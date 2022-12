Harvard-Professor entlarvt Google und Facebook

Das Produkt ist alles, was sie leise und rücksichtslos von Ihrer Identität abziehen und stehlen, um Profit zu machen. Sie wissen nicht einmal, dass dies geschieht.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

In ihrem Buch „Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus“ enthüllt die Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Shoshana Zuboff, wie die größten Technologieunternehmen der Welt ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung unsere persönlichen Daten – die so genannten „überschüssigen Verhaltensdatenströme“ – an sich gerissen haben und sie gegen uns verwenden, um Gewinne zu erzielen

Unternehmen wie Facebook, Google und Dritte aller Art haben die Macht – und nutzen diese Macht -, Ihre persönlichen inneren Dämonen ins Visier zu nehmen, Sie zu triggern und Sie auszunutzen, wenn Sie am verletzlichsten sind, um Sie zu Handlungen zu verleiten, die ihnen geschäftlich oder politisch nützen

Ihre gesamte Existenz – sogar Ihre wechselnden Stimmungen, die von Gesichtserkennungssoftware entschlüsselt werden – ist zu einer Einnahmequelle für Unternehmen geworden, da Sie geschickt dazu gebracht werden, etwas zu tun (und in der Regel zu kaufen) oder zu denken, was Sie sonst vielleicht nicht getan, gekauft oder gedacht hätten

Die massiven Experimente von Facebook, bei denen unterschwellige Hinweise verwendet wurden, um herauszufinden, ob sie die Menschen glücklicher oder trauriger machen und das reale Verhalten offline beeinflussen können, haben bewiesen, dass durch die Manipulation der Sprache und die Einfügung unterschwelliger Hinweise in den Online-Kontext das reale Verhalten und die realen Emotionen verändert werden können, und dass diese Methoden und Kräfte „unter Umgehung des Bewusstseins der Nutzer“ ausgeübt werden können

Das Google Nest-Sicherheitssystem hat ein verstecktes Mikrofon eingebaut, das in keinem der Schaltpläne des Geräts zu finden ist. Sprachdaten und alle Informationen, die Sie in Ihren täglichen Gesprächen preisgeben, sind für Big Data enorm wertvoll und tragen zu den ständig wachsenden Möglichkeiten der Vorhersagemodellierung bei

„In einem Raum, in dem die Menschen einstimmig eine Verschwörung des Schweigens aufrechterhalten, klingt ein Wort der Wahrheit wie ein Pistolenschuss.“ Czesław Miłosz

In den vergangenen Jahren haben uns einige mutige Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass wir alle von großen Datensammlern wie Google und Facebook überwacht und manipuliert werden, und sie haben Licht in die Tiefe und Breite dieser ständigen Überwachung gebracht. Zu ihnen gehört die Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Shoshana Zuboff.

Ihr Buch „The Age of Surveillance Capitalism“ ist eines der besten Bücher, die ich in den vergangenen Jahren gelesen habe. Es ist ein absolutes Muss, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren und verstehen wollen, wie Google und Facebook eine so massive Kontrolle über Ihr Leben erlangt haben.

Ihr Buch deckt auf, wie die weltweit größten Tech-Unternehmen unsere persönlichen Daten – sogenannte „verhaltensbezogene Überschussdatenströme“ – ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung gekapert haben und sie gegen uns verwenden, um Gewinne für sich selbst zu erzielen. WIR sind das Produkt geworden. WIR sind die wahre Einnahmequelle in dieser digitalen Wirtschaft.

„Der Begriff ‚Überwachungskapitalismus‘ ist kein willkürlicher Begriff“, sagt Zuboff in der VPRO-Dokumentation Backlight. „Warum ‚Überwachung‘? Weil es sich dabei um Operationen handeln muss, die so angelegt sind, dass sie nicht auffindbar und nicht zu entschlüsseln sind, getarnt in einer Rhetorik, die darauf abzielt, uns alle in die Irre zu führen, zu verwirren und geradezu zu verwirren, und zwar immerzu.“

Die Geburt des Überwachungskapitalismus

In dem vorgestellten Video enthüllt Zuboff „eine gnadenlose Form des Kapitalismus, in der keine natürlichen Ressourcen, sondern der Bürger selbst als Rohstoff dient“.2 Sie erklärt auch, wie dieser Überwachungskapitalismus überhaupt zustande kam.

Wie bei den meisten revolutionären Erfindungen spielte auch hier der Zufall eine Rolle. Nach der Dot.com-Krise im Jahr 2000, die die Internetblase platzen ließ, kämpfte ein Startup-Unternehmen namens Google ums Überleben. Die Gründer Larry Page und Sergey Brin schienen den Anfang vom Ende für ihr Unternehmen zu sehen.

Durch Zufall entdeckten sie, dass die „Restdaten“, die die Nutzer bei ihren Internet-Suchanfragen hinterlassen, einen enormen Wert haben. Sie konnten mit diesen Daten handeln, sie konnten sie verkaufen. Durch die Zusammenstellung dieser Restdaten konnten sie das Verhalten eines jeden Internetnutzers vorhersagen und so den Werbetreibenden ein gezielteres Publikum garantieren. Und so war der Überwachungskapitalismus geboren.

Die Datenerhebung, die Sie kennen, ist am wenigsten wertvoll

Kommentare wie „Ich habe nichts zu verbergen, also ist es mir egal, ob ich verfolgt werde“ oder „Ich mag gezielte Werbung, weil sie mir das Einkaufen erleichtert“ offenbaren unsere Unkenntnis darüber, was wirklich vor sich geht. Wir glauben, dass wir wissen, welche Art von Informationen über uns gesammelt werden. So mag es Ihnen unter anderem egal sein, dass Google weiß, dass Sie eine bestimmte Art von Schuhen oder ein bestimmtes Buch gekauft haben.

Die Informationen, die wir freiwillig preisgeben, sind jedoch die unwichtigsten der persönlichen Daten, die tatsächlich über uns gesammelt werden, stellt Zuboff fest. Technologieunternehmen sagen uns, dass die gesammelten Daten zur Verbesserung von Diensten verwendet werden, und das ist auch tatsächlich der Fall.

Aber sie werden auch verwendet, um menschliches Verhalten zu modellieren, indem die Verhaltensmuster von Hunderten von Millionen Menschen analysiert werden. Sobald man über ein ausreichend großes Trainingsmodell verfügt, kann man genau vorhersagen, wie sich verschiedene Arten von Personen im Laufe der Zeit verhalten werden.

Die gesammelten Daten werden auch verwendet, um eine ganze Reihe individueller Eigenschaften über Sie vorherzusagen, wie z. B. Persönlichkeitsmerkmale, sexuelle Orientierung, politische Ausrichtung – „eine ganze Reihe von Dingen, die wir niemals offenlegen wollten“, sagt Zuboff.

Wie werden prädiktive Daten verwendet?

Mit jedem Foto, das Sie in die sozialen Medien hochladen, werden alle möglichen prädiktiven Daten weitergegeben. Zum Beispiel können nicht nur Technologieunternehmen Ihre Fotos sehen. Ihr Gesicht wird ohne Ihr Wissen oder Ihre Zustimmung verwendet, um Gesichtserkennungssoftware zu trainieren, und niemand von uns wird darüber informiert, wie diese Software verwendet werden soll.

Ein Beispiel: Die chinesische Regierung setzt Gesichtserkennungssoftware ein, um Minderheiten und Demokratiebefürworter zu verfolgen und zu überwachen.

Das Foto, das Sie auf einer Party von sich selbst hochgeladen haben, liefert also eine Reihe wertvoller Informationen – von der Art der Menschen, mit denen Sie am ehesten Ihre Zeit verbringen, bis hin zu Informationen darüber, wie sich die Muskeln in Ihrem Gesicht bewegen und die Form Ihrer Gesichtszüge verändern, wenn Sie gut gelaunt sind.

Durch das Sammeln einer überwältigenden Menge von Datenpunkten über jede Person, Minute für Minute, kann Big Data sehr genaue Vorhersagen über das menschliche Verhalten machen, und diese Vorhersagen werden dann „an Geschäftskunden verkauft, die unseren Wert für ihr Geschäft maximieren wollen“, sagt Zuboff.

Ihre gesamte Existenz – sogar Ihre wechselnden Stimmungen, die von Gesichtserkennungssoftware entschlüsselt werden – ist für viele Technologieunternehmen zu einer Einnahmequelle geworden. Sie mögen denken, dass Sie einen freien Willen haben, aber in Wirklichkeit werden Sie geschickt manipuliert und dazu gebracht, etwas zu tun (und in der Regel zu kaufen) oder zu denken, was Sie sonst vielleicht nicht getan, gekauft oder gedacht hätten. Und „unsere Unwissenheit ist ihr Glück“, sagt Zuboff.

Die Facebook-Experimente zur Ansteckung

In dem Dokumentarfilm hebt Zuboff die massiven „Ansteckungsexperimente“ von Facebook hervor, bei denen unterschwellige Hinweise und Sprachmanipulationen eingesetzt wurden, um herauszufinden, ob sie die Menschen glücklicher oder trauriger machen und das Verhalten in der realen Welt offline beeinflussen können. Wie sich herausstellte, können sie das. Zwei wichtige Erkenntnisse aus diesen Experimenten waren:

Durch die Manipulation der Sprache und das Einfügen unterschwelliger Hinweise in den Online-Kontext können sie das Verhalten und die Gefühle in der realen Welt verändern.

Diese Methoden und Befugnisse können „unter Umgehung des Bewusstseins der Nutzer“ ausgeübt werden.

In dem Video erklärt Zuboff auch, wie das Online-Spiel Pokemon Go – das eigentlich von Google entwickelt wurde – entwickelt wurde, um das Verhalten und die Aktivitäten in der realen Welt aus Profitgründen zu manipulieren. Sie beschreibt das System auch in ihrem Artikel in der New York Times und sagt:

„Die Spieler wussten nicht, dass sie Spielfiguren in einem echten Spiel der Verhaltensänderung aus Profitgründen waren, da die Belohnungen und Bestrafungen für die Jagd auf imaginäre Kreaturen dazu benutzt wurden, die Leute zu McDonald’s, Starbucks und den örtlichen Pizzerien zu treiben, die das Unternehmen für die „Besucherzahlen“ bezahlten, genau so wie Online-Werber für die „Klicks“ auf ihre Websites bezahlen.“

Du wirst jeden einzelnen Tag auf unzählige Arten manipuliert

Zuboff gibt auch einen Überblick darüber, was wir aus dem Skandal um Cambridge Analytica gelernt haben. Cambridge Analytica ist ein politisches Marketingunternehmen, das 2018 die Facebook-Daten von 80 Millionen Amerikanern nutzte, um die besten Strategien zur Manipulation der amerikanischen Wähler zu ermitteln.

Christopher Wylie, ehemaliger Forschungsleiter von Cambridge Analytica, hat die Methoden des Unternehmens aufgedeckt. Wylie zufolge verfügten sie über so viele Daten über Menschen, dass sie genau wussten, wie sie bei jedem Einzelnen Angst, Wut und Paranoia auslösen konnten. Und indem sie diese Emotionen auslösten, konnten sie sie dazu bringen, eine bestimmte Website aufzurufen, sich einer bestimmten Gruppe anzuschließen und für einen bestimmten Kandidaten zu stimmen.

Die Realität sieht also so aus, dass Unternehmen wie Facebook, Google und Dritte aller Art die Macht haben – und diese Macht auch nutzen -, Ihre persönlichen inneren Dämonen ins Visier zu nehmen, Sie zu triggern und auszunutzen, wenn Sie am schwächsten oder verletzlichsten sind, um Sie zu Handlungen zu verleiten, die ihnen geschäftlich oder politisch nützen. Das sollten Sie auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn Sie im Internet und in den sozialen Medien surfen.

„Es ist erst eine Minute her, dass wir viele dieser Hilfsmittel nicht hatten, und es ging uns gut“, sagt Zuboff in dem Film. „Wir lebten ein reiches und erfülltes Leben. Wir hatten enge Beziehungen zu Freunden und Familie. Dennoch möchte ich anerkennen, dass die digitale Welt unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert, und wir haben es verdient, all das zu haben. Aber wir verdienen es, es zu haben, ohne den Preis des Überwachungskapitalismus zu zahlen. Die Bürger des 21. Jahrhunderts sollten nicht vor die Wahl gestellt werden, entweder analog zu arbeiten oder in einer Welt zu leben, in der unsere Selbstbestimmung und unsere Privatsphäre um dieser Marktlogik willen zerstört werden. Das ist inakzeptabel. Wir sollten auch nicht naiv sein. Wenn man die falschen Leute in unsere Regierung holt, können sie jederzeit über die Schulter schauen, wenn es um die reichen Kontrollmöglichkeiten geht, die diese neuen Systeme bieten. Es wird eine Zeit kommen, in der selbst im Westen, selbst in unseren demokratischen Gesellschaften, unsere Regierung versucht sein wird, sich diese Fähigkeiten anzueignen und sie über uns und gegen uns einzusetzen. Seien wir diesbezüglich nicht naiv. Wenn wir uns entscheiden, dem Überwachungskapitalismus zu widerstehen – gerade jetzt, wo er sich in der Marktdynamik befindet -, bewahren wir auch unsere demokratische Zukunft und die Art von Kontrolle und Gegengewicht, die wir in einer Informationszivilisation brauchen, wenn wir Freiheit und Demokratie für eine weitere Generation bewahren wollen.“

Die Überwachung wird von Tag zu Tag unheimlicher

Aber die Überwachung und Datenerfassung endet nicht mit dem, was Sie online tun. Big Data will auch auf Ihre intimsten Momente zugreifen – auf das, was Sie tun und wie Sie sich verhalten, zum Beispiel in der Privatsphäre Ihres eigenen Hauses oder in Ihrem Auto. Zuboff erzählt, wie man herausfand, dass in das Sicherheitssystem von Google Nest ein verstecktes Mikrofon eingebaut ist, das auf keinem der Schaltpläne des Geräts zu sehen ist.

„Stimmen sind das, worauf alle scharf sind, genau wie Gesichter“, sagt Zuboff. Sprachdaten und alle Informationen, die wir in unseren täglichen Gesprächen erhalten, sind für Big Data enorm wertvoll und tragen zu den ständig wachsenden Möglichkeiten der prädiktiven Modellierung bei.

Sie erörtert auch, wie diese Art von datenerfassenden Geräten die Zustimmung der Nutzer erzwingen, indem sie die Funktionalität des Geräts als „Geisel“ halten, wenn man nicht will, dass seine Daten erfasst und weitergegeben werden.

So sammeln beispielsweise die Nest-Thermostate von Google Daten über Ihre Nutzung und geben sie an Dritte weiter, die sie wiederum an Dritte weitergeben und so weiter – und Google übernimmt keine Verantwortung dafür, was diese Dritten mit Ihren Daten machen könnten.

Sie können diese Datenerfassung und die Weitergabe an Dritte ablehnen, aber wenn Sie dies tun, wird Google die Funktionalität des Thermostats nicht mehr unterstützen; es wird Ihre Software nicht mehr aktualisieren und kann die Funktionalität anderer verbundener Geräte wie Rauchmelder beeinträchtigen.

Zwei Wissenschaftler, die den Vertrag für den Google-Nest-Thermostat analysiert haben, kamen zu dem Schluss, dass ein Verbraucher, der auch nur ein wenig darauf achtet, wie seine Verbrauchsdaten verwendet werden, 1.000 Datenschutzverträge durchsehen müsste, bevor er einen einzigen Thermostat in seinem Haus installiert.

Auch moderne Autos werden mit mehreren Kameras ausgestattet, die Big Data einspeisen. Wie im Film erwähnt, verfügt ein durchschnittliches neues Auto über 15 Kameras, und wenn man Zugang zu den Daten von nur einem Prozent aller Autos hat, hat man „Wissen über alles, was in der Welt passiert“.

Natürlich werden Ihnen diese Kameras als integraler Bestandteil neuartiger Sicherheitsfunktionen verkauft, aber Sie bezahlen für diese zusätzliche Sicherheit mit Ihrer Privatsphäre und der Privatsphäre aller um Sie herum.

Pandemische Maßnahmen führen zu einer raschen Aushöhlung der Privatsphäre

Auch die aktuelle Coronavirus-Pandemie nutzt die „Sicherheit“ als Mittel zum Abbau der Privatsphäre. Wie die New York Times am 23. März 2020 berichtete:

„In Südkorea machen sich die Behörden die Aufnahmen von Überwachungskameras, die Standortdaten von Smartphones und die Daten von Kreditkartenkäufen zunutze, um die jüngsten Bewegungen von Coronavirus-Patienten nachzuvollziehen und Virusübertragungsketten zu erstellen. In der italienischen Lombardei analysieren die Behörden die von den Mobiltelefonen der Bürger übermittelten Standortdaten, um festzustellen, wie viele Menschen sich an die von der Regierung angeordnete Abriegelung halten und wie weit sie sich täglich bewegen. Etwa 40 Prozent bewegen sich „zu viel“, sagte ein Beamter kürzlich. In Israel will die israelische Behörde für innere Sicherheit damit beginnen, die ursprünglich für die Terrorismusbekämpfung bestimmten Standortdaten von Mobiltelefonen zu nutzen, um Bürger ausfindig zu machen, die möglicherweise mit dem Virus infiziert wurden. Während Länder auf der ganzen Welt versuchen, die Pandemie einzudämmen, setzen viele Länder digitale Überwachungsinstrumente ein, um soziale Kontrolle auszuüben, und wenden sogar Technologien von Sicherheitsdiensten gegen ihre eigene Bevölkerung an .. Doch wenn man jetzt die Überwachung verstärkt, um die Pandemie zu bekämpfen, könnte das auf Dauer die Türen für spätere invasivere Formen des Schnüffelns öffnen. Das ist eine Lektion, die die Amerikaner nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gelernt haben, sagen Experten für Bürgerrechte. Fast zwei Jahrzehnte später haben die Strafverfolgungsbehörden Zugang zu leistungsfähigeren Überwachungssystemen, wie z. B. feinkörnige Standortverfolgung und Gesichtserkennung – Technologien, die zur Förderung politischer Ziele eingesetzt werden können … Wir könnten so leicht in eine Situation geraten, in der wir die lokale, bundesstaatliche oder föderale Regierung ermächtigen, als Reaktion auf diese Pandemie Maßnahmen zu ergreifen, die den Umfang der amerikanischen Bürgerrechte grundlegend verändern“, sagte Albert Fox Cahn, der geschäftsführende Direktor des Surveillance Technology Oversight Project, einer gemeinnützigen Organisation in Manhattan.“

Die Menschheit am Scheideweg

Zuboff erörtert ihre Arbeit auch in einem Meinungsartikel in der New York Times vom 24. Januar 2020. „Sie werden jetzt ferngesteuert. Die Überwachungskapitalisten kontrollieren die Wissenschaft und die Wissenschaftler, die Geheimnisse und die Wahrheit“, schreibt sie und fährt fort:

„Wir dachten, dass wir Google durchsuchen, aber jetzt verstehen wir, dass Google uns durchsucht. Wir nahmen an, dass wir soziale Medien nutzen, um Kontakte zu knüpfen, aber wir haben gelernt, dass die sozialen Medien uns nutzen, um Kontakte zu knüpfen. Wir haben kaum hinterfragt, warum unser neuer Fernseher oder unsere neue Matratze eine Datenschutzerklärung hatte, aber wir haben begonnen zu verstehen, dass „Datenschutz“ in Wirklichkeit eine Überwachungspolitik ist … Privatsphäre ist nicht privat, denn die Wirksamkeit von … Überwachungs- und Kontrollsystemen hängt von den Teilen von uns ab, die wir aufgeben – oder die uns heimlich gestohlen werden. Unser digitales Jahrhundert hätte das Goldene Zeitalter der Demokratie werden sollen. Stattdessen treten wir in sein drittes Jahrzehnt ein, das durch eine neue Form sozialer Ungleichheit gekennzeichnet ist, die am besten als „epistemische Ungleichheit“ verstanden werden kann … extreme Asymmetrien des Wissens und der Macht, die mit diesem Wissen einhergeht, da die Tech-Giganten die Kontrolle über Informationen und das Lernen selbst an sich reißen … Die Überwachungskapitalisten nutzen die zunehmende Ungleichheit des Wissens für ihre Profite aus. Sie manipulieren ungestraft die Wirtschaft, unsere Gesellschaft und sogar unser Leben und gefährden damit nicht nur die Privatsphäre des Einzelnen, sondern die Demokratie selbst … Dennoch scheint sich der Wind endlich gedreht zu haben. Ein zerbrechliches neues Bewusstsein bricht an … Die Überwachungskapitalisten sind schnell, weil sie weder echte Zustimmung noch Konsens suchen. Sie verlassen sich auf psychische Betäubung und Botschaften der Unvermeidlichkeit, um die Hilflosigkeit, Resignation und Verwirrung zu beschwören, die ihre Beute lähmen. Die Demokratie ist langsam, und das ist auch gut so. Ihr Tempo spiegelt die zig Millionen Gespräche wider, die stattfinden … und den schlafenden Riesen der Demokratie allmählich zum Handeln bewegen. Diese Gespräche finden jetzt statt, und vieles deutet darauf hin, dass die Gesetzgeber bereit sind, sich ihnen anzuschließen und sie anzuführen. Dieses dritte Jahrzehnt wird wahrscheinlich über unser Schicksal entscheiden. Werden wir die digitale Zukunft besser machen, oder wird sie uns schlechter machen?“

Epistemische Ungleichheit

Die epistemische Ungleichheit bezieht sich auf die Ungleichheit in Bezug auf das, was man zu lernen vermag. „Sie wird definiert als ungleicher Zugang zum Lernen, der durch privatwirtschaftliche Mechanismen der Informationserfassung, -produktion, -analyse und -vermarktung erzwungen wird. Sie wird am besten durch die schnell wachsende Kluft zwischen dem, was wir wissen, und dem, was über uns bekannt ist, veranschaulicht“, schreibt Zuboff in ihrem Kommentar in der New York Times.

Google, Facebook, Amazon und Microsoft haben die Transformation des Überwachungsmarktes angeführt und sich selbst an die Spitze der epistemischen Hierarchie gestellt. Sie wissen alles über Sie und Sie wissen nichts über sie. Sie wissen nicht einmal, was sie über Sie wissen.

„Sie operierten im Verborgenen, um riesige Wissensmonopole anzuhäufen, indem sie sich ungefragt etwas nahmen – ein Manöver, das jedes Kind als Diebstahl erkennt“, schreibt Zuboff. „Der Überwachungskapitalismus beginnt damit, dass er einseitig Anspruch auf die private menschliche Erfahrung als kostenloses Rohmaterial für die Umwandlung in Verhaltensdaten erhebt. Unser Leben wird als Datenstrom dargestellt.“

Diese Datenströme sind über Sie, aber nicht für Sie. All das wird gegen Sie verwendet – um Sie von Ihrem Geld zu trennen oder um Sie dazu zu bringen, sich in einer Weise zu verhalten, die für ein Unternehmen oder eine politische Agenda profitabel ist. Fragen Sie sich also, wo ist Ihre Freiheit bei all dem?

Sie lassen dich nach ihrer Pfeife tanzen

Wenn ein Unternehmen Sie dazu bringen kann, Dinge zu kaufen, die Sie nicht brauchen, indem es eine verlockende, personalisierte Werbung für etwas schaltet, von dem es weiß, dass es Ihr Selbstvertrauen genau in dem Moment stärkt, in dem Sie sich unsicher oder wertlos fühlen (eine Taktik, die getestet und perfektioniert wurde), handeln Sie dann wirklich aus freiem Willen?

Wenn eine künstliche Intelligenz mit Hilfe von Vorhersagemodellen erkennt, dass Sie hungrig werden (auf der Grundlage einer Vielzahl von Hinweisen wie Ihrem Standort, Ihrer Mimik und Ihren verbalen Äußerungen) und Ihnen genau in dem Moment, in dem Sie sich entscheiden, etwas zu essen, eine Anzeige eines örtlichen Restaurants schickt, treffen Sie dann wirklich bewusste, selbstbestimmte, wertebasierte Lebensentscheidungen? Wie Zuboff in ihrem Artikel feststellt:

„Ungleiches Wissen über uns erzeugt ungleiche Macht über uns, und so weitet sich die epistemische Ungleichheit auf den Abstand zwischen dem, was wir tun können, und dem, was mit uns gemacht werden kann, aus. Datenwissenschaftler beschreiben dies als den Übergang von der Überwachung zur Steuerung, bei dem eine kritische Masse an Wissen über ein Maschinensystem die Fernsteuerung dieses Systems ermöglicht. Jetzt sind die Menschen zur Zielscheibe für die Fernsteuerung geworden, da die Überwachungskapitalisten entdeckt haben, dass sich die aussagekräftigsten Daten durch Eingriffe in das Verhalten gewinnen lassen, um das Handeln in Richtung der kommerziellen Ziele zu lenken, zu lenken und zu verändern. Dieser dritte Imperativ, die „Ökonomie des Handelns“, ist zu einer Arena für intensive Experimente geworden. Wir lernen, wie man die Musik schreibt“, sagte ein Wissenschaftler, „und dann lassen wir die Musik tanzen“ … Tatsache ist, dass in Ermangelung von Unternehmenstransparenz und demokratischer Kontrolle eine epistemische Ungleichheit herrscht. Sie wissen. Sie entscheiden, wer weiß. Sie entscheiden, wer entscheidet. Der unerträgliche Wissensnachteil der Öffentlichkeit wird durch die Perfektionierung der Massenkommunikation durch die Überwachungskapitalisten als Gaslighting noch vertieft … Am 30. April 2019 machte Mark Zuckerberg auf der jährlichen Entwicklerkonferenz des Unternehmens eine dramatische Ankündigung: „Die Zukunft ist privat“. Wenige Wochen später erschien ein Anwalt von Facebook vor einem Bundesbezirksrichter in Kalifornien, um eine Klage eines Nutzers wegen Verletzung der Privatsphäre zu vereiteln, indem er argumentierte, dass allein die Nutzung von Facebook jede vernünftige Erwartung an die Privatsphäre ‚von Rechts wegen‘ negiert.“

Wir brauchen einen völlig neuen Regulierungsrahmen

In dem Video weist Zuboff darauf hin, dass es keine Gesetze gibt, die diese brandneue Form des Überwachungskapitalismus eindämmen, und der einzige Grund, warum er in den letzten 20 Jahren florieren konnte, ist das Fehlen von Gesetzen dagegen, vor allem, weil es ihn vorher nicht gab.

Das ist das Problem mit der epistemischen Ungleichheit. Google und Facebook waren die Einzigen, die wussten, was sie taten. Das Überwachungsnetz wuchs im Verborgenen, ohne dass die Öffentlichkeit oder die Gesetzgeber davon wussten. Hätten wir zwei Jahrzehnte lang dagegen gekämpft, hätten wir uns vielleicht mit der Niederlage abfinden müssen, aber so wie es aussieht, haben wir nicht einmal versucht, es zu regulieren.

Dies, so Zuboff, sollte uns allen Hoffnung geben. Wir können das Ruder herumreißen und uns unsere Privatsphäre zurückholen, aber wir brauchen eine Gesetzgebung, die die tatsächliche Realität der gesamten Breite und Tiefe des Datenerfassungssystems berücksichtigt. Es reicht nicht aus, sich nur mit den Daten zu befassen, von denen wir wissen, dass wir sie preisgeben, wenn wir online gehen. Zuboff schreibt:

„Diese Auseinandersetzungen des 21. Jahrhunderts erfordern einen Rahmen epistemischer Rechte, die gesetzlich verankert sind und einer demokratischen Kontrolle unterliegen. Solche Rechte würden die Datenlieferketten unterbrechen, indem sie die Grenzen der menschlichen Erfahrung schützen, bevor sie von den Kräften der Datafizierung angegriffen werden. Die Entscheidung, jeden Aspekt des eigenen Lebens in Daten zu verwandeln, muss aufgrund der Rechte des Einzelnen in einer demokratischen Gesellschaft dem Einzelnen zustehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Unternehmen nicht das Recht auf Ihr Gesicht beanspruchen, Ihr Gesicht als kostenloses Rohmaterial für Analysen verwenden oder Computerprodukte besitzen und verkaufen können, die von Ihrem Gesicht abgeleitet sind … Alles, was von Menschen gemacht wird, kann von Menschen wieder rückgängig gemacht werden. Der Überwachungskapitalismus ist jung, kaum 20 Jahre alt, aber die Demokratie ist alt, verwurzelt in Generationen der Hoffnung und des Kampfes. Die Überwachungskapitalisten sind reich und mächtig, aber sie sind nicht unverwundbar. Sie haben eine Achillesferse: Angst. Sie fürchten die Gesetzgeber, die sie nicht fürchten. Sie fürchten die Bürger, die einen neuen Weg nach vorn fordern, während sie auf neuen Antworten auf alte Fragen beharren: Wer wird es wissen? Wer wird entscheiden, wer weiß? Wer wird entscheiden, wer entscheidet? Wer wird die Musik schreiben, und wer wird tanzen?“

Wie Sie Ihre Online-Daten schützen können

Zweifellos brauchen wir einen völlig neuen gesetzlichen Rahmen, um den Überwachungskapitalismus einzudämmen. In der Zwischenzeit gibt es jedoch Möglichkeiten, wie Sie Ihre Privatsphäre online schützen und die über Sie gesammelten „überschüssigen Verhaltensdaten“ einschränken können.

Robert Epstein, leitender Forschungspsychologe des American Institute of Behavioral Research and Technology, empfiehlt die folgenden Schritte zum Schutz Ihrer Privatsphäre:

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) wie Nord, das nur etwa 3 Dollar pro Monat kostet und auf bis zu sechs Geräten genutzt werden kann. Meiner Meinung nach ist dies ein Muss, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen wollen. Epstein erklärt:

„Wenn Sie Ihr Mobiltelefon, Ihren Laptop oder Ihren Desktop auf die übliche Weise benutzen, ist Ihre Identität für Google und andere Unternehmen sehr leicht zu erkennen. Sie können sie über Ihre IP-Adresse feststellen, aber es gibt immer mehr ausgefeiltere Methoden, mit denen sie wissen, dass Sie es sind. Eine davon ist das so genannte Browser-Fingerprinting. Das ist etwas, das sehr beunruhigend ist. Im Grunde ist die Art Ihres Browsers und die Art und Weise, wie Sie Ihren Browser verwenden, wie ein Fingerabdruck. Sie verwenden Ihren Browser auf einzigartige Weise, und allein durch die Art und Weise, wie Sie tippen, können diese Unternehmen Sie jetzt sofort identifizieren. Brave bietet einen gewissen Schutz gegen Browser-Fingerabdrücke, aber Sie müssen wirklich ein VPN verwenden. Ein VPN leitet alles, was Sie tun, über einen anderen Computer an einem anderen Ort um. Das kann überall auf der Welt sein, und es gibt Hunderte von Unternehmen, die VPN-Dienste anbieten. Das Unternehmen, das mir im Moment am besten gefällt, heißt Nord VPN. Sie laden die Software herunter und installieren sie, wie jede andere Software auch. Es ist unglaublich einfach zu bedienen. Man muss kein Techniker sein, um Nord VPN zu nutzen, und es zeigt eine Weltkarte an, auf der man einfach auf ein Land klicken kann. Das VPN lässt es im Grunde so aussehen, als wäre Ihr Computer nicht Ihr Computer. Es schafft im Grunde eine Art falsche Identität für Sie, und das ist eine gute Sache. Sehr oft werde ich über die Computer von Nord in den Vereinigten Staaten gehen. Manchmal muss man das tun, oder man kann bestimmte Dinge nicht erledigen. PayPal mag es zum Beispiel nicht, wenn man sich im Ausland aufhält.“

Nord, wenn es auf Ihrem Mobiltelefon verwendet wird, maskiert auch Ihre Identität bei der Verwendung von Anwendungen wie Google Maps.

Verwenden Sie Gmail nicht , da jede E-Mail, die Sie schreiben, dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und dient dazu, digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu machen. Viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden ebenso wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine gute Alternative und das Basiskonto ist kostenlos.

, da jede E-Mail, die Sie schreiben, dauerhaft gespeichert wird. Sie wird Teil Ihres Profils und dient dazu, digitale Modelle von Ihnen zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, Vorhersagen über Ihre Denkweise und jeden Wunsch zu machen. Viele andere ältere E-Mail-Systeme wie AOL und Yahoo werden ebenso wie Gmail als Überwachungsplattform genutzt. ProtonMail.com, das eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet, ist eine gute Alternative und das Basiskonto ist kostenlos. Verwenden Sie nicht den Chrome-Browser von Google , da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, der gleichen Software-Infrastruktur, auf der auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können.

, da alles, was Sie dort tun, überwacht wird, einschließlich Tastenanschläge und jede Webseite, die Sie jemals besucht haben. Brave ist eine großartige Alternative, die den Datenschutz ernst nimmt. Brave ist außerdem schneller als Chrome und unterdrückt Werbung. Es basiert auf Chromium, der gleichen Software-Infrastruktur, auf der auch Chrome basiert, sodass Sie Ihre Erweiterungen, Favoriten und Lesezeichen problemlos übertragen können. Verwenden Sie nicht Google als Suchmaschine oder eine Erweiterung von Google , wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri auf dem iPhone, der alle Antworten von Google bezieht. Zu den von Epstein empfohlenen alternativen Suchmaschinen gehören SwissCows und Qwant. Er empfiehlt, StartPage zu meiden, da es kürzlich von einem aggressiven Online-Marketing-Unternehmen gekauft wurde, das wie Google auf Überwachung angewiesen ist.

, wie Bing oder Yahoo, die beide Suchergebnisse von Google beziehen. Das Gleiche gilt für den persönlichen Assistenten Siri auf dem iPhone, der alle Antworten von Google bezieht. Zu den von Epstein empfohlenen alternativen Suchmaschinen gehören SwissCows und Qwant. Er empfiehlt, StartPage zu meiden, da es kürzlich von einem aggressiven Online-Marketing-Unternehmen gekauft wurde, das wie Google auf Überwachung angewiesen ist. Verwenden Sie kein Android-Handy , und zwar aus den bereits erwähnten Gründen. Epstein verwendet ein BlackBerry, das sicherer ist als Android-Handys oder das iPhone. Das kommende Modell von BlackBerry, das Key3, wird eines der sichersten Handys der Welt sein, sagt er.

, und zwar aus den bereits erwähnten Gründen. Epstein verwendet ein BlackBerry, das sicherer ist als Android-Handys oder das iPhone. Das kommende Modell von BlackBerry, das Key3, wird eines der sichersten Handys der Welt sein, sagt er. Verwenden Sie keine Google-Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung – Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen und kochendes Wasser, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google. Auch Android-Telefone hören immer mit und zeichnen auf, ebenso wie Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

– Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus passiert, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen und kochendes Wasser, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google. Auch Android-Telefone hören immer mit und zeichnen auf, ebenso wie Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa. Löschen Sie Ihren Cache und Ihre Cookies – wie Epstein in seinem Artikel erklärt:

„Unternehmen und Hacker aller Art installieren ständig invasiven Computercode auf Ihren Computern und Mobilgeräten, hauptsächlich, um Sie im Auge zu behalten, manchmal aber auch für schändlichere Zwecke. Auf einem mobilen Gerät können Sie den größten Teil dieses Mülls löschen, indem Sie das Einstellungsmenü Ihres Browsers aufrufen, die Option „Datenschutz und Sicherheit“ auswählen und dann auf das Symbol klicken, das Ihren Cache und Ihre Cookies löscht. Bei den meisten Laptop- und Desktop-Browsern führt das gleichzeitige Drücken von drei Tasten – STRG, UMSCHALT und ENTF – direkt zum entsprechenden Menü; ich verwende diese Technik mehrmals täglich, ohne darüber nachzudenken. Sie können auch die Browser Brave und Firefox so konfigurieren, dass Ihr Cache und Ihre Cookies automatisch gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen.“

Verwenden Sie Fitbit nicht, da es vor kurzem von Google aufgekauft wurde und alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte an Google weitergibt, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

Artikel als PDF:

Quellen: