Und sie wollten die Idee verbreiten, dass Covid universell für alle tödlich sei, damit sie ihren „gesamtgesellschaftlichen“ Ansatz bei den Abriegelungen rechtfertigen konnten.

Jetzt, drei Jahre später, sind die Schlagzeilen wieder in aller Munde.

Es scheint, als würde in diesem Winter jeder krank werden ~ CNN

Jeder ist im Moment krank ~ Yahoo

Warum scheint es so, als ob jeder jetzt krank ist? ~ MSNBC

Warum ist jeder krank? ~ Wired

Und so weiter.

Ist es nicht an der Zeit, diesen Ärzten etwas Anerkennung zu zollen und vielleicht ihre bösartige Behandlung durch die Presse zu bedauern?

In der Zwischenzeit ist es an der Zeit, dass wir uns über einige Grundlagen klar werden. Es gibt niemanden, der diese besser darlegen könnte als die größte lebende theoretische Epidemiologin, Sunetra Gupta. Ich denke, eine Möglichkeit, ihren Beitrag zu verstehen, besteht darin, sie als den Voltaire oder den Adam Smith der Infektionskrankheiten zu betrachten. Das Wesen der liberalen politischen Ökonomie und der liberalen Theorie im Allgemeinen vom Zeitalter der Aufklärung bis zur Gegenwart ist die Feststellung, dass die Gesellschaft sich selbst verwaltet. Sie benötigt keinen Plan von oben nach unten, und der Versuch, Wirtschaft oder Kultur zentral zu planen, hat immer unbeabsichtigte Folgen.

Das gilt auch für das Problem der Infektionskrankheiten. Dr. Gupta stellt fest, dass wir uns mit Krankheitserregern in einem delikaten Tanz entwickelt haben, in dem wir dieselbe Ökosphäre teilen und sowohl unter unserer Verstrickung mit ihnen leiden als auch von ihnen profitieren. Eine Störung dieses Gleichgewichts kann das Immunsystem zerstören und uns anfälliger und kränker machen als je zuvor.

Im Telegraph schreibt sie: „Ich bin es gewohnt, Infektionskrankheiten aus einer ökologischen Perspektive zu betrachten. Daher hat es mich nicht sonderlich überrascht, dass einige saisonale Atemwegserkrankungen, die nicht zu den Covidae gehören, während des Lockdowns fast sofort einen Schub bekamen. Viele hielten dies für ein Indiz dafür, dass die Abriegelung die Ausbreitung von Krankheiten stoppt, und vergaßen dabei, dass die Auswirkungen der Abriegelung auf bereits etablierte oder ‚endemische‘ Krankheiten völlig anders sind als auf eine neue Krankheit in ihrer ‚epidemischen‘ Phase.“

Sie erklärt, dass die gesellschaftsweite Vermeidung von Krankheitserregern zu einer „Immunitätsschuld“ führt, einer Lücke im Schutzniveau, das man durch frühere Exposition entwickelt hat. Es gibt einen „Schwellenwert der Immunität in der Bevölkerung, bei dem die Neuinfektionsraten zu sinken beginnen – bekannt als Schwellenwert der Herdenimmunität. Wenn wir unterhalb dieses Schwellenwerts liegen, haben wir eine Immunitätsschuld, wenn wir darüber liegen, haben wir ein Guthaben – zumindest zeitweise.

Bei normalen Krankheiten haben wir im Winter Immunitätsschulden, sodass die Schwelle für die Herdenimmunität ansteigt. Dann treten mehr Infektionen auf. Wie Pater Naugle betont, spiegelt sich diese Realität in unserem liturgischen Kalender während der Wintermonate wider, wenn die Botschaft lautet, sich vor Gefahren in Acht zu nehmen, gesund zu bleiben, mit Freunden und Familie zusammen zu sein und sich intensiver mit Fragen des Lebens und des Todes zu beschäftigen.

Diese Zeit der üblichen Krankheiten führt jedoch zu einem Überschuss an Immunität, wenn wir in den Frühling übergehen und unser Leben mit mehr Zuversicht und einer unbeschwerten Einstellung angehen können, und daher die Symbolik von Ostern als Beginn neuen Lebens. Und doch tragen die Monate der Sonne, der Bewegung und des Feierns allmählich dazu bei, eine weitere Immunitätsschuld in der Bevölkerung aufzubauen, die in den Wintermonaten wieder beglichen werden muss.

Man beachte, dass sich dieses Muster in jedem Jahr und in jeder Generation wiederholt, und zwar ohne die Hilfe der staatlichen Gesundheitsbehörden. Allerdings, schreibt Gupta, „kann eine Störung dieser Ordnung tiefgreifende Auswirkungen auf die Fähigkeit des Einzelnen haben, Krankheiten zu widerstehen. Mehr als alles andere ist klar, dass wir eine völlig vorhersehbare Störung in unserer fein ausbalancierten ökologischen Beziehung zu den Organismen erleben, die in der Lage sind, schwere Krankheiten zu verursachen.

Lockdowns haben an diesen saisonalen und natürlichen Prozessen nichts geändert, außer dass sie unsere Immunitätsschuld tiefer und beängstigender denn je machen. Sicherlich haben die Abriegelungsmaßnahmen den Erreger von Covid nicht gestoppt. Stattdessen zwangen sie nur eine Gruppe dazu, früher und häufiger als andere Gruppen exponiert zu werden, und diese Zuteilung der Exposition geschah ausschließlich auf der Grundlage eines politisch festgelegten Modells.

Wie wir gesehen haben, wurde die Arbeiterklasse zuerst exponiert und die herrschende Klasse erst später. Durch diese Politik wurde eine grimmige und mittelalterlich anmutende politische Hierarchie der Ansteckung festgeschrieben. Anstatt die gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu ermutigen, sich zu schützen, und alle anderen zu ermutigen, durch ein normales Leben Immunität zu erlangen, drängte die Abschottungspolitik die Arbeiterklasse vor den Erreger, um die herrschenden Klassen zu schützen.

Doch jetzt liegen die Ergebnisse vor. Diejenigen, die die Ansteckung so lange wie möglich hinauszögerten oder auf andere Weise versuchten, das vorsichtige ökologische Gleichgewicht mit neu erfundenen Impfungen zu manipulieren, erkrankten nicht nur schließlich an Covid, sondern machten sich auch noch anfälliger für Krankheiten, die in der Bevölkerung bereits endemisch sind.

Was Gupta so gelehrt erklärt hat, war eigentlich das gängige Verständnis früherer Generationen. Und nichts an der gefährlichen Innovation der Abschottungsideologie hat diese natürlichen Prozesse verändert. Sie haben uns nur noch kränker gemacht als je zuvor. Es entbehrt also nicht einer gewissen Ironie, wenn man in den Spitzenmedien alarmierende Berichte liest. Die richtige Antwort auf eine solche Beunruhigung ist einfach zu sagen: Was haben Sie denn sonst erwartet?

Die Ärzte in Bakersfield hatten permanent recht. Genau wie meine Mutter, ihre Mutter und deren Mutter vor ihr. Zusammen verfügten sie über weitaus mehr Wissen über Infektionskrankheiten als Anthony Fauci und alle seine Kollegen.