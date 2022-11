Wird der US-Imperialismus absichtlich einen weiteren Weltkrieg auslösen?

Seit mehr als einem Jahrhundert mischen sich die USA in die Angelegenheiten anderer Länder ein, und zwar gegen den Willen genau der Bevölkerungen, die wir angeblich „gerettet“ haben.

Zwischen 1946 und 2000 haben sich die USA in mehr als 80 ausländische Wahlen eingemischt. Wiederholt haben die USA Putsche inszeniert, um demokratisch gewählte Führer abzusetzen – alles im Namen der „Verteidigung der Demokratie“.

Hawaii, Kuba, die Philippinen, Nicaragua, Haiti, die Dominikanische Republik, Iran, Guatemala, Indonesien, Kongo, Irak und Honduras sind nur einige Beispiele für Länder, die Opfer des amerikanischen Imperialismus wurden

Amerikas Einmischung in ausländische Wahlen wurde lange Zeit damit begründet, dass sie „für eine gute Sache“ geschehe, aber kann eine Nation, die behauptet, demokratische Prozesse zu schätzen, eben diese Prozesse in anderen Ländern untergraben und dies als Verteidigung der Demokratie bezeichnen?

Die USA lassen immer noch ihre imperialistischen Muskeln spielen, diesmal indem sie versuchen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu einem weiteren Weltkrieg und möglicherweise zu einem nuklearen Schlagabtausch eskalieren zu lassen

In den vergangenen Monaten haben die USA Milliarden von Steuergeldern in die Ukraine gepumpt, angeblich, um der Ukraine im Kampf für Freiheit und Demokratie zu helfen. Und das, obwohl die Ukraine seit Langem als eines der weltweit korruptesten Länder gilt und niemand weiß, wohin das ganze Geld eigentlich fließt. Kurz gesagt, die ganze Operation scheint eine Tarnung für Geldwäsche zu sein.

Aber Amerikas Einmischung in den Ukraine-Konflikt zeigt auch, dass es nicht bereit ist, seine imperialistischen Tendenzen aufzugeben. Wie die „Bad Faith“-Podcast-Moderatorin Briahna Joy Gray im obigen Video feststellt, hat die Biden-Administration wiederholt erklärt, dass unsere Aufgabe darin besteht, Russland zu schwächen, was NICHT dasselbe ist wie der Ukraine zu helfen.

Seltsamerweise ist die politische Linke, die historisch gesehen gegen den Krieg war, nun rundum dafür. In ihrem Beitrag geht Gray auf die überraschenden Angriffe der Liberalen gegen diejenigen ein, die zur Diplomatie aufrufen. Gray, eine Demokratin, ist unzufrieden mit den Argumenten der Linken, warum sich die Vereinigten Staaten im Ukraine-Konflikt engagieren sollten.

Ein Argument ist, dass 500 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt wurden – ein humanitäres Verbrechen, das nicht ungestraft bleiben darf. Aber es gibt überall auf der Welt Kinder, die in großer Gefahr sind.

Solange niemand schlüssig darlegen kann, warum ukrainische Kinder wichtiger sind als Kinder in anderen Regionen, vermutet Gray, dass es sich nur um eine weitere fadenscheinige Ausrede handelt, um die Tatsache zu verschleiern, dass unser Engagement in der Ukraine nichts anderes ist als eine weitere militärische Operation zur Förderung des amerikanischen Imperialismus.

Der Aufstieg des amerikanischen Imperialismus

Während die Vereinigten Staaten seit ihrer Gründung ein Leuchtfeuer der Hoffnung und der Freiheit sind, hat sich im Laufe der Zeit auch eine schattigere, ruchlosere Seite entwickelt.

Wie in dem unten stehenden Video von „Democracy Now!“ mit dem Titel „Overthrow: 100 Years of U.S. Meddling and Regime Change“ (Umsturz: 100 Jahre Einmischung der USA und Regimewechsel) erklärt wird, haben die Vereinigten Staaten eine lange Geschichte der Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder – gegen den Willen genau der Bevölkerungen, die wir angeblich „gerettet“ haben.

In dem Video heißt es: „Nach einer Zählung haben sich die Vereinigten Staaten zwischen 1946 und 2000 in mehr als 80 ausländische Wahlen eingemischt. Und da sind die von den USA unterstützten Putsche und Invasionen noch gar nicht mitgezählt.“

Amerika gibt nur Lippenbekenntnisse zur Demokratie ab

Direkt zum Video:

Hawaii, Kuba, die Philippinen, Nicaragua, Haiti, die Dominikanische Republik, Iran, Guatemala, Indonesien, Kongo, Irak und Honduras sind nur einige Beispiele für Länder, die Opfer des amerikanischen Imperialismus wurden. Wiederholt haben die USA Putsche inszeniert, um demokratisch gewählte Führer abzusetzen – alles im Namen der „Verteidigung der Demokratie“.

In dem Video interviewt „Democracy Now!“ den ehemaligen New York Times-Reporter Stephen Kinzer, Autor mehrerer Bücher, darunter „Overthrow: America’s Century of Regime Change From Hawaii to Iraq“ und „The True Flag“.

Kinzer beschreibt zunächst die Umstände des Sturzes des demokratisch gewählten iranischen Premierministers Mohammad Mossadegh im Jahr 1953. Mossadegh, so Kinzer, wollte die Interessen des Irans und seines Volkes über die Interessen der Vereinigten Staaten stellen, und das war es, was zu seiner Absetzung führte.

Wichtig ist, dass die USA mit dem erfolgreichen Sturz Mossadeghs nicht nur diesen einen demokratisch gewählten Führer losgeworden sind. Sie haben den demokratischen Prozess im Iran dauerhaft zerstört. Wie Kinzer feststellt:

Es war nicht nur ein Angriff auf eine Person, sondern ein Angriff auf die Demokratie, und der Grund, warum wir diese Demokratie angegriffen haben, ist, dass die Demokratie die falsche Person hervorgebracht hat. Wir mögen Wahlen und demokratische Prozesse, aber sie müssen die Kandidaten hervorbringen, die wir mögen. Sonst schwindet unsere Zustimmung.

Wichtig ist, dass Kinzer darauf hinweist, dass Amerikas „Einflussoperationen“ in anderen Ländern mit der Zeit nicht nur das Zielland zerstören, sondern auch der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten selbst schaden. Der amerikanische Imperialismus hat sich also insgesamt weltweit unglaublich negativ ausgewirkt – nicht zuletzt durch den Aufstieg von Diktaturen in der ganzen Welt.

Der Aufstieg und Fall der Amerikanischen Antiimperialistischen Liga

In Kinzers Buch „The True Flag“ beschreibt er die Geschichte, wie die USA dazu kamen, den Imperialismus zu umarmen, obwohl er im Widerspruch zu den amerikanischen Werten steht. Im Jahr 1898 wurde die Anti-Imperialist League gegründet und wurde zu einer wichtigen Kraft in der amerikanischen Politik. Sie setzte sich intensiv gegen den amerikanischen Imperialismus und ausländische Interventionen ein.

Ihr Hauptargument war, dass der Imperialismus gegen die grundlegenden Prinzipien einer gerechten republikanischen Regierung verstoße und daher die Aufgabe der Ideale, auf denen die USA gegründet wurden, erforderlich mache. Leider stellte sich die öffentliche Meinung schließlich mehrheitlich auf die Seite der Imperialisten, und die Anti-Imperialistische Liga löste sich 1920 auf.

Gedankenkontrolle und unauffindbare Attentatsdrogen

Im obigen Video ist erneut Kinzer zu sehen, diesmal bei einem Vortrag über sein Buch „Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control“ (Sidney Gottlieb und die Suche der CIA nach Bewusstseinskontrolle), das einen anderen, wenig bekannten und eher dunklen Teil der US-Geschichte beschreibt.

Gottlieb wurde als „visionärer Chemiker“ beschrieben, der für die CIA arbeitete – ein „Meistermagier und sanftmütiger Folterknecht, der ‚Chefvergifter‘ der Behörde.“ Gottlieb leitete das berühmt-berüchtigte Bewusstseinskontrollprojekt MK-ULTRA der CIA, das „brutale Experimente in Geheimgefängnissen auf drei Kontinenten“ beinhaltete. Der wichtigste Stützpunkt war jedoch Fort Detrick.

Wie Kinzer erläutert, bestand das Hauptziel von MK-Ultra darin, das Geheimnis der Gedankenkontrolle zu lüften. Gottliebs Arbeit war so geheim, dass nur sehr wenige in der CIA von seiner Existenz wussten, geschweige denn, woran er arbeitete.

Wahrheitsseren, Amnesie-Medikamente und Tränke, die eine Person dazu bringen sollten, zu handeln, nachdem sie für eine Aufgabe programmiert worden war und die Erinnerung an die Programmierung gelöscht worden war, gehörten zu dem Instrumentarium, das Gottlieb zu entwickeln versuchte.

Die Idee zu MK-Ultra stammte vom damaligen stellvertretenden CIA-Direktor Allen Dulles, der Gottlieb 1951 einstellte. Dulles wurde später der erste zivile CIA-Direktor, eine Position, die er von 1953 bis 1961 innehatte.

Gottlieb entwickelte auch eine Reihe von Medikamenten, die von der CIA eingesetzt wurden und die spurlos töten oder verstümmeln konnten. Dabei handelte es sich um ausländische Staatsoberhäupter, die für eine Ermordung vorgesehen waren. Im Jahr 2015 veröffentlichte The Intercept einen Artikel über Dulles‘ pathologisches Verhalten und seine Verbindungen zum tiefen Staat.

Kinzers Vortrag ist viel zu umfangreich, um ihn hier zu behandeln, daher empfehle ich Ihnen, ihn anzuhören. Er ist faszinierend, auch wenn er ein wenig vom Hauptthema des amerikanischen Imperialismus abweicht. Ich möchte jedoch zwei der wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen, die Gottlieb nach einem Jahrzehnt der intensivsten und groteskesten Foltersitzungen, die je durchgeführt wurden, herausgefunden hat – und zwar mit Zustimmung der US-Regierung.

Erstens: Ja, es ist möglich, den menschlichen Verstand zu brechen. Und zweitens: Nein, es ist nicht möglich, einen neuen Geist in den gebrochenen Geist einzusetzen. So kam er auch zu dem Schluss, dass man einen Menschen nicht so programmieren kann, dass er jemanden ermordet und dann vergisst, dass er es getan hat. Letztlich kam Gottlieb zu dem Schluss, dass echte Gedankenkontrolle ein Mythos ist. Dass Menschen mit spurlosen Drogen getötet werden können, bleibt jedoch eine Tatsache.

Streben die USA nach einer Eskalation des Krieges in der Ukraine?

Prof Jeffrey Sachs: “The White House refused any negotiations.” pic.twitter.com/lpEPtRSunJ — David Sacks (@DavidSacks) October 23, 2022

Auch heute lassen die USA ihre imperialistischen Muskeln spielen, indem sie offenbar versuchen, den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu eskalieren. Jeffrey Sachs, Professor an der Columbia University, Wirtschaftswissenschaftler, Politologe und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung, sagt, er habe das Weiße Haus gebeten, über den Frieden zu verhandeln und die Ukraine von einem NATO-Beitritt abzuhalten (siehe Video oben).

Das Weiße Haus lehnte dies mit der Begründung ab, jeder habe das Recht, der NATO beizutreten, wenn er dies wolle. Doch wie Sachs scharfsinnig feststellte, geht es hier nicht um das „Recht“ der Ukraine, der NATO beizutreten, sondern um die Bedrohung, die das Land für seine Nachbarn, insbesondere für Russland, darstellt.

Russland ist sich seit Langem darüber im Klaren, dass es einen NATO-Beitritt der Ukraine nicht zulassen wird, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies eine militärische Präsenz der NATO direkt an seiner Grenze bedeuten würde. Russland möchte, dass die Ukraine eine unabhängige „Pufferzone“ zwischen sich und den NATO-Ländern bleibt.

Wäre es für die USA in Ordnung, wenn Mexiko ein Militärbündnis mit China eingehen und chinesisches Militär an unserer Südgrenze stationieren würde? fragt sich Sachs. Das ist höchst unwahrscheinlich, aber genau das wird in der Ukraine angestrebt.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die USA nichts anderes getan, als die Eskalation des Konflikts voranzutreiben, und zwar so sehr, dass wir jetzt Vorhersagen über einen Atomkrieg hören. Warum sollten wir ein solches Risiko eingehen? Um für das „Recht“ der Ukraine auf einen NATO-Beitritt einzutreten? Das ist mehr als irrational, aber so weit sind wir schon.

Russland beschuldigt nun die britische und die amerikanische Regierung, ihre Pipelines Nordstream 1 und 2 absichtlich in die Luft zu jagen, angeblich aufgrund von Informationen, die russische Hacker auf dem iPhone der ehemaligen Premierministerin Liz Truss gefunden haben. Das US-Außenministerium hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und sie als „unbegründet“ bezeichnet.

Jemand hat jedoch die Pipelines in die Luft gesprengt – und das war wohl kaum das Werk Russlands – was ein weiterer vorsätzlicher Versuch ist, den Konflikt zu eskalieren. Von der Seitenlinie aus betrachtet hat es sicherlich den Anschein, dass die USA eine nukleare Eskalation wünschen, und wir sollten dankbar sein, dass Wladimir Putin bisher mit äußerster Zurückhaltung auf unerklärte Kriegshandlungen reagiert hat.

Wir benötigen eine neue, vernünftigere Führung

In einer Grundsatzrede auf der Konferenz „Up From Chaos“ von The American Conservative Ende März 2022 stellte der Unternehmer und Investor David Sacks fest:

Wir stehen vor der gefährlichsten Situation in der amerikanischen Außenpolitik seit der Kuba-Krise. Die Russen haben ihr Atomwaffenarsenal in höchste Alarmbereitschaft versetzt und uns gewarnt, uns aus ihrer Invasion in der Ukraine herauszuhalten. Unsere „Experten“ in der Regierung und in den Medien füttern uns mit einem Informationsstrom, der zwischen Angstmacherei und hoffnungsvoller Arroganz schwankt: Einerseits sagen sie uns, dass Russlands territoriale Ambitionen nicht vor der Ukraine halt machen und schließlich ganz Europa bedrohen werden, andererseits aber auch, dass die russische Armee festgefahren ist und am Rande einer demütigenden Niederlage steht.

Sie sagen uns in einem Atemzug, dass wir unser Engagement getrost eskalieren können, aber im nächsten panischen Atemzug erklären sie, dass Putin ein Wahnsinniger ist, der zu allem fähig ist. Sie versichern uns, dass eine Flugverbotszone nicht den Dritten Weltkrieg auslösen wird, während sie manchmal offen erklären, dass wir uns bereits im Dritten Weltkrieg befinden, sodass wir einfach damit weitermachen sollten. Wie kann ein amerikanischer Bürger, der sich diese widersprüchlichen und rücksichtslosen Aussagen anhört, Vertrauen in unsere Expertenklasse haben? Wir haben gerade mehr als zwei Jahre erlebt, in denen uns eine andere Gruppe von Experten ständig wechselnde Theorien und Leitlinien zum Thema COVID vorgelegt hat, nur um zu sehen, wie sich viele dieser zuversichtlichen Vorhersagen und Verlautbarungen in Luft auflösen.

Aber während diese Gesundheitsexperten vieles falsch gemacht haben, hat unser außenpolitisches Establishment seit über zwei Jahrzehnten alles falsch gemacht. Sie haben Billionen von Dollar in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen ausgegeben und all diese Situationen nur noch verschlimmert, indem sie Tod und Zerstörung ausgelöst haben. In jedem Fall sagten sie uns, wir würden gewinnen und unsere politischen Ziele erreichen, bis zu dem Moment, als unser Rückzug das Ausmaß unseres totalen Versagens offenbarte … Vielleicht ist es also an der Zeit, auf ein paar neue Stimmen zu hören.

Krieg ist Teil des Globalisten-Übernahmeplans

Wir dürfen nicht naiv sein, was die Möglichkeit eines weiteren Weltkriegs angeht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ein Krieg für die globalistische Kabale der einfachste Weg wäre, den Großen Reset, die Eine-Welt-Diktatur, auf die sie seit Jahrzehnten hinarbeitet, umzusetzen.

Der Imperialismus, den die Vereinigten Staaten perfektioniert haben, ist Globalismus. Die USA, Kanada, die EU, Australien und Neuseeland führen diese neue Eine-Welt-Ordnung an, indem sie Chinas Nationalismus im globalen Maßstab nachahmen.

China ist das Land, das dank seiner äußerst effektiven digitalen Kontrollstruktur, zu der auch das chinesische Sozialkreditsystem gehört, eine echte Diktatur errichtet hat. Dies ist der Überwachungsrahmen, den die Globalisten nachahmen und ausweiten wollen, um die ganze Welt zu kontrollieren. Es ist auch die Grundlage für ihr 5G-Cyborg-Ökosystem.

Eine nicht enden wollende Pandemie sollte der Deckmantel für diese globale Übernahme sein. Aber während die Pandemie Stück für Stück auseinanderfiel und als das entlarvt wurde, was sie wirklich ist, wurde der Ruf nach Krieg immer lauter.

Vielleicht war der Weltkrieg nur ein Ausweichplan, für den Fall, dass sich der Widerstand gegen einen globalen Biosicherheitsstaat als zu groß erweisen sollte (was der Fall ist), oder vielleicht war er von Anfang an als zweite Phase des „Great Reset“ gedacht.

Die Pandemie-Gegenmaßnahmen und ihre verheerenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft wären dann Teil 1. Krieg, um die Überreste unserer alten Zivilisationen endgültig zu zerstören und belastende Beweise für Finanzverbrechen zu vernichten, wäre Teil 2. Ohnehin, der Krieg steht auf jeden Fall auf dem Plan.

Angst ist das Werkzeug der Tyrannen

Wie die Enthüllungsjournalistin Whitney Webb in ihrem Artikel „Ukraine and the New Al Qaeda“ vom 2. März 2022 feststellte, scheint der Krieg in der Ukraine die Manifestation einer CIA-„Prophezeiung“ zu sein, die in den letzten zwei Jahren vorangetrieben wurde und die vorhersagte, dass „ein ‚transnationales weißes supremacist network‘ mit angeblichen Verbindungen zum Ukraine-Konflikt die nächste globale Katastrophe sein wird, die die Welt heimsuchen wird, während die Bedrohung durch COVID-19 zurückgeht.“

Kurz gesagt, der Ukraine-Russland-Konflikt könnte „der Eröffnungsakt für die neueste Iteration des scheinbar endlosen ‚Kriegs gegen den Terror‘ sein“, schreibt Webb. Dies geht wiederum auf das Bedürfnis der Technokraten zurück, Rechtfertigungen für die Durchführung eines Great Reset zu schaffen.

Sie brauchen uns, um in Angst zu leben, denn ein verängstigtes Volk wird bereitwillig den Führern Notstandsbefugnisse erteilen, die wiederum den Menschen „zu ihrer eigenen Sicherheit“ ihre Rechte wegnehmen werden. In den letzten drei Jahren wurde uns sogar das Recht genommen, unsere Meinung zu äußern, und Menschen, die der offiziellen Darstellung widersprechen, wurden als „Terroristenbedrohung Nr. 1 im Inland“ bezeichnet.

Unsere Regierungen haben Nachbarn gegen Nachbarn, Eltern gegen Kinder und Freunde gegen Freunde ausgespielt. Jedes Mal, wenn wir nachgeben und ihre hasserfüllte Rhetorik zu unserer eigenen machen, gewinnen sie und wir verlieren. Sie gewinnen, indem sie uns gegeneinander aufhetzen, denn wenn wir einander hassen und bekämpfen, werden wir sie nicht hassen und bekämpfen – und das wissen sie.

Auch beim Thema Russland wurden die Menschen gegeneinander ausgespielt. Jeder, der es wagte, der Meinung zu sein, dass Russland einen triftigen Grund für sein Vorgehen in der Ukraine haben könnte, wurde sofort als Verräter abgestempelt. Russen, die in der ganzen Welt leben, wurden deklassiert und diskriminiert, nur weil sie einen Namen und eine nationale Herkunft haben. Russische Sportler wurden sogar von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen.

Die Idee scheint zu sein, die Europäer und Amerikaner zu beschämen und einzuschüchtern, damit sie einen Atomkrieg mit Russland unterstützen, was eigentlich ein Selbstmordkommando ist. Aber es ist nur logisch, dass diese Führer wenig Skrupel haben, wenn man bedenkt, dass sie ihre eigene Bevölkerung mit experimentellen Gentherapien absichtlich töten und verstümmeln.

Offensichtlich geht es ihnen nicht darum, ihre Bevölkerung am Leben und gesund zu erhalten. Vielmehr scheint es ihnen darum zu gehen, so viele Menschen wie möglich loszuwerden, und ein verheerender Krieg würde dies weitaus besser bewerkstelligen als die COVID-Schüsse, die Beweise für ein falsches Spiel und Verdachtsmomente in ihrem Kielwasser hinterlassen.

Die Imperialisten – amerikanische und andere – sind bereit, alles zu riskieren, um ihre globale Diktatur zu errichten, und das macht sie so gefährlich. Wie Sachs müssen auch wir, die Menschen, auf einen Kurswechsel drängen. Das können wir unter anderem tun, indem wir unsere politischen Vertreter auffordern, sich für Friedensverhandlungen einzusetzen und der Eskalationstaktik ein Ende zu setzen.

