Finian Cunningham

Die Ukraine wurde unter dem Deckmantel einer amerikanischen Aggression gegen Russland in Alarmbereitschaft versetzt.

Ein Luftwaffenstützpunkt tief im russischen Hoheitsgebiet wurde in weniger als einem Monat zweimal mit Drohnen angegriffen. Es handelt sich auch nicht um eine abgelegene Einrichtung. Der Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Stadt Saratow beherbergt nuklearfähige russische strategische Bomberflugzeuge.

Bei dem letzten Angriff am 26. Dezember wurden drei russische Soldaten durch herabfallende Drohnentrümmer getötet, nachdem die Waffe Berichten zufolge abgeschossen worden war. Saratow liegt 730 Kilometer südöstlich von Moskau und Hunderte von Kilometern von der ukrainischen Grenze entfernt.

Am 5. Dezember wurde der Luftwaffenstützpunkt ebenfalls angegriffen, wiederum offenbar von Drohnen. Am selben Tag wurde auch ein Luftwaffenstützpunkt in Rayazan, weniger als 200 Kilometer von Moskau entfernt, angegriffen. Am nächsten Tag, dem 6. Dezember, wurde eine Militäreinrichtung in Kursk angegriffen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben sich nicht offen zu den Angriffen bekannt, aber es gab Berichte in den US-Medien, die dies andeuten. Sowohl das Weiße Haus als auch das Außenministerium haben jegliche amerikanische Beteiligung bestritten und behauptet, die USA hätten die Ukraine aufgefordert, russisches Territorium nicht anzugreifen. „Wir ermutigen die Ukraine nicht, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen“, sagte Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums.

Dennoch stellt sich die Frage, wie Drohnen tief in das russische Hoheitsgebiet eindringen können, um Luftangriffe auf strategische Ziele zu fliegen.

Es erscheint unplausibel, dass offensive unbemannte Luftfahrzeuge Hunderte von Kilometern unentdeckt über den russischen Luftraum fliegen und dann Angriffe auf hochsensible militärische Einrichtungen fliegen können. Wahrscheinlicher ist, dass die Waffen in der Nähe ihrer geplanten Ziele aktiviert wurden.

Ein kürzlich erschienener separater Bericht des investigativen Reporters Jack Murphy könnte etwas Licht ins Dunkel bringen. Er bezieht sich nicht auf die Häufung von Drohnenangriffen auf russische Luftwaffenstützpunkte. Er zitiert jedoch ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter, die behaupten, dass die Central Intelligence Agency geheime Sabotageteams in Russland unterhält.

Dem Bericht zufolge arbeitet die CIA mit einem europäischen NATO-Verbündeten zusammen, um Schläferzellen zu aktivieren, die mit Waffenlagern nach Russland eingedrungen sind. Es sind keine Amerikaner vor Ort, und die angebliche Verbindung zu den Agenten des NATO-Verbündeten verschafft Washington eine zusätzliche Ebene der plausiblen Bestreitbarkeit.

Der Reporter behauptet, dass die zusätzliche plausible Bestreitbarkeit ein wichtiger Faktor ist, der es US-Präsident Joe Biden ermöglichen würde, solche provokativen verdeckten Operationen auf russischem Boden zu genehmigen.

Zahlreiche Berichte über mysteriöse Explosionen in ganz Russland seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine im Februar machen ein solches Vorhaben glaubwürdig. Mehrere Militäreinrichtungen wurden durch Brände zerstört, die in den russischen Medien meist als unerklärliche Unfälle dargestellt wurden.

Ein russisches Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt in der Stadt Twer ging am 21. April in Flammen auf, wobei Berichten zufolge mehrere Menschen getötet wurden. Auch in mehreren anderen Munitionsdepots kam es zu scheinbar zufälligen Infernos.

Letzte Woche, am 23. Dezember, wurde ein Militärzentrum im Osten Moskaus durch einen Großbrand, der über vier Stunden lang brannte, schwer beschädigt. Am Tag zuvor ging Russlands einziger Flugzeugträger, die Admiral Kusnezow, in Flammen auf, während er in Murmansk zu Reparaturzwecken angedockt war.

Wir vermuten hier, dass es plausibel ist, dass die Flut tödlicher Zwischenfälle in Militäreinrichtungen in ganz Russland im vergangenen Jahr kein zufälliger Zufall ist, sondern als Sabotageakt inszeniert wurde, um Verwirrung und logistische Probleme für Russlands Kampagne in der Ukraine zu stiften.

Dieses Muster steht im Einklang mit dem oben genannten Bericht, in dem behauptet wird, dass die CIA zusammen mit einem europäischen NATO-Verbündeten zu diesem Zweck in russisches Hoheitsgebiet eingedrungen ist.

Insbesondere die Angriffe auf Hochsicherheitsflughäfen tief in Russland deuten stark darauf hin, dass die für solche Angriffe verwendeten Waffen bereits von den mutmaßlichen CIA-Schläferzellen in Russland deponiert wurden. Es erscheint unwahrscheinlich, dass die Drohnen eine so große Entfernung vom ukrainischen Territorium bis tief nach Russland hinein unbemerkt hätten überwinden können.

Der Einsatz von Sabotageteams hinter den feindlichen Linien ist für die CIA in Bezug auf Russland nichts Neues. Nach dem Zweiten Weltkrieg rekrutierte die neu gegründete Central Intelligence Agency Offiziere und Agenten des Nazi-Geheimdienstes, um Terroranschläge auf sowjetischem Gebiet zu verüben. Hitlers oberster Spionagechef, Generalleutnant Reinhard Gehlen, und die Gehlen-Organisation wurden nach dem Krieg zu wertvollen Aktivposten der CIA.

Es ist jedoch bezeichnend, dass die CIA Berichten zufolge nach dem von ihr mitorganisierten Putsch in der Ukraine 2014 erneut eine aktive Rolle bei der Unterwanderung Russlands übernommen hat.

Jack Murphy berichtet: „Die erste dieser Schläferzellen unter der gemeinsamen Kontrolle der CIA und des verbündeten Spionagedienstes infiltrierte Russland im Jahr 2016, so ein ehemaliger US-Militärbeamter und eine US-Person, die über die Kampagne informiert war… Nach den Infiltrationen von 2016 schlüpften in den nächsten Jahren weitere Teams nach Russland. Einige schmuggelten neue Munition ein, während andere sich auf die ursprünglichen Verstecke stützten, so zwei ehemalige Militärbeamte und eine Person, die über die Sabotagekampagne informiert ist.“

Das bedeutet, dass die US-Kriegsplaner den derzeitigen Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland vollständig vorausgesehen haben.

Dies bestätigt die Eingeständnisse von NATO-Chefs und der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass das Kiewer Regime nach dem Staatsstreich mindestens acht Jahre vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten im Februar 2022 auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet war.

Wenn die CIA tatsächlich hinter den tiefgreifenden Angriffen auf Russland steckt und Präsident Biden sie abgesegnet hat, dann hat das schwerwiegende Folgen für die Lösung dieses Konflikts. Es deutet darauf hin, dass die Vereinigten Staaten systematisch einen Krieg gegen Russland geplant haben und nicht nur mit der Lieferung von Verteidigungswaffen auf die russische Operation in der Ukraine reagieren.

Mit anderen Worten: Die Ukraine wurde an den Haaren herbeigezogen, um als Deckmantel für eine amerikanische Aggression gegen Russland loszuschlagen.