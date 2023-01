Wie ein okkupiertes Twitter unzählige Leben ruinierte

Jeffrey A. Tucker

Von Beginn der Covid-Panik an hatte man das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Noch nie war eine Pandemie, geschweige denn eine saisonale Krankheitswelle, als quasi militärischer Notfall behandelt worden, der die Aufhebung aller Freiheiten und Rechte erforderte.

Was die Sache noch bizarrer machte, war, wie allein sich diejenigen von uns fühlten, die sich dagegen wehrten, bis Elon Musk vor kurzem endlich die Plattform Twitter kaufte, alle eingebetteten Bundesbeamten entließ und damit begann, die Akten zu veröffentlichen.

Wie Elon sagte, war jede Verschwörungstheorie über Twitter wahr und noch viel mehr. Und was für Twitter gilt, gilt auch für Google, Facebook, LinkedIn und alle mit diesen Unternehmen verbundenen Plattformen (YouTube, Instagram, Messenger, WhatsApp).

Die Beweise sind alle da. Diese Plattformen haben mit dem Verwaltungsapparat der Bundesregierung zusammengearbeitet, um ein bestimmtes Covid-Narrativ zu entwerfen, Andersdenkende zu drosseln und zu zensieren und jeden glaubwürdigen Experten zu fördern, der bereit war, sich der Linie anzuschließen.

An diesem Punkt ist es klug, niemandem und nichts anderem zu vertrauen als denen, die gegen diesen Unsinn gekämpft haben. Als die Krise begann, war ich mit einer ungewöhnlich großen Reichweite auf den meisten Plattformen gesegnet. Aber ich konnte zusehen, wie sie im Laufe der Monate zu einem Nichts schrumpfte. Ja, es wurden Beiträge von mir gelöscht, aber ich wurde nie verbannt. Es ist nur so, dass meine Kommunikationskanäle im Laufe der Monate und Wochen dramatisch schrumpften.

Für mich war das tragisch, weil ich mit ansehen musste, wie die Bevölkerung allmählich in eine mittelalterliche Seuchenpanik verfiel, die Familien auseinander riss, Angehörige vom Reisen abhielt, Geschäfte und Kirchen zerstörte und sogar die Heiligkeit der Häuser verletzte. Dieser „unsichtbare Feind“, von dem alle in der Regierung sprachen, zerriss das gesamte soziale Gefüge.

Ich hatte 16 Jahre lang über Pandemien und Interventionen geschrieben und wiederholt davor gewarnt, dass dies möglich war. Da ich über diese Geschichte Bescheid wusste und eine Plattform hatte, um mich zu äußern, fühlte ich mich moralisch verpflichtet, mein Wissen weiterzugeben, und sei es nur, um einen Beitrag zur Beruhigung der Menschen zu leisten und vielleicht einige der Auflagen für die Freiheit zu lockern. Aber genau in diesem Moment wurde meine Stimme fast zum Schweigen gebracht. Und ich war nicht allein. Hunderte und Tausende von anderen befanden sich in der gleichen Lage, aber wir hatten große Schwierigkeiten, einander überhaupt zu finden.

Am Anfang gab es eine Ausnahme. Ich schrieb einen Artikel über Woodstock und die Grippesaison 1968-69. Ein Faktenchecker stufte ihn als wahr ein, und die Facebook-Algorithmen brachten ihn wirklich durcheinander. Facebook hat den Artikel etwa zwei Wochen lang veröffentlicht, bevor jemand herausfand, was passiert war, und ihn dann stark gedrosselt hat. Vielleicht war es aber auch nur ein Mitarbeiter, der das so gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. In der Zwischenzeit wurde dieser eine Artikel millionenfach aufgerufen und geteilt.

Das war meine erste Erfahrung mit der verblüffenden Macht dieser Medien, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Menschen nutzen all diese Instrumente unschuldig, ohne auch nur im Geringsten zu verstehen, dass es einen Grund dafür gibt, warum sie das sehen, was sie sehen. Jedes Wort oder Bild, das Sie auf Ihren Apps sehen, hat einen Grund, eine Entscheidung für dieses oder jenes, und die treibende Kraft ist das, was die Mächtigen wollen, dass Sie es sehen oder nicht sehen.

Wir wissen jetzt, dass der Informationsstrom sorgfältig von Algorithmen und menschlichen Eingriffen kuratiert wird, und zwar nicht, wie einst behauptet, um Ihren Interessen zu entsprechen, sondern um den Interessen des Regimes zu entsprechen.

Mit anderen Worten: Was früher über die Rolle der KP Chinas bei der Verwaltung von TikTok gesagt wurde, gilt heute in den USA für alle großen Technologieunternehmen. Und bitte bedenken Sie, dass wir dies nur aufgrund des Dumps der Twitter-Dateien wissen. All dies geschieht immer noch bei Google, Meta und LinkedIn. Letzteres löscht häufig Beiträge von Brownstone. Und der Rest drosselt unsere Reichweite.

Das geht schon seit Jahren so, aber Covid hat das Ganze noch verstärkt. Schon von Anfang an stimmte etwas nicht. Am 19. März zum Beispiel – dem Tag nach der Pressekonferenz von Fauci/Birx/Trump und einen Tag bevor CISA die Kontrolle über alle Arbeitsmärkte übernahm – veröffentlichte ein obskurer digitaler Bildungsunternehmer namens Thomas Pueyo einen unglaubwürdig dokumentierten und umfassend argumentierten Artikel mit dem Titel The Hammer and the Dance.

Es handelte sich dabei um ein ausgeklügeltes Argument für die Schließung von Arbeitsplätzen, um die Kurve abzuflachen, komplett mit ausgefallenen Grafiken und pseudowissenschaftlichem Geschwätz jeder Art. Der Autor war im Grunde unbekannt, aber innerhalb von 24 Stunden wurde der Beitrag millionenfach geteilt und von allen großen Tech-Plattformen verbreitet, als wäre er eine Art kanonische Abhandlung. Ich bezweifle ernsthaft, dass er ihn geschrieben hat – auf keinen Fall an einem Tag; er musste wochenlang geplant worden sein -, sondern dass er seinen Namen freiwillig dafür hergegeben hat, dass er damit verbunden wird. Er wurde zur wichtigsten Darstellung des Lockdowns, die in diesem Monat erschien.

Zu sehen, wie dieser eine absurde Artikel so aggressiv die Oberhand gewann, während die Schriften der Dissidenten, einschließlich meiner eigenen, ins Nichts verschwanden, war ein Stück digitaler Magie, die es zu beobachten galt. Aber wir wissen jetzt, dass es keine Magie war. Es war eine Politik. Es war eine Absicht. Es war ein Propagandatrick. Auch hier müssen wir verstehen, dass dies immer noch der Fall ist, mit der einzigen wirklichen Ausnahme unter den größeren Akteuren, nämlich Twitter.

Es gibt einen Trost. Wir wissen jetzt, dass wir nicht alle verrückt geworden sind. Es war alles beabsichtigt. Matt Taibbi drückt es gut aus:

Irgendwann im letzten Jahrzehnt fühlten sich viele Menschen – ich war einer davon – durch etwas, das wir nicht definieren konnten, ihres Gefühls der Normalität beraubt. Wir klebten immer mehr an unseren Telefonen und stellten fest, dass die Version der Welt, die uns von ihnen ausgespuckt wurde, verzerrt erschien. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf verschiedene Nachrichtenereignisse schienen aus dem Gleichgewicht geraten zu sein, entweder viel zu intensiv, nicht intensiv genug oder einfach unglaublich. Man las, dass scheinbar alle Menschen auf der Welt der Meinung waren, dass eine bestimmte Sache wahr sei, nur dass sie einem selbst lächerlich vorkam, was einen in eine unangenehme Lage gegenüber Freunden, Familie und anderen brachte. Sollten Sie etwas sagen? Sind am Ende Sie der Verrückte?

Ich kann nicht die einzige Person gewesen sein, die in dieser Zeit psychologisch Probleme hatte. Deshalb waren diese Twitter-Dateien ein solcher Balsam. Das ist die Realität, die sie uns gestohlen haben! Sie ist abstoßend, erschreckend und dystopisch, eine grausame Geschichte einer Welt, die von Menschenfeinden regiert wird, aber das ist mir allemal lieber als das abscheuliche und beleidigende Faksimile der Wahrheit, das sie verkaufen. Ich persönlich habe mich zum ersten Mal seit sieben oder acht Jahren entspannt, als ich sah, dass diese reißerischen Akten als Wegweiser zurück in die Realität dienen könnten – ich war mir bis diese Woche nicht sicher.

Dank der großartigen Arbeit von David Zweig, der es irgendwie geschafft hat, die ganze Zeit der Zensur zu entgehen (er war bei der ursprünglichen Great Barrington Declaration dabei, Gott segne ihn), haben wir jetzt eine bessere Darstellung der Ereignisse. Namen, die wir alle als Freunde kennen, sind aufgeführt, darunter Martin Kulldorff und Andrew Bostom, aber es gibt Tausende mehr. Es steht für mich außer Frage, dass meine eigenen Konten ins Visier genommen wurden.

Hier geht es um viel mehr als um die freie Meinungsäußerung und den Betrieb von Medienkanälen ohne staatliche Eingriffe. Die Covid-Kontrollen haben die amerikanische Freiheit und das soziale Funktionieren völlig zerstört, was zu massenhaftem Leid, Bildungsverlusten, zerrütteten Gemeinschaften und einem jähen Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitswesens geführt hat, der die Lebenserwartung um Jahre verkürzt und eine explosionsartige Zunahme der Todesfälle verursacht hat.

Mit einer offenen Diskussion hätte diese Entwicklung gestoppt oder zumindest abgemildert werden können. Dies ist nicht nur für Technik- und Rechtsexperten von Interesse. Die Abschottung von Meinungen und Debatten führte zu einem unsäglichen menschlichen Blutbad. Und selbst während ich diese Zeilen schreibe, weigern sich die wichtigsten Mainstream-Medien immer noch, darüber zu berichten.

Fragen Sie sich: Warum ist das so? Ich denke, wir alle kennen die Antwort.

Abschließend kann ich Ihnen versichern, dass dies nur der Anfang ist. Diese Geschichte umfasst den gesamten Verwaltungsstaat, FTX, riesige gemeinnützige Organisationen und viele Hinterkanäle der Macht, des Geldes und der wahrhaft bösen Zusammenarbeit. Vielleicht werden wir nie die ganze Geschichte erfahren, und Gerechtigkeit wird wie immer schwer zu erlangen sein, aber wir können diesen Moment in der Geschichte nicht verstreichen lassen, ohne so viel Verantwortung beizutragen, wie wir können.