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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Putins Geduld geht zu Ende: Nun bekommen Kiew und die Balten ihre Quittung

Larry Johnson & Wilkerson: Wer bestimmt den nächsten Schritt? USA, China & der Golf

Der größte Energieschock der Geschichte steht bevor, und niemand ist darauf vorbereitet (Redacted)

Nahost-Experte: Es wird uns am Nötigsten mangeln

DIE NEU-AUFTEILUNG DER WELT: Weltpolitik ohne Europa! | #KrallErklärt

Dr. Tögel vs. RTL: CIA-Taktiken beim TV aufgedeckt – meine aktuelle Propaganda Analyse

Dr. Wodarg warnt: Gesundheit wird zum Instrument der Kontrolle

Prädiktive Karten und die neue Weltordnung (The Reese Report – Deutsch)

Tacheles # 206

Banken-Professor Hans Geiger: Mit dieser EU macht man keine Verträge!

UFO-Enthüllungen: Politikwissenschaftler sieht Deutschland unzureichend vorbereitet

Energieoffensive statt Energiewende! Sofortmaßnahmen u. mittel- und langfristiges Vorgehen

Gold auf 10.000 $?! Diese Prognose schockiert