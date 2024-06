Herzkrankheiten und Schlaganfälle könnten bis 2050 über 60% der US-Erwachsenen betreffen

Mindestens 6 von 10 Erwachsenen in einer älteren und vielfältigeren US-Bevölkerung könnten in den nächsten 30 Jahren von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sein, so zwei neue wissenschaftliche Berichte.

Der prognostizierte Anstieg von Herzerkrankungen und Schlaganfällen – zusammen mit mehreren wichtigen Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Fettleibigkeit – wird die damit verbundenen Kosten bis 2050 wahrscheinlich auf 1,8 Billionen Dollar verdreifachen. Dies geht aus zwei Empfehlungen des Präsidenten der American Heart Association hervor, die am Dienstag in der AHA-Zeitschrift Circulation veröffentlicht wurden. Der eine Bericht befasst sich mit der prognostizierten Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den kommenden Jahrzehnten, der andere mit den damit verbundenen Gesamtkosten.

“Die Landschaft der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in den USA wird von einem nahezu perfekten Sturm heimgesucht”, sagte Dr. Dhruv S. Kazi, stellvertretender Vorsitzender der beratenden Autorengruppe, in einer Pressemitteilung. Kazi ist Leiter der Abteilung für Gesundheitsökonomie und stellvertretender Direktor des Richard A. and Susan F. Smith Center for Outcomes Research in Cardiology sowie Direktor der Abteilung für kardiologische Intensivmedizin am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston.

“In den vergangenen zehn Jahren haben kardiovaskuläre Risikofaktoren wie unkontrollierter Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit stark zugenommen, was das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle erhöht”, sagte er. “Es ist nicht überraschend, dass ein enormer Anstieg kardiovaskulärer Risikofaktoren und Erkrankungen zu einer erheblichen wirtschaftlichen Belastung führen wird.

Zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählen die koronare Herzkrankheit (einschließlich Herzinfarkt), Herzinsuffizienz (wenn das Herz nicht mehr so gut pumpt wie es sollte), Herzrhythmusstörungen (einschließlich eines unregelmäßigen Herzrhythmus, der als Vorhofflimmern bezeichnet wird), Gefäßerkrankungen (die Venen und Arterien betreffen), angeborene Herzfehler, Schlaganfall und Bluthochdruck.

Da Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, zu fast allen Arten von Herzkrankheiten und Schlaganfällen beiträgt, haben die Forscher für diese Erkrankung eigene Prognosen erstellt. Demnach wird der Bluthochdruck zwischen 2020 und 2050 von 51,2 auf 61 Prozent der US-Bevölkerung ansteigen.

Ohne Menschen mit Bluthochdruck werden nach den Prognosen der Forscher im Jahr 2050 15 % der Bevölkerung an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, gegenüber 11,3 % im Jahr 2020, einschließlich einer Verdoppelung der Schlaganfallrate.

Die Adipositasrate wird voraussichtlich von 43,1 % auf 60,6 % der Bevölkerung ansteigen, wobei der stärkste Anstieg bei Erwachsenen zwischen 20 und 64 Jahren aufgrund ungesunder Ernährung zu erwarten ist.

Die Diabetesrate wird voraussichtlich von 16,3% auf 26,8% der Bevölkerung ansteigen.

Auch bei Kindern und jungen Erwachsenen nehmen die Risikofaktoren zu.

Im Jahr 2050 wird voraussichtlich ein Drittel aller Kinder von Adipositas betroffen sein, gegenüber 20 % im Jahr 2020. Der stärkste Anstieg wird bei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren und im Alter von 12 bis 19 Jahren erwartet. Man geht davon aus, dass in den nächsten drei Jahrzehnten weiterhin 60 % aller Kinder an Fettleibigkeit leiden werden, die auf mangelnde körperliche Aktivität und falsche Ernährung zurückzuführen ist.

Kazi sagte, dass die Erkrankungsraten in einer Zeit steigen, in der sich die Demografie grundlegend verändert.

“Im Jahr 2030 werden die letzten Babyboomer 65 Jahre alt sein, was bedeutet, dass etwa jeder fünfte US-Bürger über 65 Jahre alt sein wird. “Da das Herz-Kreislauf-Risiko mit dem Alter steigt, erhöht die alternde Bevölkerung die Gesamtbelastung des Landes durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Forscher gehen davon aus, dass sich die hispanische, asiatische und gemischtrassige Bevölkerung der USA in den kommenden Jahrzehnten mehr als verdoppeln wird.

“Bis 2060 werden mehr als zwei Drittel der Kinder zu unterversorgten, benachteiligten Bevölkerungsgruppen gehören, die traditionell höhere Raten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Risikofaktoren aufweisen”, so Kazi.

Den Prognosen zufolge wird die Gesamtzahl der Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei hispanischen Erwachsenen am stärksten ansteigen. Schwarze Erwachsene werden voraussichtlich die höchsten Raten an Bluthochdruck, Diabetes und Fettleibigkeit sowie die höchsten Raten an Schlafmangel und schlechter Ernährung aufweisen. Asiatische Erwachsene werden voraussichtlich die höchsten Raten an unzureichender körperlicher Aktivität aufweisen, wobei diese Raten auch bei asiatischen und hispanischen Kindern hoch sind.

Hispanische Kinder werden voraussichtlich die höchsten Adipositasraten aufweisen, zusammen mit dem größten prognostizierten Anstieg von Adipositas, Bluthochdruck und Diabetes. Schwarze Kinder werden voraussichtlich die höchsten Gesamtraten von Bluthochdruck und Diabetes aufweisen.

“Wir haben festgestellt, dass die Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Risikofaktoren sowie die Zahl der Betroffenen bei Menschen mit unterschiedlichem rassischen und ethnischen Hintergrund stärker ansteigt”, so Dr. Karen E. Joynt Maddox, Vorsitzende des Autorenkomitees. Sie ist außerordentliche Professorin für Medizin an der Washington University School of Medicine in St. Louis. Während ein Teil des Anstiegs auf die demografischen Veränderungen in den USA zurückzuführen ist, ist ein großer Teil der Ungleichheiten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Risikofaktoren nach wie vor auf systemischen Rassismus, sozioökonomische Faktoren und den Zugang zur Gesundheitsversorgung zurückzuführen”, sagte sie.

Die Forscher stellten einige positive Trends fest. Insgesamt wird erwartet, dass der Anteil der Menschen, die sich nicht ausreichend bewegen, von 33,5 Prozent auf 24,2 Prozent der Bevölkerung sinkt. Der Anteil der Raucher wird sich voraussichtlich von 15,8 % auf 8,4 % der Bevölkerung fast halbieren.

Das Autorengremium stellte fest, dass aggressive Ansätze zur Reduzierung kardiovaskulärer Risikofaktoren einige dieser Vorhersagen verändern könnten. Jede Verringerung der Krankheitsfälle könnte dazu beitragen, die Kosten zu senken, so Kazi.

“Wir können die Kostenkurve bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen umkehren, aber das erfordert strategische Investitionen in die kardiovaskuläre Prävention und Behandlung”, sagte er. “Dafür müssen wir alle zusammenarbeiten”.