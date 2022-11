11 Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft eine Klippe hinunterstürzt

Haben Sie das auch bemerkt? In den letzten Tagen hat es einen dramatischen Wandel in der Wirtschaft gegeben. Er kam plötzlich und war gravierend. Im ganzen Land fallen die Umsätze wie ein Stein, die Lagerbestände stapeln sich in alarmierendem Ausmaß, und große Unternehmen beginnen, Massenentlassungen vorzunehmen. Vielleicht war ein solcher Abschwung unvermeidlich, aber die US-Notenbank hat die Lage durch die rasche Erhöhung der Zinssätze noch viel schlimmer gemacht. Jedes Mal, wenn die Fed eine solche Zinserhöhung vorgenommen hat, hat dies zu einer Rezession geführt, und auch diesmal werden wir nicht ungeschoren davonkommen. Im Folgenden finden Sie 11 Anzeichen dafür, dass die Wirtschaftstätigkeit von einer Klippe stürzt…

1: In diesem Jahr werden nur 74 Prozent der Amerikaner Thanksgiving feiern, weil so viele Menschen den Feiertag ausfallen lassen, um Geld zu sparen…

Im Jahr 2021 planten laut einer IPSOS-Umfrage neun von zehn Amerikanern, Thanksgiving zu feiern. In diesem Jahr ist diese Zahl laut der neuen Umfrage unter 1.000 Personen auf nur noch 74 Prozent gesunken. 47 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „Friendsgiving“ feiern, weil es ein günstigeres Menü gibt. Konkret: Nur 24 Prozent der Friendsgiving-Feiern haben überhaupt einen Truthahn auf dem Tisch, 33 Prozent entscheiden sich stattdessen für eine Pizza!

2: Die Preise für Gebrauchtwagen sind so schnell gefallen wie seit 2008 nicht mehr.

3: Ein stellvertretender Filialleiter von Dollar General namens Travis Bennett hat kürzlich ein Video auf TikTok gepostet, das zeigt, wie sich die unverkauften Waren in seinem Geschäft buchstäblich bis zum Dach stapeln…

In einem Video mit über 380.000 Aufrufen, das sich an „jeden in diesem Unternehmen, den es interessiert“ richtet, zeigt TikTok-Nutzer Travis Bennett die Zustände in seinem Dollar General. Dazu gehören Kartons, die die Gänge füllen, und zahlreiche Kisten, die noch nicht ausgepackt wurden. Bennett sagt, dies sei typisch für „die meisten Dollar-General-Läden im ganzen Land“.

4: Das Vertrauen der Verbraucher in den Immobilienmarkt hat gerade ein Rekordtief erreicht.

5: Überall in Amerika verzeichnen die Unternehmen deprimierend niedrige Verkaufszahlen. Es wird sogar berichtet, dass der Net Rising Index „sich einem Niveau nähert, das mehreren vergangenen Rezessionen entspricht“…

Eine viel beachtete Umfrage der National Association for Business Economics (Nationale Vereinigung für Betriebswirtschaft) hat einen Umsatzrückgang bei den Unternehmen ergeben, der seit dem Covid-Crash Mitte 2020 nicht mehr so stark ausgefallen ist und sich einem Niveau nähert, das mehreren vergangenen Rezessionen entspricht. Der Nettoumsatzsteigerungsindex (NRI) – der Prozentsatz der Umfrageteilnehmer, die steigende Umsätze melden, abzüglich des Prozentsatzes, der sinkende Umsätze meldet – erreichte im April 2021 mit 74 % der Unternehmen einen Höchststand. Im Oktober ist er auf 36 % gesunken.

6: CNN berichtet, dass Facebook „noch in dieser Woche“ mit der Entlassung Tausender von Mitarbeitern beginnen könnte.

7: Andere große Technologieunternehmen führen ebenfalls Massenentlassungen durch, und viele glauben, dass das, was wir bisher erlebt haben, nur die Spitze des Eisbergs ist.

8: Das Wachstum der Kreditkartenschulden ist auf den niedrigsten Stand seit 4 Monaten gefallen.

9: 20 Millionen US-Haushalte sind mit der Bezahlung ihrer Stromrechnungen im Rückstand.

10: 37 Prozent aller Kleinunternehmer waren im Oktober nicht in der Lage, ihre Miete pünktlich zu bezahlen.

11: Eine gerade veröffentlichte Umfrage ergab, dass satte 73 Prozent der Amerikaner bei der Wahl „viel an die Wirtschaft denken“ werden.

Die Tatsache, dass sich die Wähler im Moment so sehr auf die Wirtschaft konzentrieren, scheint eine wirklich schlechte Nachricht für die Demokraten zu sein.

Der Mann im Weißen Haus bekommt immer die meiste Anerkennung oder die meiste Schuld dafür, wie sich die Wirtschaft entwickelt, und im Moment ist Joe Bidens Zustimmungsrate geradezu düster…

Die Zustimmung der Wähler zu Präsident Joe Biden bleibt tief im negativen Bereich und 70 Prozent der Wähler gehen davon aus, dass sich das Land auf dem falschen Weg befindet – beides Ergebnisse, die für die Demokraten vor dem Wahltag nichts Gutes verheißen. In der letzten POLITICO-Morning Consult Umfrage, die vor der Wahl am Dienstag durchgeführt wurde, sagten 55 Prozent der registrierten Wähler, dass sie die Arbeit von Biden als Präsident missbilligen, und nur 42 Prozent sagten, dass sie sie gut finden.

Natürlich wird Joe Biden immer noch im Weißen Haus sitzen, egal, was bei den Zwischenwahlen passiert.

Tatsächlich werden entweder er oder Kamala Harris bis mindestens Januar 2025 dort residieren.

Es wird also in absehbarer Zeit keine größeren politischen Veränderungen geben.

In der Zwischenzeit werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen weiter verschlechtern.

Wenn sich dieser neue Abschwung beschleunigt, werden viele Amerikaner ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Bank of America geht sogar davon aus, dass die Zahl der Arbeitsplatzverluste in diesem Land bald 175.000 pro Monat erreichen wird…

Da der Druck durch die Inflationsbekämpfung der US-Notenbank zunimmt, wird die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft Anfang nächsten Jahres zu schrumpfen beginnen, was im ersten Quartal zu einem Verlust von etwa 175.000 Arbeitsplätzen pro Monat führen wird, so die Bank. Die von der Bank of America veröffentlichten Grafiken deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsplatzabbau bis weit in das Jahr 2023 fortsetzen wird. Die Prämisse ist eher eine härtere Landung als eine weichere“, sagte Michael Gapen, Leiter der US-Wirtschaftsabteilung der Bank of America, am Montag in einem Telefoninterview mit CNN.

Leider ist das eine äußerst optimistische Prognose.

In Zeiten wie diesen sollten Sie so wenig Schulden wie möglich haben und über einen großen Notfallfonds verfügen, damit Sie Ihre Rechnungen weiter bezahlen können, falls etwas passiert.

In den Jahren 2008 und 2009 haben Millionen von Amerikanern ihre Häuser verloren, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten, nachdem sie ihren Arbeitsplatz verloren hatten.

Lassen Sie nicht zu, dass Ihnen das passiert.

Die Zeiten, auf die wir zusteuern, werden nicht angenehm sein. Letztlich werden sie viel schlimmer sein als alles, was wir in den Jahren 2008 und 2009 erlebt haben.

Aber das bedeutet nicht, dass wir deprimiert sein müssen über das, was auf uns zukommt.

Als ich aufwuchs, wurde mir oft gesagt, dass „wenn die Zeiten hart werden, die Harten durchstarten“.

Diejenigen, die sich dafür entscheiden, mutig und zäh zu sein, haben eine viel größere Chance, die kommenden Zeiten zu überstehen.

Leider sind Mut und Zähigkeit in unserer heutigen Gesellschaft Mangelware, und der kommende wirtschaftliche Abschwung wird wahrscheinlich zu einem massiven nationalen emotionalen Zusammenbruch führen.