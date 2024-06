100 aktuelle Fälle von plötzlichem und unerwartetem Tod. Die stille Epidemie, über die niemand reden will

Von Dr. William Makis

April 2024 – Harrisburg, PA – Der 16-jährige Justin Johnson, Schüler der 10. Klasse der Central Dauphin High School, erlitt einen Herzstillstand und starb.

April 2024 – Bei der 19-jährigen Anna Oyler wurde im Juli 2023 eine Autoimmunerkrankung und akute myeloische Leukämie diagnostiziert.

April 2024 – Spanien – Die 17-jährige Turnerin Maria Herranz Gomez – spanische Weltmeisterin im Turnen – stirbt innerhalb von 24 Stunden an einer Hirnhautentzündung.

April 2024 – Türkei – Die 18-jährige Zumra Dalkilic, eine junge Schauspielerin, starb plötzlich an einem Herzstillstand.

April 2024 – Penn State – Die 19-jährige Vivian Cristine Spendley starb am 3. April 2024 plötzlich an einem gerissenen Hirnaneurysma. Sie war Studentin im ersten Jahr an der Penn State University, wo sie Sprachpathologie studierte.

März 2024 – Kanada – Der 18-jährige Harrison Gilks wurde 2020 mit einem Rhabdomyosarkom diagnostiziert, das 2022 in Remission war, aber im Juni 2022 wieder auftrat.

März 2024 – Die 19-jährige Antonia Burstein stirbt plötzlich.

März 2024 – Clarksville, TN – Der 17-jährige Cameryn “Cam” Ward, Basketballspieler an der Rossvie High School, spielte Basketball mit Freunden und Teamkollegen, als er einen medizinischen Notfall erlitt und am 29. März 2024 plötzlich starb.

März 2024 – Der 16-jährige Ethan Moshaugen, Hockey- und Golfspieler, stirbt an einer spontanen Aortendissektion.

März 2024 – Der 17-jährige Raphael Pryor aus Großbritannien stirbt plötzlich auf einem Sportplatz, während er eine alte Version von Fußball spielt.

Meine Meinung…

Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Zahl der plötzlichen und unerwarteten Todesfälle bei Kindern mit zunehmendem Alter steigt. Und warum?

Je älter man wird, desto mehr wird die Impfpflicht eingehalten. Und die Impfvorschriften für Universitäten und Hochschulen.

Die Zahl der plötzlichen Todesfälle bei Kindern zwischen 16 und 19 Jahren ist fast doppelt so hoch wie bei Kindern zwischen 12 und 15 Jahren. Das ist erwähnenswert.

Hier sind einige Merkmale der jüngsten 100 Todesfälle bei Kindern im Alter von 16 bis 19 Jahren.

37 waren Sportler:

9 Fußballspieler

4 Fußballspieler

4 nicht näher bezeichnete Sportler

3 Basketballspieler

3 Turner

3 Läufer

3 Schwimmer (davon 1 Rettungsschwimmer)

2 Hockeyspieler

2 Volleyballspieler

1 Tennisspieler

1 MMA

1 Ballett

1 Armeekadett

7 besuchten eine Universität und 4 studierten einen Studiengang im Gesundheitswesen

Todesursachen:

18 Herzstillstände

12 starben an Krebs

7 starben an einer Infektion

3 starben an einem Aneurysma

3 starben an Blutgerinnseln

2 starben an Krampfanfällen

2 hatten Komplikationen bei der Transplantation

2 starben im Schlaf

1 starb an einer Dissektion

Aktivitäten beim Auftreten des plötzlichen Todes

8 starben zu Hause

3 starben beim Basketballspielen

2 starben beim Fußballspielen

2 starben beim Laufen

2 starben im Schlaf

1 starb bei einem Angelwettbewerb

1 starb beim MMA

1 starb in der Schule

1 starb beim Tennisspielen

1 starb beim Schwimmen

Krebsbedingte Todesfälle stehen an zweiter Stelle. Dies ist schlimmer als im Alter von 12-15 Jahren.

Todesfälle durch Infektionen liegen auf Platz 3. Viel zu viele und schlimmer als bei den 12- bis 15-Jährigen.

Fast 40 % der plötzlichen Todesfälle im Alter von 16-19 Jahren sind Sportler.

Fußball ist die tödlichste Sportart in dieser Altersgruppe, gefolgt von Fußball, Basketball und Laufen.

Beachten Sie die 2 Todesfälle aufgrund von Transplantationskomplikationen.

Schlussfolgerung: Kinder im Alter von 16-19 Jahren sterben an einem zerstörten Immunsystem => dies führt zu Todesfällen durch Infektionen und Krebs. Beides ist in dieser Altersgruppe viel zu hoch als erwartet und wird sich mit der Zeit noch verschlimmern.