14 von 15 Todesfällen nach der COVID-Impfung, die von Forschern untersucht wurden, stehen in Zusammenhang mit dem Impfstoff

Eine Untersuchung der Leichen von 15 Personen, die nach mindestens einer COVID-19-Injektion gestorben waren, ergab, dass die Impfungen bei 14 der Todesfälle, d. h. bei 93 % der Todesfälle, eine Rolle spielten.

Dieser Befund, gepaart mit der Tatsache, dass die Injektionen in keinem der Fälle ursprünglich als Todesursache angegeben worden waren, gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Medikamente und der Genauigkeit der Statistiken über Todesfälle nach Impfungen.

Die Ergebnisse der Studie wurden von Dr. Sucharit Bhakdi und Dr. Arne Burkhardt auf dem Ethik-Symposium von Doctors for COVID vorgestellt, das von UKColumn am 10. Dezember als Livestream übertragen wurde.

Beide Forscher verfügen über einen umfangreichen Hintergrund in ihren Fachgebieten. Dr. Bhakdi war Vorsitzender des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und hat über 300 Forschungsartikel in den Bereichen Bakteriologie, Immunologie, Parasitologie und Virologie veröffentlicht. Ebenso ist Dr. Burkhardt ein international anerkannter Pathologe, der an den Universitäten Hamburg, Bern und Tübingen gelehrt und mehr als 150 wissenschaftliche Artikel in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht hat.

In der von Bhakdi und Burkhardt vorgestellten Studie untersuchten die Forscher die Leichen von 15 Personen im Alter von 28 bis 95 Jahren, die innerhalb von sechs Monaten nach der Impfung gegen COVID-19 verstorben waren. Obwohl Gerichtsmediziner und andere Behörden die Anti-COVID-Medikamente nicht mit dem Tod der Personen in Verbindung gebracht hatten, wurde bei der histopathologischen Analyse der Organe der Verstorbenen eine „durch den Impfstoff ausgelöste autoimmunähnliche Pathologie in mehreren Organen“ festgestellt, wobei das Herz das am stärksten angegriffene Organ war (in 14 Fällen), gefolgt von der Lunge (in 13 Fällen).

„Vor dem Tod waren nur vier der 15 Patienten länger als zwei Tage auf der Intensivstation behandelt worden“, heißt es in der Studie, während fünf Personen zu Hause, eine auf der Straße, eine im Auto und eine in einer Pflegeeinrichtung starben.

Der Studie zufolge dominierten in allen betroffenen Geweben eine Reihe markanter Aspekte“, darunter entzündliche Vorgänge in kleinen Blutgefäßen (Endothelitis)“ und eine massive lymphozytäre Infiltration der umliegenden nicht-lymphatischen Organe oder Gewebe mit T-Lymphozyten“, während die lymphozytäre Infiltration gelegentlich in Kombination mit intensiver lymphozytärer Aktivierung und Follikelbildung auftrat“.

„Wo dies der Fall war, ging es in der Regel mit einer Gewebezerstörung einher“, so die Forscher, die argumentierten, dass „diese Kombination aus multifokaler, von T-Lymphozyten dominierter Pathologie, die eindeutig den Prozess eines immunologischen Selbstangriffs widerspiegelt, ohne Beispiel ist“.

Darüber hinaus kamen die Autoren der Studie zu dem Schluss, dass mRNA-Impfstoffe nicht die einzigen COVID-19-Injektionen waren, die mit der offensichtlichen Organzerstörung in Verbindung gebracht wurden, und stellten fest, dass auch „vektorbasierte Impfstoffe“ mit den tödlichen Reaktionen in Verbindung gebracht wurden, ebenso wie „alle vier großen Hersteller:“ Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson und AstraZeneca.

„Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl von unerwünschten Ereignissen, die auf solche Auto-Attacken zurückzuführen sind, bei allen Personen sehr häufig auftreten, insbesondere nach Auffrischungsimpfungen“, schrieben Bhakdi und Burkhardt und fügten hinzu, dass „die Injektion von COVID-19-Impfstoffen auf Genbasis Menschenleben durch Krankheit und Tod bedroht“.

„Wir dürfen nicht über Details streiten“, sagte Dr. Bhakdi während des Symposiums. „Die Fakten liegen auf dem Tisch … und die Fakten sind vernichtend.“

Bhakdi betonte, dass „alle genbasierten Impfstoffe“ von allen Herstellern „das gleiche Ergebnis liefern“, und argumentierte, dass „diese Impfstoffe die Jungen und Alten töten“.

Es ist unklar, welche anderen Faktoren zum Tod der in die Studie einbezogenen Personen geführt haben könnten. Nur eine der untersuchten Personen war unter 30 Jahre alt. 93 % der verstorbenen Personen waren älter als 50 Jahre, 60 % waren älter als 70 Jahre und 33,3 % waren älter als 80 Jahre. In der Studie werden keine Vorerkrankungen erwähnt, so dass unklar ist, ob die Injektionen eine primäre oder wesentliche Todesursache waren.

Die Daten, die darauf hindeuten, dass die Injektionen in erheblichem Maße zu tödlichen Autoimmunreaktionen beitragen, werden jedoch durch andere Forschungsergebnisse untermauert, darunter eine Analyse des deutschen Chefpathologen Peter Schirmacher.

Schirmacher, Leiter des Pathologischen Instituts der Universität Heidelberg, untersuchte 40 Personen, die innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung starben, und kam zu dem Schluss, dass mindestens 30 bis 40 % der Todesfälle durch die Injektionen verursacht wurden.

Darüber hinaus scheinen die Daten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das passive Meldesystem der US-Regierung für unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen, übermittelt wurden, die Untersuchungen zu bestätigen.

Bis zum 24. Dezember wurden allein in den Vereinigten Staaten 1.000.227 unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfungen an VAERS gemeldet, darunter 21.002 Todesfälle, 22.117 Fälle von Myokarditis oder Perikarditis (Herzentzündung) und 110.609 Krankenhausaufenthalte.

Eine 2010 von Harvard durchgeführte und vom Gesundheitsministerium (HHS) in Auftrag gegebene Studie ergab, dass die an VAERS gemeldeten Verletzungen „weniger als 1 % der Impfstoffverletzungen“ ausmachten, was darauf hindeutet, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit den COVID-19-Impfungen deutlich höher sein könnte als derzeit angegeben.

In einem Substack-Beitrag vom 28. Dezember zitierte der amerikanische Unternehmer Steve Kirsch einen Wissenschaftler (Name wurde zurückgehalten), der argumentierte, dass die verfügbaren Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass „die Auswirkungen nach der Impfung keine seltenen Ereignisse sind (wie von den Medien und der Regierung berichtet), sondern in Wirklichkeit häufige Ereignisse sind. Sie können sogar universell sein, wobei der Schweregrad und die Schäden bei jedem Empfänger unterschiedlich sind“.

„Die Auswirkungen sind potenziell enorm und könnten zu Millionen von Todesfällen führen“, sagte Kirsch. „Die Impfstoffe sollten sofort gestoppt werden.“