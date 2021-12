14 Patente in jedem gefälschten Bissen von Impossible Burger

Mercola.com

Impossible Foods, das mit seinen fleischlosen Burgern, die wie echtes Fleisch „bluten“, Schlagzeilen machte, hält 14 Patente und hat mindestens 100 weitere angemeldet

Impossible Foods sollte eigentlich „Impossible Patents“ heißen, meint Seth Itzkan von Soil4Climate, der darauf hinweist, dass Fleischimitate die Umwelt zerstören, indem sie die schädliche Abhängigkeit von gentechnisch verändertem Getreide aufrechterhalten, den Bodenverlust beschleunigen und die regenerative Landwirtschaft beeinträchtigen.

Die Produkte von Impossible Foods sind stark verarbeitet und werden in Labors hergestellt – und nicht in der Natur angebaut oder gefunden.

Impossible Foods hat sogar regenerative Landwirtschaftsmethoden ins Visier genommen, die eine optimale Ernährung und Gesundheit fördern und gleichzeitig dazu beitragen, Umweltverschmutzung zu verhindern und geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen.

Die zahlreichen Patente von Impossible Foods zeigen, dass ihre Produkte gewinnorientiert sind, und vielleicht ist es das ultimative Ziel, echtes Fleisch durch ein äußerst lukratives patentiertes Produkt zu ersetzen

Fake-Fleisch liegt voll im Trend, und obwohl pflanzliche Fleischalternativen schon seit Jahren auf dem Markt sind, nimmt die Industrie immer mehr Fahrt auf und bewirbt ihre fleischlosen „Burger“ als nachhaltige Lösung für die Ernährung der Welt. Das grüne Image ist jedoch eine Illusion, die sich auf ein Produkt stützt, das der Inbegriff von Unnatürlichkeit ist.

Impossible Foods, das mit seinen fleischlosen Burgern, die wie echtes Fleisch „bluten“, Schlagzeilen machte, ist einer der Marktführer in der Fleischimitatbranche. Auf der Website des Unternehmens wird behauptet, das pflanzliche Fleisch sei besser für Sie und den Planeten, aber der Verzehr eines Impossible-Burgers ist nicht mit dem Verzehr eines Tellers voller Gemüse vergleichbar.

Impossible Foods sollte vielmehr „Impossible Patents“ heißen, so Seth Itzkan, Umweltfuturist, Mitbegründer und Co-Direktor von Soil4Climate, der darauf hinweist, dass Fleischimitate die Umwelt zerstören, indem sie die schädliche Abhängigkeit von gentechnisch verändertem Getreide aufrechterhalten und gleichzeitig den Bodenverlust beschleunigen und die regenerative Landwirtschaft beeinträchtigen.

Impossible Foods hält 14 Patente, mehr als 100 sind angemeldet

Die Produkte von Impossible Foods ähneln nichts, was in der Natur vorkommt. Aus diesem Grund hält das Unternehmen 14 Patente und hat mindestens 100 weitere angemeldet. „Es handelt sich nicht um Lebensmittel, sondern um Software, um geistiges Eigentum – 14 Patente stecken in jedem Bissen Impossible Burger, und über 100 weitere Patente für tierische Ersatzprodukte von Huhn bis Fisch sind angemeldet“, so Itzkan gegenüber Medium und fügt hinzu:

Es ist iFood, die nächste Killer-App. Laden Sie einfach Ihre Geschmacksrichtung herunter. Das ist wahrscheinlich der Anreiz für Bill Gates, ihren Superinvestor. Es ist ein Lebensmittel-Betriebssystem (FOS), vielleicht ein Vorläufer für eine Fusion mit Microsoft. MS-FOOD. Das Geschäftsmodell wurde bereits im Silicon Valley entwickelt: Lizenzierung der Kerntechnologie (Proteinsynthese) bei gleichzeitiger vertikaler Integration der Lieferketten, in diesem Fall nicht von den Programmierern zu den Anwendern, sondern von den Gentechnikern zu den Proteinabnehmern.

Natürliche Lebensmittel können nicht patentiert werden, aber die Produkte von Impossible Foods können es sehr wohl. Der Impossible Burger ist eine Fleischalternative, die sich von anderen auf dem Markt befindlichen Produkten durch den Zusatz von Sojabohnenhämoglobin oder Häm unterscheidet. Nach Angaben des Unternehmens ist es das Protein, das in Pflanzen das eisenhaltige Molekül Häm transportiert, das dafür sorgt, dass Fleisch wie Fleisch schmeckt.

Ursprünglich erntete Impossible Foods das Leghämoglobin aus den Wurzeln der Sojapflanzen, hielt diese Methode aber für nicht nachhaltig. Stattdessen wandte das Unternehmen die Gentechnik an, um die DNA aus Sojapflanzen in Hefe einzufügen und so gentechnisch veränderte Hefe mit dem Gen für Soja-Leghämoglobin zu erzeugen.

Die Produkte von Impossible Foods werden stark verarbeitet und in Produktionsräumen hergestellt – sie sind nicht in der Natur gewachsen oder zu finden. Ihre wissenschaftlichen Projektkreationen sind ebenfalls stark geschützt, wie die 14 Patente zeigen, die Impossible Foods zugewiesen wurden und die Itzkan aufgedeckt hat:

Patent Nr. 10287568 – Verfahren zur Extraktion und Reinigung von nicht denaturierten Proteinen

Patent Nr. 10273492 – Expressionskonstrukte und Verfahren zur genetischen Veränderung von methylotropher Hefe

Patent Nr. 10172380 – Nachbildungen von Hackfleisch

Patent Nr. 10172381 – Verfahren und Zusammensetzungen für Verbrauchsgüter

Patent Nr. 10093913 – Verfahren zum Extrahieren und Reinigen von nicht denaturierten Proteinen

Patent Nr. 10039306 – Verfahren und Zusammensetzungen für Verbrauchsgüter

Patent Nr. 10087434 – Verfahren zur Extraktion und Reinigung von nicht-denaturierten Proteinen

Patent Nr. 9943096 – Verfahren und Zusammensetzungen zur Beeinflussung des Geschmacks- und Aromaprofils von Konsumgütern

Patent Nr. 9938327 – Expressionskonstrukte und Verfahren zur genetischen Veränderung von methylotropher Hefe

Patent Nr. 9833768 – Affinitätsreagenzien für die Reinigung von Proteinen

Patent Nr. 9826772 – Verfahren und Zusammensetzungen zur Beeinflussung des Geschmacks- und Aromaprofils von Konsumgütern

Patent Nr. 9808029 – Verfahren und Zusammensetzungen zur Beeinflussung des Geschmacks- und Aromaprofils von Konsumgütern

Patent Nr. 9737875 – Affinitätsreagenzien für die Reinigung von Proteinen

Patent Nr. 9700067 – Verfahren und Zusammensetzungen zur Beeinflussung des Geschmacks- und Aromaprofils von Konsumgütern

Patent Nr. 9011949 – Verfahren und Zusammensetzungen für Verbrauchsgüter

Unmögliche Lebensmittel sind Junk Foods

Die industrialisierte Fleischproduktion in Kraftfutterbetrieben (CAFOs), die für den größten Teil des in den USA konsumierten Fleisches verantwortlich sind, ist zwar eine ökologische und ethische Gräueltat, aber die Herstellung von Fleischimitaten in High-Tech-Laboratorien ist keine Lösung.

Impossible Foods trägt nur dazu bei, dass der Konsum von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, von denen die Amerikaner bereits viel zu viel essen, weitergeht. Die Amerikaner essen nicht nur überwiegend verarbeitete Lebensmittel, sondern 57,9 % davon sind ultraverarbeitet – Produkte am äußersten Ende des „erheblich veränderten“ Spektrums, die nachweislich mit Fettleibigkeit,7 schlechter Gesundheit und frühem Tod in Verbindung gebracht werden.

Die Umweltorganisation Friends of the Earth (FOE) veröffentlichte einen Bericht, der kritische Fragen zum wachsenden Trend hin zu Alternativen zu tierischen Produkten stellte. Darin wiesen sie auf die hochgradig verarbeitete Natur dieser Produkte hin:

Bei der Herstellung einiger dieser Produkte werden verschiedene „Verarbeitungshilfsmittel“ eingesetzt, darunter Organismen (wie gentechnisch veränderte Bakterien, Hefen und Algen), die Proteine produzieren, sowie Chemikalien zur Extraktion von Proteinen. Beispielsweise werden Chemikalien wie Hexan verwendet, um Bestandteile eines Lebensmittels zu extrahieren, wie Proteine (aus Erbsen, Soja, Mais usw.) oder Verbindungen (aus gentechnisch veränderten Bakterien) zur Herstellung von Xanthangummi … Die Offenlegung dieser Bestandteile ist nicht erforderlich.

Andere Verarbeitungshilfsstoffe (z. B. Bakterien, Hefe, Algen), einschließlich solcher, die gentechnisch hergestellt werden, um Proteine zu produzieren, müssen derzeit ebenfalls nicht auf der Verpackung angegeben werden. Die fehlende Transparenz macht es schwierig, den Einsatz und die Auswirkungen ihrer Verwendung zu beurteilen.

Viele dieser Lebensmittel, darunter auch das Fleischimitat von Impossible Foods, werden mit GVO-Soja hergestellt, das an sich schon ökologisch verheerend ist, weil es oft dort angebaut wird, wo früher wichtige Grasländer und Prärien standen. Dieses Soja wird stark mit dem krebserregenden Herbizid Glyphosat besprüht, was zusätzliche Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesundheit mit sich bringt.

Es überrascht nicht, dass Tests der Verbrauchergruppe Moms Across America ergaben, dass der Impossible Burger den Roundup-Bestandteil Glyphosat und sein Abbauprodukt AMPA10 in einer Konzentration von 11,3 Teilen pro Milliarde enthält – das ist 11 Mal höher als das Glyphosat, das im Beyond Meat Burger11, dem größten Fleischimitat-Konkurrenten des Unternehmens, gefunden wurde.

Es gibt keinen Platz für die Natur bei Impossible Foods

Impossible Foods hat sogar regenerative Anbaumethoden ins Visier genommen, die eine optimale Ernährung und Gesundheit fördern und gleichzeitig dazu beitragen, Umweltverschmutzung zu vermeiden und beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen. Doch wie Itzkan feststellte:

In diesem Software-als-Lebensmittel-Szenario gibt es keinen Platz für die Natur. Die Herstellung von Impossible Burger beginnt mit Glyphosat-gespritztem Soja, das auf einer ehemals gesunden Prärie angebaut wurde. Dann wird er mit Häm-Molekülen versetzt, die von patentierten Hefen in Hightech-Labors hergestellt werden, um ihm ein blutähnliches Upgrade zu verleihen. Schließlich endet die Reise in einem in Plastik verpackten Puck, den einige mutig genug sind, um ihn zu verzehren. Einfach mit Rapsöl anbraten und die Illusion einer Mahlzeit ist komplett.

Impossible Foods behauptet auch, dass seine Produkte eine bessere CO2-Bilanz haben als die von Tierfarmen und beauftragte Quantis, eine Gruppe von Wissenschaftlern und Strategen, die ihre Kunden dabei unterstützen, Maßnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse zu ergreifen, um ihren Standpunkt zu belegen.

Laut der auf der Website von Impossible Foods veröffentlichten Zusammenfassung hat ihr Produkt die Umweltauswirkungen in den untersuchten Kategorien zwischen 87 % und 96 % reduziert, einschließlich des globalen Erwärmungspotenzials, der Landnutzung und des Wasserverbrauchs.13 Damit wird das gefälschte Fleisch jedoch mit dem Fleisch aus CAFOs verglichen, die notorisch umweltzerstörend sind.

„Die Behauptung, dass der Vormarsch der Softwareindustrie in den Lebensmittelsektor in irgendeiner Weise gut für die Menschen oder die Umwelt ist, beruht auf einem Vergleich mit den schlimmsten Aspekten der Tierhaltung“, so Itzkan.

Grasgefütterte Bauernhöfe stellen eine wirklich regenerative Lösung dar

White Oak Pastures in Bluffton, Georgia, das hochwertige grasgefütterte Produkte mit regenerativen Weidepraktiken erzeugt, gab dieselbe Analyse bei Quantis in Auftrag und veröffentlichte eine 33-seitige Studie, die einen Vergleich der Emissionen von White Oaks Pastures mit denen der konventionellen Rindfleischproduktion zeigt.

Während das künstlich hergestellte Fleisch seinen Kohlenstoff-Fußabdruck in einigen Kategorien um bis zu 96 % reduzierte, lag die Netto-Gesamtemission von White Oaks im Vergleich zu CAFO-produziertem Fleisch im negativen Bereich. Darüber hinaus hatte grasgefüttertes Rindfleisch von White Oak Pastures einen um 111 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als ein typischer US-amerikanischer CAFO und sein regeneratives System bindet effektiv Kohlenstoff im Boden, was den Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen ausgleicht.

„Innerhalb unserer Fehlerspanne“, so der Bericht, „besteht die Möglichkeit, dass die WOP [White Oak Pastures]-Rindfleischproduktion klimapositiv ist. Dies wäre sehr selten und es ist ungewöhnlich, dass die Produktion von etwas mehr Nutzen bringt, als wenn man es einfach nicht produziert, aber es liegt im Bereich des Möglichen, wenn es sich um richtig aufgezogenes, grasgefüttertes Rindfleisch handelt. Im Labor hergestelltes künstliches Fleisch ist einfach nicht vergleichbar.

„Sie [die Fleischimitate-Industrie] ignoriert völlig die schnell wachsende Regenerationsbewegung, die in dieser entscheidenden Zeit so viel Hoffnung für den Planeten bietet, indem sie Landschaften heilt, Grundwasserleiter wieder auffüllt und Brände eindämmt“, so Itzkan. „Aufgrund seiner Abhängigkeit von Getreide, Ackerbau, Pestiziden und Düngemitteln verschlimmert kü nstliches Fleisch in großem Maßstab die Verarmung der Graslandschaften und untergräbt gleichzeitig eine legitime Lösung“.

Gibt es Gesundheitsrisiken bei künstlichem Fleisch?

Der Drang nach pflanzlichen Fleischalternativen ist nicht auf die Gesundheit zurückzuführen oder gar auf die Unterstützung einer veganen oder vegetarischen Ernährung. Wer sich wirklich pflanzlich ernähren möchte, kann dies durch den Verzehr von Pflanzen tun und dabei die vielen gesundheitlichen Vorteile genießen, die der Verzehr pflanzlicher Lebensmittel bietet.

Die zahlreichen Patente von Impossible Foods zeigen, dass ihre Produkte auf Profit ausgerichtet sind, und vielleicht ist das ultimative Ziel, echtes Fleisch durch ein äußerst lukratives patentiertes Produkt zu ersetzen.

Es ist bereits bekannt, dass der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln zu Krankheiten beiträgt, aber künstlich hergestelltes Fleisch kann noch weitere Risiken bergen. Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde hat beispielsweise Bedenken geäußert, dass das Sojahämoglobin im Impossible Burger ein mögliches Allergen für den Menschen sein könnte.

Die Wissenschaftler von Impossible Foods haben auch Ratten 28 Tage lang mit Leghämoglobin gefüttert, um das Risiko einer allergischen Reaktion oder Toxizität zu ermitteln. Dana Perls von Friends of the Earth wies darauf hin, dass die Ratten blutchemische Veränderungen aufwiesen, „die auf Nieren- oder andere Gesundheitsprobleme hinweisen könnten“, was das Unternehmen jedoch nicht weiter verfolgte.

Der leitende Wissenschaftler von Consumer Reports, Michael Hansen, fügte hinzu, dass es keine Langzeitstudien über Sojahämoglobin beim Menschen gibt, obwohl bei der Herstellung von Sojahämoglobin mindestens 45 andere Proteine als Nebenprodukte entstehen, die ebenfalls konsumiert werden und einer weiteren Untersuchung bedürfen.

Tatsache ist, dass künstliches Fleisch die komplexe Nährstoffmischung von grasgefüttertem Rindfleisch und anderen hochwertigen Fleischsorten aus Weidehaltung nicht ersetzen kann, und es ist wahrscheinlich, dass der Verzehr von ultraverarbeiteten Fleischalternativen zu vielen der gleichen Gesundheitsprobleme führen könnte, die durch eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln verursacht werden. Um Ihre Gesundheit und die Umwelt zu schützen, sollten Sie auf Pseudonahrungsmittel verzichten, für die Patente erforderlich sind, und sich stattdessen an solche halten, die in der Natur vorkommen.

