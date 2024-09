Benjamin Netanjahus Lügen brechen auf. Es wird jetzt zugegeben, dass die Spionageabwehr den Premierminister 10 Wochen vor der Operation des palästinensischen Widerstands gewarnt hatte. Er kann also nicht mehr leugnen, was er leugnete, als die New York Times ein Jahr zuvor über Warnmeldungen berichtete.



Der Shin Bet/Shabak, der israelische Sicherheitsdienst, ist Teil der Spionagegemeinschaft, zusammen mit dem Mossad (Auslandsspionage) und dem Aman (Militärspionage).

Der Shin Bet/Shabak untersteht direkt dem amtierenden Premierminister und hat drei operative Flügel: die arabische Abteilung (sic), die Ausländerabteilung und die Abteilung für den Schutz der Beamten [1].

Ein Bericht des Portals Ynet News, der von der israelischen Presse vollständig abgedruckt wurde [2], enthüllt, dass Ronen Bar (RB), Chef des Shin Bet/Shabak, Premierminister Netanjahu 10 Wochen (sic!) vor dem symbolträchtigen Angriff der Hamas am 7. Oktober gewarnt hatte.

Netanjahus Büro verteidigte sich wie üblich mit der Behauptung, dass es bei der Warnung nicht um den Krieg in Gaza ging, sondern dass sie sich laut der