Die Bombe im Impfprogramm, die nicht hochgeht

Man würde erwarten, dass die Entdeckung unzähliger kleiner DNA-Fragmente in den Corona-Impfstoffen eine Sensation wäre, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

„Das ist eine Bombe im Impfprogramm, aber sie wird nicht hochgehen“, sagte der Molekularbiologe Maarten Fornerod von Erasmus MC in einem Interview mit dem Enthüllungsjournalisten Willem Koert.

Es gebe mehr Bomben im Impfprogramm, die aus irgendeinem Grund nicht explodierten.

Fornerod war im Hintergrund an der Forschung beteiligt, und einige seiner Kommentare sind in die jetzt online verfügbare Version eingeflossen.

DNA-Fragmente wurden in allen untersuchten Impfstoffen gefunden, die höchsten Konzentrationen fand man jedoch in den Impfstoffen von Pfizer. Da die DNA in winzige Kügelchen verpackt ist, die in die Zellen eindringen sollen, können diese Impfstoffe das Erbgut verändern. Die Frage sei nicht mehr, ob das passiere, sondern wie oft, betonte Fornerod.

Wer das im Jahr 2021 behaupte, wurde als Verschwörungstheoretiker beschimpft und aus den sozialen Medien verbannt.

Der Molekularbiologe vermutet, dass die DNA-Verunreinigung auf einen schlampigen Produktionsprozess zurückzuführen ist. Die Impfstoffhersteller hätten Bakterien verwendet, die Plasmid-DNA in großen Mengen“ produzieren.

Zur Wirkung der DNA-Fragmente sagte Fornerod: „Wenn sie an der falschen Stelle in der DNA landen, können sich Zellen in Krebszellen verwandeln“.

Und was macht die Europäische Arzneimittelagentur (EMA)? Gar nichts. Die Behörde hat auf ihrer Website lediglich ein paar Passagen hinzugefügt, die auf DNA-Fragmente in den Corona-Impfstoffen hinweisen.

Inzwischen ist der Druck groß. Fornerod meint, es sei höchste Zeit, das Corona-Impfprogramm zu beenden.