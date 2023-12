11.000 Politiker und Eliten erhielten eine Ausnahmegenehmigung für die Covid-Impfung: „Das ist erschütternd“.

Eine Anfrage nach dem Open Government Act (FOIA) habe ergeben, dass 11.000 Politiker und Mitglieder der Elite von der Impfung ausgenommen worden seien, sagte Michael Gray Griffin in einem Gespräch mit dem Arzt Paul Oosterhuis und Liz Gunn, der Vorsitzenden der New Zealand Loyal Party.

„Das ist unglaublich“, sagte Griffin, Gründer von Café Locked Out.

Liz Gunn, Leader of the @NZLoyal lays it on the line about excess deaths and the vaccines.



When did they know? pic.twitter.com/6Ogu5CO6NW