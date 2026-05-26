100 Menschen, die tatsächlich die Welt regieren

Von Richard Revelstoke

Diese Liste ist ein Leitfaden zu den 100 Oligarchen, die den kapitalistischen Bürgerkrieg führen – aufgeschlüsselt nach den vier Fraktionen, die die globale Ordnung auseinanderreißen.

Dies ist eine repräsentative Auswahl – weder vollständig noch eine Rangliste. Die transnationale Kapitalistenklasse umfasst etwa 3400 Milliardäre sowie eine schwer zu beziffernde Anzahl von Mitgliedern, bei denen es sich um politisch vernetzte Personen mit dem Einfluss und der Macht von Milliardären handelt. Die aktuelle Forbes-Milliardärsliste gibt an, dass es 3428 Milliardäre gibt, deren Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr um 28 % gestiegen ist. Elon Musk führt die Liste mit einem Nettovermögen von 839 Milliarden Dollar an, gefolgt von Larry Page (257 Milliarden Dollar), Sergey Brin (237 Milliarden Dollar), Jeff Bezos (224 Milliarden Dollar) und Mark Zuckerberg (222 Milliarden Dollar).

In Wirklichkeit umfasst die politisch einflussreiche Spitzengruppe eher 300–500 Personen. Die unten aufgeführten Namen sind nach ihrer Zugehörigkeit zu den vier Fraktionen unterteilt. Die Fraktionen entwickeln sich weiter und entstehen neu – manche Mitglieder gehören mehr als einer Fraktion an, andere wechseln die Seiten.

Ich habe Links zu ihren Wikipedia-Biografien hinzugefügt, um weitere Einblicke zu ermöglichen.

Davos-Fraktion (Stakeholder-Kapitalistische Globalisten)

Der finanz- und managementorientierte Flügel des TCC. Ihre fraktionelle Identität liegt in der institutionellen Integration in die multilaterale Ordnung nach 1989 – Vermögensverwaltung (BlackRock, Vanguard, State Street), Zentralbanknetzwerke, Klimafinanzierungsarchitektur, multilaterale Institutionen, philanthropisch-kapitalistische Infrastruktur.

Imperiale Nationalisten

Die „Hard-Power“-Fraktion: Integration von Militär und Industrie, nationalistische Siedlungsprojekte, Befürworter der Abkopplung und von Zöllen, neokonservative Netzwerke. Organisiert im Rahmen des Washington/Tel Aviv-Konsenses. Die Zugehörigkeit wird durch das politische Projekt definiert, nicht durch die Branche oder die demografische Zusammensetzung.

Silicon Valley (Techno-Souveräne)

Die jüngste Fraktion. Ideologie des Netzwerkstaats, Abbau des Verwaltungsstaats, Konzentration auf KI, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt, politisches Projekt von libertär bis reaktionär. Die Mitgliedschaft definiert sich sowohl durch die Konzentration auf bestimmte Branchen (Technologie und technologieverwandtes Kapital) als auch durch das ideologische Bekenntnis zum Projekt der Techno-Souveränen (Techno-Optimist, Netzwerkstaat).

Staatskapitalisten

Die Fraktion, die eher über Partei- und Staatsstrukturen als über individuelle Kapitalkontrolle agiert. Im Zentrum steht China, wobei verbündete staatskapitalistische Projekte in Russland, im Iran und in der Golfregion einen erweiterten Block bilden, dessen politische Kohärenz aus der BRICS-Ära nun sichtlich gescheitert ist. Die interne Struktur der Fraktion ist asymmetrisch – die Elite der Kommunistischen Partei Chinas bildet den analytischen Kern; Russland und die Golfregion sind verbündete Partner, deren Zugehörigkeit nur teilweise und projektabhängig ist.

China (Kern der Fraktion):

Russland (verbündetes staatskapitalistisches Projekt, das sich durch die Kriegswirtschaft zunehmend mit imperialem Nationalismus überschneidet):

Hauptstadt eines Golfstaates (verbündet, durchbricht den imperialen Nationalismus durch die Normalisierung der Beziehungen zu Israel):

Mohammed bin Salman (MBS) – saudischer Kronprinz, leitet den 1,15 Billionen Dollar schweren PIF; agiert fraktionsübergreifend – staatskapitalistisch in der innenpolitischen Entwicklungspolitik, imperial-nationalistisch in der regionalen Sicherheitspolitik, auf der Suche nach Anbindung an Davos beim globalen Kapitaleinsatz

Mohammed bin Zayed (MBZ) – Präsident der VAE, leitet ADIA (~1 Billion Dollar) und Mubadala

Tamim bin Hamad Al Thani – Emir von Katar, leitet die QIA (~525 Mrd. $)

Yasir Al-Rumayyan – Gouverneur des PIF, operativer Leiter des saudischen staatlichen Kapitaleinsatzes

Sich überschneidende und hybride Fraktionsmitglieder

Diese Fraktionen bestehen nicht ausschließlich aus Nationen mit Flaggen. Die Imperialisten werden von der nationalen Koalition aus Trump und Netanjahu dominiert, und die Staatskapitalisten von China und der KPCh, doch Davos und das Silicon Valley haben keine Nationalflagge und kein Vereinsabzeichen, das sie tragen könnten, sodass sie leichter in eine andere Fraktion überwechseln können. Die Loyalitäten sind fließend.

Mehrere Persönlichkeiten aus der Davos-Stichprobe (Schwarzman, Ackman) agieren an der Schnittstelle zu den imperialen Nationalisten. Mehrere Persönlichkeiten aus der Silicon-Valley-Stichprobe (Ellison, Karp, zunehmend auch Andreessen in Fragen zu Israel) agieren an der Schnittstelle zwischen Silicon Valley und den imperialen Nationalisten. Elon Musk hat seine Finger in allen Fraktionen im Spiel, obwohl er ein waschechter Silicon-Valley-Junge ist.

Dieses übergreifende Muster ist in meinem Buch der Beweis dafür, dass der Fraktionskrieg teilweise eher eine im Gange befindliche Neuausrichtung als ein festes Kräftegleichgewicht ist.

Die Golfmonarchien sind die deutlichste Schnittstelle, an der alle vier Fraktionen um Einfluss konkurrieren. MBS, MBZ und Tamim unterhalten jeweils operative Beziehungen zu allen vier Fraktionen und orientieren sich je nach Thema unterschiedlich: an Davos bei der globalen Kapitalverwendung und der ESG-Rahmung, an den imperialen Nationalisten bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel und der Eindämmung des Iran, am Silicon Valley bei der KI-Infrastruktur (HUMAIN, G42) und an den Staatskapitalisten bei der „Belt and Road“-Initiative und BRICS+. Sie fungieren als Schwingblock.

Russland unter Putin hat im Laufe des letzten Jahrzehnts einen Fraktionswechsel vollzogen. Vor 2022 agierte Russland als erkennbares staatskapitalistisches Projekt mit Parallelen zu China. Nach 2022 hat die Kriegswirtschaft das russische Kapital um Militärproduktion, die Neuordnung der Oligarchen und territorialen Revanchismus herum umstrukturiert – eine fraktionelle Abdrift hin zum imperialen Nationalismus im Charakter, ohne jedoch dem Washington/Tel Aviv-Konsens beizutreten. Putins Scheitern als „Bindeglied“ im Iran-Konflikt ist teilweise eine Folge dieser Abdrift: Das staatskapitalistische Projekt erfordert Kohärenz in der wirtschaftlichen Entwicklung, und diese hat Russland nicht mehr.

Indien unter Modi befindet sich in einer aktiven Wandlung vom Davos-Interessierten zum imperialen Nationalisten. Die Rede vor der Knesset im Februar 2026 und der Austritt aus den BRICS nach dem Iran-Krieg sind die beiden sichtbaren Meilensteine dieser Wandlung. Die Kapitalbasis von Adani–Ambani ist gespalten: Ambani bleibt in Davos integriert; Adani hat sich über die Koordination zwischen Modi, Trump und Netanjahu in Richtung der imperial-nationalistischen Ausrichtung bewegt.

Die staatskapitalistische Fraktion ist intern am kohärentesten, da sie eher durch Partei-Staats-Disziplin als durch individuelles Fraktionsengagement agiert. Dies ist ihre Stärke und ihre Grenze. Die Fraktion kann keine transnationalen Klassenmitglieder auf die Weise rekrutieren, wie es Davos kann; ihre Expansion erfolgt über zwischenstaatliche Abkommen und nicht über Klassenbildung.