11. März 2011: Fukushima: Ein Atomkrieg ohne Krieg: Die unausgesprochene Krise der weltweiten Atomstrahlung

Prof. Michel Chossudovsky für globalresearch.ca

Die Katastrophe von Fukushima-Daiichi, vor zehn Jahren, 11. März 2011.

Zum Gedenken an den zehnten Jahrestag der Tragödie von Fukushima bestätigen die Beweise hinreichend, dass diese Katastrophe keineswegs gelöst wurde.

Es herrschen immer noch „unvorstellbare“ Strahlungswerte vor. Nach den Worten von Dr. Helen Caldicott kann „ein Millionstel Gramm Plutonium, wenn es eingeatmet wird, Krebs verursachen“.

Die Katastrophe von Fukushima im März 2011 führte zu 16.000 Todesfällen, bei denen rund 165.000 Menschen aus ihren Häusern in der Region Fukushima flohen.

Sowohl die japanischen als auch die westlichen Medien neigen dazu, die Auswirkungen der nuklearen Strahlung, die sich auf weite Gebiete in Nordjapan ausgebreitet hat, herunterzuspielen, ganz zu schweigen von der Kontamination der Nahrungskette.

Das fortgesetzte Einleiten von hochradioaktivem Wasser in den Pazifik ist ein potenzieller Auslöser für einen Prozess globaler radioaktiver Kontamination.

Ausreichend dokumentiert war die Tokyo Electric Power Company (TEPCO) an einer Vertuschung beteiligt. Und die japanische Regierung auch.

Die Abe-Regierung wies beiläufig auf „schädliche Gerüchte“ hin. Die Haltung der gegenwärtigen Regierung bleibt zweideutig.

TEPCO hat anerkannt, dass die Stilllegung der Anlage in Fukushima bis 2051 dauern könnte.

Ursprünglich im Januar 2012 veröffentlicht, bestätigt diese Studie von Michel Chossudovsky , was sich jetzt abspielt: einen weltweiten Prozess der nuklearen Strahlung.

EINFÜHRUNG

Die Welt befindet sich an einem kritischen Scheideweg. Die Katastrophe von Fukushima in Japan hat die Gefahren der weltweiten nuklearen Strahlung in den Vordergrund gerückt.

Die Krise in Japan wurde als „Atomkrieg ohne Krieg“ beschrieben. Mit den Worten des bekannten Schriftstellers Haruki Murakami:

„Diesmal hat niemand eine Bombe auf uns geworfen … Wir haben die Bühne bereitet, wir haben das Verbrechen mit unseren eigenen Händen begangen, wir zerstören unser eigenes Land und wir zerstören unser eigenes Leben.“

Nukleare Strahlung, die das Leben auf dem Planeten Erde bedroht, ist keine Titelseite im Vergleich zu den unbedeutendsten Themen von öffentlichem Interesse, einschließlich des Tatorts auf lokaler Ebene oder der Boulevard-Klatschberichte über Hollywood-Prominente.

Die langfristigen Auswirkungen der Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi müssen noch vollständig bewertet werden. Sie sind jedoch weitaus schwerwiegender als die der Katastrophe von Tschernobyl 1986 in der Ukraine, bei der fast eine Million Menschen starben ( New Book Concludes – Tschernobyl-Tod) Maut: 985.000, hauptsächlich durch Krebs Global Research, 10. September 2010, siehe auch Matthew Penney und Mark Selden Der Schweregrad der Atomkatastrophe von Fukushima Daiichi: Vergleich von Tschernobyl und Fukushima , Global Research, 25. Mai 2011)

Während alle Augen auf das Kraftwerk Fukushima Daiichi gerichtet waren, konnte die Berichterstattung sowohl in Japan als auch international die Auswirkungen einer zweiten Katastrophe im Kernkraftwerk Fukushima Daini von TEPCO (Tokyo Electric Power Co Inc) nicht vollständig anerkennen.

Der wackelige politische Konsens sowohl in Japan, den USA als auch in Westeuropa ist, dass die Krise in Fukushima eingedämmt wurde.

Die Immobilien sind jedoch anders. Fukushima 3 leckte unbestätigte Mengen an Plutonium aus. Laut Dr. Helen Caldicott kann „ein Millionstel Gramm Plutonium, wenn es eingeatmet wird, Krebs verursachen“.

Eine Meinungsumfrage im Mai 2011 bestätigte, dass mehr als 80 Prozent der japanischen Bevölkerung den Informationen der Regierung zur Atomkrise nicht glauben. (zitiert in Sherwood Ross, Fukushima: Japans zweite Atomkatastrophe , Global Research, 10. November 2011)

Die Auswirkungen in Japan

Die japanische Regierung musste anerkennen, dass „der Schweregrad ihrer Atomkrise… dem der Tschernobyl-Katastrophe von 1986 entspricht“. In bitterer Ironie hat sich dieses stillschweigende Eingeständnis der japanischen Behörden jedoch als Teil der Vertuschung einer erheblich größeren Katastrophe erwiesen, die zu einem Prozess globaler nuklearer Strahlung und Kontamination führte:

„Während Tschernobyl eine enorme beispiellose Katastrophe war, ereignete es sich nur in einem Reaktor und schmolz schnell zusammen. Nach dem Abkühlen konnte es mit einem Betonsarkophag bedeckt werden, der mit 100.000 Arbeitern gebaut wurde. In Fukushima gibt es erstaunliche 4400 Tonnen Kernbrennstäbe, was die Gesamtgröße der Strahlungsquellen in Tschernobyl stark in den Schatten stellt. “ ( Extrem hohe Strahlungswerte in Japan: Universitätsforscher fordern offizielle Daten heraus , Global Research, 11. April 2011)

Fukushima nach dem Tsunami, März 2011

Weltweite Kontamination

Das Einleiten von hochradioaktivem Wasser in den Pazifik ist ein potenzieller Auslöser für einen Prozess globaler radioaktiver Kontamination. Radioaktive Elemente wurden nicht nur in der Nahrungskette in Japan nachgewiesen, radioaktives Regenwasser wurde in Kalifornien aufgezeichnet:

„Gefährliche radioaktive Elemente, die im Meer und in der Luft um Fukushima freigesetzt werden, reichern sich bei jedem Schritt verschiedener Nahrungsketten an (z. B. in Algen, Krebstieren, kleinen Fischen, größeren Fischen, dann Menschen oder Erde, Gras, Kuhfleisch und Milch) Menschen). Beim Eintritt in den Körper wandern diese Elemente – sogenannte interne Emitter – zu bestimmten Organen wie Schilddrüse, Leber, Knochen und Gehirn und bestrahlen kontinuierlich kleine Zellvolumina mit hohen Dosen von Alpha-, Beta- und / oder Gammastrahlung über viele Jahre oft Krebs auslösen “. (Helen Caldicott, Fukushima: Nukleare Apologeten spielen Shoot the Messenger on Radiation , The Age, 26. April 2011)

Während die Ausbreitung der Strahlung an der Westküste Nordamerikas beiläufig anerkannt wurde, wurde in den frühen Presseberichten (AP und Reuters) unter Berufung auf diplomatische Quellen festgestellt, dass nur „winzige Mengen radioaktiver Partikel in Kalifornien angekommen sind, aber keine Bedrohung für diese darstellen menschliche Gesundheit.“

„Nach Angaben der Nachrichtenagenturen haben die nicht genannten Quellen Zugang zu Daten aus einem Netzwerk von Messstationen, die von der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Tests der Vereinten Nationen betrieben werden. … … Greg Jaczko, Vorsitzender der US Nuclear Regulatory Commission, sagte am Donnerstag (17. März) gegenüber Reportern des Weißen Hauses, dass seine Experten „keine Bedenken hinsichtlich der Strahlungswerte sehen, die hier in den USA oder in einem der US-Territorien schädlich sein könnten ”.

Die Ausbreitung von Strahlung. März 2011

Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Wirtschaftliche Auswirkungen

Was vorherrscht, ist eine gut organisierte Tarnung. Die Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Japan, die Kontamination von Wasser, landwirtschaftlichen Flächen und der Nahrungskette sowie die umfassenderen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen wurden von den japanischen Behörden weder vollständig anerkannt noch umfassend und sinnvoll angegangen.

Japan als Nationalstaat wurde zerstört. Die Landmasse und die Hoheitsgewässer sind kontaminiert. Ein Teil des Landes ist unbewohnbar. In der Metropolregion Tokio mit 39 Millionen Einwohnern (2010) (mehr als in Kanada, ca. 34 Millionen (2010)) wurde eine hohe Strahlenbelastung festgestellt. Es gibt Hinweise darauf, dass die Nahrungskette in ganz Japan kontaminiert ist:

Radioaktives Cäsium, das die gesetzliche Grenze überschreitet, wurde in Tee festgestellt, der in einer Fabrik in Shizuoka City, mehr als 300 Kilometer vom Kernkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt, hergestellt wurde. Die Präfektur Shizuoka ist eines der bekanntesten Teeproduktionsgebiete in Japan. Ein Teehändler in Tokio berichtete der Präfektur, dass er in dem aus der Stadt verschifften Tee ein hohes Maß an Radioaktivität festgestellt habe. Die Präfektur befahl der Fabrik, das Produkt nicht auszuliefern. Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima wurde in weiten Teilen Tokios eine radioaktive Kontamination von Teeblättern und verarbeitetem Tee festgestellt. (Siehe 5 weitere Unternehmen, die Strahlung in ihrem Tee oberhalb der gesetzlichen Grenzen über 300 km von Fukushima , 15. Juni 2011, nachweisen.)

Japans Industrie- und Produktionsbasis ist niedergeschlagen. Japan ist keine führende Industriemacht mehr. Die Exporte des Landes sind gesunken. Die Regierung von Tokio hat ihr erstes Handelsdefizit seit 1980 angekündigt.

Während sich die Wirtschaftsmedien eng auf die Auswirkungen von Stromausfällen und Energieknappheit auf das Tempo der Produktionstätigkeit konzentriert haben, ist das umfassendere Problem der direkten radioaktiven Kontamination der Infrastruktur und der industriellen Basis des Landes ein „wissenschaftliches Tabu“ (dh die Strahlung von Industrieanlagen, Maschinen und Geräte, Gebäude, Straßen usw.). Ein im Januar 2012 veröffentlichter Bericht weist auf die nukleare Kontamination von Baumaterialien hin, die in der Bauindustrie verwendet werden, einschließlich Straßen und Wohngebäuden in ganz Japan. (Siehe FUKUSHIMA: Radioaktive Häuser und Straßen in Japan. Radioaktive Baumaterialien an über 200 Bauunternehmen verkauft. Januar 2012)

In einem „Vertuschungsbericht“ des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (Mai 2011) mit dem Titel „ Wirtschaftliche Auswirkungen des Erdbebens in Ostjapan und aktueller Stand der Erholung “ wird „Wirtschaftliche Erholung“ als vollendete Tatsache dargestellt. Es wird auch das Thema Strahlung beiseite geschoben. Die Auswirkungen der nuklearen Strahlung auf die Belegschaft und die industrielle Basis des Landes werden nicht erwähnt. Der Bericht besagt, dass die Entfernung zwischen Tokio-Fukushima Dai-ichi in der Größenordnung von 230 km liegt und dass die Strahlungswerte in Tokio niedriger sind als in Hongkong und New York City (Wirtschaftsministerium, Handel) und Industrie, Auswirkungen des großen Erdbebens in Ostjapan und aktueller Erholungsstatus , S.15 ). Diese Aussage wird ohne bestätigende Beweise und im offensichtlichen Widerspruch zu unabhängigen Strahlungswerten in Tokio gemacht (siehe Karte unten). In jüngster Zeit hat Sohgo Security Services Co. einen lukrativen „Strahlungsmessdienst für Haushalte in Tokio und vier umliegenden Präfekturen“ eingeführt.

“ Eine Karte der gemessenen Strahlungswerte der Bürger zeigt, dass die Radioaktivität in einem komplexen Muster verteilt ist, das das bergige Gelände und die wechselnden Winde in einem weiten Gebiet Japans nördlich von Tokio widerspiegelt, das sich in der Mitte des unteren Randes der Karte befindet.“

QUELLE :Wissenschaftsmagazin

„Die Strahlungsgrenzen beginnen bei knapp über 0,1 Mikrosieverts / Stunde Blau überschritten zu werden. Rot ist mit 5,0 Mikrosieverts / Stunde etwa fünfzigmal so hoch wie die zivile Strahlungsgrenze. Da Kinder viel empfindlicher sind als Erwachsene, sind diese Ergebnisse für Eltern von Kleinkindern in potenziell betroffenen Gebieten ein großes Problem. “

Die grundlegende Frage ist, ob die große Auswahl an Industriegütern und -komponenten „Made in Japan“ – einschließlich High-Tech-Komponenten, Maschinen, Elektronik, Kraftfahrzeugen usw. – und weltweit exportiert sind? Wäre dies der Fall, wäre die gesamte ost- und südostasiatische Industriebasis – die stark von japanischen Komponenten und Industrietechnologien abhängt – betroffen. Die möglichen Auswirkungen auf den internationalen Handel wären weitreichend. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten russische Beamte im Januar bestrahlte japanische Automobile und Autoteile im Hafen von Wladiwostok zum Verkauf in der Russischen Föderation. Unnötig zu erwähnen, dass Vorfälle dieser Art in einem globalen Wettbewerbsumfeld zum Niedergang der bereits in der Krise befindlichen japanischen Automobilindustrie führen könnten.

Während sich der größte Teil der Automobilindustrie in Zentraljapan befindet, befindet sich die Motorenfabrik von Nissan in Iwaki 42 km vom Werk Fukushima Daiichi entfernt. Ist die Nissan-Belegschaft betroffen? Ist das Motorenwerk kontaminiert? Die Anlage befindet sich etwa 10 bis 20 km von der „Evakuierungszone“ der Regierung entfernt, aus der rund 200.000 Menschen evakuiert wurden (siehe Karte unten).

Kernenergie und Atomkrieg

Die Krise in Japan hat auch die unausgesprochene Beziehung zwischen Kernenergie und Atomkrieg ans Licht gebracht.

Kernenergie ist keine zivile Wirtschaftstätigkeit. Es ist ein Anhängsel der Atomwaffenindustrie, das von den sogenannten Verteidigungsunternehmen kontrolliert wird. Die mächtigen Unternehmensinteressen hinter Kernenergie und Atomwaffen überschneiden sich.

In Japan auf dem Höhepunkt der Katastrophe „bemühten sich die Atomindustrie und die Regierungsbehörden, die Entdeckung von Atombomben-Forschungseinrichtungen zu verhindern, die in Japans zivilen Atomkraftwerken versteckt sind“ .1 (Siehe Yoichi Shimatsu, Geheimwaffenprogramm in Fukushima Kernkraftwerk – Globale Forschung, 12. April 2011)

Es sei darauf hingewiesen, dass die Selbstzufriedenheit sowohl der Medien als auch der Regierungen mit den Gefahren der nuklearen Strahlung sowohl die Kernenergiebranche als auch den Einsatz von Atomwaffen betrifft. In beiden Fällen werden die verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen der nuklearen Strahlung beiläufig bestritten. Taktische Atomwaffen mit einer Sprengkapazität von bis zu sechsmal einer Hiroshima-Bombe werden vom Pentagon als „sicher für die umliegende Zivilbevölkerung“ eingestuft.

Auf politischer Ebene wurden keine Bedenken hinsichtlich der wahrscheinlichen Folgen eines Angriffs der USA, der NATO und Israels auf den Iran geäußert, bei dem taktische Atomwaffen gegen einen nichtnuklearen Staat eingesetzt wurden, die für Zivilisten sicher sind.

Eine solche Aktion würde zu „dem Undenkbaren“ führen: einem nuklearen Holocaust über einen großen Teil des Nahen Ostens und Zentralasiens. Ein nuklearer Albtraum würde jedoch auch dann auftreten, wenn keine Atomwaffen eingesetzt würden. Die Bombardierung der iranischen Nuklearanlagen mit konventionellen Waffen würde dazu beitragen, eine weitere Katastrophe vom Typ Fukushima mit umfangreichen radioaktiven Auswirkungen auszulösen. (Für weitere Details siehe Michel Chossudovsky, Auf dem Weg zu einem Szenario des Dritten Weltkriegs , Die Gefahren des Atomkrieges , Global Research, Montreal, 2011)

Der interaktive Online-I-Book-Reader über Fukushima: Ein Atomkrieg ohne Krieg

Angesichts der offiziellen Vertuschungs- und Desinformationskampagne der Medien ist der Inhalt der Artikel und Videoberichte in diesem interaktiven Online-Reader nicht auf die breite Öffentlichkeit gelangt. (Siehe Inhaltsverzeichnis unten)

Dieser interaktive Online-Reader auf Fukushima enthält eine Kombination aus analytischen und wissenschaftlichen Artikeln, Videoberichten sowie kürzeren Nachrichtenberichten und bestätigenden Daten.

Teil I konzentriert sich auf die Atomkatastrophe von Fukushima: Wie ist es passiert? Teil II befasst sich mit den verheerenden gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen in Japan. Teil III befasst sich mit der „versteckten nuklearen Katastrophe“, nämlich der Vertuschung durch die japanische Regierung und die Unternehmensmedien. Teil IV befasst sich mit dem Thema der weltweiten nuklearen Strahlung, und Teil V befasst sich mit den Auswirkungen der Katastrophe von Fukushima auf die globale Kernenergiebranche .

Angesichts der unaufhörlichen Desinformation der Medien soll dieses Global Research Online I-Book über die Gefahren der globalen nuklearen Strahlung das Medienvakuum durchbrechen und das öffentliche Bewusstsein schärfen, während gleichzeitig auf die Komplizenschaft der Regierungen, der Medien und der Nuklearindustrie hingewiesen wird .

Wir fordern unsere Leser auf, das Wort zu verbreiten.

Wir laden Hochschul-, Hochschul- und Hochschullehrer ein, diesen interaktiven Reader auf Fukushima ihren Schülern zur Verfügung zu stellen.



Michel Chossudovsky, 25. Januar 2012