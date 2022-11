Das Reale progressive Interview mit Michael Hudson ins Deutsche übersetzt

Michael Hudson ist ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri-Kansas City und Forscher am Levy Economics Institute am Bard College, ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater, Kommentator und Journalist.

Daher möchte ich Ihnen unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Michael ist Wirtschaftswissenschaftler, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Missouri, Kansas City. Er ist auch Forscher am Levy Institute am Bard College. Er ist ein ehemaliger Wall-Street-Analyst, politischer Berater, Kommentator und Autor. Michael, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

[00:01:06] Michael Hudson: Nun, danke für die Einladung.

Frage | Luke Parcher

[00:01:08] Luke Parcher: Ich möchte mit der ersten Frage beginnen. Der Titel Ihres Buches lautet The Destiny of Civilization: Finanzkapitalismus, Industriekapitalismus oder Sozialismus.

Können Sie uns kurz erklären, wie Sie zu einem solch umfassenden Titel gekommen sind?

[00:01:20] Michael Hudson: Nun, die Weltwirtschaft ist jetzt in zwei Teile zerbrochen, die Vereinigten Staaten und Europa sind der dollarisierte Teil. Und diese westliche neoliberale Einheit treibt Eurasien und den Großteil des globalen Südens in eine separate Gruppe. Der eigentliche Konflikt besteht zwischen dem Finanzkapitalismus in den Vereinigten Staaten und Europa und anderen Ländern – China, Russland, Iran, Indien -, die die traditionellere Ethik und Strategie des Industriekapitalismus verfolgen.

Die Frage ist: Wie werden die Länder wirtschaftlich geplant? Denn jede Wirtschaft wird von jemandem geplant. In den Vereinigten Staaten wurde die zentrale Planung aus den Händen der Regierung genommen und an die Wall Street verlagert. In der City of London. Das ist eine sehr rechtsgerichtete Philosophie. In anderen Ländern gibt es eine gemischte Wirtschaft – China und der Rest Eurasiens – und das Ziel der Planung, der Geldschöpfung und der Kreditvergabe ist es, Industriekapital zu schaffen, um die Produktionsmittel zu erzeugen.

Offensichtlich geht es jetzt auch um die Sanierung der Umwelt, nicht nur um die Produktionsmittel, sondern um ein ganzes Wirtschaftssystem, nicht nur um die Schaffung von fiktivem Kapital, von Finanzkapital, ohne jeglichen Bezug zur industriellen Kapitalbasis, zum Verdienst von Arbeit und Industrie zusammen.

Es gibt also zwei Wirtschaftsphilosophien, und ich habe zu Beginn des Buches die Dynamik des Industriekapitalismus dem Finanzkapitalismus gegenübergestellt. Und der industrielle Kapitalismus in den Vereinigten Staaten, Deutschland, England und allen Ländern, in denen er sich durchsetzte, bestand darin, öffentliche Investitionen in grundlegende Infrastrukturmonopole in den Bereichen Verkehr, Kommunikation, Bildung und Gesundheitswesen zu fördern.

Die Idee war, dass, wenn die Regierung diese grundlegenden Dienstleistungen und Menschenrechte zu subventionierten Tarifen – oder kostenlos, wie im Fall von Bildung und Gesundheitsversorgung – zur Verfügung stellen würde, die Arbeitgeber den Arbeitnehmern keinen ausreichend hohen Grundlohn zahlen müssten, damit diese für die Gesundheitsversorgung aufkommen müssten – wie in den Vereinigten Staaten, wo 18 % des BIP für die Gesundheitsversorgung aufgewendet werden – oder für die Bildung, die 1,7 Billionen, die in den Vereinigten Staaten für die Verschuldung von Studenten aufgewendet werden, ganz zu schweigen von der Bildung, die nicht schuldenfinanziert ist.

Der Finanzkapitalismus hat im Grunde versucht, die gesamte öffentliche Infrastruktur abzubauen. Die meisten Finanzvermögen und finanziellen Reichtümer in der Geschichte wurden genau auf die von Zola beschriebene Art und Weise erwirtschaftet, nämlich durch Diebstähle aus dem öffentlichen Bereich.

Aber der Finanzkapitalismus sagt nicht… Man muss es nicht stehlen, man macht es zu seiner Politik, indem man den Finanzbereich verschenkt, so wie Präsident Jelzin alle natürlichen Ressourcen Russlands verschenkt hat, die öffentlichen Versorgungsbetriebe, die Elektrizitätswerke, alles, was eine wirtschaftliche Rente abwirft, die einfaches Einkommen ohne jegliche Investition sein kann. Und Sie finanzieren es.

Seit den 1980er-Jahren, aber auch schon seit dem Ersten Weltkrieg, gibt es diese Bewegung, die verhindern soll, dass die industrielle Wirtschaft zu niedrigen Kosten arbeitet. Aber das Ziel des Finanzkapitalismus ist, im Gegensatz zu dem, was in den Lehrbüchern gelehrt wird, die Volkswirtschaften zu Hochkostenländern zu machen, die Kosten jedes Jahr zu erhöhen.

Das ist sogar die ausdrückliche Politik der Federal Reserve in den Vereinigten Staaten. Sie überlässt dem Bankensystem die zentrale Planung, um den Preis für Wohnraum mit staatlich garantierten Hypotheken in die Höhe zu treiben, bis zu dem Punkt, an dem der Kauf eines Hauses staatlich garantiert ist und 43 % des Einkommens des Kreditnehmers absorbiert.

Nimmt man diese 43 %, nimmt man die Lohnabzüge für die Sozialversicherung und das Gesundheitswesen, nimmt man die Steuern, schrumpft der Binnenmarkt. Und die Strategie des Finanzkapitals ist genau die gleiche wie heute in den Vereinigten Staaten und in Europa. Man schiebt das ganze Geld von den Gewinnen des Industriekapitals weg, die in die Herstellung neuer Produktionsmittel reinvestiert werden. Die Expansion des Kapitals in eine schrumpfende Wirtschaft, in der der Finanzsektor mehr und mehr in die Wirtschaft der Produktion und des Konsums eindringt und die Wirtschaft schrumpfen lässt.

Der Rest des Buches beschreibt, wie es zu dieser Transformation vom Industriekapitalismus zum Finanzkapitalismus kam und wie der Kampf zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, China, Irak, Iran und Indien – es ist wirklich ein Konflikt der Wirtschaftssysteme. Es gibt keine Rivalität, weil sie nicht versuchen, das Gleiche zu tun. Die Ziele der USA und Europas sind völlig anders als die wirtschaftlichen Ziele Eurasiens. Es ist ein Krieg der Wirtschaftssysteme. Und deshalb versuchen die Vereinigten Staaten zu verhindern, dass andere Länder denselben Weg zu industriellem Wohlstand einschlagen, der die Vereinigten Staaten, Deutschland und andere Länder ursprünglich reich gemacht hat.

Einerseits steht also eine Wirtschaft mit hoher Produktivität und hohem Lebensstandard, wie sie früher im Westen und heute in Eurasien anzutreffen ist, im Gegensatz zu einer vom IWF und den Zentralbanken geplanten Sparwirtschaft, wie sie in Europa anzutreffen ist.

Frage | Virginia Cotts

[00:06:38] Luke Parcher: Fantastisch. Ich danke Ihnen dafür. Zuerst haben wir hier Virginia Cotts, eine der Leute, die uns hinter der Bühne helfen, hat eine Frage – wenn Virginia auf den Bildschirm kommen und fragen möchte.

[00:06:47] Virginia Cotts: Michael, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Kannst du die Schuldendeflation erklären – aber auch, wie Schulden Geld aus der Realwirtschaft abziehen.

Ich habe Sie einmal sagen hören, dass der Finanzsektor der Overhead der Realwirtschaft ist. Ich denke, diese Fragen hängen zusammen? Wenn Sie das erklären könnten.

[00:07:09] Michael Hudson: Nun, die klassische Diskussion über Schuldendeflation findet sich in Band 3 des Kapital von Marx. Und Marx sagte, dass Schulden dazu neigen, durch Zinseszinsen zu wachsen.

Er zitierte jeden, von Martin Luther an, darüber, dass jeder Zinssatz eine Verdopplungszeit ist, er verdoppelt sich in einer bestimmten Anzahl von Jahren. Und er wächst exponentiell in einer Aufwärtskurve, wie X gleich Y zum Quadrat. Aber die Wirtschaft wächst in Form einer S-Kurve; sie verjüngt sich.

Und einer der Gründe, warum sie sich im Konjunkturzyklus verjüngt, ist, dass sich die Menschen immer weiter verschulden, je mehr der Zyklus an Fahrt gewinnt. Und wenn man Schulden bei einer Bank bezahlen muss, wenn man Studiendarlehen bezahlen muss, wenn man Kreditkartenschulden bezahlen muss, wenn man Hypotheken für steigende Hauspreise bezahlen muss, dann steht das Geld, das man an die Bank bezahlt, nicht zur Verfügung, um für Waren und Dienstleistungen ausgegeben zu werden.

Wenn also die Schuldenquote in jeder Volkswirtschaft steigt, verdrängt dies die Möglichkeit, das Einkommen für Waren und Dienstleistungen auszugeben. Im Moment ist es so, dass viele Studenten, die ihr Studium abgeschlossen haben, Schulden haben und zu Hause bei ihren Eltern leben müssen, weil sie keine Hypothek für ein Haus bekommen können, weil die Banken sagen: „Nun, du zahlst bereits so viel von deinem Einkommen für deine Studentenschulden, dass du kein Geld mehr übrig hast, um eine Hypothek zu kaufen, also kannst du keine Hypothek kaufen.“

Im Moment wird die schuldengeplagte amerikanische Wirtschaft ausgepresst. Es wird immer mehr Geld bezahlt, nicht nur für Schulden, sondern auch für andere Gemeinkosten wie das Gesundheitswesen und verschiedene Monopoldienstleistungen, die nicht für den Kauf von Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen.

Von Schuldendeflation spricht man, wenn das Wachstum der Schulden die Wachstumsrate der Wirtschaft übersteigt. Und das trifft auf jede Wirtschaft zu. Die ausgefeiltesten mathematischen Modelle, die ich je gesehen habe, waren die, die 1750 v. Chr. jedem Schüler in Babylon beigebracht wurden.

Wir haben die Modelle, die ihnen beigebracht wurden. Sie sagen: Wie schnell verdoppelt sich eine Schuld zum aktuellen Zinssatz von 20 %? Nun, es sind fünf Jahre. Wie lange dauert es, bis sie sich wieder verdoppelt? Nun, das sind 10 Jahre. Wie lange dauert es bis zur Vervierfachung? Nun, das sind 15 Jahre. Sie sehen, wie schnell es geht. Sie ließen die Schüler auch das Wachstum einer Schafherde berechnen, und das Ganze verjüngte sich. Als die Assyriologen begannen, diese Keilschrifttafeln zu übersetzen, dachten sie, dass dies ein tatsächlicher Bericht über das Wachstum der Herde sein müsste.

Aber dann fanden sie heraus, dass die Sumerer bereits im dritten Jahrtausend über quadratische Gleichungen und eine sehr ausgefeilte Mathematik verfügten. Die Mathematik, die sie vor 5.000 Jahren verwendeten, war dem, was das National Bureau of Economic Research verwendet, weit voraus.

Das National Bureau of Economic Research ist offiziell dafür zuständig zu erklären, wann es eine Rezession und wann es einen Boom gibt, und den Konjunkturzyklus zu erklären. Die grundlegende Theorie wurde von Joseph Schumpeter skizziert und nachgezeichnet. Es handelt sich um eine Vorzeichenkurve, die regelmäßig auf und ab geht, auf und ab. Und die ganze Philosophie des Nationalen Büros ist eine rechtsgerichtete, regierungsfeindliche Philosophie, die besagt, dass die Wirtschaft automatische Stabilisatoren hat.

Sie kann nie aus dem Gleichgewicht geraten, weil der freie Markt immer jede Art von chronischem Abschwung verhindern wird. Wenn es zu einem Boom kommt, werden die Preise steigen, was die Gewinne schmälert und die Investitionen bremst. Und das bedeutet, dass die Löhne sinken, bis es wieder rentabler ist, Arbeitskräfte zu beschäftigen. Dann gibt es einen Aufschwung, und die Dinge gehen weiter, weiter und weiter wie eine Zeichenkurve, mit einer bestimmten Frequenz, für immer und ewig.

Nun, was dabei absichtlich außer Acht gelassen wird, ist die Tatsache, dass jeder Aufschwung in den Vereinigten Staaten und jeder anderen westlichen Wirtschaft seit 1945 mit einem steigenden Schuldenstand einherging. Und da die Verschuldung jedes Mal zunahm, war der Aufschwung jedes Mal langsamer. Der Grund dafür ist, dass mit zunehmender Verschuldung immer weniger Einkommen zur Verfügung steht, um es für Waren und Dienstleistungen auszugeben. Und so wird der sogenannte Aufschwung immer schwächer, bis er schließlich zum Stillstand kommt.

Nun, Ricardo hat so etwa 1817 in seinen Grundsätzen der politischen Ökonomie vorausgesehen. Er sagte: „Schauen Sie sich an, was mit den Bodenrenten passieren wird. Wenn wir nicht verhindern, dass die Grundherren die Planer der Wirtschaft sind, dann wird die Bevölkerung immer mehr zunehmen, die Lebensmittelpreise werden steigen, die Pacht an die Grundherren wird immer mehr steigen, bis der gesamte wirtschaftliche Überschuss für die Pacht bezahlt wird und es keine Möglichkeiten mehr für industrielle Arbeitgeber gibt. Und Marx sagte, jetzt, das sei das Armageddon des Kapitalismus.

Zu Ricardos Zeiten nahmen die Menschen keine Kredite auf, um Wohnraum zu kaufen. Es waren immer noch die Erbpächter. Wenn deine Vorfahren England eroberten und genug Engländer töteten, um Aristokraten zu werden, hast du es geerbt und musstest keinen Kredit aufnehmen. Aber jetzt, da Immobilien in den Vereinigten Staaten, England und Europa demokratisiert wurden, muss man sich verschulden, um ein Haus zu kaufen.

Und der größte Teil der Schulden in jeder Volkswirtschaft entfällt auf Immobilien, die in den USA und England 80 % der Bankkredite ausmachen. Wenn Sie ein Haus kaufen wollen, gehen Sie zu einer Bank und die berechnet Ihnen den Mietwert des Hauses. Der Gewinner, wenn Sie versuchen, ein Haus oder eine Wohnung gegen jemand anderen zu ersteigern, ist der Käufer, der verspricht, das meiste für die Immobilie zu zahlen, indem er einen Bankkredit aufnimmt, der den größten Teil der Miete als Zinsen absorbiert. Heute wird also die Miete, von der Ricardo sagte, dass sie den industriellen Kapitalismus zum Stillstand bringen würde, in Zinsen umgewandelt. Der Anstieg der Zinsen ist also das Armageddon des industriellen Kapitalismus, das die Wirtschaft zum Stillstand bringt.

In meinem Buch Killing the Host, in dem ich die Geschichte des Zinseszinses beschreibe, habe ich das meiste davon dargestellt. Aber im Grunde genommen sind die westlichen Volkswirtschaften heute alle einer Schuldendeflation ausgesetzt.

Und das ist der Grund, warum sie schrumpfen. Der Lebensstandard steigt hier nicht und die Wirtschaft wächst nicht, im Gegensatz zu China, Russland, Iran, Indien und den anderen Ländern, die nicht diese Art von Finanzsektor haben, der ihre Planung durchführt.

Frage | Luke Parcher

[00:13:47] Luke Parcher: Ich hatte gehofft, Sie könnten auf einen Punkt eingehen, den Sie kurz vor der Live-Schaltung erwähnt haben, nämlich die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Schulden und welche Arten von Schulden parasitär sind und beseitigt werden müssen und welche nicht. Können Sie kurz zwischen den verschiedenen Arten von Schulden unterscheiden?

[00:14:00] Michael Hudson: Nun, in den Lehrbüchern, die die Studenten lesen, nehmen Unternehmen Kredite bei einer Bank auf und verwenden diese Kredite, um eine Fabrik zu bauen, Maschinen zu kaufen und etwas zu produzieren.

Und die Gewinne werden – 50/50 oder so – mit dem Gläubiger geteilt. Eine produktive Schuld ist also eine Schuld, die es dem Gläubiger ermöglicht, den Kredit mit den Zinsen zurückzuzahlen und trotzdem etwas für sich selbst zu behalten. Banken leihen kein Geld, um Fabriken zu bauen. Das macht der Aktienmarkt. Das Geld, das die Banken verleihen, sind unproduktive Schulden.

Unproduktive Schulden sind Schulden, mit denen man nicht mehr Geld verdienen kann, um den Gläubiger zu bezahlen. Bei unproduktiven Schulden müssen Sie das Geld anderswo verdienen und das Geld, das Sie vielleicht als Lohn oder Gewinn verdienen, an die Bank zahlen. Und das ist Ihr Verlust. Es handelt sich um ein Nullsummenspiel, nicht um ein Positivsummenspiel.

Diese Unterscheidung zwischen produktiven und unproduktiven Schulden wurde in die sumerischen und babylonischen Gesetze eingebaut. Nur unproduktive Schulden wurden im Rahmen des von den Herrschern ausgerufenen Jubeljahres gestrichen. Ihr Wort war andurarum und das hebräische Pendant war deror, und das war das Wort, das für das Jubeljahr verwendet wurde.

Damit waren die Schulden auf dem Lande gemeint – wenn es eine Missernte gab und der Schuldner die Vorauszahlung für die Landpacht und die anderen Produktionsmittel nicht bezahlen konnte. Wenn der Kreditnehmer nicht zurückzahlen konnte, weil es eine Missernte, eine Dürre, eine Krankheit oder eine Überschwemmung gab, wurden die Schulden natürlich gestrichen, weil niemand in der Lage war, die Schulden zurückzuzahlen.

Und wenn man die Schulden nicht erließ, dann wurde der arme Landwirt in die Schuldknechtschaft des Gläubigers gezwungen. Und wenn er das tat, dann gehörte seine Arbeitskraft dem Gläubiger und er konnte nicht in der Armee dienen. Er konnte nicht am Aufbau der öffentlichen Infrastruktur arbeiten. Die geschäftlichen Schulden wurden alle bestehen gelassen. Schulden, die auf Silber lauteten, blieben bestehen und wurden nicht gestrichen. Die Schulden, die auf Getreide lauteten, wurden gestrichen.

Nun, im 12. und 13. Jahrhundert überschwemmten die Kreuzzüge Europa mit Geld. Die christliche Kirche sah, dass der Handel wieder auflebte. Man benötigte Kredite. Die Kirchentheoretiker sagten: „Okay, es gibt eine produktive Schuld. Man leiht einem Kaufmann Geld für den Handel. Er wird das Geld haben, um es dir zurückzuzahlen, das ist produktiv. Aber eine Schuld gegenüber einem Verbraucher, der das nicht kann, ist Wucher. In den alten Sprachen gab es keine Worte, um zwischen Zinsen und Wucher zu unterscheiden.

Aber die Kirchenleute sagten: Okay, Wucher ist eine unproduktive Schuld. Zins ist eine produktive Schuld. Diese beiden Wörter waren die ursprüngliche Bedeutung der Unterscheidung zwischen Zinsen und Wucher. Das ist heute nicht mehr der Fall, da alles als produktiv und Teil des freien Marktes angesehen wird. Und wenn es die Milliardärsklasse reich macht, ist es produktiv. So ist es im Grunde heute.

Und die einzigen Schulden, die gestrichen werden sollen, sind die Schulden, die der Finanzsektor besitzt. Die Banken müssen nicht an die Milliardäre zahlen. Nur Leute mit weniger als einer Milliarde Dollar müssen Schulden bezahlen. Je ärmer man ist, desto mehr Schulden muss man bezahlen. Sie haben die gesamte christliche Moral der letzten tausend Jahre auf den Kopf gestellt, da die Kirche privatisiert und finanzialisiert worden ist.

Frage | L Lewis

[00:17:21] Luke Parcher: Fantastisch. Wir haben eine Frage hier im Chat. Sie ist von L. Lewis. Er sagt, dass China sich für die Industrialisierung entschieden hat und die US-Unternehmensklasse eindeutig nicht. Warum sind die USA so streitlustig, wenn sie nicht einmal ein industrielles System wollen?

[00:17:35] Michael Hudson: Weil sie nicht wollen, dass ein anderes Land ein industrielles System hat. Genauso wie der Westen nach der Revolution von 1917 gegen den Kommunismus kämpfte, der ein neues soziales System bedrohte, hat Amerika Angst, dass, wenn China erfolgreich sein kann, indem es genau die gleiche Politik verfolgt, mit der die Vereinigten Staaten im späten 19ten Jahrhundert reich geworden sind, sie versuchen könnten, Amerika reich zu machen. Dann könnten sie versuchen, Amerika reich zu machen. Und, oh mein Gott, wenn sie das tun, dann gibt es kein kostenloses Mittagessen mehr für die Milliardäre.

Es geht um Leben und Tod für die Milliardäre. Sie machen ihr Geld, indem sie die Wirtschaft ausbeuten, ohne zu produzieren. Die chinesischen Milliardäre verdienen ihr Geld, indem sie produzieren und die Wirtschaft ausbeuten. Aber sie produzieren auch sehr viel. Und dann müssen sie viel von dem, was sie ausbeuten, wieder abgeben. Die Vereinigten Staaten wollen also nicht, dass es einem Land gelingt, Wohlstand auf eine Weise zu erreichen, die nicht das gesamte Einkommen an die 1 % abschöpft.

Frage | Andy Kennedy

[00:18:28] Luke Parcher: Und wir haben hier eine Frage von Andy Kennedy.

[00:18:32] Andy Kennedy: Michael, ich glaube, Sie haben den Begriff der monetären Hegemonie geprägt. Ich glaube, es war in Superimperialismus, einem Buch, das Sie vor einiger Zeit geschrieben haben. Aber ich denke, dass viele Leute wirklich Schwierigkeiten haben zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Können Sie ein wenig darüber sprechen, wie die Hegemonie des US-Dollars einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass die USA de-industrialisiert wurden.

[00:19:01] Michael Hudson: Nun, darum ging es in meinem Buch Superimperialismus, das ich 1972 veröffentlichte. Die Dollar-Hegemonie begann wirklich 1972. Hegemonie ist ein Wort, das ich nie wirklich leicht in ein Gespräch einbringen kann. Es war eigentlich Henry Liu, der diesen Begriff hervorhob. Er ist ein Freund von mir und wir waren viele Jahre lang Kollegen. Die Dollar-Hegemonie bedeutet, dass die Vereinigten Staaten Dollar-Anleihen, IOUs, ausgeben können und sie nie zurückzahlen müssen. Wenn wir in den Vereinigten Staaten ein Zahlungsbilanzdefizit haben, landen die Dollars bei den ausländischen Zentralbanken. Die meisten US-Zahlungsbilanzdefizite seit dem Koreakrieg sind auf Militärausgaben zurückzuführen.

Während Amerika Geld für die Errichtung von Militärbasen in der ganzen Welt ausgibt, landen die Dollars, die wir für den Bau der Basen und den Aufkauf der Klientel-Oligarchien ausgeben, in diesen Ländern. Und diese Dollars werden der örtlichen Zentralbank für die heimische Währung überlassen. Und die Zentralbank wird sich fragen: „Was machen wir mit den Dollars?“ Nun, sie wird die Dollars in der Regel in Form des Kaufs von US-Staatsanleihen halten, weil Zentralbanken keine Risiken eingehen sollen.

Sie werden also im Wesentlichen die Staatsanleihen kaufen, und die Vereinigten Staaten haben nicht vor, die Staatsanleihen jemals zu bezahlen. Wie wollen sie denn bezahlen? Bis 1971 zahlten sie in Gold. Wenn die Vereinigten Staaten also Geld in Vietnam ausgaben, wurden die Dollars, die in Südostasien, in Japan und in anderen Ländern ausgegeben wurden, von Vietnam an die Zentrale in Paris geschickt.

Und General de Gaulle sagte: „Nun, hier sind diese Dollars. Jetzt gebt uns Gold.“ Und der Goldbestand der USA sank und sank und sank. Die amerikanischen Strategen befürchteten, dass dies der Fähigkeit des Landes, die Welt zu beherrschen, wirklich schaden würde. Als sie 1971 den Goldstandard aufgaben, dachte jeder, dass dies das Ende der amerikanischen Finanzführerschaft bedeuten würde.

Stattdessen war es ein großer Zuwachs. Es schuf die Hegemonie des Dollars, weil es für ausländische Zentralbanken nichts gab, in dem sie ihre Reserven halten konnten, außer US-Schatzanweisungen, Schatzanleihen. Mit anderen Worten: Schuldscheine des Schatzamtes. Je mehr Geld die USA im Ausland ausgaben, um ein Zahlungsbilanzdefizit zu vermeiden, desto mehr Geld floss in Form von Schatzanweisungen in die Vereinigten Staaten zurück. So trug das Zahlungsbilanzdefizit durch Militärausgaben zur Finanzierung des US-Haushaltsdefizits bei. Andere Länder hatten wirklich keine Alternative. Als die Vereinigten Staaten die Führung bei der Gründung der Eurozone übernahmen, stellten sie sicher, dass die Eurozone den Euro niemals zu einer alternativen Währung zum US-Dollar machen würde, weil sie die Fähigkeit der Eurozone, ein Haushaltsdefizit zu haben, auf nur 3 % des BIP beschränkten.

Das heißt, wenn Europa in eine Rezession gerät und die Staatsausgaben erhöhen muss, wie es die Vereinigten Staaten in einer Rezession tun, oder wie es die Vereinigten Staaten heute tun, indem sie ein Haushaltsdefizit von weit über 3 % des BIP ausweisen, kann Europa dies nicht. Es gibt also nicht genug Euro-Anleihen der Zentralbank, um jemals zu einem Konkurrenten des US-Dollars zu werden.

Nun, all dies wird nun von Russland und China geändert, die in den letzten Jahren darüber gesprochen haben. „Um die Hegemonie der USA zu stoppen, müssen wir vermeiden, unsere eigene militärische Einkreisung zu finanzieren, indem wir dem US-Finanzministerium Geld leihen, das dann dem militärisch-industriellen Komplex und dem Pentagon zur Verfügung gestellt wird, um hier Stützpunkte zu errichten, also werden wir eine Alternative zum US-Dollar haben.“

Nun, sie haben darüber gesprochen – Russland, China, andere Länder. Und erstaunlicherweise kam das Ende der Dollar-Hegemonie im letzten Jahr, als die Vereinigten Staaten selbst sagten, wenn ein Land eine Politik verfolgt, die uns nicht gefällt, können wir uns alle Dollarreserven schnappen, die es in den Vereinigten Staaten hält.

Wir können uns alle Staatsanleihen schnappen, die sie halten. Wir können sie einfach nehmen. Alle Bankeinlagen, die sie haben, können wir uns schnappen. Zuerst haben sie sich die von Venezuela geschnappt. Sie haben sich das vom Iran geschnappt. Sie haben sich die von Afghanistan geschnappt. Und dann haben sie sich die 300 Milliarden Dollar von Russland geschnappt. Jetzt haben die Vereinigten Staaten also jedem Land gesagt: Wenn ihr etwas tut, was uns nicht gefällt, wenn ihr nicht zulasst, dass unsere Unternehmen die Kontrolle über eure Wirtschaft übernehmen, oder wenn ihr versucht, eine unserer Ölgesellschaften zu verklagen, die euer Land verschmutzt, dann schnappen wir uns euer gesamtes Geld und ihr werdet isoliert.

Nun, das bedeutet, dass andere Länder nicht mehr in der Lage sind, das amerikanische Imperium zu finanzieren. Andere Länder sind jetzt verängstigt. Wenn sie alle sagen: „Lasst uns unseren Handel nicht in Dollar abwickeln. Lasst uns die Dollars nicht benutzen. Lasst uns die Währungen der anderen benutzen. Wir werden die Schatzkammern anderer Regierungen finanzieren.“

Und diese Schatzkammern, die sie finanzieren – zwischen China, Russland, Iran, Indien und ihren Nachbarländern – sind Kredite, die ihren Schatzkammern helfen, Infrastruktur und interne Verbesserungen zu bauen, um das Wirtschaftswachstum zu steigern. Nun, die Vereinigten Staaten selbst haben dies durch ihre Sanktionen herbeigeführt. Das ist ein Beispiel für den selbstzerstörerischen Charakter der US-Strategen.

Glücklicherweise versteht keiner von ihnen, wie eine Wirtschaft wirklich funktioniert, genauso wenig wie sie verstehen, wie eine militärische Strategie wirklich funktioniert. So haben wir es mit Sessel-Amateuren zu tun, die im Wesentlichen ein ganzes System beenden, das Amerika in den letzten 50 Jahren ein kostenloses Mittagessen beschert hat.

Frage | Jordan S

[00:24:54] Luke Parcher: Wir haben hier im Chat also eine Frage von Jordan Soreff. Er fragt, wie Sie die Interaktion zwischen Großaktionären von großen Finanzinstituten und Großaktionären von Industrieunternehmen sehen. Sehen Sie viele gemeinsame Besitzverhältnisse zwischen diesen Arten von Institutionen? Und wenn ja, würden sie nicht zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass Industrieunternehmen den Zugang zu Krediten verlieren, und um eine gewisse Grundform des Wachstums zu gewährleisten, nicht nur für Finanzinstitute, sondern auch für Industrieunternehmen.

[00:25:20] Michael Hudson: Ganz und gar nicht. Sie kollaborieren bei der Zerstörung des industriellen Sektors. Sie kollaborieren dabei, Industrieunternehmen in Finanzunternehmen zu verwandeln. Und wenn man das Management eines Unternehmens von den Ingenieuren abzieht und es dem Finanzchef überlässt, sagt der Finanzchef: „Unsere Aufgabe ist es nicht, unsere industrielle Produktion zu steigern. Unsere Aufgabe ist es, den Aktienkurs zu steigern. Und wir können den Aktienkurs maximieren, indem wir, anstatt in Forschung und Entwicklung zu investieren, die sich erst nach Jahren auszahlen, unser Einkommen für den Kauf von Aktien ausgeben.“

92 % der Gewinne der Fortune 500 werden für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen ausgegeben, nicht für neue Investitionen. Sobald Sie ein Industrieunternehmen finanzieren, versuchen Sie, mit Finanztechnik Geld zu verdienen, nicht mit Industrietechnik. Dies geschieht im Wesentlichen dadurch, dass man sein Einkommen dazu verwendet, den Aktienkurs zu kaufen. Das ist kurzfristig – und das Finanzwesen lebt von der Kurzfristigkeit. Der Grund, warum die Finanzwelt kein Interesse daran hat, industrielle Macht aufzubauen, ist, dass es Jahre dauert, eine Fabrik zu planen, die Produktion zu planen. Man muss ein ganzes Marketingsystem entwickeln.

Wie werden wir das Produkt verkaufen, wenn wir es produziert haben? Wie werden wir es vertreiben? Das erfordert eine Menge Planung. Das übersteigt die Fähigkeiten der Finanziers. Man braucht keinen Verstand, um ein Finanzier zu sein. Alles, was man braucht, ist Gier. Und man braucht wirklich keine Wirtschaftsschule. Alles, was man braucht, ist Gier.

Und Gier ist kurzfristig. Ich will es jetzt. Gier ist keine langfristige Planung. Und so hat man eine völlig andere Mentalität als ein Wirtschaftsführer, im Gegensatz zu einem Industrieführer. Jemand wie, sagen wir, Henry Ford, oder wie die alte Art von Industrieführern, die versuchen würden, die Gesamtgewinne zu steigern, um die Produktion immer weiter auszuweiten. Heute ist es das Ziel, die Produktion immer mehr zu reduzieren.

Frage | Jonathan Kadmon

[00:27:18] Luke Parcher: Und wir haben hier eine Frage von Jonathan.

[00:27:21] Jonathan Kadmon: Es gibt ein Konzept, das Sie in Ihrem Buch erwähnt haben und das auch mir sehr am Herzen liegt. Die Kommodifizierung lebenswichtiger Güter und Dienstleistungen und die erpresserischen Anreize, die entstehen, wenn man…

[00:27:32] Michael Hudson: Ist das der Titel eines Buches?

[00:27:33] Jonathan Kadmon: Nein, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Sie in Ihrem Buch mehrmals anschneiden.

[00:27:37] Michael Hudson: Oh, okay.

[00:27:37] Jonathan Kadmon: Und ich hatte gehofft, Sie könnten ein wenig darüber sprechen, wie die Geiselhaft, die durch die Kommerzialisierung von Dingen wie Wohnen, Gesundheit, Nahrung, Transport, Treibstoff und dergleichen entsteht – die die Menschen eher brauchen als wollen – dazu benutzt wird, um Mieten zu extrahieren und Wohlstand aus der produktiven Wirtschaft abzuschöpfen, um die Wohlstandsnachfrage des FIRE-Sektors [Finanzen, Versicherungen, Immobilien] zu bedienen.

[00:28:00] Michael Hudson: Nun, die Freihandelsideologie, die Monopole unterstützt, sagt, dass alle Märkte eine Funktion der Wahl sind. Aber der Weg, einen Markt zu kontrollieren, besteht darin, den Verbrauchern keine Wahl zu lassen. Und wenn Sie Geisel sagen, bedeutet das, dass die Menschen nicht die Wahl haben, ob sie essen oder eine Bank bezahlen wollen.

Wenn sie Lebensmittel kaufen oder medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen, müssen sie den Preis zahlen, den sie zahlen müssen. Anatole France sagte, dass der Reiche genauso frei ist wie der Arme, unter der Brücke zu schlafen, wenn er kein Haus hat. Das Ziel des Rent-Seeking besteht also im Wesentlichen darin, eine Situation zu schaffen, in der die Menschen keine andere Wahl haben, als die Dienstleistung oder das Gut zu kaufen, das Sie produzieren.

Wenn sie keine Alternative haben, können Sie verlangen, was Sie wollen. Dies ist bei den meisten öffentlichen Infrastrukturen der Fall. Wenn Sie einen Brief verschicken wollen, müssen Sie das übliche Porto oder die Kosten für den Paketdienst bezahlen. Das ist der Grund, warum alle Regierungen bis zum späten 20. Jahrhundert grundlegende Dienstleistungen in öffentlicher Hand hielten – die Post, das Bildungswesen, das Gesundheitswesen. Man will sie nicht privatisieren und dem Markt überlassen, denn wenn man sie dem Markt überlässt, dann geht es eigentlich nicht um eine Wahl.

Es geht darum, einem Monopolisten etwas zu überlassen, das jeder benötigt, egal zu welchem Preis, und so viel zu verlangen, wie der Markt hergibt. Und das ist ein gewinnorientiertes Monopol. Das ist im Grunde die Philosophie, die Margaret Thatcher, Ronald Reagan und die freien Marktteilnehmer seit den 1980er-Jahren entwickelt haben, als es zu einer Privatisierung der Grundbedürfnisse kam, insbesondere im Wohnungswesen. Und der wichtigste Nutzen, der privatisiert wurde, war natürlich die Geld- und Kreditschöpfung – das Bankensystem. China konnte die Finanzialisierung, die in den Vereinigten Staaten stattgefunden hat, vermeiden, weil die chinesische Zentralbank von der Regierung geleitet wird und nicht von einer Finanzoligarchie von Bankern, die sich zusammenschließen, um das Kreditsystem zu ihrem eigenen Vorteil zu steuern. Aber wenn die Regierung Geld als öffentliches Gut behandelt, benötigt jeder Gelder, jeder braucht Kredit, und die Regierung wird den Kredit zur Verfügung stellen, der für das Wachstum der Wirtschaft erforderlich ist.

Und wenn sich die Wirtschaft abschwächt oder ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät, kann der Staat als Gläubiger die Schulden abschreiben. Wenn man in den Vereinigten Staaten einem Unternehmen wie General Electric einen Kredit gewährt hat und es plötzlich nicht mehr zahlen kann, geht das Unternehmen entweder in Konkurs oder beginnt, seine Vermögenswerte Stück für Stück an andere zu verkaufen, und die Industrie wird in gentrifizierte Luxuswohnungen umgewandelt.

Das Gleiche gilt für die Gesundheitsversorgung. Wenn man das Gesundheitswesen privatisiert, muss jeder ins Krankenhaus gehen. Jeder benötigt einen Arzt. Wenn man sie privatisiert, werden in den Vereinigten Staaten 18 % des BIP für das Gesundheitswesen aufgewendet. Das Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung so ineffizient und billig wie möglich zu machen, um die Gewinne der Krankenversicherungen zu maximieren. Und je kränker man wird, desto mehr Geld verdienen sie.

Übrigens, je kränker man wird, desto mehr steigt das BIP. Das BIP steigt, weil man mehr Geld für seine Heilung ausgeben muss. Das ist also ein wachsender Teil des amerikanischen BIP – zusammen mit Miete, Schuldendienst und Zinsen. Wenn man die Gesundheitsfürsorge im öffentlichen Sektor belässt, wird der öffentliche Sektor versuchen, die Menschen gesund und nicht krank zu halten. Und sie versuchen, die Kosten des Krankseins zu minimieren, sodass mehr Geld in den Händen der Haushalte verbleibt, das sie für die reale Wirtschaft der Produktion und des Konsums ausgeben können und nicht, um den Monopolen Geld zu geben.

Aber in den Vereinigten Staaten ist der Hauptnutzen neben dem Geld, das privatisiert wurde, die Regierung. Nach dem „Citizens United“-Urteil steht die Regierung nun wirklich zum Verkauf und wird an die höchsten Wahlkampfspender versteigert. In der Demokratischen Partei zum Beispiel muss jeder demokratische Abgeordnete einen bestimmten Geldbetrag von Wahlkampfspendern aufbringen, um ihn an das Nationale Komitee der Demokraten zu überweisen.

Wer also das meiste Geld aufbringen kann, wird Vorsitzender des Ausschusses. Die Pharmaindustrie gibt einem Abgeordneten, den sie zum Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses machen will, viel Geld. Die Banker geben demjenigen Geld, den sie für den Vorsitz im Bankenausschuss haben wollen, und so weiter. Die Funktion der Regierung selbst, sobald sie privatisiert ist, besteht also darin, Geld für die Geberklasse zu verdienen, die im Grunde die Finanzklasse und die Monopolklasse ist, die das Finanzwesen schafft. Die Banken waren schon immer die Mutter der Monopole, und der größte Markt des Finanzsektors ist die Schaffung von Monopolen. Es handelt sich also im Grunde um die Privatisierung von Monopolen.

Und die Monopolrente dieser Monopole wird für die Zahlung von Zinsen an die Banken verwendet, die die Corporate Raiders finanzieren, oder wer auch immer diese Monopolprivilegien übernehmen und kaufen will.

Frage | Luke Parcher

[00:33:14] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Paul Birtwell. Paul, schieß los.

[00:33:18] Paul B: Hallo, Dr. Hudson. Könnten Sie kurz auf das Konzept der Wirtschaftsrente und des unverdienten Einkommens eingehen und darauf, wie sich das Establishment durch die Eroberung Europas, die Privatisierung der Allmende bis zum Kolonialismus etabliert hat und wie sie all diese kleinen Privilegien durch Urheberrechte, Patente und Formeln nutzen, und zwar nicht wirklich durch Anstrengung oder Innovation, sondern durch Abzocken.

Ich erinnere mich, dass Sie in einem Interview, ich paraphrasiere, etwas sagten wie: Für das Verbrechen, erobert worden zu sein, sind die 99 % und alle ihre Nachkommen verpflichtet, für die 1 % und alle ihre Nachkommen bis in alle Ewigkeit zu sorgen.

Aber es wäre großartig, wenn Sie auf diese historischen Elemente eingehen könnten, denn die meisten Leute denken: „Hey, diese Leute, die wirklich reich sind, sind schlauer, sie haben härter gearbeitet.“ Und wie wir wissen, basiert es nicht auf Anstrengung oder individuellem Beitrag, sondern darauf, die Gesellschaft zu melken.

[00:34:16] Michael Hudson: Nun, es ist kompliziert, diese Frage kurz in einer Frage und Antwort zu beantworten. Ich habe zwei Kapitel über das Schicksal der Zivilisation geschrieben, in denen ich genau das beschreibe, was Sie gefragt haben: die wirtschaftliche Rente. In der gesamten klassischen Wirtschaftswissenschaft – von Adam Smith über Ricardo, John Stuart Mill, Marx und Alfred Marshall – ging es um die Wert- und Preistheorie, um herauszufinden, welcher Anteil des Preises sich nicht in den realen Produktionskosten niederschlägt. Die ökonomische Rente ist unnötiges Einkommen.

Die ökonomische Rente ist das, was man mit Gewinn über die Kosten der Produktion von Waren und Dienstleistungen hinaus verlangen kann. Die Frage lautet: „Was ist ein kostenloses Mittagessen?“ Und die freien Vermarkter sagen: „So etwas wie ein kostenloses Mittagessen gibt es nicht.“ Das hat Milton Friedman gesagt. Aber in einer Rentierökonomie geht es um ein kostenloses Mittagessen. Das Konzept der Wirtschaftsrente im 19. Jahrhundert richtete sich gegen die Grundbesitzer, weil sie das Land geerbt hatten. Das Land hat keine Produktionskosten. Wenn man jedoch ein Eigentumsrecht an dem Land hat, ein Privileg des legalen Eigentums an dem Land, dann hat man eine rechtliche Grenze und kann ohne eigene Anstrengung Pacht verlangen.

John Stuart Mill sagte, dass die wirtschaftliche Miete das ist, was die Vermieter im Schlaf verdienen. Sie müssen keine produktiven Anstrengungen unternehmen. Die Theorie der Miete geht auf die Kirchenleute im 13. Jahrhundert zurück, die beschrieben, was eine angemessene Rendite für Bankiers ist. Die Wirtschaft benötigt Kredit, alle Volkswirtschaften funktionieren auf Kredit, die Händler brauchen Kredit. Sie benötigen den Geldumtausch von einer Währung in eine andere. Der Wert der Bankdienstleistungen sind die Lebenshaltungskosten, die Kosten für die Geschäftstätigkeit, die Kosten für einen bestimmten Lebensstil, der einem Bankier angemessen ist.

Aber alles, was über den normalen Lebensstandard und die Kosten hinausgeht, wird als Wucher bezeichnet. Das sind keine gültigen Kosten. Und so wurde das schon im 13. Jahrhundert als illegal angesehen. Nun, Ricardo hat im 19. Jahrhundert die Grundherren als Hauptrentenempfänger der erblichen Landaristokratie eingesetzt. Die Pacht ist das, was ein Grundbesitzer für das Privileg, ein Grundstück zu besitzen, erhält. Wenn Sie also heute ein Haus kaufen und der Preis für das Grundstück steigt, weil die Stadt den Busverkehr oder die Verkehrsmittel erhöht. In New York City zum Beispiel wurde vor ein paar Jahren die U-Bahnlinie Second Avenue erweitert und gebaut, die entlang der Second Avenue nach Uptown führte. Die Immobilienpreise für Grundstücke an der Second Avenue stiegen in die Höhe. Das war ein kostenloses Mittagessen.

Die Vermieter taten überhaupt nichts, um die Mieten zu erhöhen, die sie verlangten. Die Mieten stiegen enorm an. Wer in der Second Avenue oder First Avenue, ja sogar in der Third Avenue wohnte, musste viel höhere Mieten zahlen, weil man nicht mehr eine halbe Meile zur Lexingtoner U-Bahn laufen musste, die sehr überfüllt war. Man konnte die schöne, nicht überfüllte U-Bahn in der Second Avenue benutzen.

Und dennoch stieg diese Miete nicht durch die Ausgaben für Kosten. Es war eine Miete ohne Wert. Es war der Preis für Wohnraum ohne Kostenwert. Die Miete ist also das unnötige Element des Preises, das über das hinausgeht, was es tatsächlich kostet, etwas zu produzieren. Und das Einkommen der Rentiers ist das Einkommen, das unnötig ist.

Um einen Industriellen für den Bau einer Fabrik zu bezahlen, würden sich die Industriellen damit zufriedengeben, die normale Profitrate zu erzielen. Aber wenn man ein spezielles technologisches Monopol hat, wie die Pharmakonzerne, dann kann man Superprofite machen. Die Mieten sind also im Grunde genommen Superprofite. Das ist der Unterschied. Aber das war’s dann auch schon zu Ihrer Frage.

Frage | Roxanne D

[00:37:58] Luke Parcher: Genau richtig. Wir haben hier eine Frage von Roxanne Devereaux. Sie sagt, wenn Sie das schon beantwortet haben, können Sie Ihre Antwort vielleicht noch weiter ausführen, aber in einer perfekten Welt, in der die Regierung tatsächlich den Menschen dient, wie würde ein Schuldenerlass aussehen und wie könnte er sich auf die Gesellschaft auswirken?

Die meisten Beispiele, die mir bekannt sind, fanden vor der industriellen Revolution statt.

[00:38:14] Michael Hudson: Nun, das beste Beispiel ist das deutsche Finanzwunder von 1947, 1948, die alliierte Währungsreform. Alle internen Schulden wurden gestrichen, mit Ausnahme der Bankkonten der Menschen bis zu einem bestimmten Betrag und mit Ausnahme des Geldes, das die Arbeitgeber ihren Angestellten schuldeten.

Der Grund dafür ist, dass der größte Teil des Vermögens, die meisten Bankguthaben und die meisten Forderungen der Gläubiger von den Nazis stammten. Und die amerikanische Besatzung sagte: „Wir wollen nicht, dass die Nazis reich werden. Das Gute am Schuldenerlass ist also, dass man die Ersparnisse der Bösewichte streicht. 1947 waren es die Nazis, heute sind es die 1 %.

Wenn man die Schulden streicht, von denen ich gesagt habe, dass sie gestrichen werden sollten – die Art von schlechten Schulden, die nicht unbedingt zur Produktion gehören -, dann streicht man all diese riesige Anhäufung von Ersparnissen durch das 1 %. Wenn man unter anderem die Schulden der Studenten streichen würde, würde das Einkommen für Ausgaben für die Demokratie frei.

Wenn man alle Schulden der US-Banken bei den Offshore-Bankzentren in der Karibik, Panama und Liberia streichen würde. All dies ist Fluchtkapital. Das ist kriminelles Kapital. Streichen Sie all die Schulden des kriminellen Kapitals und des Betrugs. Als Griechenland vor sieben Jahren in die Finanzkrise geriet, hatte das Land Schulden in Höhe von 50 Milliarden Euro, die es abzuschreiben versuchte.

Und der IWF erstellte eine Liste, die sogenannte Lagarde-Liste, die Einlagen griechischer Gauner und Steuerhinterzieher in der Schweiz in Höhe von 50 Milliarden Dollar auswies. Diese 50 Milliarden hätten gestrichen werden können. Eine der ersten Schuldenstreichungen, die schief ging, war in Sparta im dritten Jahrhundert v. Chr. unter Agis und Kleomenes. Als die Schulden gestrichen wurden, wollten die Leute, die Land auf Kredit gekauft hatten, ihre Schulden zurückhaben.

Sie wollten das Land frei und unbelastet besitzen und die Hypotheken löschen. Es gibt also Schulden, die man nicht abschreiben will. Wenn man Hypothekenschulden abschreiben würde, wären Donald Trump und Immobilienspekulanten die vermögendsten Menschen im Land. Sie möchten ihre Schulden also nicht abschreiben.

Ihre Schulden werden in den Büchern bleiben. Aber wenn sie abgeschrieben würden, dann sind ihre Schulden zunächst einmal die Aktiva des Bankensystems. Die Citibank wäre dann noch zahlungsunfähiger, als sie es ohnehin schon ist, und die Banken würden untergehen. Sie würden vom öffentlichen Sektor übernommen werden, denn wenn man die Hypothekenschulden tilgt, gibt es immer noch eine wirtschaftliche Rendite. Da die Menschen bereit sind, mehr Geld für eine gut gelegene Immobilie zu zahlen, würde der Staat anstelle der Banken, die den Mietwert als Hypothekenschulden erhalten, den gleichen Mietwert in Form einer Grundsteuer erhalten. Darum ging es in der klassischen Ökonomie. Das war Adam Smith. Das war John Stuart Mill. Das war die ganze Reformbewegung des späten 19. Jahrhunderts. Man will also die uneinbringlichen Forderungen streichen, aber man will nicht, dass die Schuldner, die nur Spekulanten sind, dabei reich werden.

Man will sicherstellen, dass man nur die uneinbringlichen Schulden streicht und keine neue Rentierklasse schafft. Die Idee ist, die Wirtschaft als System zu betrachten und zu sehen, was die Regierung als wirtschaftliche Rente erhalten sollte. Und sie kann entscheiden, was sie für die Gesundheitsversorgung erhält. Wenn die Regierung das Gesundheitswesen übernehmen würde, würde sie wahrscheinlich nicht die Preise verlangen, die heute im Gesundheitswesen verlangt werden. Er würde weniger verlangen. Dasselbe gilt für das Wohnungswesen. Wenn der Wohnungsbau so betrieben würde, wie England vor Margaret Thatcher seine Sozialwohnungen betrieb, wären die Preise sehr niedrig. In Deutschland zahlt man nur 10 % des durchschnittlichen Familieneinkommens für die Miete, nicht 30 oder 40 % wie in den Vereinigten Staaten.

Das war es, was die deutsche Wirtschaft bis letzten Monat so wettbewerbsfähig gemacht hat. Man würde also die Wirtschaft so umstrukturieren, dass sie nur noch Schulden hat, die gesellschaftlich notwendig sind, um die Wirtschaft am Laufen zu halten. Die Schulden werden wieder anfangen zu wachsen.

Die Schulden werden immer wieder von Neuem zu wachsen beginnen. Wenn man die Zinsen nicht verbietet, lässt man die Schulden wachsen, aber wenn sie so problematisch werden, dass sie das Wirtschaftswachstum bedrohen, dann muss man sie auf ein Niveau abschreiben, auf dem sie das Wirtschaftswachstum nicht mehr verhindern, wie es heute der Fall ist.

Frage | Doug G

[00:42:45] Luke Parcher: Wir haben hier also eine Frage von Doug Greer. Er sagt, dass viele Leute die Lehren der MMT mit dem Superimperialismus des US-Dollars als Reservewährung der Welt zu verwechseln scheinen. Ist die Fähigkeit, Dollars zu schaffen, um die inländischen Bedürfnisse der USA, wie Gesundheitsversorgung und Infrastruktur, zu finanzieren, davon abhängig, dass der US-Dollar die Reservewährung ist?

Können Sie das klären?

[00:43:05] Michael Hudson: Das ist völlig unabhängig voneinander. Jedes Land kann seine Kreditschöpfung nutzen, entweder durch die Zentralbank oder durch Geschäftsbanken, um Kredit zu schaffen. Das muss nicht mit der Zahlungsbilanz verknüpft sein, außer dass, wenn ein Land ein Zahlungsbilanzdefizit hat, seine Währung fallen wird, es sei denn, es kann die Zahlungen irgendwie ausgleichen.

Es handelt sich also um unterschiedliche Fragen.

Frage | Fabiano D

[00:43:30] Luke Parcher: Wir haben eine Frage von Fabiano D. Da die Politiker, also die Regierung, in den Taschen der Rentierklasse stecken, wie könnten wir Ihrer Meinung nach diesen Einfluss der Rentiers loswerden, um eine sozial orientierte Politik umzusetzen?

[00:43:43] Michael Hudson: Das ist noch nie ohne eine Revolution passiert. Das ist das Problem. Wie kann man sie loswerden? Nun, ich sehe keine Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, sie loszuwerden. Es benötigte eine Revolution in China. Es benötigte eine Revolution in Russland. Genau das ist das Problem.

In England gab es im 19. Jahrhundert den Beginn einer friedlichen Revolution, die zu einer Verfassungskrise in den Jahren 1909 und 1910 führte, als das Unterhaus die Grundsteuer verabschiedete und das Oberhaus, das den Landadel vertrat, sie wieder aufhob. Das verursachte eine Krise.

Das Ergebnis war, dass das Oberhaus nie wieder in der Lage sein würde, ein vom Unterhaus verabschiedetes Steuergesetz zu annullieren. Das war also eigentlich eine friedliche Lösung einer Verfassungskrise. Dann kam der Erste Weltkrieg und änderte alles. Aber heute sehe ich nicht, dass es in den Vereinigten Staaten eine solche friedliche Lösung gibt.

Sie werden das Gesetz „Citizens United“ nicht aufheben, und allem Anschein nach wird die Wirtschaft immer mehr in die Enge getrieben und zwischen den 1 % und den 99 % polarisiert. Ich würde sagen, es ist ein Klassenkampf, nur dass das Finanzwesen nicht wirklich eine Klasse ist, denn jeder ist in gewisser Weise sowohl Gläubiger als auch Schuldner. Es handelt sich also wirklich um eine finanzielle Dynamik gegen den Rest der Wirtschaft. Einer der Punkte, die Marx in Band 3 des Kapitals dargelegt hat, war, dass das Finanzwesen nach eigenen, rein mathematischen Gesetzen wächst und keine Beziehung zum Wachstum der Wirtschaft hat. Es ist ein autonomes Wirtschaftssystem.

Und ich denke, dass dieses autonome Wirtschaftssystem unabhängig von der Regierung ist, und dennoch, wenn man die Wirtschaft nicht als Wirtschaftssystem studiert und nicht versteht, was die Polarisierung und die Armut in den Vereinigten Staaten verursacht, wird man nicht in der Lage sein, eine Reformbewegung zu starten, um das System zu ändern.

Die Aufgabe der Wirtschaftsfakultäten ist es, das Verständnis für die Wirtschaft zu verdummen. Hier wird es keine friedliche Reformbewegung geben.

Frage | Cristina

[00:45:47] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Cristina, die fragt, was sind die Schritte, die wir unternehmen können, um die Immobilienkrise zu lösen? Das ist eine ziemlich weit gefasste Frage, aber wenn Sie irgendwelche politischen Rezepte haben, wäre das großartig.

[00:45:57] Michael Hudson: Es gibt sehr wenig, was der Einzelne tun kann. Das 19. Jahrhundert beschäftigte sich zunehmend mit dieser Frage. Jahrhundert hat sich mit dieser Frage zunehmend auseinandergesetzt, und die Lösung war, dass man die Bodenrente im Gegensatz zu den Kosten für den Bau eines Gebäudes berechnet – wir alle wissen, dass der Bauunternehmer und der Bauherr oder Bauträger beim Bau eines Gebäudes einen Gewinn erzielen müssen, aber wenn die Regierung die Bodenrente besteuert, dann steht sie den Banken nicht als Zins zur Verfügung.

Wenn Sie also die Grundstücksmiete besteuern, dann wird die Grundstücksmiete nicht in einen Bankkredit einfließen, und die Wohnungspreise werden auf die tatsächlichen Baukosten plus normale Gewinne gedrückt. Und wenn der Wohnraum begehrter wird, oder wenn die Wirtschaft profitabler wird, oder wenn Städte mehr Second Avenue U-Bahnen bauen und der Mietwert steigt, werden die Steuern steigen. Das wird verhindern, dass diese erhöhte Miete eine finanzielle Form annimmt, und wird einfach die Quelle für eine Staatseinnahme sein. Es bedarf eines Steuersystems, um die wirtschaftliche Miete zu besteuern, sodass der Wohnungsmarkt nicht die Spekulation und die wirtschaftliche Miete widerspiegelt, die durch die Privatisierung verursacht wird, die stattgefunden hat. Besonders seit 2008.

Frage | Tim

[00:47:11] Luke Parcher: Also diese Frage ist von Tim. Tim sagt, ein Argument gegen die Entdollarisierung sei die Liquidität und Stabilität des US-Dollars. Öl wird zum Beispiel in Dollar gehandelt, und viele OPEC-Länder haben ihre Währungen an den Dollar gekoppelt, sodass sie von einem starken Dollar profitieren. In diesem Alter steht der Übergang zum Handel in lokalen Währungen diesen Vorteilen des Dollars als Reservewährung gegenüber.

[00:47:32] Michael Hudson: Nun, genau darum ging es bei den Kooperationstreffen in Shanghai am vergangenen Wochenende. Jedes Land, das seine Zentralbankreserven in Dollar hält, hat ein Interesse daran, dieses Geld zu verlieren. China hat die größten Dollarbestände aller Regierungen, und seine Währung ist gefallen und gefallen und gefallen.

China ist bereit, dafür einen Verlust in Kauf zu nehmen, indem es sich aus den Dollars zurückzieht. Die Lösung ist, wie sowohl Präsident Xi als auch Präsident Putin betonten, dass wir aus dem Dollar aussteigen werden, sodass wir keine Beteiligung am Dollar haben. Er kann steigen oder fallen. Das wird uns nicht stören. Sie kaufen und verkaufen nicht mehr an uns.

Wie auch immer, sie sanktionieren uns. Halten wir uns also an das, was Präsident Biden will. Er sagt, ihr macht, was ihr wollt, und wir machen, was wir wollen. Nun gut. Lasst uns unsere eigenen Wege gehen und die Währung des anderen benutzen, dann spielt das keine Rolle mehr. Es wird ihnen also nichts ausmachen. Wenn der Ausstieg aus dem Dollar bedeutet, dass es weniger Nachfrage nach dem Dollar gibt und der Kurs sinkt, dann ist das, was sie gewinnen, Freiheit.

Das ist also der Preis für ihre wirtschaftliche Freiheit von der Dollar-Diplomatie.

[00:48:34] Luke Parcher: Wir haben hier eine weitere Frage von Virginia Cotts.

Frage | Virginia Cotts

[00:48:36] Virginia Cotts: Michael, ich habe das Gefühl, wir haben… einige Leute haben eine große Nostalgie für die europäischen Sozialdemokratien nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht mehr, ob es in Ihrem Buch oder in einem Interview war, in dem Sie Thatchers Privatisierungsprozess in England beschrieben haben. Könnten Sie darüber sprechen? Denn ich wusste nicht viel davon.

[00:49:00] Michael Hudson: Nun, Margaret Thatcher sagte, ihr größter Beitrag sei Tony Blair gewesen. Und Tony Blair war ein Opportunist, der genug Unterstützung aus den Vereinigten Staaten bekam, um die britische Labour-Partei auf die rechte Seite der Konservativen Partei zu rücken und das zu tun, was Margaret Thatcher niemals hätte machen können. Die sozialdemokratischen Parteien in allen Ländern wurden durch das, was die CIA „den mächtigen Wurlitzer der öffentlichen Meinung“ nannte – d.h. Bestechungsgelder an die Politiker -, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie die Kampagnen der Neoliberalen finanzierten, um vorzugeben, arbeitnehmerfreundlich und sozialistisch zu sein, während sie in Wirklichkeit der äußerste rechte Flügel des politischen Spektrums sind, indem sie sogar die Eisenbahn privatisierten. Ich werde sie nicht als faschistisch bezeichnen. Aber sagen wir einfach, es gibt nichts, was die Faschisten an den sozialdemokratischen Parteien nicht mögen würden. Hier haben wir also die am weitesten rechts stehenden Parteien in Europa, die sozialdemokratischen Parteien. Weit rechts.

Ich denke, die am weitesten rechts stehende neofaschistische Partei sind natürlich die Grünen in Deutschland, die die Kriegspartei sind. Und arbeitnehmerfeindlich. Aber im Grunde gibt es keine echte Arbeiterpartei mehr, die die Interessen der Arbeiter vertritt. Sie sind alle von Demagogen vereinnahmt worden. Die sozialdemokratischen Parteien sind in gewisser Weise wie die Friedensparteien gewesen.

Das erste, was jede Friedenspartei tut, wenn es einen Krieg gibt, ist, sich an die Spitze der Pro-Kriegs-Patriotismus-Parade zu stellen. Das war es, was Trotzki über den Ersten Weltkrieg bemerkte. Die Friedensparteien sprangen auf den Zug in Deutschland, Österreich, England und Amerika auf. Die sozialdemokratischen Parteien haben dasselbe getan, als es eine neoliberale, rechtsgerichtete, korporatistische Finanzialisierung gab. Sie wurden alle dazu überredet, das zu tun.

Das Äquivalent war das, was die Clintons den Vereinigten Staaten seit den 1990er-Jahren angetan haben. In den Vereinigten Staaten ist die Demokratische Partei jetzt die Partei des äußersten rechten Flügels. Und ich denke, als ich die Frage beantwortete, was die Amerikaner machen können, um der Wohnungskrise zu helfen… Man kann die Wohnungskrise nicht lösen, solange man die Demokratische Partei nicht beendet. Man kann das Arbeitsproblem nicht lösen, ohne die Demokratische Partei zu beenden. Denn sie ist die Partei der Wall Street. Das ist die Partei der 1%. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es keine linke Opposition gibt, die das Programm der Republikanischen Partei blockiert.

Was Bill Clinton getan hat, hätten die Republikaner niemals tun können. Er unterstützte Alan Greenspan und die Rechten bei der Abschaffung der Gesetze, die die Banken daran hinderten, Versicherungsgesellschaften und Maklerfirmen zu besitzen. Die Abschaffung des Glass-Steagall-Gesetzes. Und kein Republikaner hätte etwas so Bösartiges gegen Schwarze und Hispanoamerikaner tun können wie Präsident Obama, dessen Politik im Grunde mit der des Ku-Klux-Klan identisch ist.

Obamas Rolle bestand im Wesentlichen darin, den Versuch von Schwarzen und Hispanics, Hausbesitzer zu werden, rückgängig zu machen. Sein Ziel war es, schwarzes und hispanisches Wohneigentum durch das Eigentum von privaten Kapitalgesellschaften zu ersetzen. Seine Rolle im Jahr 2009 bestand darin, die Banken zu retten – die betrügerischen Banken, die die Schrotthypotheken geschrieben hatten – und die Schrotthypotheken am Haken zu lassen, um fast 10 Millionen amerikanische Familien zu vertreiben. Die Banken wurden nicht mit Geldstrafen belegt, und kein einziger korrupter Banker wurde ins Gefängnis geworfen. Dies beendete die Hoffnungen der Amerikaner mit niedrigem Einkommen – und insbesondere der Minderheiten – auf eine Wohnung.

Wenn Sie sagen, was können wir für den Wohnungsbau tun? Nun, wenn Sie schwarz oder hispanisch sind, müssen Sie die Demokratische Partei meiden wie die Pest. Und Sie müssen sich mit der Tatsache abfinden, dass Obama der schwarzfeindlichste Präsident des 20. Jahrhunderts war, abgesehen von Woodrow Wilson natürlich. Der Schaden, den er angerichtet hat, ist hierzulande noch nicht so richtig erkannt worden.

Und er hat eine Führung der Demokratischen Partei geschaffen, die so arbeiterfeindlich, so rassistisch gegenüber Weißen und so pro-Wall Street ist, dass ich nicht glaube, dass sie reformierbar ist.

Frage | Luke Parcher

[00:53:18] Luke Parcher: Um an das anzuknüpfen, worüber Sie gerade gesprochen haben, Michael, bin ich verblüfft, in welchem Ausmaß die Menschen in diesem Land der falschen Zweiteilung in Parteien glauben schenken und glauben, es gäbe all diese massiven Unterschiede zwischen den Parteien.

Das ist natürlich von Thema zu Thema verschieden, aber ich bin neugierig, woher Ihrer Meinung nach diese Überzeugung kommt und wie wir sie durchbrechen können. Die Angstmacherei über Trump übertreibt meiner Meinung nach die Unterschiede zwischen Trump und Biden in diesen Fragen. Können Sie ein wenig darüber sprechen?

[00:53:43] Michael Hudson: Ja. Die Rolle der Republikanischen Partei ist es, der Wall Street zu sagen: „Ja, bitte“. Und die Politik der Demokratischen Partei ist es, „Ja, danke“ zu sagen. Aber das ist im Grunde alles. Sie werden feststellen, dass das Demokratische Nationalkomitee, wie in Ohio, einen Rechtsaußen unterstützt, der die Rolle des Senators Manchin aus West Virginia oder von Sinema aus Arizona spielen wird. Die Demokraten wollen sicherstellen, dass sie genügend Republikaner haben, die als Demokraten kandidieren, so dass, wenn jemals die Gefahr besteht, dass ein Gesetz, das gut für die Arbeiterklasse oder die rassischen oder ethnischen Minderheiten ist, gefördert wird, die Republikaner als Demokraten kandidieren, um dies zu verhindern, um die Rolle zu spielen.

Es wird immer viele Senatoren hinter Manchin und Sinema geben, die die Demokraten daran hindern, etwas zu tun, was nicht den kurzfristigen, unmittelbaren Interessen ihrer Wall-Street-Banker dient… Geldgeber.

Frage | Bruce W

[00:54:39] Luke Parcher: Der rotierende Bösewicht ist sicherlich ein sehr reales Konzept. Wir haben hier eine Frage von Bruce Wall, der fragt, welche der öffentlichen Banken- und Währungsreformbewegungen Sie unterstützen, wenn überhaupt? Ich denke da an das Public Banking Institute, das American Monetary Institute, die Alliance of Just Money, Christine Desan’s Just Money. Was ist mit Persönlichkeiten wie Robert Hockett?

[00:54:58] Michael Hudson: Nun, ich gehöre dem Vorstand des Public Banking Institute an. Steve Zarlenga war ein guter Freund von mir.

Ich war auf allen seinen frühen Konferenzen. Sie haben also beide sehr gute Ideen. Und… der Name ist mir entfallen. Wer ist der Leiter des öffentlichen Bankwesens?

[00:55:15] Virginia Cotts: Das ist doch nicht Ellen Brown, oder?

[00:55:17] Michael Hudson: Ja. Ellen Brown. Ellen wäre für viele der Dinge, über die ich gesprochen habe, aber sie glaubt nicht, dass ein Schuldenerlass im Moment politisch machbar ist. Und da hat sie natürlich recht. Sie hat gesagt, dass öffentliche Banken ein Modell dafür sein können, was sein könnte. Das Ergebnis, was passiert wäre, wenn Obama die Citibank hätte bankrott gehen lassen.

Der republikanische Leiter der FDIC [Federal Deposit Insurance Corporation] drängte darauf, dass die Citibank von Gaunern geführt wird… aber Obama hat einen noch größeren Gauner an die Spitze gesetzt. Geithner, der für seinen Banker Robert Rubin arbeitete, ließ die Citibank im Grunde nicht bankrott gehen, weil das die Aktionäre ruiniert hätte.

Und wie Sheila Bair, die Leiterin der FDIC, sagte, ging es nur um die Inhaber von Anleihen. Und Sheila sagte, wenn die Citigroup untergegangen wäre, dann hätte die Regierung die größte Bank des Landes gehabt, und sie könnte eine Geschäftsbank betreiben, die gute Kredite vergibt, anstatt Kredite an Firmenräuber zu vergeben. Anstatt krumme Hypothekendarlehen und gefälschte Kredite zu vergeben, könnte sie tatsächlich Kredite vergeben, die der Wirtschaft helfen, zu wachsen. Nun, sie hat völlig Recht. Das wäre eine gute Idee gewesen.

Sie hat sich also auf die öffentlichen Banken konzentriert, weil sie etwas leisten können. Und sie sagte, dass durch eine öffentliche Bank zumindest die Einlagen des öffentlichen Sektors – der Regierung, der staatlichen Behörden und hoffentlich auch der lokalen städtischen Behörden – in der öffentlichen Hand bleiben und nicht in die Hände der Geschäftsbanker und der Wall Street gelangen, sodass das Geld für einen guten Zweck verwendet werden kann.

Ich bin also uneingeschränkt dafür, was sie tut. Steve Zarlenga vom American Monetary Institute war für den hundertprozentigen Reserveplan, der in den 1930er-Jahren vorgeschlagen wurde. Das heißt, die Geschäftsbanken würden auf den Status von Sparkassen reduziert werden.

Hundert Prozent Reserven. Sie könnten keine Kredite schaffen. Sie könnten nur Kredite aus Einlagen vergeben. Wenn sie einen produktiven Kredit vergeben würden, würde die Regierung, das Finanzministerium, als Einleger fungieren und einfach die Einlagen in der Bank erhöhen, damit sie produktive Kredite vergeben können.

Und auch das ist im Prinzip eine hervorragende Idee. Deshalb habe ich das auch unterstützt. Und das war natürlich das Programm, das Dennis Kusinich in seiner Präsidentschaftskandidatur vorgestellt hat. Ich war Kusinichs Wirtschaftsberater. Das sind also die beiden Gruppen, mit denen ich am meisten vertraut bin und die ich am meisten befürworte.

Frage | Rasha

[00:57:41] Luke Parcher: Wir haben hier eine Frage von Rasha. Welche Rolle spielt die Definition von Geld bei der Gestaltung der Wirtschaft? Wie definieren Sie Geld? Ist es eine Aufzeichnung von Werten, die zwischen Wirtschaftsakteuren übertragen werden, oder ist es eine Ware? Wenn Sie zustimmen, dass Geld eine Aufzeichnung des Wertes ist, der zwischen zwei oder mehr Wirtschaftsakteuren übertragen wird, ist es dann nicht möglich, Geld auf Anfrage von zwei oder mehr Wirtschaftsakteuren auf dezentralisierte Weise zu schaffen, im Gegensatz zu zentralen Privatbanken, die eine wissenschaftliche Formel bereitstellen, nach der der Wert von Waren und Dienstleistungen zugewiesen wird?

[00:58:10] Michael Hudson: Oh, mein Gott! Ich kann nicht einmal anfangen, das zu beantworten. Der Fachjargon ist so irreführend. Geld hat nichts mit Wert zu tun. Geld ist Schuld. Das ist das Gegenteil von Wert. Es ist ein Transfer von Schulden zwischen Menschen, kein Transfer von Wert. Sie verwenden eine sehr rechte, offen gesagt, eine faschistische Wirtschaftsterminologie, vielleicht ohne es zu wollen. Aber es ist kein Wert, es sind Schulden, die aus dem Nichts geschaffen werden. Es ist ein Kredit.

Wenn man in eine Bank geht und einen Kredit aufnimmt, sagt die Bank nicht: „Lass mich sehen, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, um es dir zu leihen. Sie wird dir einfach einen Kredit geben. Sie erstellen eine Bankeinlage und im Gegenzug geben Sie ihnen einen Schuldschein. Es sind Schulden, Kredite, die Einlagen schaffen, nicht umgekehrt. Mit jedem, der über Geld und Wert spricht, sollten Sie sofort aufhören zu reden. Denn Sie wissen, dass es sich dabei nur um Propagandagerede handeln wird.

Frage | Tom

[00:59:03] Luke Parcher: Also wir haben hier eine Frage von Tom. Tom fragt: Alle Preise für alle Dinge, die zum Verkauf stehen, steigen nicht. Daher ist der Begriff Inflation nicht das, was wir gerade erleben. Zum Beispiel funktioniert der Markt. Das Geld wandert von denen, die kein Öl haben, zu denen, die Öl haben.

Warum versteht das kein ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler und bezeichnet es als normale Marktumverteilung oder als einen Begriff, der in Lehrbüchern als Referenz aufgeführt ist? Und warum wird das Konzept der Inflation, das unwissenden Ökonomen und den heutigen Verbrauchern, die unnötigerweise unter Geldmangel leiden, Angst einjagt, so schlecht gelehrt und so schlecht verstanden?

[00:59:33] Michael Hudson: Die Frage ist so bizarr, dass ich sie nicht beantworten kann. Es ist nur, wie soll man, wie soll man einem Sumpf antworten und herausfinden, was sie sagen, um ihnen eine Antwort zu geben? Es ist ein Sumpf. Ich kann das nicht beantworten.

[00:59:42] Luke Parcher: Ich nehme an, ganz allgemein, worauf würden Sie die Preissteigerungen, die wir heute erlebt haben, zurückführen?

[00:59:47] Michael Hudson: Sehr weitgehend auf Monopolstellungen. Der Grund, warum die Ölpreise steigen, ist nicht, dass es eine Ölknappheit gibt. Der Grund für die steigenden Ölpreise ist nicht, dass es eine Ölknappheit gibt, sondern dass die Ölkonzerne eine Ausrede finden, um die Zeitungsberichte zu nutzen, dass es einmal eine Ölknappheit geben wird, um die Preise jetzt schon zu erhöhen. Adam Tooze hat vor ein paar Tagen einen guten Artikel geschrieben, in dem er die Inflation in Europa mit der Inflation in den Vereinigten Staaten vergleicht. In Europa ist die Preisinflation fast ausschließlich auf Energie und Öl- und Gasderivate zurückzuführen. In den Vereinigten Staaten ist die Inflation viel breiter angelegt – sie erstreckt sich über den gesamten Kurs.

Auch hier gilt, dass man die Wirtschaft als System betrachten sollte. Man sollte nicht alles auf das eindimensionale „hier ist das Preisniveau“ reduzieren. Man muss die vielschichtige Wirtschaft betrachten. Was sind die Gestehungskosten? Was sind die ökonomischen Renten? Welches sind die Monopolpreise? Wie ist das Steuersystem? Man muss die Wirtschaft als System betrachten, nicht als eindimensionales Gebilde. Deutlicher kann ich den ganzen Wirrwarr nicht entwirren.

Frage | Paul B

[01:00:55] Luke Parcher: Wir haben hier wieder eine Frage von Paul Birtwell. Könnte Dr. Hudson auf die Gültigkeit der MMT eingehen und diese anerkennen? Was ist Ihrer Meinung nach die Bedeutung von MMT und wie lässt sie sich auf diese Diskussion anwenden?

[01:01:04] Michael Hudson: Nun, ich war viele Jahre lang Mitglied des Lehrkörpers der UMKC, die das MMT-Zentrum ist. Ich bin ein Befürworter von MMT. Der Punkt der MMT ist, dass, so wie Banken endogene Kredite auf ihren eigenen Computern schaffen, die Regierung Kredite schaffen kann. Die Regierung muss sich kein Geld von den 1 % oder den Inhabern von Anleihen leihen, um es auszugeben; die Regierung kann es einfach drucken, wie sie es unter den Greenbacks getan hat.

Die Regierung kann ihren eigenen Kredit schaffen. Und es ist nichts falsch daran, ein Haushaltsdefizit zu haben, denn ein Haushaltsdefizit muss nicht von den Steuerzahlern bezahlt werden. Ein Staatsdefizit kann einfach dadurch finanziert werden, dass man das Geld auf dem eigenen Computer schafft – nicht durch Steuern. Das ist der Punkt, auf den Stephanie Kelton in ihren Beiträgen immer wieder hinweist.

Und das ist wirklich die Essenz der MMT. Aber natürlich war der führende Vertreter der MMT Donald Trump, als er sagte, Defizite spielen keine Rolle, wir können einfach schaffen, was wir wollen. Und ich glaube, Vizepräsident Cheney sagte auch, wir können ausgeben, was wir wollen. Es spielt keine Rolle. George Bush sagte, es sei ohnehin alles nur fiktiv, wir könnten es tun.

Der Unterschied zwischen Donald Trump und den Republikanern und den MMTlern ist, dass wir wollen, dass die Regierung Defizite macht, um tatsächlich in die Wirtschaft zu investieren. Wir wollen keine Defizite in Höhe von 9 Billionen Dollar, um die quantitative Lockerung für die 1 % zu subventionieren, damit die Immobilienpreise und die Aktien- und Anleihekurse steigen.

Wir wollen, dass sie tatsächlich Arbeitnehmer beschäftigen und die Vollbeschäftigung fördern. Der Unterschied besteht also darin, dass die MMTler grundsätzlich für ein greifbares Wirtschaftswachstum eintreten und nicht für eine schlechte Geldschöpfung im Stil der MMT von Cheney und Donald Trump.

Frage | Luke Parcher

[01:02:51] Luke Parcher: Können Sie ein wenig darüber sprechen, wie der IWF [Internationaler Währungsfonds] und die Finanzialisierung zu dem beigetragen haben, was gerade in der Ukraine passiert? Ich weiß, das ist ein wenig weit gefasst, aber wenn Sie das, worüber wir hier gesprochen haben, mit der Situation in der Ukraine in Verbindung bringen könnten.

[01:03:02] Michael Hudson: Die Aufgabe des IWF ist es, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft verarmt und dass das ganze Geld, das er gibt, dazu dient, die Währung zu stützen – um es den Kleptokraten, Kolomoyskyi und anderen, zu ermöglichen, die ukrainische Währung, die sie haben, zu nehmen und sie in Dollar und Pfund Sterling zu einem hohen Wechselkurs zu transferieren.

Sie werden also der Ukraine die Dollars leihen – im Wesentlichen, um die Griwna zu stützen, wie auch immer man die Währung ausspricht – und es den Kleptokraten ermöglichen, Geld zu verdienen und ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn Alternativen zu den Nazis die Macht übernehmen. Sie wollen sicherstellen, dass sie die Wirtschaft zusammenbrechen lassen können, sobald die Kleptokraten sie geleert haben.

Sie unterstützen natürlich das neue Arbeitsgesetz, das Präsident Zelensky auf den Weg gebracht hat, das die Gewerkschaften abschafft, die Rechte der Arbeitnehmer auf Verhandlungen aufhebt und im Grunde das faschistischste Arbeitsgesetz in der Geschichte eines Landes darstellt. Die Rolle des IWF besteht also darin, die Klientel-Oligarchie zu unterstützen, ihr Geld aus einem Land herauszuziehen, bevor eine linke Regierung an die Macht kommen kann, und dann alle Kredite zu verweigern und einen Währungsüberfall auf die linke Regierung zu organisieren, um zu sagen: „Seht ihr, der Sozialismus funktioniert nicht“.

Der IWF ist eine der Institutionen, die der Arm der amerikanischen Hegemonie ist und wirtschaftliches Wachstum außerhalb der Vereinigten Staaten verhindert. Im Wesentlichen ist der IWF ein… ein kleines Büro im Keller des Pentagon, das von den Neocons geleitet wird, um sicherzustellen, dass andere Länder keine Politik betreiben können, die es amerikanischen Firmen nicht erlaubt, ihre Rohstoffe und natürlichen Ressourcen und ihre Monopole zu kaufen.

Stellen Sie sich den IWF also als ein Werkzeug des Militärs vor, aber viel rechter, als jeder General es wagen würde, zu sein.

[01:04:55] Luke Parcher: Ich danke Ihnen vielmals, Michael. Wir wissen es wirklich zu schätzen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.

Ich möchte die Leute auch noch einmal daran erinnern, auf realprogressives.org zu gehen, um mehr über uns zu erfahren, oder unsere Podcasts und Artikel zu finden, darunter auch wieder Michael, als Gast bei Macro N Cheese. Damit werden wir die Diskussion hier beenden. Virginia, haben Sie noch etwas hinzuzufügen?

[01:05:12] Virginia Cotts: Ja. Ich wollte Michael fragen, wo die Leute seine Arbeit finden können.

[01:05:17] Michael Hudson: Nun, ich denke, Amazon ist der einfachste Ort dafür. Es ist alles dort erhältlich.

Auf meiner Website, michael-hudson.com. Und Sie können dorthin gehen und sich mir auf Patreon anschließen. Ich habe eine Patreon-Gruppe, und wenn Sie einen bestimmten Betrag beisteuern, können Sie alle paar Monate direkt mit mir sprechen.

[01:05:36] Virginia Cotts: Nun, wir können alle Unterstützung gebrauchen. Real Progressives hat auch ein Patreon. Unterstützen Sie uns also alle, bitte.

Ich möchte nur sagen, Michael, Sie haben einen Artikel mit dem besten Titel geschrieben, den ich je gesehen habe, nämlich so etwas wie „Die USA besiegen Deutschland zum dritten Mal in einem Jahrhundert“. Ich dachte einfach, das sei ein perfekter Titel. Ich glaube, du hast ihn genau dann geschrieben, als der Ukraine-Krieg begann.

[01:06:02] Michael Hudson: Richtig. Es war von Anfang an klar, was passieren würde. Und ich bin erstaunt, dass niemand sonst darüber geschrieben hat. Ich bin nicht hervorragend in der militärischen Analyse. Ich kann verfolgen, was Andrei Raevsky vom Saker, Moon of Alabama und Andrei Martyanov sagen. Das Einzige, was ich über militärische Operationen sagen kann, sind die Zahlungsbilanzaspekte und wie das alles durchbuchstabiert wird.

[01:06:24] Virginia Cotts: Nun… und Sie haben darüber gesprochen, wie die drei Hauptsektoren profitiert haben.

[01:06:30] Michael Hudson: Ja. Öl ist der Schlüssel zur amerikanischen Diplomatie. Und ich denke, wenn wir von amerikanischer Hegemonie sprechen, dann kommt sie von Amerikas Kontrolle über den Ölhandel. Das war einer der Gründe, warum Amerika zuerst Venezuela und dann Russland isolieren wollte, denn wenn die einzige Ölquelle Unternehmen sind, die von den amerikanischen Ölkonzernen kontrolliert werden, dann…

Jede Wirtschaft benötigt Energie, um zu wachsen. Und in jeder Wirtschaft seit dem Beginn der industriellen Revolution gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des BIP und dem Energieverbrauch pro Kopf. Ich spreche also von der Monopolrente und der Opferwirtschaft. Wenn man das Öl kontrollieren kann, kann man im Grunde die Weltwirtschaft kontrollieren.

Das war ein Schlüssel zur amerikanischen Politik. Die Amerikaner haben erkannt, dass Europa, wenn es kein russisches oder venezolanisches Öl mehr kaufen kann, das Zehnfache für den Kauf von amerikanischem Flüssigerdgas ausgeben muss. Das heißt, die Sanktionen gegen Russland haben die industrielle Vormachtstellung Deutschlands beendet. Sie haben die deutsche Stahlindustrie beendet. Es ist das Ende der deutschen Schwerindustrie.

Sie werden nun vollständig von den Vereinigten Staaten abhängig sein. Und der Euro wird zu einer schwächelnden Satellitenwährung des US-Dollars werden, weil die deutsche wirtschaftliche und industrielle Führung der europäischen Wirtschaft zusammen mit der von Italien und Frankreich vernichtet wurde.

[01:07:53] Virginia Cotts: Oh, danke schön. Ich hoffe, wir haben Ihre Großzügigkeit mit Ihrer Zeit nicht missbraucht.

[01:07:59] Michael Hudson: Nein. Ich nehme an, wenn ich etwas Kontroverses gesagt habe, werden Sie es einfach herausnehmen.

[01:08:03] Virginia Cotts: Oh, nein, wir mögen es. Wir werden es sogar ausschneiden und im ganzen Internet verbreiten.

[01:08:12] Luke Parcher: Oh… [lacht]

[01:08:13] Virginia Cotts: Michael Hudson ist doch nicht umstritten, oder?

[01:08:18] Luke Parcher: Nun, Sie nehmen sicherlich kein Blatt vor den Mund, und das schätzen wir aufrichtig an Ihnen. Michael, nochmals vielen Dank, dass Sie uns heute so viel Zeit geschenkt haben. Und ich möchte kurz Jonathan Kadmon, Andy Kennedy und Virginia Cotts erwähnen, die heute hinter den Kulissen geholfen haben, dies zu ermöglichen.

[01:08:31] Michael Hudson: Vielen Dank für die Einladung. Mir hat die Diskussion gefallen.