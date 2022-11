Die Aussage Selenskyjs gegenüber westlichen Medien, dass afrikanische Länder von Hungersnöten bedroht seien, ist sowohl absurd als auch unaufrichtig.

Die Angriffe auf russische Marineschiffe im Schwarzen Meer werden zweifelsohne die Aufmerksamkeit der Entscheidungsträger auf sich ziehen, nachdem Russland – kurzzeitig – reagiert hat, indem es den von dem türkischen Machthaber Recep Erdogan im August dieses Jahres vermittelten Getreidedeal kurzerhand platzen ließ.

Seit der Unterzeichnung des Abkommens passierten fast 400 Schiffe Istanbul auf dem Weg zu den Schwarzmeerhäfen und transportierten über 9 Millionen Tonnen Getreide in die ganze Welt.

Obwohl die Ukraine die Schuld trägt, indem sie die Angriffe auf russische Marineschiffe veranlasst hat – wohl wissend, dass dies den Fortbestand des fragilen Abkommens gefährden würde – hat das ursprünglich unterzeichnete Abkommen selbst keiner Seite gedient. Es ist verständlich, dass Russland verärgert ist und in einer solch dreisten Art und Weise reagiert, indem es sich sofort aus dem Abkommen zurückzieht, da Angriffe auf eben jene russischen Schiffe, die im Schwarzen Meer operieren und die Durchfahrt für die Getreideschiffe sichern, für die Ukraine der beste Weg zu sein scheinen, das Abkommen aufzukündigen, da sie weiß, dass die Medien die Betonung darauf legen werden, dass Russland die Vereinbarung aufhält.

Die unmittelbare Erklärung Zelenskys gegenüber westlichen Medien, wonach afrikanische Länder von Hungersnöten bedroht seien, ist jedoch sowohl absurd als auch unaufrichtig. Der ukrainische Präsident will die internationale Gemeinschaft unbedingt in den Krieg verwickeln, um seine Kriegskasse zu finanzieren und setzt auf die Annullierung des Abkommens, um mehr Aufmerksamkeit für seine Ziele zu erregen.

Selenskyj weiß genau, dass die lächerliche Vorstellung, Afrika werde von Hungersnöten heimgesucht, weil das Getreide aus den Schwarzmeerhäfen gestoppt wurde, von den westlichen Medien nicht überprüft werden wird. Wenn das Scheinwerferlicht genau auf dieses Thema gerichtet wird, könnte ein Journalist fälschlicherweise darüber stolpern, wie wenig oder gar nichts der Westen für die Ernährung seiner eigenen Ex-Kolonien in Afrika tut.

300.000 Tonnen russischer Dünger sollen beschlagnahmt und in EU-Häfen festgehalten werden, ein Großteil davon in Riga. Dieser Dünger ist so gut wie Getreide für die afrikanischen Länder, die mit Dürren zu kämpfen haben, und die Russen haben dem UN-Generalsekretär bereits angeboten, ihn Afrika kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Lange Sommer, lange Geschichte

Außergewöhnlich lange und heiße Sommer in Europa haben zu größeren Ernten geführt, und Russland hat sich immer gefragt, woher die tatsächliche Nachfrage nach Weizen in der Welt kommt.

Analysten werden betonen, dass das von der Türkei und der UNO vermittelte Getreideabkommen Russland nicht gerade begünstigt hat. Putin mag gedacht haben, dass seine eigenen Schwarzmeerhäfen davon profitieren würden, da sie in der Lage sind, Getreide und andere Exporte wie landwirtschaftliche Geräte zu exportieren. In Wirklichkeit war dies jedoch nicht der Fall, da die meisten Getreideschiffe ukrainische Häfen anliefen.

Putin hat erklärt, dass Moskau den Getreidehandel überprüft, weil das ukrainische Getreide nicht in den Nahen Osten und nach Afrika, wo es am dringendsten benötigt wird, sondern nach Europa verschifft wird. Tatsächlich gingen laut Carnegie von den 108 Schiffen, die ukrainische Häfen verlassen haben, 47 Prozent des Getreides in die Türkei und nach Asien, 17 Prozent nach Afrika und nur 36 Prozent in die EU.

Ungeachtet dessen räumte Putin selbst ein, dass in keinem der beiden Abkommen, die Russland unterzeichnete, um die Ausfuhr von ukrainischem und russischem Getreide zu ermöglichen, irgendwelche Bestimmungsorte festgelegt wurden, was westlichen Journalisten und Analysten in die Hände spielte, die darauf hinwiesen, dass die scheinbare Sorge des Kremls um die Ernährungslage in den ärmsten Ländern der Welt unbegründet sei.

Die Wahrheit ist jedoch etwas zu nuanciert, als dass die meisten Journalisten sie erfassen könnten. Erstens sahen die meisten afrikanischen Regierungen bei der Unterzeichnung des Abkommens, dass der Preis gestiegen war, da die Zahl der Schiffe, die ins Schwarze Meer fahren wollten, zurückgegangen war, was sich auf ihre Bestellungen auswirkte; zweitens waren einige afrikanische Regierungen sogar vorsichtig, Getreide aus der Ukraine zu kaufen, weil sie befürchteten, dass sie dadurch in den Fokus Washingtons geraten könnten, das Sekundärsanktionen gegen sie verhängte; und drittens wurden viele dieser afrikanischen Bestimmungsorte bereits von EU-Häfen bedient, die ukrainisches Getreide verarbeiten.

Im September wurden an den Hafenterminals von Riga in Lettland, die mit maximaler Kapazität arbeiten, rund 190 000 Tonnen Getreideprodukte umgeschlagen. Der größte Teil dieser Menge ist Weizen, der nach Südafrika, Nigeria, Mosambik und Algerien verschifft wird – ein kurioses Detail, das Selenskyjs PR-Operation in Kiew nicht erwähnt, wenn er seine Afrika-Tiraden ablässt, oder das die westlichen Medien nicht erwähnen, wenn sie die “Afrika wird verhungern”-Story schreiben.

Der 19. November ist nun ein wichtiges Datum, da Russland mit seinem Rückzug aus dem Abkommen gezeigt hat, dass es weniger Vertrauen in die Vereinbarung hat. Tatsächlich waren die Getreidelieferungen in den wenigen Tagen, in denen Russland die Geste machte, nicht ganz eingestellt worden, da mehrere Schiffe Berichten zufolge zwei Tage nach dem Angriff auf ein russisches Marineschiff ihre Häfen verlassen haben. Putin wird nun neu verhandeln und sich bemühen, über die Türkei ein besseres Abkommen über ihre Rolle im Schifffahrtskorridor zu erzielen, während Selenskyj zweifellos mit seinen unaufrichtigen Behauptungen über hungernde Afrikaner fortfahren wird.

Es ist interessant, wie gut sich der ukrainische Präsident mit der UNO und den westlichen Medien abstimmt. Seit Russlands vorübergehendem Ausstieg aus dem Abkommen verließen sieben mit Getreide beladene Schiffe drei ukrainische Häfen in Richtung Jemen, Afghanistan und Äthiopien, was dem ukrainischen Präsidenten die Gelegenheit gab, mit Hilfe von Reuters perfekte Schlagzeilen zu produzieren, um der Welt die edle und ehrenvolle Rolle der Ukraine bei der Ernährung der ärmsten Länder vor Augen zu führen, obwohl es sich bei den Schiffen um solche des UN-Nahrungsmittelprogramms handelte und das Getreide nicht von der ukrainischen Regierung gespendet, sondern verkauft wurde.

Vermutlich glauben die Leser solcher Artikel auf der ganzen Welt auch an den Weihnachtsmann und daran, dass die Erde tatsächlich flach ist, aber es ist bemerkenswert, dass nur wenige, wenn überhaupt, westliche Journalisten Selenskyjs Behauptungen in Frage stellen, dass Afrika verhungern wird, wenn die Schwarzmeerhäfen nicht arbeiten können. Die Wahrheit ist, dass die EU russische Agrarprodukte zurückhält, die sie an diese afrikanischen Regierungen schicken könnte, wenn sie sich wirklich dafür interessieren würde, während sie gleichzeitig mehr als 300 Milliarden Dollar an russischem Kapital an sich reißt und rasch neue Gesetze ausarbeitet, die es den Regierungen erlauben, russischen Oligarchen hohe ummauerte Villen im Westen zu stehlen.

Die Behauptung “Afrika wird verhungern” hat nichts mit dem Schwarzen Meer zu tun, sondern eher mit verzagten westlichen Eliten, die sich einfach nicht darum kümmern. Dem UN-Ernährungsprogramm steht es frei, in den EU-Häfen so viel Getreide zu kaufen, wie es will, und es an arme Länder zu schicken. Es kann doch nicht sein, dass die beiden Argumente “wir haben dieses Jahr wegen des langen Sommers eine Rekordernte” und “wir können das Getreide nicht nach Afrika bringen” auf derselben Seite stehen, wenn Polen und die baltischen Häfen bereits exportieren.

Es gibt also andere Möglichkeiten, Getreide in die “hungernden” afrikanischen Länder zu bringen. Die Frage ist, ob der Westen überhaupt den Willen dazu hat, anstatt Putin einen PR-Gewinn zu überlassen. Selbst das Angebot des russischen Präsidenten, den afrikanischen Ländern russisches Getreide zur Verfügung zu stellen, falls das Abkommen mit den Vereinten Nationen und der Türkei erneut scheitern sollte, wird in den westlichen Mainstream-Medien ausgeblendet und bleibt ein Randthema, das in den obskuren Ecken des Internets vergraben ist.

Für die wenigen Skeptiker, die noch übrig geblieben sind und die durch den unerquicklichen Mais des doppelzüngigen Kiewer Medienfutters hindurchsehen, ist das ganze Thema der Getreidelieferungen in der Tat kompliziert, nuanciert und langweilig, wobei ein Großteil der Geschichte eher auf der ukrainischen als auf der russischen Seite in Rauch aufgeht. Die Geschichte mit dem Getreide ist ein Rätsel. Die Wahrheit ist, dass keine der beiden Parteien die Getreidelieferungen wirklich so sehr braucht, wie in den Medien behauptet wird, und dass beide Seiten die Unterzeichnung aus unterschiedlichen Gründen überstürzt haben könnten, obwohl Putin in schlechtem Licht dasteht, da seit seiner Reaktion auf die ukrainischen Angriffe die ukrainischen Häfen kurzzeitig für ein paar Tage mit 25 % des vorherigen Wertes betrieben wurden.

Kurz gesagt, Selenskyj sah das Schwarze Meer als Quelle für PR-Stunts, Fake News und internationales politisches Druckmittel, während Putin das Abkommen als eine Möglichkeit sah, erstens der Welt zu zeigen, dass die Länder des Globalen Südens, die von einer Getreideblockade betroffen sein könnten, eher mit Russland als mit dem Westen befreundet sind und daher eine Pause gebrauchen können; und zweitens sollten die russischen Schwarzmeerhäfen in Betracht gezogen werden.

In Wirklichkeit wird in den russischen Häfen nicht annähernd so viel Handel getrieben wie in der Ukraine, was mit den Sanktionen des Westens zu tun haben könnte, auch wenn die sekundären Sanktionen nicht das Getreide betreffen. Putin könnte diese Zeit jetzt nutzen, um von den Vereinten Nationen und der Türkei weitere Zusicherungen zu erhalten, dass die Interessen Russlands im nächsten Entwurf des Abkommens garantiert werden. Wenn diese Verhandlungen Ende November stattfinden, werden die meisten Ukrainer jedoch ihre eigenen Möbel verbrennen, um sich warm zu halten, und ohne Strom leben, was ebenfalls Putin angelastet werden wird. Natürlich.