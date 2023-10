Fauci und die CIA: Eine neue Erklärung taucht auf

Von Jeffrey A. Tucker

Das Buch von Jeremy Farrar vom August 2021 ist relativ offener als die meisten Berichte über die anfängliche Entscheidung zur Schließung in den USA und im Vereinigten Königreich. „Es ist schwer, sich von nächtlichen Anrufen über die Möglichkeit eines Lecks im Labor zu lösen und wieder ins Bett zu gehen“, schrieb er über die heimlichen Anrufe, die er vom 27. bis 31. Januar 2020 erhielt. Sie hatten bereits das FBI und den MI5 alarmiert.

„Ich hatte noch nie Probleme mit dem Schlafen. Das kommt daher, dass ich eine Karriere als Arzt in der Intensivpflege und Medizin verbracht habe. Aber die Situation mit diesem neuen Virus und den dunklen Fragezeichen über seine Ursprünge fühlte sich emotional überwältigend an. Keiner von uns wusste, was passieren würde, aber die Dinge hatten sich bereits zu einem internationalen Notfall ausgeweitet. Ferner waren nur wenige von uns – Eddie [Holmes], Kristian [Anderson], Tony [Fauci] und ich – in sensible Informationen eingeweiht, die, wenn sie sich als wahr herausstellten, eine ganze Reihe von Ereignissen auslösen könnten, die weitaus größer wären als jeder von uns. Ich hatte das Gefühl, dass sich ein Sturm zusammenbraute, mit Kräften, die ich noch nie erlebt hatte und über die keiner von uns die Kontrolle hatte.“

Zu diesem Zeitpunkt waren die Geheimdienste auf beiden Seiten des Atlantiks in Kenntnis gesetzt worden. Anthony Fauci erhielt auch die Bestätigung, dass Gelder der National Institutes of Health an das fragliche Labor in Wuhan geflossen waren, was bedeutete, dass seine Karriere auf dem Spiel stand. In rasantem Tempo wurde das berühmte „Proximal Origin“-Papier in Rekordzeit erstellt. Es kam zu dem Schluss, dass es kein Leck im Labor gab.

In einer bemerkenswerten Reihe von Enthüllungen in dieser Woche haben wir erfahren, dass die CIA in den Versuch verwickelt war, Zahlungen an die Autoren zu leisten (danke, Whistleblower), und es scheint, dass Fauci das CIA-Hauptquartier besucht hat, höchstwahrscheinlich zur gleichen Zeit.

Plötzlich erhalten wir möglicherweise etwas Klarheit in einem ansonsten sehr verschwommenen Bild. Die Anomalie, die bisher nach einer Erklärung schrie, ist die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Fauci seine Meinung so dramatisch und präzise änderte, was die Abriegelung des Virus anbelangte. An einem Tag riet er zur Gelassenheit, weil es sich um eine Grippe handelte, und am nächsten Tag rührte er die Werbetrommel für die bevorstehende Abriegelung. Dieser Tag war der 27. Februar 2020, derselbe Tag, an dem die New York Times mit der alarmistischen Propaganda ihres leitenden Virusreporters Donald G. McNeil aufwartete.

Am 26. Februar schrieb Fauci: „Lassen Sie nicht zu, dass die Angst vor dem Unbekannten … Ihre Bewertung des Risikos der Pandemie für Sie im Vergleich zu den Risiken, denen Sie täglich ausgesetzt sind, verzerrt … geben Sie nicht der unvernünftigen Angst nach.“

Am nächsten Tag, dem 27. Februar, schrieb Fauci an die Schauspielerin Morgan Fairchild – wahrscheinlich die profilierteste Einflussperson, die er vom Firmament her kannte -, dass „Sie darauf vorbereitet sein sollten, einen Ausbruch der Krankheit in diesem Land durch Maßnahmen wie soziale Distanzierung, Telearbeit, vorübergehende Schließung von Schulen usw. abzumildern“.

Zwischen dem Zeitpunkt, an dem Fauci den Geheimdienst alarmierte, und dem Zeitpunkt, an dem er beschloss, sich für die Schließung von Schulen einzusetzen, waren mehr als zwanzig Tage vergangen. Wir kennen das genaue Datum der Treffen mit der CIA nicht. Aber im Allgemeinen war der Februar 2020 bis jetzt, was die Zeitachse betrifft, sehr unscharf. Irgendetwas war im Gange, aber wir wussten nicht genau, was.

Wir sollten zwischen einer unmittelbaren und einer entfernten Ursache für die Abriegelungen unterscheiden.

Die unmittelbare Ursache ist die Angst vor einem Leck im Labor und die Nachahmung der Strategie von Wuhan, alle Menschen in ihren Häusern zu halten, um die Ausbreitung zu verhindern. Aufgrund der Legende, wie SARS-1 kontrolliert wurde, glaubte man vielleicht, dass dies funktionieren würde. Die CIA hatte mit Wuhan zu tun, ebenso wie Fauci. Beide hatten ein Interesse daran, das Leck im Labor zu leugnen und die Ausbreitung zu stoppen. Die WHO gab ihnen Deckung.

Die entfernteren Gründe sind komplizierter. Was hier auffällt, ist die Möglichkeit eines Quid pro quo. Die CIA bezahlt Wissenschaftler dafür, dass sie behaupten, es habe kein Leck im Labor gegeben, und weist ihre Medien (New York Times) an, das Leck im Labor als Verschwörungstheorie der extremen Rechten zu bezeichnen. Es würde alles unternommen, um Fauci wegen seiner Finanzierung des Wuhan-Labors nicht auf dem heißen Stuhl sitzen zu lassen. Doch diese Zusammenarbeit hätte ihren Preis. Fauci müsste an einer realen Version der Keimspiele (Event 201 und Crimson Contagion) teilnehmen.

Es wäre die größte Aufgabe in Faucis langer Karriere. Er müsste seine Grundsätze und sein medizinisches Wissen über die natürliche Immunität und die Standard-Epidemiologie in Bezug auf die Ausbreitung von Viren und Strategien zur Eindämmung der Pandemie über Bord werfen. Das alte Pandemie-Regelwerk müsste zugunsten der 2005 erfundenen und dann in Wuhan erprobten Lockdown-Theorie über Bord geworfen werden. Auf die Aussage der WHO, dass diese Strategie funktioniert, könnte man sich verlassen.

Fauci müsste täglich im Fernsehen auftreten, um die Amerikaner irgendwie davon zu überzeugen, ihre wertvollen Rechte und Freiheiten aufzugeben. Das müsste lange so weitergehen, vielleicht bis zu den Wahlen, so unwahrscheinlich das auch klingt. Er müsste den Impfstoff vorantreiben, für den er bereits Ende Januar eine Vereinbarung mit Moderna getroffen hatte.

Vor allem aber müsste er Trump überzeugen, mitzumachen. Das war der schwierigste Teil. Sie berücksichtigten Trumps Schwächen. Er war ein Keimfeind, also war das gut. Er hasste chinesische Importe, so dass es nur darum ging, das Virus auf diese Weise zu beschreiben. Aber er hat auch die bekannte Schwäche, sich auf hochkompetente und wortgewandte Frauen zu verlassen. Hier kommt die äußerst zuverlässige Deborah Birx ins Spiel: Fauci würde ihr Flügelmann sein, um Trump davon zu überzeugen, grünes Licht für die Abriegelungen zu geben.

Was hat die CIA davon? Die riesige Geheimdienstgemeinschaft müsste als Regelsetzer, als federführende Behörde, mit der Pandemiebekämpfung betraut werden. Ihre Außenstellen wie die CISA würden sich um arbeitsbezogene Fragen kümmern und ihre Kontakte in den sozialen Medien nutzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Dies würde es den Geheimdiensten ermöglichen, endlich gegen den Informationsfluss vorzugehen, der 20 Jahre zuvor begonnen hatte und den sie bisher nicht in den Griff bekommen hatten.

Die CIA würde den von ihr gehassten US-Präsidenten lahmlegen und behindern. Und nicht zuletzt war da noch sein China-Problem. Er hatte die Beziehungen durch seine Zollkriege ruiniert. Für sie war das Hochverrat, weil er es ganz allein getan hatte. Dieser Mann war völlig außer Kontrolle geraten. Er musste in seine Schranken verwiesen werden. Den Präsidenten davon zu überzeugen, die US-Wirtschaft eigenhändig zu zerstören, wäre der ultimative Coup de Grace für die CIA.

Eine Abriegelung würde den Handel mit China wieder in Gang bringen. Und das hat sie tatsächlich erreicht.

Wie würden Fauci und die CIA Trump davon überzeugen, den Handel mit China abzuschließen und wieder aufzunehmen? Indem sie diese und andere Schwächen ausnutzen: seine Anfälligkeit für Schmeicheleien, seinen Wunsch nach präsidialer Selbstverherrlichung und seine Sehnsucht nach einer Xi-ähnlichen Macht, ein ganzes Land aus- und dann wieder einzuschalten. Dann drängten sie Trump, die dringend benötigte persönliche Schutzausrüstung aus China zu kaufen.

Schließlich setzten sie sich durch: Irgendwann zwischen dem 10. März und möglicherweise erst am 14. März gab Trump grünes Licht. Die Pressekonferenz vom 16. März, vor allem die magischen 70 Sekunden, in denen Fauci die Worte verlas, mit denen er die Schließungen anordnete, weil Birx sich als zu zimperlich erwies, war der große Wendepunkt. Ein paar Tage später telefonierte Trump mit Xi und bat um Ausrüstung.

Darüber hinaus würde eine solche Schließung die digitale Tech-Industrie sehr erfreuen, die einen enormen Nachfrageschub erfahren würde, sowie große Konzerne wie Amazon und WalMart, die geöffnet bleiben würden, während ihre Konkurrenten geschlossen würden. Und schließlich wäre es eine massive Subvention für die Pharmaindustrie und insbesondere für die mRNA-Plattformtechnologie selbst, der das Verdienst an der Beendigung der Pandemie zufallen würde.

Wenn dieses ganze Szenario wahr ist, bedeutet es, dass Fauci die ganze Zeit über nur eine Rolle spielte, ein Frontmann für viel tiefere Interessen und Prioritäten in der von der CIA geführten Geheimdienstgemeinschaft. Dieser grobe Umriss macht deutlich, warum Fauci seine Meinung zu den Abriegelungen geändert hat, einschließlich des Zeitpunkts der Änderung. Es gibt noch viele weitere Details zu erfahren, aber diese neuen Informationsfragmente bringen unser Verständnis in eine neue und kohärentere Richtung.