Ich will keine Sci-Fi-Zukunft

Ich wünsche mir für die Menschheit keine Zukunft, wie sie sich unsere kulturell designierten Zukunftsvisionäre ausmalen. Ich möchte nicht, dass die Menschen in Elon Musks Marskolonien oder Jeff Bezos Weltraumzylindern leben. Ich möchte nicht, dass wir zu den Sternen fliegen, in virtuellen Realitätsuniversen verschwinden oder uns von unserem Menschsein entfernen, indem wir zu kybernetischen Organismen werden.

Jedenfalls noch nicht. Nicht für eine lange Zeit. Nicht, bevor wir nicht das getan haben, was wir hier zuerst tun müssen.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass in den meisten Büchern, Serien und Filmen, die in der Zukunft spielen, eine Menschheit dargestellt wird, die technologisch fortgeschrittener ist als die unsere, aber im Grunde genauso denkt und sich verhält? In der durchschnittlichen Science-Fiction-Geschichte führen die Menschen immer noch Kriege, kämpfen, erobern, unterwerfen, schuften und überleben wie heute, nur dass sie dies im Weltraum tun, umgeben von einem Haufen Außerirdischer (die merkwürdigerweise in dieselben egoistischen Muster verstrickt sind wie die Menschen im 21. Jahrhundert)

In dieser gemeinsamen Zukunftsvision haben wir die Raumfahrt gemeistert, aber immer noch nicht die grundlegende psychologische Gesundheit. Unsere Technologie hat uns in die Lage versetzt, zwischen den Sternen zu töten, zu versklaven, zu manipulieren und auszubeuten, sodass wir nicht mehr darauf beschränkt sind, hier unten zu töten, zu versklaven, zu manipulieren und auszubeuten.

Diese Tendenz ist zum Teil auf die Grenzen der Vorstellungskraft zurückzuführen; es ist leicht, sich fortschrittlichere Versionen unserer eigenen Technologie vorzustellen, aber der Versuch, sich ein Gedankengebäude vorzustellen, das sich sehr von unserem eigenen unterscheidet, ist wie der Versuch, sich vorzustellen, doppelt so intelligent zu sein wie man selbst. Der Versuch, sich vorzustellen, in einer bewussten Zivilisation zu leben, während die eigene Zivilisation zutiefst unbewusst ist, ist wie der Versuch einer Traumfigur, sich das Leben außerhalb des Traums vorzustellen. Es ist nicht schwer, bestehende Muster zu extrapolieren, aber sich die vollständige Auflösung von Mustern vorzustellen, kann sehr viel schwieriger sein.

Diese Tendenz ist auch darauf zurückzuführen, dass Science-Fiction-Autoren Geschichten für eine unreife Zivilisation voller ruheloser Gemüter erzählen, die von Erzählungen über eine friedliche Zukunft ohne größere Probleme leicht gelangweilt werden könnten. Aber das ist die Art von Zukunft, die ich mir für die Menschheit wünsche. Eine friedliche Zukunft ohne große Probleme. Eine, die keinen guten Hollywood-Blockbuster abgeben würde.

Und es ist eigentlich ein Problem, dass die Zukunft, auf die sich die Menschheit gedanklich zubewegt, eine ist, in der all unsere Unruhe und Dysfunktionalität fortbesteht. Unsere Schritte in die Zukunft werden von unserer kollektiven Vision geleitet, und wenn diese Visionen von Weltraumkolonisation, virtueller Realität und Transhumanismus handeln, wird unser kollektiver Kompass auf Dysfunktion ausgerichtet sein.

Gegenwärtig zielen die meisten menschlichen Innovationen auf die Erzielung von Profiten und/oder militärischer Vorherrschaft ab, was uns auf eine Bahn bringt, die uns immer mehr technologisch fortschrittliche persönliche Spielereien im Laden kaufen lässt und immer mehr Möglichkeiten bietet, eine große Anzahl von Menschen auf einmal zu töten. Das bringt uns nicht auf den Weg, Wege zu finden, um sicherzustellen, dass jeder genug hat, um den Menschen zu mehr Freizeit zu verhelfen, um der Menschheit zu helfen, sich in Harmonie mit unserem Ökosystem zu bewegen. All diese Innovationen würden unendlich viel mehr zu einer angenehmeren Zukunft für die Menschheit beitragen als Raumschiffe und Laserkanonen, aber unsere Systeme bringen sie nicht hervor, weil sie nicht profitabel sind und nicht dazu beitragen, die militärische Macht einer Regierung zu stärken.

In unseren kollektiven Zukunftsvisionen und in den Systemen, die uns dorthin bringen sollen, stecken so viele Annahmen. Annahmen wie die, dass es nie Frieden geben wird; dass es immer Gewalt, Konflikte und Herrschaft geben wird; dass es immer Armut und die Notwendigkeit endloser Arbeit geben wird; dass wir nie aufhören können, unsere Biosphäre zu Tode zu fressen, sodass wir besser in den Weltraum fliegen sollten, damit der Kapitalismus weiter expandieren kann. All diese Annahmen führen uns weg von einer gesunden und harmonischen Zukunft.

Und das ist natürlich das, was man von einer zutiefst unbewussten Spezies erwarten würde, was wir derzeit noch sind. Wir arbeiten immer noch weitgehend auf Autopilot wie jedes andere Tier, gepeitscht von den Kräften der Konditionierungsmuster, die aus den entferntesten Bereichen unserer evolutionären Abstammung nachhallen. Eine kollektive Geschichte von Trauma und Angst in Verbindung mit unserer neu entwickelten Fähigkeit zu abstraktem Denken hat uns in einer Weise verwirrt und desorientiert zurückgelassen, die wir noch nicht durchschaut haben; eine heranwachsende Spezies in einer unbeholfenen Übergangsphase.

Und ich komme nicht umhin, mir vorzustellen, wie produktiv es wäre, wenn wir unsere Energie nicht darauf verwenden würden, in den Weltraum zu fliegen oder uns in der virtuellen Realität zu vergraben, sondern wenn wir uns in der Zukunft mehr darauf konzentrieren würden, all dies zu lösen. Wenn wir, anstatt unsere unbewusste Unruhe zu nähren, indem wir uns immer mehr Orte suchen, an die wir fliehen können, lernen würden, einfach hier und jetzt zu sein?

Was wäre, wenn die Menschheit, anstatt zu versuchen, irgendwo anders als hier zu sein, einen verrückten Vorstoß in Richtung Erleuchtung unternehmen würde? Was wäre, wenn unsere Gesellschaft, anstatt die nächsten Jahrhunderte damit zu verbringen, der gegenwärtigen Realität zu entfliehen, Dinge wie Meditation und Selbsterforschung in den Vordergrund stellen würde, um uns zu helfen, der gegenwärtigen Realität endlich wirklich zu begegnen? Was wäre, wenn sich unsere Wissenschaft weniger auf Profit und Zerstörung konzentrieren würde, sondern vielmehr versuchen würde, Wege zu finden, die den Menschen helfen, mit sich selbst im Reinen zu sein? Was wäre, wenn auf der ganzen Welt psychedelische Einrichtungen geschaffen würden, die jedem helfen, seine inneren Bereiche zu erforschen und das Unbewusste mit Hilfe geschickter Methoden und entheogener Substanzen ins Bewusstsein zu bringen?

Ich meine, die meisten von uns können nicht einmal eine Stunde lang still in der Meditation sitzen, ohne dass ihr Verstand durch die Gegend rast und alles tut, außer dem, was er tun soll. Klingt das für Sie natürlich? Klingt das nach einer bewussten, gesunden Spezies? Oder klingt es nach einer Spezies, die, wenn man ihr das Paradies auf einem goldenen Tablett servieren würde, es sofort aus Langeweile zerstören würde?

Vieles von dem, was sich die einflussreichsten Köpfe für unsere Zukunft ausmalen, sieht für mich einfach nach Rastlosigkeit aus, nach einem unerbittlichen Zwang, an einem anderen Ort als hier zu sein, ähnlich wie das geistige Zappeln eines Menschen, der zu meditieren versucht. Wir haben noch nicht einmal Beweise dafür, dass der Mensch völlig unabhängig von der Biosphäre der Erde leben kann, und doch wird davon ausgegangen, dass wir zu den Sternen fliehen werden, damit wir nicht die drastischen Veränderungen an uns selbst vornehmen müssen, die notwendig sind, um das menschliche Leben auf diesem Planeten zu erhalten. Die Vorstellung, sich einfach niederzulassen und zu lernen, hier zu leben, klingt für einen Geist, der von der Rastlosigkeit versklavt ist, so unvorstellbar höllisch, dass er sich lieber unrealistische Fiktionen über die Zukunft ausdenkt, als sich der Realität zu stellen.

Selbst wenn es uns gelänge, den Weltraum zu kolonisieren, würde das keines unserer Probleme lösen und unsere Zukunft nicht angenehmer machen. Wir würden nur unsere ruhelosen, gewalttätigen, unersättlichen, unzufriedenen Gemüter in die Ferne verlagern, wo wir sofort wieder dieselben Probleme schaffen würden, die wir hier unten geschaffen haben, nur dass wir es in künstlichen Blasen tun würden, die von allen Seiten von tödlicher schwarzer Wüste umgeben sind. Ich meine, Sie denken, dass Thanksgiving die Hölle ist? Stellen Sie sich vor, Sie sind den ganzen Tag mit Ihrer Familie in einem Einkaufszentrum eingesperrt, das Sie nie verlassen können. Ist Ihr Kopf wirklich bereit dafür?

Ein Kopf, der vor lauter geistigem Geplapper nur so rattert, wäre nicht in der Lage, Wunder bei der Erforschung des Weltraums zu erleben und Freude bei der Erschaffung virtueller Welten zu empfinden. Ein ruhiger Geist erlebt Wunder und Freude, wenn er über einen Parkplatz läuft. Was wir wirklich wollen, ist Gelassenheit, nicht Weltraumkolonisation und VR. Tief im Inneren wollen wir nicht wirklich woanders sein, wir wollen wirklich hier sein können.

Ich würde es wirklich gerne sehen, wenn die Menschheit ihre Zukunftsvisionen neu kalibrieren würde, weg von diesen Pfaden des glorifizierten Eskapismus, hin zur Schaffung einer gesunden und harmonischen Welt. Das wird vielleicht keine Bücher und Kinokarten verkaufen (zumindest nicht sofort), aber es wird uns dorthin führen, wo wir alle in unserem Herzen wirklich sein wollen.