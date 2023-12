Biden und Trump geben Israel Blankoscheck für Kriegsverbrechen

Beide Kandidaten unterstützen Israel – egal wie.

Israel geht hart mit dem Iran ins Gericht, während Biden eine Abkehr von Trump signalisiert | The Hill

In den Wochen nach dem 7. Oktober verbrachte die israelische Regierung ihre Zeit – und wenn Sie in den USA leben, Ihre Steuergelder – mit der Bombardierung von Krankenhäusern, Moscheen, Schulen, Flüchtlingslagern und ganzen Stadtvierteln. Generationen von Familien wurden vom Erdboden verschluckt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde alle zehn Minuten ein palästinensisches Kind getötet. Und bei all dem wurde eines ganz deutlich: Ob Donald Trump oder Joe Biden im Weißen Haus sitzt, Israel hat einen Blankoscheck für endlose Gräueltaten.

“Ich bin ein Zionist”, sagte der damalige Vizepräsident Biden 2008 gegenüber Shalom TV. “Man muss kein Jude sein, um ein Zionist zu sein.”

Im Jahr 2013 erschien Vizepräsident Biden vor dem American Israel Pubic Affairs Committee (AIPAC), um die Unterstützung der Obama-Regierung für Israel in der ersten Amtszeit zu rekapitulieren:

“Wir haben die regelmäßigsten und größten gemeinsamen Militärübungen aller Zeiten abgehalten. Wir haben 275 Millionen Dollar in Iron Dome investiert, darunter 70 Millionen Dollar, die auf Anweisung des Präsidenten im letzten Jahr dringend ausgegeben werden mussten, um die Produktion von Iron-Dome-Batterien und Abfangjägern zu erhöhen.”

Als Israel im Sommer 2014 seinen brutalen Angriff auf den Gazastreifen startete, machte die Sprecherin des Außenministeriums, Jen Psaki, eine Pause von der Verteidigung von Obamas und Bidens Luftkriegen in sieben Ländern und verteidigte Israels Vorgehen mit den Worten: “Von keinem Land sollte erwartet werden, dass es tatenlos zusieht, wenn Raketen auf sein Land abgefeuert werden.”

Im Dezember sprach Biden vor dem Saban Forum in DC und gab zu, “wenn es kein Israel gäbe, müssten wir eines erfinden”. Anschließend verbrachte er den Großteil seiner restlichen Rede damit, Angst vor dem nicht existierenden iranischen Atomwaffenprogramm zu schüren, wobei er das Land knapp über 50 Mal namentlich erwähnte.

All dies hielt Trump jedoch nicht davon ab, 2015 die Obama-Biden-Regierung als “das Schlimmste” zu bezeichnen, was Israel je passiert sei.

Nachdem er Präsident geworden war, erkannte Trump offiziell die israelische Souveränität über die besetzten Golanhöhen an, erkannte das besetzte Jerusalem als Israels Hauptstadt an, unterzeichnete als vierter US-Präsident einen Brief, in dem er sich verpflichtete, Israels Atomwaffenarsenal nicht abzurüsten, und kürzte die humanitäre Hilfe der USA für Palästina.

Im Jahr 2019 reagierte Israel auf die Raketenangriffe der Hamas mit Luftangriffen im Gazastreifen, und Trump verschwendete keine Zeit, das Land auf Twitter zu verteidigen, indem er schrieb, dass die USA Israel “zu 100 %” unterstützen, und hinzufügte: “An das Volk des Gazastreifens – diese terroristischen Akte gegen Israel werden euch nichts als noch mehr Elend bringen.”

Im folgenden Jahr schlug Trump seinen “Deal des Jahrhunderts” vor, um den israelisch-palästinensischen Konflikt ein für alle Mal zu lösen. Wie die Associated Press im Januar desselben Jahres berichtete, beinhaltete er “die Schaffung eines palästinensischen Staates in Teilen des Westjordanlandes, würde es Israel aber erlauben, seine Siedlungen in den besetzten Gebieten zu annektieren. Der Plan würde es den Palästinensern erlauben, eine Hauptstadt am Rande von Ost-Jerusalem zu errichten, würde aber den größten Teil der Stadt unter israelischer Kontrolle lassen.”

Es überrascht nicht, dass das Abkommen mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wurde.

Als Biden 2021 sein Amt antrat, bestand eine seiner ersten Amtshandlungen darin, die von Trump gestrichene Hilfe für Palästina rasch wieder aufzunehmen. Leider ging es von da an nur noch bergab.

Im Mai desselben Jahres brachen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas aus, die 248 Tote im Gazastreifen zur Folge hatten, darunter 66 Kinder – ein Vorzeichen für noch viel Schlimmeres. Bidens Mitarbeiter – 500 an der Zahl – flehten ihn an, mehr für den Schutz der Zivilisten zu tun. Stattdessen bekräftigte er das “Recht” Israels auf Selbstverteidigung.

Laut Al-Jazeera 5/21/21:

“Als die Zahl der palästinensischen Todesopfer stieg und Israels Bombardierung Gebäude in dem Gebiet zerstörte – darunter ein Turm, in dem die Medienbüros von Al Jazeera und The Associated Press untergebracht waren – wurden die Rufe nach Maßnahmen, insbesondere von Seiten der Regierung Biden, lauter. Tausende von Menschen versammelten sich in Städten überall in den USA und forderten ein Ende der israelischen Angriffe, und US-Gesetzgeber sprachen sich gegen das ihrer Meinung nach mitschuldige Schweigen von Biden, einem langjährigen Verteidiger Israels, aus.”

All dies könnte Ihnen bekannt vorkommen.

Zwei Jahre später, im Oktober 2023, wiederholte sich die Geschichte – eine ähnliche Geschichte, aber mit einem unendlich viel schrecklicheren Ergebnis. Ein weiterer Hamas-Angriff, aber dieses Mal reagierte Israel mit der Tötung von mehr als 11.000 Palästinensern, von denen die meisten Kinder waren.

Wie 2021 verteidigte Biden das Recht Israels, sich zu “verteidigen”, indem es die Versorgung einer Millionenbevölkerung mit Lebensmitteln, Treibstoff und Wasser einstellte und sich weigerte, einen Waffenstillstand auszurufen, wodurch Israel den Gazastreifen in einen Haufen schwelenden Blutes und Trümmer verwandeln konnte. Biden lieferte auch Batterien für Israels “Iron Dome”-Abwehrsystem, schlug vor, weitere Milliarden an Hilfsgeldern zu schicken, und gewährte Israel einen beispiellosen Zugang zu den US-Waffenreserven. In nur einem Monat besiegelte Biden sein jahrzehntelanges politisches Vermächtnis als “Völkermörder Joe”.

Trump wäre wahrscheinlich auch nicht viel besser gewesen.

Ende Oktober sagte er vor der Republican Jewish Coalition, dass die Vereinigten Staaten Israel “ohne Zögern, ohne Einschränkung und ohne jede Entschuldigung” in seinem Ziel unterstützen, die Hamas zu “dezimieren”. “Dies ist kein Konflikt zwischen zwei gleichwertigen Seiten”, sagte er, sondern ein Konflikt zwischen “Zivilisation und Grausamkeit”.

Trump machte auch den Iran für den Hamas-Angriff verantwortlich und versprach, Sanktionen gegen das Land zu verhängen, vielleicht ohne zu bemerken, dass Biden ihm bereits zuvorgekommen war. Biden hat auch die von Trump verhängten Sanktionen gegen den Iran aufrechterhalten.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass es einige Unterschiede zwischen den beiden Politikern zu den jüngsten Ereignissen in Israel gibt. Zum Beispiel behauptet Trump, er werde Palästinensern die Einreise in die Vereinigten Staaten verbieten und auch pro-palästinensische Proteste auf dem College-Campus verbieten. Ganz zu schweigen von den vielen rechtlichen Anfechtungen, die auf diese beiden Vorschläge folgen würden.

Und Biden hat in all seiner großen Mittelmäßigkeit kein Einreiseverbot vorgeschlagen – und er hat seinen Teil zum College-Problem beigetragen, indem er einen eindringlichen Brief an die Universitäten geschickt hat, in dem er sie daran erinnert, dass sie verpflichtet sind, Hassreden gegen Muslime und Juden zu bekämpfen. Zugegeben, es hat über einen Monat gedauert, bis er das getan hat – einen Monat, in dem er so ziemlich jede propagandistische Behauptung aus Israel wiederholt hat, einschließlich der immer noch nicht bestätigten Behauptung, dass die Hamas Babys enthauptet. Auch Trump wiederholte diese Behauptung, als er im Oktober vor einer Menschenmenge in Florida erzählte, dass “44 Babys geköpft wurden. Haben Sie das gehört? Das sind Babys.”

Dennoch scheinen beide Männer kein Problem damit zu haben, die israelische Propaganda zu wiederholen und dem Land einen Blankoscheck auszustellen, um mit den Geldern der US-Steuerzahler Kriegsverbrechen zu begehen. Und beide Männer treiben die USA näher an einen heißen Krieg mit dem Iran heran, obwohl die US-Geheimdienste erklärt haben, dass der Iran dies unbedingt vermeiden möchte.

Die Wähler werden mehr Blutvergießen in Palästina erleben, egal ob Trump oder Biden 2024 gewinnt. Wie immer wird die schwierigste Entscheidung sein, ob sie es vorziehen, dass ihr Kriegstreiber ein “D” oder ein “R” neben seinem Namen trägt.