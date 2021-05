121 Jahre alter Mann in Peru gegen Covid geimpft

Marcelino Abad, ein 121-jähriger Peruaner, hat den Covid-19-Impfstoff in seinem Haus in einem kleinen Dorf in den Anden erhalten, wo er unter dem Spitznamen „Mashico“ bekannt ist, sagte das peruanische Gesundheitsministerium in einer Erklärung.

Der 1900 geborene Abad ist der älteste Bürger der zentralen Region Huánuco, wo er in dem Weiler Cormilla, einem Dorf in der Gemeinde Chaglla, lebt.

Dort erhielt der Hundertjährige „Mashico“ die erste von zwei Dosen des Impfstoffs Covid-19, dessen Verbreitung außerhalb Limas dank der Ankunft der ersten Chargen des britischen Labors AstraZeneca dramatisch zunahm.

Um ihr Haus zu erreichen, musste die Impfbrigade bis zu drei Stunden über bergige Landstraßen mit schwierigem Terrain laufen. Mit den Impfstoffen auf dem Rücken weckte die Gesundheitsbrigade die Freude der Dorfbewohner und insbesondere von Abad, der bereits zu den 5.000 geimpften älteren Menschen in der Region Huánuco gehört.

In der letzten Woche hat sich der Impfprozess beschleunigt, auch dank der Ankunft von mehr als 800.000 Dosen von Pfizer im April. Am Freitag erreichte das Land seine erste Million Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, mehr als die Hälfte davon mit den zwei Dosen, die nötig sind, um eine Immunität gegen das Virus zu entwickeln.

Die peruanische Regierung plant, im Mai etwa 400.000 Menschen über 70 Jahre zu impfen, bevor sie im Mai zu den Menschen über 60 Jahre übergeht.

Die älteren Menschen werden in 50 Impfzentren in Lima und Callao, der Hafenstadt nahe der peruanischen Hauptstadt, geimpft. Diese Zentren wurden in Stadien, Parks, Sportkomplexen, Schulen, großen Parkplätzen und in öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen eingerichtet.

Obwohl der April mit mehr als 9.400 bestätigten Todesfällen durch Covid-19 der tödlichste Monat der Pandemie war, beginnt sich die Wirkung der Impfstoffe in der älteren Bevölkerung bemerkbar zu machen, deren Hospitalisierungs- und Todesraten durch die Krankheit sinken.