Ein Bericht von der Konferenz des Wirtschaftsforums: ein echtes Gefühl von Optimismus für die Zukunft

Ende Oktober reiste ich nach Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, die am westlichen Ufer des Kaspischen Meeres liegt. Ich war dort, um auf dem XV. Eurasischen Wirtschaftsforum in Verona zu sprechen, das am 27. und 28. Oktober 2022 stattfand. Ich hielt ein paar Dinge für ziemlich bemerkenswert. Zum einen stand Aserbaidschan nie auf meiner Liste der Orte, die ich unbedingt besuchen wollte, und so war ich sehr angenehm überrascht von dem, was ich dort sah – so außerordentlich, dass ich aus dem Stegreif eine Videopostkarte erstellt habe, die du weiter unten in diesem Beitrag findest.

Die Konferenz selbst war hervorragend, sowohl was das Programm als auch die Qualität der Teilnehmer angeht, darunter der ehemalige italienische Ministerpräsident Romano Prodi, der russische Minister für Integration und Makroökonomie Sergey Glazyev und viele hochrangige Vertreter von Zentralbanken, Geschäftsbanken, Industrie, Forschungseinrichtungen und Medien. Die Teilnehmer kamen aus Russland, Frankreich, Deutschland, Indien, China, den USA, der Türkei, Aserbaidschan und vielen anderen eurasischen Ländern. Soviel ich weiß, war ich der einzige Teilnehmer aus Kroatien.

Der Inhalt der Konferenz konzentrierte sich auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region, das Bank- und Finanzwesen, die Entwicklung von Währungen und Zahlungssystemen, Kryptowährungen und Crowdfunding, auf die Infrastruktur und die soziale Entwicklung, die Lebensmittelproduktion und eine sehr intelligente Diskussion über die Rolle der Technologie in der Gesellschaft. Die Qualität der Beratungen war wirklich beeindruckend. Es ging nicht um Entwicklungsmöglichkeiten in einer fernen Zukunft, sondern um Diskussionen über reale Lösungen: Elemente eines neuen und verbesserten Betriebssystems für die Gesellschaft, die tatsächlich entwickelt und umgesetzt werden, während du diese Zeilen liest.

Es wurde nicht über Ideologie, Ost-West-Gegensätze, Krieg oder Geopolitik gesprochen. Ein Redner, ein Amerikaner, der sich kritisch über die US-Außenpolitik geäußert hat, erzählte mir sogar, dass die Organisatoren ihn ausdrücklich gebeten hatten, in seiner Rede keine Kritik an den Vereinigten Staaten zu üben.

Eurasischer Optimismus

Aber der wichtigste Eindruck, den ich von der Konferenz mitnahm, war ein echtes Gefühl des Optimismus für die Zukunft. Das wurde nicht explizit gesagt – niemand verkaufte die Agenda oder sprach über die großen Erwartungen. Aber der zugrundeliegende Optimismus war für mich ziemlich offensichtlich, denn er steht im krassen Gegensatz zu dem Pessimismus, der einen Großteil der westlichen Welt erfasst hat.

Alles in allem scheint die eurasische Integration das einzig Wahre zu sein; eine echte Veränderung im Lauf der Geschichte. Das sollte eine sehr hoffnungsvolle Veränderung für die Menschheit sein, und es hat mich ermutigt zu sehen, dass so viele Menschen aus dem Westen anwesend waren. Hoffentlich können wir auf diese Weise weiterhin Beziehungen zu dieser aufstrebenden Welt pflegen, anstatt Brücken abzubrechen.

Meine eigene Rede auf der Konferenz war am zweiten Tag während der Sitzung über Finanzierungs- und Zahlungsmodelle geplant und ich dachte, ich würde über die erheblichen, aber vielleicht nicht so gut verstandenen Fallstricke des modernen Geldsystems sprechen. Diese Fallstricke MÜSSEN bei der Entwicklung von alternativen Systemen beachtet werden. Das Transkript meiner Ausführungen folgt unter dem Video:

Meine Anmerkungen zur Konferenz

„Das Geldsystem einer Gesellschaft ist der wichtigste Faktor, der das Wesen und das Wachstum der Gesellschaft bestimmt; Geld ist das Herzstück des Betriebssystems der Gesellschaft.

Heute befindet sich die westliche Welt in einer tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise. Wir könnten diese Krise auf eine Reihe von Ursachen zurückführen: zu hohe Schulden, Probleme in der Lieferkette, Energiekrise, Inflation und auch eine scheinbar unersättliche Kriegslust. Aber die meisten dieser Probleme sind nur Symptome einer strukturellen Krise, die auf einen fatalen Fehler im heutigen Geldsystem zurückzuführen ist, das auf dem Mindestreserve-Bankwesen basiert.

Fractional Reserve Banking bedeutet, dass das Kreditvolumen, das die Banken der Wirtschaft zur Verfügung stellen können, um ein Vielfaches höher ist als das verlustabsorbierende Kapital, über das sie verfügen. Volkswirtschaften, die auf der Kreditschöpfung mit Mindestreserven basieren, können nur so lange stabil sein, wie sie wachsen; andernfalls fallen sie unweigerlich in Rezessionen oder Depressionen mit steigenden Konkursen und hoher Arbeitslosigkeit.

Die Schwächen des Mindestreserve-Bankwesens waren in den vergangenen Jahrhunderten offensichtlich, da sie häufig zu Bankenzusammenbrüchen führten. Das Zentralbankwesen hat die Banken widerstandsfähiger und weniger anfällig für Insolvenzen gemacht. Das hat aber nichts an der Natur des Systems und seiner Tendenz zu häufigen Krisen geändert.

Die Wurzeln des heutigen Zentralbankwesens liegen in der Bank of England. Als das britische Parlament den Bank of England Act verabschiedete, erhielt die Bank of England das Monopol für die Ausgabe von britischem Geld. Das war 1833; in den verbleibenden 67 Jahren des 19. Jahrhunderts erlebte Großbritannien 32 Jahre lang Rezessionen, Depressionen, Konkurse oder finanzielle Zusammenbrüche, darunter eine 22 Jahre dauernde Depression von 1873 bis 1896.

Das Elend im eigenen Land ging Hand in Hand mit dem Aufbau eines riesigen Imperiums im Ausland. Tatsächlich gibt es eine enge kausale Beziehung zwischen dem Geldsystem und der Kriegslust einer Gesellschaft. Der US-Kongressabgeordnete Ron Paul sagte, es sei kein Zufall, dass das Jahrhundert des totalen Krieges mit dem Jahrhundert der Zentralbanken zusammenfiel.

Im Juni 2014 veröffentlichte eine Gruppe amerikanischer Forscher einen Artikel im American Journal of Public Health. Sie stellten fest, dass die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als 80 % aller militärischen Konflikte auf der Welt auslösten. Diese Tatsache verlangt nach einer Erklärung. Zieht das amerikanische Volk gerne in den Krieg? Das ist sicher nicht der Fall: Seit Jahrzehnten neigt die amerikanische Bevölkerung stark dazu, für Antikriegskandidaten zu stimmen. Selbst George W. Bush warb im Jahr 2000 mit dem Versprechen einer bescheidenen Außenpolitik und einem Ende des Nation-Buildings.

Die Kriegssucht des Westens hängt mit einem obskuren und schlecht verstandenen wirtschaftlichen Phänomen zusammen, dem so genannten „Deflationary Gap“. Der amerikanische Historiker Carroll Quigley schrieb, die Deflationslücke sei „der Schlüssel zur Wirtschaftskrise des zwanzigsten Jahrhunderts und einer der drei zentralen Kerne der gesamten Tragödie des zwanzigsten Jahrhunderts“.

Um das Deflationsgefälle zu verstehen, betrachten wir ein Wirtschaftssystem, das eine bestimmte Menge an Waren und Dienstleistungen produziert. Die Summe aller Preisschilder, die an diesen Waren und Dienstleistungen angebracht sind, stellt die Gesamtkosten ihrer Produktion dar, zuzüglich der Gewinne. Dieses Geld ist das Einkommen derjenigen, die es erhalten, und stellt die gesamte Kaufkraft dieser Wirtschaft dar.

Im Großen und Ganzen sind die Gesamtkosten, die Gesamteinkommen und die Gesamtpreise alle gleich, weil sie die Gegenseiten der gleichen Transaktionen darstellen. Damit das System im Gleichgewicht ist, sollten die Gesamtpreise genau die gesamte Kaufkraft des Systems auffangen.

Das Problem besteht darin, dass die Menschen normalerweise einen Teil ihres Einkommens lieber sparen, wodurch die im System verfügbare Gesamtkaufkraft sinkt. Dieses Kaufkraftdefizit ist die deflationäre Lücke. Das heutige Geldsystem macht es jedoch zwingend erforderlich, dass eine Wirtschaft wächst. Wenn sie nicht wächst, kommt es unweigerlich zu Krisen – William Corbett nannte das „Verhungern inmitten des Überflusses“.

Um das Wachstum zu sichern, sind die Regierungen gezwungen, einzugreifen und durch Staatsausgaben eine ausreichende Kaufkraft wiederherzustellen. Der beste Weg für Regierungen ist es, in produktive Kapitalgüter zu investieren, da dies den nationalen Wohlstand und den Lebensstandard erhöht. Im Westen stößt dieser Ansatz jedoch auf ideologischen Widerstand, da er als Sozialismus angesehen wird.

Stattdessen scheinen die westlichen Länder die gefährlichste Methode zur Überbrückung der Deflation zu bevorzugen: Militärausgaben, die sich leicht mit der nationalen Sicherheit und dem Patriotismus begründen lassen. Militärausgaben erhöhen den Reichtum und die politische Macht des militärisch-industriellen Komplexes sowie seinen Einfluss auf die Außenpolitik eines Landes.

Das zeigt sich deutlich in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten: In den ersten 40 Jahren des letzten Jahrhunderts (ohne den Ersten Weltkrieg) beliefen sich die Militärausgaben auf etwa 1% des Bruttoinlandsprodukts. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Ausgaben fast verfünffacht.

Meine Ausführungen sind jedoch nicht als Kritik an den Vereinigten Staaten gedacht. Jede Nation, die das moderne Mindestreserve-Geldsystem einführt, ist anfällig. Wie ich bereits erwähnt habe, lässt sich die Entwicklung dieses Systems bis zur Bank of England zurückverfolgen. Die Bank wurde 1694 gegründet und in den folgenden 120 Jahren führte England insgesamt 18 offiziell erklärte Kriege gegen seine damalige Konkurrenzmacht Frankreich. Damals hassten die Briten Frankreich fast so sehr, wie sie heute Russland hassen.

Aber der Hass kommt nicht vom einfachen Mann: Seine Wurzeln liegen in dem Geldsystem, das sich seit fast fünfhundert Jahren entwickelt hat. Mit meinen Ausführungen wollte ich auf den Systemfehler hinweisen, der die menschlichen Gesellschaften in eine Richtung geführt hat, die die meisten Menschen nicht wollten.

Viele von uns im Westen sehen in der eurasischen Integration eine neue Hoffnung für die Menschheit – einen Scheideweg, an dem wir einen anderen Weg der Entwicklung einschlagen können. Wir können Hass durch Menschenliebe, Krieg durch konstruktive Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt ersetzen. Die Führungen Russlands und Chinas erwecken die Zuversicht, dass diese Zukunft jetzt möglich ist – aber es wird von uns allen abhängen, ob wir sie zum Wohle unserer Kinder und deren Kinder gestalten können. Vielen Dank!“

Natürlich kann eine Diskussion über die Deflationslücke und die Methoden zu ihrer Überbrückung kaum in eine 6-minütige Rede passen; eine weniger komprimierte Zusammenfassung findest du in „Deflationslücke und die Kriegssucht des Westens“. Das zugrundeliegende Problem ist das Geldsystem, aber Militärausgaben und Krieg sind auch das Ergebnis von Entscheidungen mächtiger Einzelpersonen und Gruppen und basieren teilweise auch auf Ideologie und Kultur.

Am gegenwärtigen Scheideweg täten wir jedoch gut daran, das Fiat-Geld und die fraktionierte Reservekreditschöpfung ganz abzuschaffen. Das Mindestreserve-Bankwesen gibt es erst seit ein paar Jahrhunderten und das Fiat-Geld erst seit etwas mehr als 100 Jahren und sollte als gescheitertes Experiment in die Geschichte eingehen. Es hat sich in mehrfacher Hinsicht als krankmachend erwiesen: Es macht häufige und langwierige wirtschaftliche und soziale Krisen unvermeidlich; es begünstigt Militärausgaben, schürt Kriege und vergiftet praktisch alle Beziehungen in der Gesellschaft, indem es die Menschheit in eine radikal pervertierte Version dessen verwandelt, was sie sein kann und sollte. Was uns als die beste Art und Weise verkauft wird, die Gesellschaft zu organisieren, ist vielleicht sogar eine der schlechtesten. Es ist höchste Zeit, dass wir uns ernsthaft mit Alternativen auseinandersetzen.

Die Geschichte bietet uns viele Beispiele für Hochkulturen, die jahrhundertelang in Frieden, Wohlstand und Stabilität lebten und alternative Tausch-, Abrechnungs- und Wertaufbewahrungsmethoden nutzten. Wir können damit beginnen, uns diese Modelle anzuschauen, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Wir sollten uns auch mit modernen Technologien befassen, die völlig neue Lösungen ermöglichen – Lösungen, die früheren Generationen nicht zur Verfügung standen. Einige der Diskussionen, die ich letzte Woche in Baku hörte, ließen darauf schließen, dass ernsthaft nach solchen Lösungen gesucht wird, und sie haben viel Energie und Toptalente unter den anwesenden Personen und Institutionen mobilisiert. Das stimmt zuversichtlich, dass die Herausforderungen, die vor uns liegen, gelöst werden, und wir im Westen sollten aufmerksam sein.