Todesfälle und schwere Nebenwirkungen: In Japan bricht der Damm und Professoren melden sich zu Wort

In Japan wird untersucht, wie experimentelle Coronaimpfstoffe zu Todesfällen und schweren Nebenwirkungen führen können. Professor Masataka Nagao von der Universität Hiroshima stellt fest, dass die Körper der Menschen, die nach der Impfung starben, ungewöhnlich warm waren, bis zu mehr als 40 Grad.

Nagaos Forscherteam stellte fest, dass das Immunsystem der geimpften Patienten erheblich gestört war, was zu Entzündungen führte. Dies könnte erklären, warum die Körper zum Zeitpunkt des Todes so warm waren.

Professor Shigetoshi Sano von der Universität Kochi entdeckte das Spike-Protein an der Stelle von Hautläsionen und anderen Hautproblemen bei Patienten, die geimpft worden waren.

1. The DAM is breaking in Japan, two more professors speaking out against the vaccine

Prof. Masanaka Nagao from Hiroshima University School of Medicine

“We believe the vax is related to immune abnormalities”

