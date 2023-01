Die wirtschaftlichen Bedingungen werden immer schlechter. Wir bereiten uns auf das Jahr 2023 vor und befinden uns in einem Umfeld hoher Inflation, während sich gleichzeitig die Wirtschaftstätigkeit stark verlangsamt. Und genau wie im Jahr 2008 führen die Arbeitgeber Massenentlassungen durch, während ein erschreckender Immobiliencrash über die Nation hinwegfegt. Diejenigen, die darauf gewartet haben, dass die US-Wirtschaft implodiert, können aufhören zu warten, denn die wirtschaftliche Implosion ist offiziell eingetroffen.

Im Folgenden finden Sie 15 Fakten, die beweisen, dass ein massiver wirtschaftlicher Zusammenbruch bereits jetzt stattfindet…

1 Die Verkäufe bestehender Eigenheime sind nun schon 10 Monate in Folge gesunken.

2 Die Verkäufe bestehender Häuser sind in den letzten 12 Monaten um 35,4 Prozent gesunken. Das ist der stärkste Rückgang bei den Verkäufen bestehender Häuser im Jahresvergleich seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers.

3 Die Stimmung unter den Bauherren ist nun schon 12 Monate in Folge gesunken.

4 Die Kosten für den Hausbau sind seit Anfang 2022 um mehr als 30 Prozent gestiegen.

5 Die Zahl der Genehmigungen für den Bau von Einfamilienhäusern ist seit neun Monaten in Folge gesunken.

6 Der Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe ist im Dezember auf einen Wert von minus 11,2 gesunken“. Dieser Wert lag weit, weit unter den Erwartungen.

7 Im November haben wir den stärksten Rückgang der Einzelhandelsumsätze des ganzen Jahres erlebt.

8 Sogar die größten Namen an der Wall Street beginnen, Mitarbeiter zu entlassen. Es wird sogar berichtet, dass Goldman Sachs demnächst rund 4.000 Mitarbeiter entlassen wird.

9 Die US-Notenbank räumt ein, dass die Zahl der Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten um über eine Million zu hoch angesetzt ist.

10 Der Stellenabbau in den USA war im November um 417 Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres.

11 Eine aktuelle Umfrage des Wall Street Journal ergab, dass etwa zwei Drittel aller Amerikaner erwarten, dass sich die Wirtschaft im nächsten Jahr noch weiter verschlechtern wird.

12 Eine kürzlich veröffentlichte Bloomberg-Umfrage hat ergeben, dass 70 Prozent der US-Wirtschaftswissenschaftler für 2023 eine Rezession erwarten.

13 Die Inflation gerät weiterhin völlig außer Kontrolle. In einem Lebensmittelgeschäft in Kalifornien kostet ein Salatkopf inzwischen 11 Dollar.

14 Insgesamt sind die Gemüsepreise in den Vereinigten Staaten um mehr als 80 Prozent höher als zur gleichen Zeit des letzten Jahres.

15 Dank der rasant steigenden Lebenshaltungskosten leben 63 Prozent der US-Bevölkerung von einem Tag auf den anderen von der Hand in den Mund.

In dem verzweifelten Versuch, die Inflation in den Griff zu bekommen, hat die Federal Reserve die Zinssätze drastisch erhöht.

Diese Zinserhöhungen haben den Zusammenbruch des Immobilienmarktes verursacht, aber die Beamten der Fed bestehen darauf, dass solche kurzfristigen Schmerzen notwendig sind, um die Inflation zu zähmen.

Doch in der Zwischenzeit sind unsere Politiker in Washington damit beschäftigt, die Inflation zu erhöhen, indem sie Kredite aufnehmen und Geld in einem Tempo ausgeben, das in unserer Geschichte absolut beispiellos ist.

Diese Woche wird ein abscheuliches 1,7 Billionen Dollar schweres Gesamtausgabengesetz durch den Kongress gepeitscht, aber kein einziges Mitglied des Kongresses hat es gelesen.

Das Gesetz ist 4.155 Seiten lang, und US-Senator Rand Paul hielt gerade eine Pressekonferenz ab, bei der er dieses Gesetz auf einem Rollwagen vorfuhr…

Nachdem das mit 1,7 Billionen Dollar aufgeblähte Omnibus-Gesetz im Senat mit 70:25 Stimmen angenommen worden war, hielt der republikanische Senator Rand Paul eine Pressekonferenz ab, bei der er die „Abscheulichkeit“ auf einem Rollwagen vorfuhr und fragte, wie man sie noch vor Ende der Woche lesen könne. Paul und die einzigen anderen abweichenden Republikaner im Senat, Mike Braun, Ron Johnson, Mike Lee und Rick Scott, betonten, wie lächerlich das Schnellverfahren für den Gesetzentwurf sei.

Leider hat dieses absurde Ausgabengesetz breite Unterstützung auf beiden Seiten des Ganges, und das zeigt nur, wie kaputt Washington geworden ist.

Unser Regierungssystem hat immer wieder versagt, und unsere Politiker geben weiterhin Geld für einige der lächerlichsten Dinge aus, die man sich vorstellen kann.

Die folgenden Beispiele, die aus dem 1,7-Billionen-Dollar-Gesamtausgabengesetz herausgezogen wurden, wurden von der Heritage Foundation entdeckt…

1,2 Millionen Dollar für „LGBTQIA+ Pride Centers“.

1,2 Millionen Dollar für „Dienstleistungen für DACA-Empfänger“ (auch bekannt als Hilfe für illegale Einwanderer mit Steuergeldern) am San Diego Community College.

477 Millionen Dollar für das Equity Institute in RI, um Lehrer mit „virtuellen Antirassismus-Laboren“ zu indoktrinieren.

1 Million Dollar für Zora’s House in Ohio, ein „Coworking- und Gemeinschaftsraum“ für „Frauen und geschlechtsexpansive People of Color“.

3 Millionen Dollar für das American LGBTQ+ Museum in New York City.

3,6 Millionen Dollar für einen Michelle Obama Trail in Georgia.

750 000 Dollar für „LGBT- und geschlechtsuntypische Wohnungen“ in Albany, New York.

856 Millionen Dollar für das „LGBT Center“ in New York.

Und ist Ihnen aufgefallen, dass unsere Politiker diese Art von Gesetzesentwürfen häufig kurz vor wichtigen Feiertagen durchbringen, wenn kaum jemand zuhört?

Egal, wen wir nach Washington schicken, die Geschichte bleibt dieselbe.

Solange unsere Politiker Billionen von Dollar leihen und ausgeben, die wir nicht haben, werden die Beamten der Fed nicht in der Lage sein, ihren Krieg gegen die Inflation zu gewinnen.

Die Fed kann die Zinssätze in die Stratosphäre schicken, aber die Inflation wird weiterhin hoch bleiben, weil unsere Politiker darauf bestehen, die Nation mit riesigen Geldbergen zu überhäufen.

Wir sollten alle zutiefst beleidigt sein über das, was hier geschieht, aber die meisten Amerikaner wissen einfach nicht genug, um sich darum zu kümmern.

Aber wenn die wirtschaftlichen Bedingungen noch schlechter werden als 2008 und 2009, wird die Mehrheit der US-Bevölkerung extrem wütend werden.

Natürlich hätte alles ganz anders kommen können, wenn wir in den Jahren vor dieser Krise bessere Entscheidungen getroffen hätten.

Leider ist die Zeit für einen Kurswechsel abgelaufen, und das bedeutet, dass wir alle noch sehr viel Leid ertragen müssen.