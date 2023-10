11 Annahmen über die Zukunft

Anmerkung der Redaktion: Matthew Smith ist ein enger Freund von Doug Casey. Er ist Mitbegründer des Podcasts „Doug Casey’s Take“, in dem er und Doug eine Vielzahl von Themen diskutieren und Weisheiten darüber austauschen, wie man sich in der heutigen unsicheren Welt zurechtfindet.

Wir empfehlen Ihnen, Matthews Artikel darüber zu lesen, wie Sie in „The Great Reset“ erfolgreich sein können.

–

Wenn Sie unseren Podcast Doug Casey’s Take verfolgen, wissen Sie es bereits. Wir befinden uns mitten in einer komplexen und zerstörerischen Phase voller Unbekannter.

Unser Ziel bei The Phyle ist es, uns auf Lösungen zu konzentrieren. Um Fortschritte zu erzielen, müssen wir das Problem klar formulieren.

In dieser chaotischen Phase ist es unmöglich, auch nur die nahe Zukunft vorherzusagen. Das Beste, was wir tun können, ist, eine Hypothese aufzustellen und unser Handeln danach auszurichten.

Heute werde ich Ihnen meinen Ansatz und meine Schlussfolgerungen darlegen. Ich hoffe, dass sie für Sie ebenso nützlich sind wie für mich.

Hypothesen

Wir haben gelernt, dass Hypothesen schlecht sind. Sie machen aus dem „Du“ und dem „Ich“ ein „Arschloch“. Aber das stimmt nicht immer. Ich habe eine Reihe von Annahmen über die Zukunft entwickelt, um einen Rahmen für das Verständnis zu schaffen. Ich benutze diesen Rahmen, um zu bestimmen, was in meiner Kontrolle ist und was NICHT in meiner Kontrolle ist.

Über die Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Sie liegen außerhalb unserer Kontrolle. Stattdessen sollten wir uns um das, was wir kontrollieren können, kümmern und all unsere Energie und Ressourcen darauf verwenden.

Bevor ich zu den Annahmen komme, von denen ich ausgehe. Lassen Sie mich sagen: Es sind Annahmen, keine Vorhersagen. Ich kann mich irren. Verdammt – ich hoffe, ich irre mich. Aber nach fast drei Jahren „Great Reset“ werden Sie mir sicher zustimmen, dass sie ihre Berechtigung haben.

Nichts davon sollte als Schwarzmalerei verstanden werden. Kein Problem kann gelöst werden, wenn man nicht nüchtern erkennt und akzeptiert, worin die Herausforderung besteht. Genau das tun wir hier.

In diesem Sinne sind die elf Hypothesen, von denen ich mich heute leiten lasse, folgende:

1: Weniger Freizügigkeit. Es wird mehr Anstrengungen geben, unsere Bewegungsfreiheit einzuschränken und zu regulieren. Von Impf-Pässen über verschärfte Visabestimmungen bis zu 15-Minuten-Stadt-Initiativen wird ein Netzwerk aufgebaut, um unsere Bewegungsfreiheit zu regulieren.

2: Ein CBDC kommt. Bargeld wird abgeschafft. Ich weiß nicht, wie restriktiv das am Ende sein wird. Aber CBDC ist beschlossene Sache. Zeitplan? Die BIZ veröffentlicht Schätzungen, wonach bis 2030 um die 14 CBDCs für den Einzelhandel und 9 für den Großhandel eingeführt werden. Und es gibt Anzeichen dafür, dass die großen Volkswirtschaften daran arbeiten, bis 2025 einsatzbereit zu sein.

3: Die digitale ID ist schon da. Biometrischen Daten gehört die Zukunft. Wenn Sie einen vom Staat ausgestellten Ausweis mit Ihrem Foto haben, sind Sie bereits im System. Die Frage ist nur, wie der Ausweis eingeführt und durchgesetzt wird.

No more passport or boarding passes pic.twitter.com/miNoY0uciL — karma (@karma44921039) September 21, 2023

4: GFC 2.0 und/oder die „Große Depression“. Das Timing ist schwierig. Aber kann sich ein denkender Mensch vorstellen, wie das Ergebnis vermieden werden kann? Simon Hunt schlägt einen Marktrückgang von bis zu 30% zwischen jetzt und Anfang 2024 vor, gefolgt von einem Aufschwung und einer deflationären Zerstörung im Jahr 2025.

5: Die meisten meiner Geldanlagen werden verschwinden. Inflation, Bankenrettung, Marktversagen oder eine große Katastrophe. Ich kenne die Ursache nicht, gehe aber davon aus, dass ich letztlich auf Sachwerte angewiesen sein werde.

6: steigende Kriminalität und Unordnung. Sie haben die Videos gesehen. Sei es aus wirtschaftlicher Verzweiflung, durch Massenmigration, durch die Umkehrung der Gesetze oder im Namen der sozialen Gerechtigkeit. Kriminalität und Unordnung werden zunehmen und zu einer größeren physischen Bedrohung unseres Lebens und unseres Eigentums durch unsere Mitmenschen führen. Dies macht vorwiegend, aber nicht ausschließlich, städtische Gebiete zu einem echten Risiko.

7: Versorgungsengpässe nehmen bei allen Gütern zu, von Nahrungsmitteln bis zu Energie. Versorgungsengpässe sind überall zu beobachten. Die Preise für Lebendvieh, die lange Zeit auf einem niedrigen Niveau verharrten, haben in jüngster Vergangenheit einen historischen Höchststand erreicht. Der Ölpreis ist in den vergangenen drei Monaten um 30 Prozent gestiegen. 40 % der argentinischen Weizenernte ist in schlechtem bis mittelmäßigem Zustand und weltweit nehmen protektionistische Maßnahmen zu.

8: Der 3. Weltkrieg steht unmittelbar bevor. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er bereits begonnen hat. Das Army War College hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass die All Volunteer Force das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Da das Militär mit Rekrutierungsproblemen zu kämpfen hat, wird die Wehrpflicht wahrscheinlich kommen.

9: Zensur und digitale Kontrolle werden in eine neue Phase eintreten. Deplatforming, De-Banking, Shadow Banning und die Sperrung von Social Media Accounts werden zunehmen. Zentralisierte digitale Dienste aller Art sollten in Zukunft als verdächtig und sehr wahrscheinlich als gefährlich angesehen werden.

10: Die Wahlen in den USA werden, unabhängig von ihrem Ausgang, einen Wendepunkt und möglicherweise einen Krisenherd darstellen. WENN sie stattfinden, wird das Ergebnis von der Hälfte des Landes nicht akzeptiert werden. Ich habe aus mehreren öffentlichen und privaten Quellen gehört, dass es 2024 vielleicht gar keine Wahlen geben wird. Wer weiß das schon? Sicher ist nur, dass es vor und kurz nach der Wahl zu Ausschreitungen kommen kann. Vor der Wahl 2020 hatten wir Covid und die BLM. Kurz danach J6 und staatliche Übervorteilung. Was wird 2024 bringen?

11: Heute findet ein Krieg statt. Es ist ein Krieg gegen uns. Das Hauptschlachtfeld liegt im Bereich von 5GW – informationell/psychologisch. Wenn ich mich in den vergangenen drei Jahren geirrt habe, dann in meiner Annahme, dass kinetischer Zwang eingesetzt würde. Wie wir sehen können, wurden beim Großen Reset viele Fortschritte erzielt, ohne dass kinetische Taktiken erforderlich waren. Für den größten Teil dieses Zyklus wird man sich auf denselben Ansatz verlassen. Wenn wir eine Entwicklung hin zu kinetischer Gewalt sehen, sollten wir alarmiert sein, denn dann sind wir in eine neue und gefährlichere Phase eingetreten.

Stimmen Sie einer meiner Annahmen nicht zu? Habe ich etwas übersehen? Lassen Sie es mich wissen.

Ich betrachte alle Annahmen als „außerhalb meiner Kontrolle“. Sie werden vielleicht nicht eintreten, aber ob sie eintreten oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Natürlich werde ich mich weiterhin dagegen aussprechen. Wenn genug von uns das tun, könnte das helfen. Vielleicht.

Da diese unglücklichen Ereignisse außerhalb meiner Kontrolle liegen, mache ich mir keine Sorgen. Und befreit von der Last unlösbarer Probleme kann ich meine Energie und meine Ressourcen voll und ganz dem widmen, was in meiner Kontrolle liegt.

Genau das haben die Mitglieder von The Phyle im vergangenen Jahr getan. Viele Fortschritte wurden erzielt. Und es gibt noch viel mehr zu tun. Darauf sollten wir uns konzentrieren.