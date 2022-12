Ex-CIA-Offizier: Die Lügen, die Agenten über Assange erzählen

Ich habe letzte Woche (Montag) an einer Podiumsdiskussion im National Press Club über das Schicksal des WikiLeaks-Mitbegründers Julian Assange teilgenommen. Die Veranstaltung fand zwar im National Press Club statt, wurde aber eigentlich vom Michael V. Hayden Center for Intelligence, Policy, and International Security an der George Mason University gesponsert. Hayden, der berüchtigte ehemalige Direktor der CIA und der NSA, der während der Regierung von George W. Bush das Folterprogramm der CIA überwachte, stand bei der Veranstaltung im Mittelpunkt.

Die Podiumsdiskussion wurde von Sasha Ingber, Korrespondentin für nationale Sicherheit im Newsy-Büro in Washington, D.C., moderiert, Büro in Washington, D.C., moderiert wurde, gehörten Assanges US-Anwalt Barry Pollack, einer der besten Strafverteidiger Amerikas; Gabe Rottman, ein leitender Anwalt des Reporters Committee for Freedom of the Press; der berüchtigte Mark Zaid, der sich selbst als „Whistleblower-Anwalt“ bezeichnet, aber legitimen Whistleblowern wahrscheinlich mehr Schaden zugefügt hat als jede andere Person in Washington; und Holden Triplett, ein ehemaliger FBI-Agent und ehemaliger Direktor für Spionageabwehr im Nationalen Sicherheitsrat von Präsident Donald Trump.

Ich gebe zu, dass ich voreingenommen bin (Pollack ist ein Genie und Zaid ein Schurke), aber was mich überrascht hat, war die völlige Ahnungslosigkeit von Holden Triplett. Dieser Mann bewirbt sich selbst als Experte für Spionageabwehr. Er betreibt eine Beratungsfirma mit dem lustigen Namen „Trenchcoat Advisors“.

Triplett behauptet, ein hochrangiger FBI-Spionageabwehrbeamter in den US-Botschaften in Moskau und Peking gewesen zu sein. Und er diente Donald Trump zwei Jahre lang loyal in einer GS-14-Position im Weißen Haus. Triplett machte keine Angaben darüber, warum er das FBI verließ, bevor er sich für die Pension qualifizierte. Was mir an Triplett am meisten auffiel, war seine Bereitschaft, während der Veranstaltung einen rhetorischen Scheißhaufen in die Mitte des Raumes zu werfen und dann zu erwarten, dass das Publikum höflich nickt und ihm zustimmt.

Mehr als einmal stellte er völlig unbegründete Behauptungen über Julian Assange auf, nur um dann von den neoliberalen Washingtoner Angebern zustimmend genickt zu werden, obwohl er buchstäblich keine Beweise für seine Behauptungen hatte. Wenn ich mir anschaue, was Julian Assange im Laufe der Jahre getan hat, dann hat das alles die Handschrift eines russischen Geheimdienstes“, sagte er, wobei er seine Worte sorgfältig wählte.

„Kennzeichen“ & „Ohrmarken“

Achten Sie auf die Sprache. Er hat nicht gesagt, dass Julian ein russischer Agent ist. Er sagte nicht, dass WikiLeaks für oder im Namen der Russen arbeitet. Er sagte, dass dies alles die Merkmale von etwas hatte, das der russische Geheimdienst tun würde.

Die Sprache ist natürlich dazu gedacht, die DNC/MSNBC-Zuschauer auf seinen Standpunkt zu bringen. Und dem Empfang nach zu urteilen, den er bekam, war er weitgehend erfolgreich.

Triplets unaufrichtige und schädliche Aussagen erinnerten mich sehr an einen offenen Brief, der im Oktober 2019 veröffentlicht und von mehr als 50 pensionierten hochrangigen CIA- und anderen Geheimdienstmitarbeitern unterzeichnet wurde und in dem es hieß, dass der Hunter-Biden-Laptop „alle klassischen Anzeichen einer russischen Informationsoperation“ aufweise.

Sie ignorierten die Tatsache, dass Hunter Biden sagte, dass es sein Laptop war. Diese geschätzten Geheimdienstexperten haben natürlich keine Beweise für eine Geheimdienstoperation vorgelegt, obwohl die meisten, wenn nicht sogar alle, derzeit ihre Sicherheitsfreigaben aufrechterhalten. Sie warfen denselben rhetorischen Scheißhaufen in die Mitte des Raums und erwarteten, dass wir alle zustimmend nicken würden.

Es waren keine Lakaien, die diesen Brief unterschrieben haben. Es waren ansonsten seriöse Leute, darunter der Gastgeber der Konferenz im National Press Club, Hayden, der ehemalige Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, James Clapper, der ehemalige Verteidigungsminister und CIA-Direktor Leon Panetta (selbst ein gut dokumentierter Informant), der Folterbefürworter und ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der Folterbefürworter und ehemalige amtierende CIA-Direktor Mike Morrell und viele andere.

Sie lieferten keine Beweise für irgendwelche Verbindungen zwischen dem Hunter-Biden-Laptop und Russland, zwischen Trumps Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 (über die sie sich ausführlich ausließen) und Russland oder zwischen WikiLeaks und Russland.

Wir sollen sie einfach beim Wort nehmen, weil sie wichtig, klug und gut platziert sind. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich diese Unterzeichner sagen gehört habe, wenn jemand anderer Meinung war als sie: „Nun, wenn Sie nur die Informationen sehen könnten, die ich sehe…“ oder „Wenn Sie Zugang zu den Informationen hätten, zu denen ich Zugang habe…“.

Es ist an der Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen. Sie lügen. Und sie wollen, dass wir ihre Lügen glauben. Ich war auch bei der CIA. Ich habe die gleiche Ausbildung durchlaufen wie sie. Und wenn mir die CIA etwas beigebracht hat, dann, dass ich, wenn ich ein Urteil fällen oder eine Schlussfolgerung ziehen wollte, Beweise vorlegen musste. Ich durfte mich nicht hinter Formulierungen wie „alle Merkmale von“ oder „führt mich zu der Annahme, dass…“ verstecken. Wenn Sie keine Beweise haben, halten Sie den Mund.

In der Zwischenzeit hat mich die Zuversicht, die Pollack bei der Veranstaltung im National Press Club ausstrahlte, sehr ermutigt. Julian Assange ist in guten Händen. Barry wird ihn mit der bestmöglichen Verteidigung ausstatten.

Was diese anderen Personen betrifft, so liegt es an uns allen, ihnen und ihrer Propaganda entgegenzutreten. Es liegt an uns, die Wahrheit zu fordern.

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Offizier für Terrorismusbekämpfung und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Espionage Act angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er sich gegen das Folterprogramm der Bush-Regierung gewehrt hatte.