15 Minuten bis zur Hölle

Dr. Joseph Sansone

Die 15-Minuten-Stadt ist eine weitere aufgeklärte Idee, die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) vorangetrieben wird, Sie wissen schon, die Leute, die versuchen, die menschliche Rasse zu versklaven und zu zerstören. Zentralisierte Kontrolle über computergestützte Wahlen, Angriff auf den größten Teil der Menschheit mit C19 und C19 Injektion biologischer Waffen, Arbeit an der totalen Kontrolle mit einer zentralisierten digitalen Bankwährung, um nur einige ihrer großartigen Ideen zu nennen. Wenn man dem WEF zuhört, ist das nur der nächste logische Schritt in der Stadtentwicklung. Nun, da das WEF Videos veröffentlicht hat, in denen behauptet wird, dass man nichts besitzen und glücklich sein wird, sollten wir dies vielleicht noch einmal im Kontext einer potenziellen Bedrohung betrachten.

Laut der deutschen Europaabgeordneten Christine Anderson, die laut Infowars die Alarmglocken läuten lässt:

„Der COVID-Pass war ein Testballon, um die Leute dazu zu bringen, eine Art QR-Code zu produzieren. Die Leute sollten sich nur daran gewöhnen“, sagte sie. „Jetzt schlagen sie mit diesen 15-Minuten-Städten zu. Machen Sie keinen Fehler, es geht nicht um Ihre Bequemlichkeit. Es geht nicht darum, dass man all die Orte, die man erreichen muss, in unmittelbarer Nähe haben kann. Und es geht auch nicht darum, den Planeten zu retten, nebenbei bemerkt. Die 15-Minuten-Städte müssen [QR-Codes] haben, bevor sie dich einschließen können“.

Anderson sagte, dass die 15-Minuten-Städte notwendig sind, um die Bevölkerung richtig einzuschließen, und zitierte ein neues britisches Gesetz, das die Grundlage für „Klimasperren“ als „nächsten Schritt“ im Plan des Weltwirtschaftsforums für den Großen Reset legt. „Um das zu erreichen, müssen sie diese 15-Minuten-Städte haben“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Globalisten dann von der Bevölkerung Gebühren für den Zugang zum freien Reisen verlangen werden.

„Die armen Menschen werden also in diesen 15-Minuten-Städten bleiben, während die Bessergestellten überall hingehen können, wo sie wollen“, sagte sie.

Diese Beschreibung klingt ein wenig wie ein ausgeklügeltes Konzentrationslager. In Anbetracht der letzten drei Jahre sollten wir das vielleicht ernst nehmen. Denn wenn ich im Oktober 2019 gesagt hätte, dass ein Gefängnisbegriff wie „Lockdown“ ein globales Phänomen sein würde, oder dass die Menschen dumm genug sein würden, Gesichtsmasken zu tragen und kleinen Linien auf dem Boden zu folgen, oder dass Millionen von Amerikanern gezwungen oder genötigt würden, sich eine biologische Waffe zu injizieren, hätten Sie mich vielleicht für paranoid gehalten….

Eine weitere rote Fahne ist, dass man bei der Suche nach dem Begriff 15-Minuten-Stadt hauptsächlich Artikel erhält, die die sogenannte 15-Minuten-Stadt-Verschwörungstheorie entlarven. Hier ist ein Auszug aus dem, was auf der australischen Online-Fake-News-Seite von ABC steht:

Für eine kleine Gruppe anderer ist es ein Komplott „tyrannischer Bürokraten“, die unsere Autos an sich reißen und unser Leben kontrollieren wollen, was zu einem echten Hunger Games-Szenario führen könnte. Nach haarsträubenden Behauptungen über Echsenmenschen, 5G und COVID-19-Impfstoffe nehmen die Verschwörungstheoretiker nun die Welt der Stadtplanung ins Visier, und rund um den Globus entstehen Proteste gegen das Konzept der 15-Minuten-Stadt.

Dies ist bezeichnend. Die Fake-News-Seite verweist auf Leute, die C19-Impfstoffe infrage stellen. Es ist erwiesen, dass C19 und C19-Injektionen sowohl biologische als auch technologische Waffen waren. Wir wissen auch, dass Plasma-DNA ein Bestandteil der Impfungen von Pfizer ist und dass mRNA laut der Website von Moderna ein Betriebssystem für die Zwecke der Genbearbeitung ist. Wir haben es also mit einer biologischen und technologischen Waffe zu tun, die die Biologie des Menschen mit der Technologie verschmelzen soll.

Vielleicht sollten wir als Faustregel annehmen, dass alles, was in den Fake News als Verschwörungstheorie bezeichnet wird, auch tatsächlich das ist, was sie zu tun versuchen?

Die WEF-Entvölkerungstheoretiker fördern den globalen Totalitarismus, und es scheint, dass die 15-Minuten-Städte ein Element des globalen Takedowns sind. Intelligente Städte, die die fortschrittlichste Technologie nutzen, um die weniger wertvollen Menschen zu überwachen, einzuschließen und weiter mit ihnen zu experimentieren, die als Ersatzteile aufbewahrt werden sollen.

Ich musste tatsächlich die russische Suchmaschine Yandex benutzen, um Ergebnisse zu finden, die kritisch gegenüber 15-Minuten-Städten sind. In diesem Artikel wird vor Klima-„Abriegelungen“ (da ist es wieder, dieses Wort) und Reisebeschränkungen gewarnt. Wie bereits angedeutet, wird die Möglichkeit, außerhalb des eigenen Ghetto-Konzentrationslagers zu reisen, von Ihrem Verhalten abhängen. Erwarten Sie ein Belohnungs- und Bestrafungsprogramm.

Es scheint, dass Cleveland versucht, Amerikas erste 15-Minuten-Stadt zu werden. Es sollte immer ein Warnsignal sein, wenn eine Idee von oben herab umgesetzt wird. Die 15-Minuten-Stadt soll das Naturphänomen des Klimawandels bekämpfen. Das Konzept der 15-Minuten-Stadt ist im Vereinigten Königreich schon weiter fortgeschritten, da die lokalen Behörden den Menschen ihre Rechte nehmen und planen, digitale Währungen einzusetzen, um das Verhalten in den neuen Gefängnissen zu erzwingen.

Während der Abriegelung durch die Covid-Pandemie begannen die WEF-Teilnehmer und die UNO, die 15-Minuten-Städte massiv zu fördern. Die Anhänger des Klimawandels sahen während der Abriegelungen eine Verringerung der Emissionen und griffen die Idee sofort auf. Natürlich war das Konzept eine bewusste Erweiterung der Covid-Abriegelung und hat sich nicht einfach organisch entwickelt.

Könnte eine so verrückte Idee wirklich in Amerika umgesetzt werden? Erinnern Sie sich an die Schlangen auf dem Boden im Lebensmittelgeschäft, die einen Meter auseinander standen?

Verrückte Ideen lassen sich leichter durchsetzen, wenn man das Geld aus dem Nichts erschafft, computergesteuerte Wahlen manipuliert, eine Bevölkerung mit biologischen Waffen schwächt und verängstigt, die Politiker und die Regierung kontrolliert und bedroht.

Leider werden wir erleben, dass gehirngewaschene Menschen für diese 15-Minuten-Städte werben und ihnen die Idee abkaufen, dass sie den Planeten retten, einen gesünderen Lebensstil und ein Gefühl der Gemeinschaft schaffen. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Bei diesen 15-Minuten-Städten handelt es sich um Konzentrationslager, und anhand der sozialen Bonität wird entschieden, ob der Einzelne außerhalb dieser Einrichtungen reisen darf. Globalistische Technokraten schaffen einen Neofeudalismus, und die Bauern werden in diesen 15-Minuten-Städten leben. Sie mögen zunächst verlockend erscheinen, aber schließlich wird Ihre 15-Minuten-Stadt zu 15 Minuten Hölle.

Hier ist das vollständige Interview mit Christine Anderson, Mitglied des Europäischen Parlaments und der alternativen deutschen Partei. Anderson warnt vor den hoch entwickelten Gefängnissen, die 15-Minuten-Städte genannt werden.