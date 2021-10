Was verbirgt McDonald’s vor der Öffentlichkeit?

Daten zeigen, dass 55 % aller Besuche in Schnellrestaurants auf McDonald’s, den Titanen des Fast Food, entfielen.

Das Unglaubliche an dieser Statistik ist, dass die nächstfolgende Kette auf der Liste Burger King mit nur 20 % war, was bedeutet, dass fast dreimal so viele Menschen McDonald’s besuchten als jede andere Schnellrestaurantkette!

Die goldenen Bögen sind zu einem Symbol unserer Gesellschaft geworden, zu einem Erkennungszeichen, das fast jedes Kind schon aus der Ferne erkennen kann.

Es ist der Ort, den wir mit Geburtstagsfeiern in der Kindheit und lustigen Familienessen verbinden.

Ein Ort des Lächelns und des Lachens, der jedoch einige große Geheimnisse verbirgt!

Jüngste Dokumentarfilme und Beiträge in den sozialen Medien haben die Aufmerksamkeit auf die dunkle Seite des Restaurants gelenkt und erschreckende Wahrheiten ans Licht gebracht – von “Extra-Spezial”-Belägen bis hin zu unterschwelligen Botschaften in ihrer Werbung.

Hier sind 13 Verstörende Geheimnisse, die McDonald’s vor der Öffentlichkeit verbirgt

1. Das Essen wird nie schlecht… nie!

Wenn du dich jemals gefragt hast, welchen Nährwert ein Burger von McDonald’s hat, dann solltest du Folgendes bedenken.

Die Anzahl der Konservierungsstoffe in ihren Lebensmitteln ist so hoch, dass sie