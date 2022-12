Die Niederlande: Musterbeispiel für die schöne neue Welt der Ökomoderne?

Katastrophenkapitalismus und Krisennarrative werden derzeit genutzt, um die Stimmung in der Bevölkerung zu manipulieren und eine Reihe unangenehmer politischer Maßnahmen durchzusetzen, die ansonsten keine ausreichende politische Unterstützung finden würden.

Diese Maßnahmen werden von wohlhabenden Kreisen gefördert, die mit den Vorschlägen Milliarden von Dollar verdienen können. Sie wollen die volle Kontrolle über Lebensmittel und deren Produktion erlangen. Ihre Vision ist mit einer umfassenderen Agenda verknüpft, die darauf abzielt, die Art und Weise, wie die Menschheit lebt, denkt und handelt, zu verändern.

Über weite Strecken des Jahres 2022 haben die Proteste der niederländischen Landwirte für Schlagzeilen gesorgt. Pläne, den Stickstoffausstoß in den Niederlanden bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren, haben zu Massenprotesten geführt. Die Regierung spricht von der Notwendigkeit, sich von der tiergestützten Landwirtschaft und ihren klimaschädlichen Emissionen zu verabschieden.

Diese „Ernährungsumstellung“ geht häufig mit der Förderung von „Präzisionslandwirtschaft“, Gentechnik, weniger Landwirten und landwirtschaftlichen Betrieben sowie synthetischen Lebensmitteln aus dem Labor einher. Diese Umstellung wird unter dem Banner „klimafreundlich“ verkauft und läuft Huckepack auf der „Klimakrise“.

Der Aktivist Willem Engel behauptet, die niederländische Regierung wolle die Landwirte nicht aus Umweltschutzgründen aus der Landschaft verdrängen. Stattdessen ginge es um den Bau von „Tristate City“, einer Megastadt mit rund 45 Millionen Einwohnern, die sich auf Gebiete in Deutschland und Belgien erstreckt.

Engel vertritt die Auffassung, dass die „Stickstoffkrise“ manipuliert wird, um eine Politik durchzusetzen, die zu einer Umgestaltung der Landschaft des Landes führen wird. Er argumentiert, dass der Hauptverursacher von Stickstoffemissionen in den Niederlanden nicht die Landwirtschaft, sondern die Industrie ist. Die derzeit von landwirtschaftlichen Betrieben genutzten Flächen sind jedoch für die Industrie und den Wohnungsbau von strategischer Bedeutung.

Das Tristate-Konzept basiert auf einer riesigen, einheitlichen „grünen“ Stadtregion, die durch „intelligente“ Technologien miteinander verbunden ist und wirtschaftlich mit den riesigen Metropolen in Asien, insbesondere in China, konkurrieren kann.

Die niederländische Regierung kündigte kürzlich Pläne zum Aufkauf von bis zu 3.000 landwirtschaftlichen Betrieben an, um die umstrittenen Zielvorgaben zur Verringerung des Abflusses von synthetischen Stickstoffdüngern zu erfüllen. Laut der niederländischen Stickstoffministerin Christianne van der Wal sollen den Landwirten mehr als 100 Prozent des Wertes ihrer Betriebe angeboten werden. Es ist jedoch geplant, im Jahr 2023 Aufkäufe zu erzwingen, wenn die freiwilligen Maßnahmen scheitern.

Ist das, was wir in den Niederlanden erleben, der erste Schritt, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, gentechnisch veränderte Pflanzen und im Labor hergestellte „Lebensmittel“ zu akzeptieren sowie den Umstand, daß 90 Prozent der Menschheit in Megastädte gepfercht werden sollen?

Und ist es nur ein Zufall, dass die folgende ökomodernistische Zukunftsvision auf Niederländisch auf der niederländischen Website RePlanet.nl erscheint?

Darin heißt es, dass es im Jahr 2100 zehn Milliarden Menschen auf der Erde geben wird:

Mehr als 90 Prozent von ihnen leben und arbeiten in der Stadt, im Vergleich zu 50 Prozent im Jahr 2000. Rund um die Stadt gibt es große Farmen voller gentechnisch veränderter Pflanzen, die einen viermal so hohen Ertrag erzielen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Darin heißt es auch, dass jenseits des Ackerlandes die Natur beginnt, die heute den größten Teil der Oberfläche unseres Planeten einnimmt. Während im Jahr 2000 noch die Hälfte der Erdoberfläche vom Menschen genutzt wurde, ist es im Jahr 2100 nur noch ein Viertel. Der Rest wurde der Natur zurückgegeben, die biologische Vielfalt und die CO2-Emissionen sind wieder auf dem Stand von vor 1850, und kaum jemand lebt noch in extremer Armut.

Da haben Sie es also. Vertreibe die Landwirte aus der Landwirtschaft, nimm ihnen ihr Land für die Urbanisierung und die Renaturierung weg, und wir werden alle glücklich bis ans Ende unserer Tage mit gentechnisch veränderten Pflanzen und synthetischen Lebensmitteln leben, die in riesigen Fässern hergestellt werden. In diesem technisierten Land ist niemand arm, und jeder wird satt.

Eine technokratische Vision, in der der Würgegriff der gegenwärtigen Lebensmittelkonglomerate intakt bleibt und weiter gefestigt wird, und in der sich die Politik auf Entscheidungen darüber beschränkt, wie das System am besten optimiert werden kann, um optimale Gewinne zu erzielen (Profit).

In dieser Zukunft werden digitale Plattformen alles kontrollieren, sie sind das Gehirn der Wirtschaft. E-Commerce-Plattformen werden dauerhaft eingebettet sein, sobald künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen planen und bestimmen, was produziert wird und wie es produziert und verteilt wird.

Wir werden auf wenig mehr als Leibeigene reduziert werden, während eine Handvoll digitaler Megakonzerne alles kontrolliert. Bayer, Corteva, Syngenta, Cargill und Co. werden mit Microsoft, Google und den Big-Tech-Giganten zusammenarbeiten, um KI-gesteuerte Farmen ohne Landwirte und einen E-Commerce-Handel zu ermöglichen, der von Unternehmen wie Amazon und Walmart dominiert wird. Ein Kartell von Dateneigentümern, proprietären Input-Lieferanten und Einzelhandelskonzernen, die an der Spitze der Wirtschaft stehen und giftige industrielle (gefälschte) Lebensmittel verkaufen.

Und was ist mit den gewählten Vertretern (falls es sie in dieser dystopischen Vision noch gibt)? Ihre Rolle wird sich auf die von technokratischen Aufsehern dieser Plattformen beschränken.

Dahin will uns die ineinander greifende hegemoniale Klasse führen, die von der Gates Foundation, Big (Agri)Tech, Big (digital) Finance, Big Pharma und „Umweltschützern“ wie dem Journalisten George Monbiot, die mit dieser Vision hausieren gehen, gesteuert wird.

Und sie werden Ihnen sagen, dass dies zu Ihrem eigenen Besten ist – um Hunger und Verhungern zu vermeiden und um sicherzustellen, dass die Tierwelt geschützt wird, der Planet „gerettet“ wird, Zoonose-Pandemien vermieden werden oder ein anderes Weltuntergangsszenario abgewendet wird.

Das derzeitige Lebensmittelsystem befindet sich in einer Krise. Doch viele der Probleme wurden von denselben Unternehmensinteressen verursacht, die hinter den oben beschriebenen Maßnahmen stehen. Sie sind für ein von Natur aus ungerechtes Lebensmittelsystem verantwortlich, das durch die Politik der Weltbank, der WTO und des IWF, die in ihrem Namen handeln, vorangetrieben wird.

Diese Konzerne sind verantwortlich für die Verschlechterung der Böden, das Abfließen synthetischer Düngemittel in die Gewässer, die Vertreibung der Landbevölkerung und die Aneignung von Land, die Flucht in die überbevölkerten Städte und die Proletarisierung (ehemals unabhängige Erzeuger, die zu Lohnarbeit/Arbeitslosigkeit verurteilt wurden), den massiven Rückgang der Vogel- und Insektenbestände, die geringere Vielfalt der Ernährung, die sich immer weiter ausbreitende Krise der öffentlichen Gesundheit aufgrund der chemieintensiven Landwirtschaft und so weiter.

Doch trotz der massiven Probleme, die dieses Landwirtschaftsmodell verursacht, ist es eine unbequeme Wahrheit, dass das bäuerliche Nahrungsnetz (mit geringem Input und wenig Energie) – und nicht die industrielle Landwirtschaft – immer noch den größten Teil der Welt ernährt, obwohl das industrielle Modell riesige Mengen an Subventionen und Ressourcen verschlingt.

Die Befürworter der Ökomodernität nutzen echte Sorgen um die Umwelt, um eine Agenda durchzusetzen. Aber wo fängt echter Umweltschutz an?

Er beginnt nicht mit gekaufter Demokratie (siehe den Artikel „Wie das Großkapital die Kontrolle über unsere Lebensmittel erhält“) oder staatlichem Zwang (siehe WikiLeaks: USA zielen auf EU wegen gentechnisch veränderter Pflanzen), um gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel auf den Markt zu bringen.

Er beginnt nicht mit einer „Präzisions“-Landwirtschaft, in der Gen-Editing und Ähnliches dem Einsatz einer stumpfen Axt gleichkommt und Genom-Vandalismus darstellt (laut Harvard-Professor George Church).

Und er beginnt und endet nicht mit gentechnisch veränderten Nutzpflanzen, die nicht halten, was sie versprechen, und mit chemisch übergossenen Pflanzen, die als „Futter“ für energieverzehrende Bottiche verwendet werden, die Materie in Lebensmittel verwandeln.

Es beginnt und endet auch nicht damit, dass die Weltbank/der IWF Schulden einsetzt (siehe den Artikel „Modi’s Farm Produce Act Was Authored Thirty Years ago“), um Abhängigkeit zu erzwingen, Bevölkerungen zu vertreiben, Menschen in dicht gedrängte Hochhäuser zu drängen und der Menschheit die ihr innewohnende Verbindung zum Land zu nehmen.

Viele der oben genannten Probleme könnten langfristig überwunden werden, wenn der Nahrungsmittel- und Saatgutsouveränität, der lokalen Produktion und der lokalen Wirtschaft sowie der agrarökologischen Landwirtschaft Vorrang eingeräumt würde. Doch das interessiert Bayer, Microsoft, Cargill und Co. nicht, denn das alles passt nicht in ihr Geschäftsmodell, sondern stellt eine existenzielle Bedrohung für sie dar.

Anstatt die Landwirte aus der Landwirtschaft zu drängen, könnte die niederländische Regierung sie ermutigen, anders zu wirtschaften.

Das erfordert jedoch eine andere Denkweise als die, die Landwirte und die Landwirtschaft als Problem darstellt, um eine Agenda durchzusetzen, die auf einer märchenhaften techno-utopischen Zukunftsvision beruht.

Das eigentliche Problem ist das globalisierte System der Lebensmittelproduktion, das auf einem industrialisierten, chemieintensiven und konzernabhängigen Modell basiert, das von geopolitischen Interessen gestützt wird.

Hans Herren, Preisträger des Welternährungspreises, sagt:

Wir müssen die Eigeninteressen beiseite schieben, die den Wandel mit den haltlosen Argumenten „die Welt braucht mehr Nahrung“ blockieren, und eine zukunftsorientierte Politik entwerfen und umsetzen … Wir haben alle notwendigen wissenschaftlichen und praktischen Beweise dafür, dass die agrarökologischen Ansätze für die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit erfolgreich funktionieren.

Diese Politik würde lokalisierte, demokratische Lebensmittelsysteme und ein Konzept der Ernährungssouveränität fördern, das auf optimaler Selbstversorgung, agrarökologischen Grundsätzen, dem Recht auf kulturell angemessene Lebensmittel und lokalem (gemeinschaftlichem) Eigentum und der Verwaltung gemeinsamer Ressourcen, nicht zuletzt Land, Wasser, Boden und Saatgut, beruht.

Denn wenn es um Lebensmittel und Landwirtschaft geht, fängt echter Umweltschutz genau dort an.